Что обсудил белорусский президент с грузинскими властями в Тбилиси?

Мы условились, что не просто будем торговать, не просто создавать совместные предприятия, но мы договорились учить людей. Мы шире это будем делать настолько, насколько вам это нужно. Можно продать технику, технологии сюда привезти, но если компетенции не будет у местных людей именно этим заниматься, перспектив мало.

Что касается ваших отношений - мы затрагивали и с президентом, и с премьер-министром отношения Грузии и России, - я уверен, если на то будет воля грузинского руководства, Владимир Путин эту проблему будет решать.