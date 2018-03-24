10:22 24 марта
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У сербов спросили, хотят ли они в НАТО

Институтом по европейским делам провёл опрос общественного мнения в Сербии. Основная тема опроса сербского населения была связана с памятью о натовской агрессии 1999 года. Один из вопросов социологического исследования звучал так: Приняли бы вы извинения от НАТО за бомбардировки Югославии 1999 года? Сам вопрос выглядит несколько странно, так как НАТО, вроде как, не собирается извиняться перед сербами.

62% опрошенных отметили, что таких извинений от чиновников НАТО принимать не собираются. Около трети сербов (в основном, это граждане до 30 лет) заявили, что «прошлое готовы забыть».

У сербов спросили, хотят ли они в НАТО



Другой вопрос: Поддерживаете ли вы возможное вступление Сербии в Североатлантический военный блок.

Результаты опроса показали, что не поддерживают вступление в НАТО Сербии даже те, кто считает, что мог бы забыть о бомбардировках Югославии. Так, против сербского вступления в западный военный блок высказалось абсолютное большинство опрошенных – 84 процента.
Около 68% опрошенных граждан Сербии отмечают, что и в будущем контакты с НАТО не будут для Сербии полезными.

В опросе приняли участие более 1,2 тыс. сербов из разных регионов страны.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 36

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 07:12
    Милошевич, перед смертью сказал правильно "Не верьте этим собака..!"
    МИХАН
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 07:14
      Было бы странно хотеть в НАТО после того как на сербов сыпались натовские бомбы . Эти извинения даже если бы они и имели бы иметь место не вернут погибших людей и разрушенные дома .
      Spartanez300
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:29
        300-му
        Ну сербы вообще сами по себе странный народ. Там есть и боснийцы и хорваты и всё это части сербского народа, только молятся по разному ну и конечно режутся между собой беспощадно, требуя от *международного сообщества* помощи в резне.
        Я ещё помню Милошевича и его заявления и про РОССИЮ и про РУССКИХ, а так он был типичнейшим сербом у власти и очень хотел дружить с *западными демократиями*, не меньше Каддафи.
        Как результат рассуждение о *предательстве * РОССИИ и лично Ельцина.
        василий50
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:39
        В НАТО хотят высокие чиновники в Белграде.И народ я думаю спрашивать они не будут.
        Цитата: Spartanez300
        Было бы странно хотеть в НАТО после того как на сербов сыпались натовские бомбы . Эти извинения даже если бы они и имели бы иметь место не вернут погибших людей и разрушенные дома .
        210окв
      3. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:10
        Цитата: Spartanez300
        Было бы странно хотеть в НАТО после того как на сербов сыпались натовские бомбы . Эти извинения даже если бы они и имели бы иметь место не вернут погибших людей и разрушенные дома .

        Думаю,99% вьетнамцев тоже США не простили.Это не мешает им активно сотрудничать.
        Погрозят санкциями сербским чиновникам,побегут в объятья наты с писком,забыв про опросы.
        ПалБор
    2. svp67 (Сергей) Сегодня, 07:14
      Цитата: МИХАН
      Милошевич, перед смертью сказал правильно "Не верьте этим собака..!"

      Но все ли сербы его услышали. Да и работают американцы, как истинные англосаксы, подкупая политическую верхушку.
      svp67
      1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 07:17
        ну а наши от горбачёва до ебн?
        Hammerlock
      2. собаковод Сегодня, 07:20
        svp67 (Сергей)
        Да и работают американцы, как истинные англосаксы, подкупая политическую верхушку.
        Ну они не только верхушку подкупают. Они ещё и пытаются воспитывать молодёжь. На Украине это удалось!
        собаковод
        1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 09:43
          Если сербы не хотят воспитывать свою молодежь, то им в этом с удовольствием поможет Запад. Как, впрочем, и в России
          сорок восьмой
  2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 07:13
    а вот японцы забыли и похоже никогда не вспомнят
    Hammerlock
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 07:26
      Hammerlock.....а вот японцы забыли и похоже никогда не вспомнят

      Самураям, единственным в мире, генетически вживили атомо-животный страх. А сербы - 84 % помнят своё национальное унижение и только 16%, явно молодёжь, не видавшая ужасов войны и верящая в "демократию".
      askort154
      1. volodya (владимир) Сегодня, 08:14
        Цитата: askort154
        только 16%, явно молодёжь, не видавшая ужасов войны и верящая в "демократию".

        Старые умирают- молодые подрастают!
        volodya
  3. Комментарий был удален.
  4. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 07:15
    перефразируя
    Спросите сербских матерей - хотят ли в Сербии войны
    Hammerlock
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:16
    Сербы - не прости@тутки-болгары. Обид не прощают...
    Горный стрелок
  6. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:18
    Судя по сюжетам из Сербии - роль "креативной" молодежи там неуклонно растет. Если не "прогревать" историческую память она усохнет у любого народа. СССР тоже уже в 1955 году отказался от репараций и сформировал миф о дружелюбных "оси".
    samarin1969
  7. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 07:20
    84 % высказались против. Но если вдруг руководство Сербии заспешит в НАТО, то разве будет учтен глас народа? Конечно нет.
    rotmistr60
  8. LSA57 (Сергей) Сегодня, 07:22
    62% опрошенных отметили, что таких извинений от чиновников НАТО принимать не собираются.

    сербы не злопамятные. просто они злые на нато и у них память хорошая
    Результаты опроса показали, что не поддерживают вступление в НАТО Сербии даже те, кто считает, что мог бы забыть о бомбардировках Югославии. Так, против сербского вступления в западный военный блок высказалось абсолютное большинство опрошенных – 84 процента.
    Около 68% опрошенных граждан Сербии отмечают, что и в будущем контакты с НАТО не будут для Сербии полезными.

    а тут всё просто, нато угроза России
    LSA57
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 09:30
      Очень весело. Только вот это не про сербов, а про черногорцев, которые уже давно "того". Единственная в мире страна, объявившая войну Японии, в знак солидарности с Российской Империей подсказать, как называлась? Думаете Сербия? Неа. Черногория. Кстати, они мир с японцами заключили только в 2006 году. А лозунги и поговорки-это здорово. Хинди руси пхай-пхай. А до этого пхай-пхай у индийцев был с китайцами.
      tanit
  9. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:23
    Втянут в нато , и спрашивать не будут! Им территории нужны, чтобы ослабить влияние на эти страны России!
    Геркулесыч
  10. Симаргл (Андрей) Сегодня, 07:33
    У сербов спросили, хотят ли они в НАТО
    Что за вопрос?
    Конечно хотят!
    Мегатонн по 200! А некоторым и больше!
    Симаргл
  11. МИХАН (Виталий) Сегодня, 07:33
    Сербы помнят все и мы русские тоже помним !
    Вступление Сербии в НАТО это просто плевок в душу русских и ничего больше..!

    Мы теперь поняли , как с этими злобными псами-партнерами поступать будем..
    МИХАН
  12. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 07:39
    Самое плохое - это то , что с потерей Черногории сербы потеряли последний выход к морю и теперь находятся в окружении натовских стран . Так , что рано или поздно , страну приведут к единому знаменателю . И сербам не дадут ни провести масштабную модернизацию , ни получить внешнюю помощь , если что...А настроения там конечно пророссийские и менталитет схожий , по опыту , общатся с сербами очень легко . Так что грустная весьма картина получается...
    КВУ-НСвД
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 07:46
      И сербам не дадут ни провести масштабную модернизацию , ни получить внешнюю помощь , если что...А настроения там конечно пророссийские и менталитет схожий , по опыту , общатся с сербами очень легко . Так что грустная весьма картина получается...

      Ну это как сказать..За Сербию мы еще поборемся! Нам терять уже нечего, все в санкциях и злобными псами окружены ! Рывок в Сербию можем повторить, но уже более грамотно и продуманно во всех понятиях ..Время нужно!
      МИХАН
      1. серафимамурский (Степан) Сегодня, 07:57
        А что Вы за Сербию не боролись когда НАТО бомбило Белград? Что на диване хорошо рассуждать?
        серафимамурский
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:05
          Цитата: серафимамурский
          А что Вы за Сербию не боролись когда НАТО бомбило Белград? Что на диване хорошо рассуждать?

          Да мы бы все туда тогда рванули ..Увы не все зависело тогда от нашего мнения !

          Мы придем еще ..Я в этом уверен! soldier
          МИХАН
  13. серафимамурский (Степан) Сегодня, 07:54
    Да кто это население спрашивать будет, правительство подпишет и всё. Ну уйдёт в отставку куда нибудь в Брюссель на волне предполагаемого недовольства а уже ничего сделать нельзя будет. Как говорят жил был народ и жило было правительство.
    серафимамурский
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:23
      Да кто это население спрашивать будет, правительство подпишет и всё.

      Россия силу и влияние в мире набирает , так что еще не вечер..А НАТО мы "ушатаем" рано или поздно, это однозначно!
      МИХАН
  14. Громобой Сегодня, 07:56
    Хватит уже этих душещипателных подсчётов,для меня Приштинский бросок это классика военного искусства и пример бездарного обращения с драгоценным предметом,ведь Ельцин мог расширить наш плацдарм захваченный в ходе смелой рейдовой операции.Но струсили и подмялись....а анализируя последующие 18 лет,я отмечаю,что ровно НИЧЕГО не было сделано для укрепления наших позиций в братской Сербии.Пока партнёрилили с Западом,то базы и всякое сотрудничество было заводить недосуг.Теперь другие времена настали,но ещё труднее Сербии врастать в экономическиупадачную братскую Россию.Одна дорога у наших братьев: в ЕС и потом в НАТО и не потому что они такие коварные,а потому что сами мы такие не развивающиеся и не привлекательные.Сербская молодёжь стремится в Зап.Европу ,а не в Москву или в Саратов.ЕС предлагает внятный экономический путь,а не 1.5%.Вот главный конёк саксонских завоевателей,эффективность!!!На этом фоне вырастает разрыв в военных паритетах натовских балканских стран и самостийнойной Сербии.У неё два пути...ополчиться на своих воинственных соседей(теперь представляющих един.целое в лице НАТО) или выбрать собственный путь,тем самым противопоставя себя в военном плане европейской системе безопасности.НУ и какие варианты есть у Сербии,а главное,мы всё сделали за 18 лет,чтобы втащить их в наш союз?Кто будет возражать,перечислю меры предпринятые ЕС-НАТО и наши потуги,так что не надо будоражить,а то расплачитесь....Там такой народ сидит....,а теперь получим ещё один штык НЕТ,конечно не в нашу сторону,но сербска земля могла стать нашим проводником политических интересов,а в месте сЧерногорией,то и передовым ОПЛОТОМ!!!!!Вместо этогого пшик и пустое скрежетание зубами"-ах,какие саксы коварные!!"Да они таки,но где наша думка была?Теперь,получите т распишитесь в течение 2-3 лёт сакесы договорятся с сербским руководством...
    Громобой
    1. figter (Евгений) Сегодня, 08:54
      Громобой
      Одна дорога у наших братьев: в ЕС и потом в НАТО и не потому что они такие коварные,а потому что сами мы такие не развивающиеся и не привлекательные.Сербская молодёжь стремится в Зап.Европу ,а не в Москву или в Саратов.ЕС предлагает внятный экономический путь,а не 1.5%...
      ....Вместо этого пшик и пустое скрежетание зубами"-ах,какие саксы коварные!!"Да они таки,но где наша думка была?Теперь,получите т распишитесь в течение 2-3 лёт сакесы договорятся с сербским руководством...

      Конечно договорятся и если посчитают нужным, то и извинения принесут. И Сербии выгоднее и в ЕС и в НАТО вступить, чем стать придатком страны третьего мира. Впоследствии это снизит нагрузку на бюджет, не будет необходимости в больших количествах расходовать средства на оборонный бюджет, таможенные и пограничные службы и т.д., а позволит вкладывать с умом в собственную экономику, расходовать на социальные нужды. Ну, а общественное мнение.. кто с ним считается, его можно развернуть, перевернуть, далеко за примером ходить не нужно.
      figter
    2. tanit (Вадим) Сегодня, 08:56
      Вы меня простите, но разве не "братский" сербский народ свергнул Милошевича и дружно отдал в Гаагу своих генералов? А, тогда специально каких-то "не братских" сербов в Сербию завезли? Прогнулись и легли, но удовольствия не получили и теперь снова как бы (тихо и на кухне) за Россию...
      Братья, ага. Неболгары, ага.
      Последним сербом был хорват Тито.
      tanit
  15. BRONEVIK (Сергей) Сегодня, 08:47
    Очень показательно
    BRONEVIK
  16. Теренин (Геннадий) Сегодня, 09:02
    Полагаю, что у России пока недостаточно сил вести более агрессивную политику. Это, как на фронте, контратаковать можем,но но на прорыв идти глупо, потому, как нет ресурсов для ввода и закрепления в месте прорыва (слабовата экономика), а это уже "котел", упадок морального духа и т.п. Воюем, (ведем политику) как можем, исходя из реальностей.
    Теренин
    1. Vard Сегодня, 09:08
      Сталин в своё время написал труд..."Головокружение от успехов" там много чего, что актуально и в наше время...
      Vard
  17. NKVD (Игорь) Сегодня, 09:08
    Вьетнам тоже топтали американцы но сейчас с радостью их встречают в своих портах
    NKVD
    1. astronom1973n (Сергей) Сегодня, 09:40
      Цитата: NKVD
      Вьетнам тоже топтали американцы но сейчас с радостью их встречают в своих портах

      Потому и встречают,что американцы ведут бизнес,а мы как "дурачки" у своего народа отбираем и недодаем ,а других кормим в ущерб себе.Примеров масса ,особенно в период Союза.И что помнит кто про это? Да фигвам! Принцип не должен быть свое отдай дяде,а сам иди к .......!Добрые......И чего удивляться тем кого всё кормили и поили ,что они нас проклинают?Надо всех было ставить в зависимость от нашей страны,как делают американцы,а не целовать немытые части тела и заискивать пред очередным бумбоюмбо, тогда и уважали а теперь и друзей НЕТ!!!!! "друганы" это когда мы денежку прощаем даа есть,а не прощаем-то враги становимся.Здорово наработали товарищи!И не дай БОГ тяжелые испытания,мы будем сами ,одни.А вся шелуха побежит в разные стороны.
      astronom1973n
  18. pavelpavel (Павел Дементьев) Сегодня, 09:45
    После поражения, а роль Сербии и сербов однозначная- пленные! Люди второго сорта, в чем и про нас европейцев убеждают.
    pavelpavel
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