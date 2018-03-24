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Что обсудил белорусский президент с грузинскими властями в Тбилиси?
Находясь с визитом в Грузии, президент Беларуси Александр Лукашенко договаривался об углублении торгово-экономических отношений. В ходе встречи с грузинским премьером Георгием Квирикашвили Лукашенко отметил, что создание совместных белорусско-грузинских предприятий способно привести к открытию новых рабочих мест в двух странах, наладить продуктивную кооперацию в промышленности.
Александра Лукашенко цитирует белорусское информагентство БелТА:
Подписанные в Тбилиси соглашения Лукашенко назвал «историческими».
Встретился Лукашенко и с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили.
Достигнуты договорённости о том, что белорусские специалисты окажут Грузии помощь по развитию сельскохозяйственной отрасли, создадут научно-производственные центры.
Не обошлось и без упоминания в Тбилиси о президенте России Владимире Путине. По словам Лукашенко, у Путина "открылось как будто второе дыхание".
Лукашенко – грузинским журналистам:
Александра Лукашенко цитирует белорусское информагентство БелТА:
Мы условились, что не просто будем торговать, не просто создавать совместные предприятия, но мы договорились учить людей. Мы шире это будем делать настолько, насколько вам это нужно. Можно продать технику, технологии сюда привезти, но если компетенции не будет у местных людей именно этим заниматься, перспектив мало.
Подписанные в Тбилиси соглашения Лукашенко назвал «историческими».
Встретился Лукашенко и с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили.
Достигнуты договорённости о том, что белорусские специалисты окажут Грузии помощь по развитию сельскохозяйственной отрасли, создадут научно-производственные центры.
Не обошлось и без упоминания в Тбилиси о президенте России Владимире Путине. По словам Лукашенко, у Путина "открылось как будто второе дыхание".
Лукашенко – грузинским журналистам:
Что касается ваших отношений - мы затрагивали и с президентом, и с премьер-министром отношения Грузии и России, - я уверен, если на то будет воля грузинского руководства, Владимир Путин эту проблему будет решать.
Использованы фотографии: БелТА
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