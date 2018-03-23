19:54 23 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Минобороны РФ: На Западе верят не фактам, а мошенникам из "Белых касок"

Департамент информации министерства обороны России опровергает публикации, появившиеся в отдельных зарубежных СМИ, утверждающих, что ВКС РФ якобы не только бомбят Восточную Гуту, но ещё и используют зажигательные боеприпасы. О якобы использовании зажигательных авиабомб в Восточной Гуте заявили аффилированные с боевиками «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ) представители так называемых «Белых касок».

Из заявления пресс-службы МО РФ:
Российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам Восточной Гуты и, тем более, не применяет, в отличие от возглавляемой США международной коалиции, зажигательных боеприпасов.


В Минобороны РФ представителей «Белых касок», распространяющих фейки, назвали мошенниками, как и представителей так называемой «Обсерватории по правам человека в Сирии», базирующейся в Лондоне.


МО РФ:
Слепая готовность отдельных европейских СМИ к цитированию любой лживой информации со ссылками на «Белых касок», в очередной раз вызывает недоумение.


Между тем, из Восточной Гуты по организованным гуманитарным коридорам вышли уже свыше 30 тыс. мирных жителей. Известно, что квартал Айн Тарма полностью перешёл под контроль САА.

Минобороны РФ: На Западе верят не фактам, а мошенникам из "Белых касок"

Фото из освобождённых от боевиков кварталов Восточной Гуты


На этом фоне командование САА при участии российского центра по примирению враждующих сторон договорилось с очередной группой боевиков о том, что та сложит оружие, выйдет из оккупируемых районов и направится по маршруту Джобар – Идлиб. В общей сложности в Идлиб из пригорода Дамаска отравлено уже 52 автобуса с 1,2 тыс. человек, из которых около 900 – боевики.

Использованы фотографии: @IvanSidorenko1
3

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 8

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:40
    "ВКС РФ якобы не только бомбят Восточную Гуту, но ещё и используют зажигательные боеприпасы."

    Ещё и дустом всё засыпали. yes Скоро привезут "новичка"...
    Владимирец
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 19:43
      Цитата: Владимирец
      Скоро привезут "новичка"...

      Не удивлюсь, если Ваш коммент, будет представлен как НЕОСПОРИМОЕ доказательство его наличия у нас и готовности к применению...
      svp67
      1. Например Сегодня, 19:47
        Нужно уничтожать тех, кто приносит вред нашей стране. Создать закон и судить отморозков, отлавливать по всему свету этих вредителей и на зону. Пусть чалятся.
        Например
      2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 19:47
        У Мошенников - работа такая, чтоб им верили! yes мошенничество - это преступление на доверии (юридический термин) ! Ну а Балым каскам - желаю побыстрее получить Белые тапочки! laughing
        Охотовед 2
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:54
          Я бы не стал утверждать что пиплз не схавает "информацию"мошенников.Они в параллельном мире,и там все по другому.
          210окв
  2. Пленник (Айрат) Сегодня, 19:49
    То же мне чудо! Ясен пень, что они своим "верят". Их формула сложилась уже давно- "Он сукин сын, но он наш сукин сын". И поэтому хватит корчить наивную физию. Пора эту сво-лочь тыкать мордой в их блевотину!
    Пленник
  3. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 19:51
    Зачем вообще верить "западу", если игры закончились давно и уже понятно, что это открытый враг, пора уже поднимать вопрос о освобождении оккупированных Индейских территориях в Северной Америке.
    SlavaS
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:53
    Какого хрена выпускать боевиков, они же соберутся в другом месте, и все придется начинать заново! Врага нужно унечтожать!
    Геркулесыч
Картина дня