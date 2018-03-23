17:48 23 марта
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Индия модернизирует советскую 130-мм пушку М-46

Как сообщает Defense Aerospace, совет артиллерийских заводов Индии, подчиняющийся индийскому министерству обороны, принял решение о модернизации советских буксируемых пушек М-46 калибра 130 миллиметров.
Индия модернизирует советскую 130-мм пушку М-46


Буксируемые пушки М-46 выпускались с 1948-го по 1971 год для ВС СССР и активно поставлялись на экспорт. Помимо Индии такие орудия стоят на вооружении еще почти 40 стран мира. Длина М-46 составляет 11,1 метра при длине ствола 7,2 метра, ширина — 2,5 метра, а высота — 2,6 метра.

Орудие оснащено двухстанинным лафетом с гидропневматическим тормозом отката. Ствол пушки имеет углы возвышения от минус 2,5 до 45 градусов и углы поворота от минус 25 до 25 градусов. М-46 может вести прицельный огонь по целям на дальности до 27,5 километров.


В рамках модернизации на индийском орудии планируется заменить дульный тормоз, казенник, а также доработать противооткатное устройство. Кроме того, вместо стандартного ствола калибра 130 миллиметров разработчики установят новый калибра 155 миллиметров. В результате модернизации прицельная дальность стрельбы М-46 увеличится до 36 километров.

В настоящее время на вооружении Индии стоят около 300 орудий М-46. Все они пройдут модернизацию, передает портал "N+1"

Использованы фотографии: militaryfactory.com
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Комментарии 20

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  1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 16:27
    Другой ствол - другая пушка, не?
    Doliva63
    1. san4es Сегодня, 16:33
      Цитата: Doliva63
      Другой ствол - другая пушка, ?

      Модернизированная 155-мм пушка М-46 ВС Индии
      hi ...Индия - 1994 г. - есть на вооружении. Кроме пушки так же на вооружении состоит САУ "Катапульта" с пушкой М-46 на шасси танка "Виджаянта".
      - 2001 г. - Индия заключила с израильской компанией Soltam контракт на модернизацию 180 пушек М-46 с переоснащением стволами калибра 155 мм. Позднее соглашение было расширено до 500 орудий.
      - 2013 г. 18 января - Министерство обороны Индии объявило о планах закупить 400 модернизированных буксируемых пушек М-46. Проект модернизации пушек подготовлен Министерством обороны совместно с индийскими компаниями Tata, Larsen & Toubro и Bharat Forge. модернизация подразумевает замену ствола на ствол с калибром 155 мм длиной 45 калибров. Модернизация пушек будет производиться в Индии. Предположительно подрядчиком будет компания Tata и работы с пушками будут весьись на заводе в Бангалоре. По данным СМИ сейчас на вооружении ВС Индии 2200 пушек М-46.
      Самоходная пушка Arjun Catapult с пушкой М-46 в качестве артиллерийской части установки. Выставка DefExpo-214, Индия, 06.02.2014 г. (http://defenceforumindia.com/).
      san4es
  2. inkass_98 (Юрий) Сегодня, 16:29
    И что в итоге останется от М-46 - станины? Это уже не модернизация, а изготовление нового орудия.
    inkass_98
    1. Borik (Борис) Сегодня, 16:38
      Это что же выходит, они даже лафет спроектировать не могут.
      Borik
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:16
        Да все они могут...Заратустра,то бишь раздолбайство не позволяет..
        Цитата: Borik
        Это что же выходит, они даже лафет спроектировать не могут.
        210окв
      2. gippernano (Neo) Сегодня, 17:21
        Зато самолет Т-50 (су-57) недостаточно для них крутой. А сами дерьмовый чай продают( подонки
        gippernano
      3. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:47
        Цитата: Borik
        Это что же выходит, они даже лафет спроектировать не могут.

        А зачем его проектировать, если он уже есть?
        Лопатов
  3. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:34
    Интересно посмотреть, как процесс заряжания у них происходит..)))
    Цветочками надеюсь они ее не украсят в процессе "модернизации"?
    МИХАН
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:17
      Виталий hi Посмотри видео про танцы индийского орудийного расчета..Кстати орудие там зачётное..
      Цитата: МИХАН
      Интересно посмотреть, как процесс заряжания у них происходит..)))
      Цветочками надеюсь они ее не украсят в процессе "модернизации"?
      210окв
      1. solzh (Сергей) Сегодня, 17:40
        Вы имеете ввиду видео под названием "Танцы извращенцев вокруг пушки"?
        solzh
        1. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 17:48
          Вы думаете, что ломание пересушенных кирпичей- лучше?
          Лопатов
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:38
    Может не надо , а то из хорошего сделают ужас с местным калоритом! fool
    Геркулесыч
    1. san4es Сегодня, 17:37
      Цитата: Геркулесыч
      ... с местным калоритом! fool

      yes ...Зато весело fellow :
      san4es
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:39
    А не проще было сразу пушки натовского 155мм стандарта купить . Неуж то такая "модернизация" проще и дешевле ? Ведь по факту переделывается всё , кроме прицела , станин и противоосколочного щита , а к томуже ещё непонятно , что получится от этого гибрида - со временем могут всплыть непредсказуемые "болезни"...Короче очень спорное решение..
    КВУ-НСвД
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 16:51
      А что такого -то? Не, ну коррупция -она только в России, ага. laughing Лоббизм он только в США, так точно. laughing А Вы что, индусов людьми не считаете? belay
      tanit
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 16:57
        Цитата: tanit
        А что такого -то? Не, ну коррупция -она только в России, ага. laughing Лоббизм он только в США, так точно. laughing А Вы что, индусов людьми не считаете? belay

        Ну в отношении коррупции индусы вполне себе в первых рядах...Но всё же было бы интересно сравнить стоимость переделки такого орудия и нового тогоже калибра и вообще услышать доводы людей принявших в своё время решение о такой переделке ( даже язык не поворачивается назвать модернизацией)..
        КВУ-НСвД
        1. tanit (Вадим) Сегодня, 17:00
          А чего там...Кто мы? Индийцы!!! Чего у нас должно быть? Только индийское!!! Ну, и выйдет очередной Арджуна. Не, а что, танк есть, теперь еще и пушка будет. lol
          tanit
  6. юра яковлев (юра яковлев) Сегодня, 16:51
    "По данным СМИ сейчас на вооружении ВС Индии 2200 пушек М-46."
    Невольно возникает гордость за СССР. Это какой военнотехнический потенциал у нашего государства был?
    юра яковлев
  7. Bullba (Игорь) Сегодня, 16:55
    Цитата: МИХАН
    Интересно посмотреть, как процесс заряжания у них происходит..)))
    Цветочками надеюсь они ее не украсят в процессе "модернизации"?

    https://youtu.be/ZN7d0Y146Ts
    Bullba
  8. svp67 (Сергей) Сегодня, 17:02
    В рамках модернизации на индийском орудии планируется заменить дульный тормоз, казенник, а также доработать противооткатное устройство. Кроме того, вместо стандартного ствола калибра 130 миллиметров разработчики установят новый калибра 155 миллиметров.
    То есть меняют ВСЮ качающуюся часть...Они получают НОВУЮ пушку и так понимаю НОВЫЕ снаряды к ней.
    svp67
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