17:50 23 марта
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Американские расходы на операции за рубежом больше всего оборонного бюджета России

Американский конгресс одобрил часть расходного плана (бюджета) на текущий год. Речь пока идёт об одобрении суммы в размере 1,3 трлн долларов (это далеко не весь бюджет-2018). Если бы конгрессмены не проголосовали по одобрению этой части бюджета, то федеральное правительство США оказалось бы в крайне затруднительной ситуации в плане реализации заявленных проектов.

Обращает на себя внимание, что львиная доля одобренной конгрессменами США суммы – военные расходы. Причём эти расходы, как заявляют в самих США, являются рекордными за всё последнее время.

Американские расходы на операции за рубежом больше всего оборонного бюджета России



Так, непосредственно на «оборону» конгресс США выделяет 700 млрд долларов. Кроме того, $10,1 млрд выделяется на проекты военного строительства. Ещё почти 185,5 млрд долларов будут направлены на обслуживание нужд департамента по делам ветеранов (пенсии, социальные пособие).

Предполагается повысить уровень денежного довольствия американских военнослужащих на 2,4%, на 21% увеличить финансирование в области оборонных исследований и разработок, а также в области военных закупок.

В ходе обсуждения вопроса финансирования Пентагона глава комитета по вооружённым силам палаты представителей США Мак Торнберри заявил:
Мы слишком долго просили наши войска делать больше при меньших затратах, что пошло во вред не только нашей армии, её оснащению, но и всей стране. Президент Трамп прав, настаивая на восстановлении полномасштабного финансирования военнослужащих. Наш сегодняшний шаг многое для этого делает.


Известно о том, что свыше 65 млрд долларов США планируют потратить на военные операции за рубежом. Для сравнения: это больше, чем весь оборонный бюджет России.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/USarmy
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Комментарии 40

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  1. новичок (garik) Сегодня, 16:18
    Сумма сумасшедшая, а толку маловато.
    новичок
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 16:22
      Как говорил один малоизвесный, Российский полководец " Бить не числом денег, а умением"
      Chertt
      1. новичок (garik) Сегодня, 16:23
        что мы и делаем.
        новичок
        1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 17:06
          Трагической ошибкой России будет втягиваться в гонку вооружений с США. Экономическая сила двух стран несопоставима и предыдущая попытка поддержания паритета с Америкой стоила развала СССР. Наличие разнообразного ядерного оружия у России гарантирует ненападение Америки на неё. Если бы я был россиянином я бы предпочёл вместо Т-14 и СУ-57 догнать запад по детской смертности, продолжительности жизни, состоянию дорог, благосостоянию, неподкупности судов и прокуратуры
          Hanokem
          1. новичок (garik) Сегодня, 17:17
            никто и не втягивается, наблюдается обратный эффект_ запад пытается нас догнать по качеству; Советский Союз распался по совершенно другим причинам; как раз таки по медицине запад догнал показатели СССР только теперь, РФ догонит, сомневаться в этом может только наивный, отрицать это может только глупый_ РФ отроду 28 лет, учитывая упадок 90х и то меньше; подменять понятия безопасности социалкой, излюбленное блюдо пятой колонны, не отнимайте их хлеб. ибо если не будет Су57 с Т14_ то не будет ничего. у нас в истории уже был такой вроде вас умник Хрущёвым звали, накорню зарезал все наработки НИИ, ведь у нас ракеты, аукнулось дто нам тем, что нам пришлось из лидера стать догоняющим.
            новичок
          2. gippernano (Neo) Сегодня, 17:27
            Иди со своими рекомендациями в сша и там высказывайся, твоих советов сдесь никто не спрашивал.
            gippernano
            1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 17:38
              Гипперано, когда ты с инфарктом попадёшь в больницу и тебе не раскроют забитую артерию и не востановят кровоснабжение сердечной мышцы( а это в течение 2 часов с момента поступления делается в любой районной больнице на Западе) , так вот , когда ты с инфарктом будешь лежать в Российской больнице и не получать помощь- в этот момент утешайся мыслями о Калибрах и Крыме, Су-57 и Новороссии, Т-14 и Приднестровье
              Hanokem
              1. новичок (garik) Сегодня, 17:47
                всё вами перечисленное делается у нас вполне обыденно. вы явно страдаете собственной пропагандой.
                новичок
    2. Borik (Борис) Сегодня, 16:22
      Что им деньги они для них ничего не стоят. Нарисуют столько сколько им надо.
      Borik
      1. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 16:42
        Может тоже пора свои начать печатать?
        SlavaS
    3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:26
      Один авианосец только чего стоит , а их в США с 10 ок и больше наберется..
      И все вплоть до воды и туалетов они с собой на операции тащат ..хе хе И без булочки с джемом и мороженным ни на какую операцию не пойдут ..Так что все нормально, просто зажравшаяся нация , которая живет за счет ограбления других народов мира , давя их всеми способоми
      МИХАН
    4. К.А.С (Костя) Сегодня, 16:33
      Цитата: новичок
      Сумма сумасшедшая, а толку маловато.

      кхе кхе кхе, не могли бы вы пояснить. критерии про толку маловато?
      хочу напомнить. что США имеет военные базы по всему миру и соответственно может проводить выголдную себе политику, контролируя своих союзников и возглавляя блок НАТО!
      К.А.С
      1. новичок (garik) Сегодня, 16:43
        да не надо мне ничего напоминать, выпейте воды,.кашель пройдёт. мои кретерии: цена/качество оружия; и умение добивать результата малыми расходами. наша сирийская компания вам как ориентир. да и причём тут колл. баз? они у них и при Союзе были больше.
        новичок
      2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:49
        Цитата: К.А.С
        ...хочу напомнить. что США имеет военные базы по всему миру и соответственно может проводить выголдную себе политику, контролируя своих союзников и возглавляя блок НАТО!...

        База базе рознь. Мерины действительно имеют уйму баз. Всё прекрасно - чуть-что, а они вот они - на месте. Но есть но.
        1. Покопайтесь в интернете и посмотрите затраты на логистику. Там волосы дыбом встанут.
        Львиная доля затрат Пентагона - как раз логистика, доставка той самой пресловутой кока-колы или туалетной бумаги, от производителя на разбросанные по всему миру базы. На разработку нового вооружения, денег уже не остаётся. Посмотрите - когда мерины приняли на вооружение что-то новое?
        2. Вся эта меринская мощь так размазана по глобусу, что они не в состоянии потянуть ни одной крупномасштабной войны, так как они жиденьким слоем и везде. В итоге - на то, чтобы собрать в короткие сроки ударный кулак, у меринов уходят даже не недели - месяцы!!!
        Андрей К
        1. Pirogov Сегодня, 17:20
          Цитата: Андрей К
          Вся эта меринская мощь так размазана по глобусу, что они не в состоянии потянуть ни одной крупномасштабной войны, так как они жиденьким слоем и везде. В итоге - на то, чтобы собрать в короткие сроки ударный кулак, у меринов уходят даже не недели - месяцы!!!

          Всё как бы верно . Но у меня вопрос ,а как от этого всего легче России. У Сша инициатива и это главное ,а количество денег потраченных на ВС для них не играет большой роли . Да и возможность подтянуть всегда сателлитов тоже нельзя сбрасывать.
          Pirogov
      3. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 17:00
        обычная тактика полицейских... больше участков, больше надзора и меньше времени реагировать... но вот только реагируют они на заведомо слабых противников, что-то посильнее и могущее дать хоть и не сильно, но по зубам - сразу собирает коалицию из натовских припевал... из полицаев воины так себе, что и показала история... в одиночку они только испанию нагнули да мексику, ну возможно еще панаму да гренаду
        Не либероид Русский
      4. gippernano (Neo) Сегодня, 17:29
        Россия без всего этого тоже может, и че?
        gippernano
    5. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 16:38
      ...Американские расходы на операции за рубежом больше всего оборонного бюджета России...

      Наличие расходов, не означает качества исполнения. Система откатов в оборонке США такая, что нашим казнокрадам в супер слюнтявых снах присниться не может. Прибавляем сюда повальное раздолбайство исполнителей и получаем пшик на выходе.
      Что далеко ходить - Сирия во всей красе. Втюхали туда бамажков своих столько, что мама не горюй. Наелись ими сами, дали пожрать ручным зверькам - итог, пришли русские и посыпалась вся эта конфигурация, как карточный домик.
      Вагонами вооружение списывается, разворовывается, попадает не туда, просто исчезает не попав в пункт назначения (как было в Афганистане). А если и всучат свои побрякушки, не факт что зверьки не побросают или перепродадут.
      Нечем хвастаться - осваивать деньги, мерины умеют действительно лучше всех в мире, ну если только чумные из инкубатора 404, их на повороте обошли lol
      Андрей К
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 16:58
        Привет Андрей!Добавлю, что из 700 млрд. Пентагон тратит 8% на закупку вооружений. А мы из 51 млрд. тратим 60% на закупку вооружений.
        Владыка Ситх
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:10
          День добрый Сергей!
          Я про это самое и толкую. Можно сколько угодно кичиться уровнем бюджета, но надо смотреть на результат - а результат налицо. Мерины кормят аффилированные с руководством, всякие транспортные компании, воровство именно в этой цепочке просто запредельное. При этом самая мощнейшая армия мира, не может позволить себе не то, что новый танк, морально устаревшее стрелковое оружие заменить нечем.
          Возьмите вчерашнюю, по моему, новость - о рассмотрении вопроса использования советских (российских) образцов вооружения в КМП!!!
          Если бы у нас, кто-нибудь, даже предположил рассмотрение вопроса об использовании допустим AR-10 в частях ВДВ, его минимум под белые рученьки и прямиком к психиатру отправили бы.
          А у меринов ничего подобного - "у нас затраты большие, поэтому мы мощные" laughing
          Андрей К
        2. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 17:10
          Конечно потому что экономите на личном составе и социальных условиях
          Hanokem
          1. новичок (garik) Сегодня, 17:22
            наш солдат неприхотлив, обойтись может и без интернет интима.
            новичок
          2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:28
            Цитата: Hanokem
            Конечно потому что экономите на личном составе и социальных условиях

            Лучше экономить "на личном составе и социальных условиях" (кстати я не понял, что такое - социальные условия в воюющем подразделении), чем экономить на вооружении этого самого личного состава и не экономить на жизнях подчинённых.
            Что лучше - быть убитым в шикарном туалете с мягким рулоном туалетной бумаги в руках или иметь возможность отбить нападение? Ну так это лирика lol
            А Вы давно видели условия размещения российской армии?
            Или ориентируетесь на армию Израиля?
            По соцобеспечению российских ВС - нам нет равных.
            Всё вооружение, боеприпасы, снаряжение, питание - отечественного производства good
            Бумаги, туалетной, в ВС РФ поставляется сортов 10 - без логистического воровства laughing
            Андрей К
    6. Троль Сегодня, 16:58
      бо основная доля в этих расходах это аренда и денежное довольствие персонала. Или как говорят экономисты-накладные расходы
      Троль
    7. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:00
      Цитата: новичок
      Сумма сумасшедшая, а толку маловато.

      Ой, ли? Нет...эти "бешенные деньги" делают свое "черное дело", в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, Украине и еще много где, на земном шарике
      svp67
      1. новичок (garik) Сегодня, 17:03
        это уже другая история.
        новичок
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:18
    Американский конгресс одобрил часть расходного плана (бюджета) на текущий год. Речь пока идёт об одобрении суммы в размере 1,3 трлн долларов (это далеко не весь бюджет-2018). Если бы конгрессмены не проголосовали по одобрению этой части бюджета, то федеральное правительство США оказалось бы в крайне затруднительной ситуации в плане реализации заявленных проектов.

    Гегемония требует контроля своих вассалов. И желательно силового контроля в том числе. Но РИМ надорвался в свое время...
    НЕКСУС
    1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 17:11
      И Советский Союз , не к ночи будь сказано, тоже распался от попытки поддержания паритета с США и содержания многочисленных вассалов по всему миру
      Hanokem
  3. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 16:25
    Если они планируют потратить столько денег, значит, в ближайшее время 3 МВ не будет - иначе не успеют оприходовать. laughing drinks
    Doliva63
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 16:27
    Пентагон еще один бюджет получает от торговли наркотой из Афганистана.По последним данным урожай мака резко вырос за последние 3 года и достиг не мыслимых размеров ,в районе 9000 тонн .Щааас они нам будут опять рассказывать как они борются с терроризмом.
    APASUS
  5. unignm (Василий) Сегодня, 16:31
    и чё? а у кого там в пентаграме пукан горел от того что денег они тратят уймо а у русских все равно ?
    unignm
  6. saveall (Александр) Сегодня, 16:34
    Известно о том, что свыше 65 млрд долларов США планируют потратить на военные операции за рубежом.

    Мало... Чем больше, тем лучше. Продолжайте вбухивать деньги в воздух.... Советский Союз это уже проходил.
    saveall
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:36
    Сколько не дай все мало, уже и внутренний долг больше 21 триллиона, армии вообще бюджет сделают пару триллионов, внутренний долг догонят до 50 триллионов? fool Америку нужно переименовывать в Буратинию, ибо там кругом у власти человекообразные поделки из трухлявого полена.
    Геркулесыч
  8. tanit (Вадим) Сегодня, 16:39
    Суммы, они суммами. А вот в процентах к ВВП ежели взять, то США скромняги. Что по оборонному бюджету, что по госдолгу. Самые вояки -саудиты и израильтяне. Самые должники- люксембуржцы и японцы. laughing
    tanit
  9. KelWin (Кирилл) Сегодня, 16:44
    А то мы не догадывались на что живут всякие "правозащитники" и "прогрессивные журналисты"), щас вот "блоггеров" развелось еще, надо поддать газку))
    KelWin
  10. Шалтай (Александр) Сегодня, 16:57
    Пример американской логистики - бутилированную питьевую воду возили из Киргизии в Афганистан , через множество перевалов на расстояние 2000 и более километров . На сколько слышал , сейчас тоже везут откуда-то издалека . Видимо боятся , что афганцы им в водичку кизяк подмешают .
    Шалтай
  11. svp67 (Сергей) Сегодня, 16:58
    Для сравнения: это больше, чем весь оборонный бюджет России.
    А кто сказал, что будет легко?
    svp67
  12. ПРАВОкатор (Руслан) Сегодня, 16:58
    За такие деньги у нас можно кучу подлодок построить и каждой дать имя города.А на остатки в сельсоветы по Армате прикупить вместо трактора.
    ПРАВОкатор
  13. Mengad (Алекс) Сегодня, 17:13
    Цитата: SlavaS
    Может тоже пора свои начать печатать?

    Это к гаранту Конституции...
    Mengad
  14. Mengad (Алекс) Сегодня, 17:16
    Цитата: Геркулесыч
    Сколько не дай все мало, уже и внутренний долг больше 21 триллиона, армии вообще бюджет сделают пару триллионов, внутренний долг догонят до 50 триллионов? fool Америку нужно переименовывать в Буратинию, ибо там кругом у власти человекообразные поделки из трухлявого полена.

    Все США хороните? laughing Лет 20-ть как уж...Пока должник платит ..его банкротом не признают...ах да..у них ФРС и станок для печати денег...я думаю вы уловили ход моих мыслей? wink
    Mengad
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