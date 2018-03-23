...Американские расходы на операции за рубежом больше всего оборонного бюджета России...

Мы слишком долго просили наши войска делать больше при меньших затратах, что пошло во вред не только нашей армии, её оснащению, но и всей стране. Президент Трамп прав, настаивая на восстановлении полномасштабного финансирования военнослужащих. Наш сегодняшний шаг многое для этого делает.

Американский конгресс одобрил часть расходного плана (бюджета) на текущий год. Речь пока идёт об одобрении суммы в размере 1,3 трлн долларов (это далеко не весь бюджет-2018). Если бы конгрессмены не проголосовали по одобрению этой части бюджета, то федеральное правительство США оказалось бы в крайне затруднительной ситуации в плане реализации заявленных проектов.Обращает на себя внимание, что львиная доля одобренной конгрессменами США суммы – военные расходы. Причём эти расходы, как заявляют в самих США, являются рекордными за всё последнее время.Так, непосредственно на «оборону» конгресс США выделяет 700 млрд долларов. Кроме того, $10,1 млрд выделяется на проекты военного строительства. Ещё почти 185,5 млрд долларов будут направлены на обслуживание нужд департамента по делам ветеранов (пенсии, социальные пособие).Предполагается повысить уровень денежного довольствия американских военнослужащих на 2,4%, на 21% увеличить финансирование в области оборонных исследований и разработок, а также в области военных закупок.В ходе обсуждения вопроса финансирования Пентагона глава комитета по вооружённым силам палаты представителей США Мак Торнберри заявил:Известно о том, что свыше 65 млрд долларов США планируют потратить на военные операции за рубежом. Для сравнения: это больше, чем весь оборонный бюджет России.