06:57 24 марта
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Что обсудил белорусский президент с грузинскими властями в Тбилиси?

Находясь с визитом в Грузии, президент Беларуси Александр Лукашенко договаривался об углублении торгово-экономических отношений. В ходе встречи с грузинским премьером Георгием Квирикашвили Лукашенко отметил, что создание совместных белорусско-грузинских предприятий способно привести к открытию новых рабочих мест в двух странах, наладить продуктивную кооперацию в промышленности.

Александра Лукашенко цитирует белорусское информагентство БелТА:
Мы условились, что не просто будем торговать, не просто создавать совместные предприятия, но мы договорились учить людей. Мы шире это будем делать настолько, насколько вам это нужно. Можно продать технику, технологии сюда привезти, но если компетенции не будет у местных людей именно этим заниматься, перспектив мало.





Подписанные в Тбилиси соглашения Лукашенко назвал «историческими».

Встретился Лукашенко и с грузинским президентом Георгием Маргвелашвили.

Что обсудил белорусский президент с грузинскими властями в Тбилиси?


Достигнуты договорённости о том, что белорусские специалисты окажут Грузии помощь по развитию сельскохозяйственной отрасли, создадут научно-производственные центры.

Не обошлось и без упоминания в Тбилиси о президенте России Владимире Путине. По словам Лукашенко, у Путина "открылось как будто второе дыхание".

Лукашенко – грузинским журналистам:
Что касается ваших отношений - мы затрагивали и с президентом, и с премьер-министром отношения Грузии и России, - я уверен, если на то будет воля грузинского руководства, Владимир Путин эту проблему будет решать.

Использованы фотографии: БелТА
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Комментарии 9

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:37
    Вашим и нашим споем и спляшем , не уважаю таких людей .
    То с укропами целуется то теперь с грузинами поехал облизываться . Почему то мне кажется что он это делает назло , так сказать немного нагадить за всякие ограничения на ввоз разнообразных товаров с территории Белоруссии в Россию .
    Spartanez300
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 06:43
      Цитата: Spartanez300
      не уважаю таких людей .

      Две бывшие республики СССР восстанавливают отношения (а тем для сотрудничества хватает). Это только радоваться надо. Россия например, оружие и Армении и Азербайджану продает
      Chertt
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:46
        Я вот тоже не понимаю риторику о том что Лукашенко ведет антироссийскую внешнюю политику..Почему бы и не налаживать отношения между странами?
        Цитата: Chertt
        Цитата: Spartanez300
        не уважаю таких людей .

        Две бывшие республики СССР восстанавливают отношения (а тем для сотрудничества хватает). Это только радоваться надо. Россия например, оружие и Армении и Азербайджану продает
        210окв
  2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 06:39
    белорусские специалисты окажут Грузии помощь по развитию сельскохозяйственной отрасли

    Все правильно Батька, пусть учатся картоху выращивать, а не воевать и митинговать!
    МИХАН
    1. Хагалаз (Роман) Сегодня, 06:46
      А Батька чему учиться будет? Теперь и виноделию? laughing
      Хагалаз
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 06:55
        Цитата: Хагалаз
        А Батька чему учиться будет? Теперь и виноделию?

        хоровому пению laughing а ещё воду из под крана как "Боржоми" втюхивать laughing
        LSA57
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:41
    У белорусов с грузинами отношения не испорчены,почему бы руководителям и не встретится..От Лукашенко антироссийских высказываний там не звучало,о чем статья?О том что он сказал что пора бы грузинам и сменить риторику?
    210окв
    1. Vard Сегодня, 06:46
      Вполне возможно что и мы через Белоруссию свои интересы в Грузии имеем...
      Vard
  4. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:46
    Транзитные пути для братишек открыты, бог в помощь!
    ul_vitalii
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