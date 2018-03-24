У сербов спросили, хотят ли они в НАТО

Институтом по европейским делам провёл опрос общественного мнения в Сербии. Основная тема опроса сербского населения была связана с памятью о натовской агрессии 1999 года. Один из вопросов социологического исследования звучал так: Приняли бы вы извинения от НАТО за бомбардировки Югославии 1999 года? Сам вопрос выглядит несколько странно, так как НАТО, вроде как, не собирается извиняться перед сербами.62% опрошенных отметили, что таких извинений от чиновников НАТО принимать не собираются. Около трети сербов (в основном, это граждане до 30 лет) заявили, что «прошлое готовы забыть».Другой вопрос: Поддерживаете ли вы возможное вступление Сербии в Североатлантический военный блок.Результаты опроса показали, что не поддерживают вступление в НАТО Сербии даже те, кто считает, что мог бы забыть о бомбардировках Югославии. Так, против сербского вступления в западный военный блок высказалось абсолютное большинство опрошенных – 84 процента.Около 68% опрошенных граждан Сербии отмечают, что и в будущем контакты с НАТО не будут для Сербии полезными.В опросе приняли участие более 1,2 тыс. сербов из разных регионов страны.