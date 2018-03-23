Индия модернизирует советскую 130-мм пушку М-46

Как сообщает Defense Aerospace, совет артиллерийских заводов Индии, подчиняющийся индийскому министерству обороны, принял решение о модернизации советских буксируемых пушек М-46 калибра 130 миллиметров.Буксируемые пушки М-46 выпускались с 1948-го по 1971 год для ВС СССР и активно поставлялись на экспорт. Помимо Индии такие орудия стоят на вооружении еще почти 40 стран мира. Длина М-46 составляет 11,1 метра при длине ствола 7,2 метра, ширина — 2,5 метра, а высота — 2,6 метра.Орудие оснащено двухстанинным лафетом с гидропневматическим тормозом отката. Ствол пушки имеет углы возвышения от минус 2,5 до 45 градусов и углы поворота от минус 25 до 25 градусов. М-46 может вести прицельный огонь по целям на дальности до 27,5 километров.В рамках модернизации на индийском орудии планируется заменить дульный тормоз, казенник, а также доработать противооткатное устройство. Кроме того, вместо стандартного ствола калибра 130 миллиметров разработчики установят новый калибра 155 миллиметров. В результате модернизации прицельная дальность стрельбы М-46 увеличится до 36 километров.В настоящее время на вооружении Индии стоят около 300 орудий М-46. Все они пройдут модернизацию, передает портал "N+1"