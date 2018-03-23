Минобороны РФ: На Западе верят не фактам, а мошенникам из "Белых касок"

Российская авиация не наносит ударов по жилым кварталам Восточной Гуты и, тем более, не применяет, в отличие от возглавляемой США международной коалиции, зажигательных боеприпасов.

Слепая готовность отдельных европейских СМИ к цитированию любой лживой информации со ссылками на «Белых касок», в очередной раз вызывает недоумение.

Фото из освобождённых от боевиков кварталов Восточной Гуты

Департамент информации министерства обороны России опровергает публикации, появившиеся в отдельных зарубежных СМИ, утверждающих, что ВКС РФ якобы не только бомбят Восточную Гуту, но ещё и используют зажигательные боеприпасы. О якобы использовании зажигательных авиабомб в Восточной Гуте заявили аффилированные с боевиками «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ) представители так называемых «Белых касок».Из заявления пресс-службы МО РФ:В Минобороны РФ представителей «Белых касок», распространяющих фейки, назвали мошенниками, как и представителей так называемой «Обсерватории по правам человека в Сирии», базирующейся в Лондоне.МО РФ:Между тем, из Восточной Гуты по организованным гуманитарным коридорам вышли уже свыше 30 тыс. мирных жителей. Известно, что квартал Айн Тарма полностью перешёл под контроль САА.На этом фоне командование САА при участии российского центра по примирению враждующих сторон договорилось с очередной группой боевиков о том, что та сложит оружие, выйдет из оккупируемых районов и направится по маршруту Джобар – Идлиб. В общей сложности в Идлиб из пригорода Дамаска отравлено уже 52 автобуса с 1,2 тыс. человек, из которых около 900 – боевики.