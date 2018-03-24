Пилить, так пилить... На Украине создаётся министерство по делам ветеранов

Новое министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.

На Украине объявили о начале реализации инициативы по созданию нового министерства. Речь идёт о министерстве по делам ветеранов. Сообщается, что новый правительственный институт появится на Украине до конца апреля текущего года. Причиной создания министерства является увеличивающийся в объёмах список участников боевых действий на Донбассе, где продолжается гражданская война.Министерство «вырастет» из соответствующей профильной госслужбы, которая осуществляет работу по учёту украинских ветеранов.Правительственный портал Украины:Отмечено, что целью создания министерства являетсяпо предоставлению участникам боевых действий, а также членам их семей (включая семьи погибших) льгот и гарантий.Своя нашивка у "ветеранов" уже имеется.Если учесть, что с гарантиями для «ветеранов АТО» сегодня не всё на Украине ладно, то можно предположить, что новое министерство вряд ли ситуацию исправит. Министерство по делам ветеранов может превратиться в очередной бюрократический аппарат, в недрах которого будут пилиться деньги не только государственных институтов, но и общественных организаций, включая благотворительные фонды.Из серии: отправь СМС – поддержи украинского «ветерана» пятью гривнами.