10:19 24 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Пилить, так пилить... На Украине создаётся министерство по делам ветеранов

На Украине объявили о начале реализации инициативы по созданию нового министерства. Речь идёт о министерстве по делам ветеранов. Сообщается, что новый правительственный институт появится на Украине до конца апреля текущего года. Причиной создания министерства является увеличивающийся в объёмах список участников боевых действий на Донбассе, где продолжается гражданская война.

Министерство «вырастет» из соответствующей профильной госслужбы, которая осуществляет работу по учёту украинских ветеранов.

Правительственный портал Украины:
Новое министерство станет центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию политики государства в сфере социальной защиты ветеранов и участников боевых действий.



Отмечено, что целью создания министерства является получение действенного механизма по предоставлению участникам боевых действий, а также членам их семей (включая семьи погибших) льгот и гарантий.

Своя нашивка у "ветеранов" уже имеется.
Пилить, так пилить... На Украине создаётся министерство по делам ветеранов


Если учесть, что с гарантиями для «ветеранов АТО» сегодня не всё на Украине ладно, то можно предположить, что новое министерство вряд ли ситуацию исправит. Министерство по делам ветеранов может превратиться в очередной бюрократический аппарат, в недрах которого будут пилиться деньги не только государственных институтов, но и общественных организаций, включая благотворительные фонды.

Из серии: отправь СМС – поддержи украинского «ветерана» пятью гривнами.


6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 24

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 08:52
    Ветераны по уничтожению собственного народа. am
    vladimirvn
    1. Тралл Сегодня, 08:57
      Пусть создают, потом эти списки пригодятся для люстраций канделябрами smile
      Тралл
      1. AID.S Сегодня, 09:08
        Цитата: Тралл
        Пусть создают, потом эти списки пригодятся для люстраций канделябрами smile

        А ещё нашим погранцам и далее по списку...
        AID.S
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:58
      Думаю купить эту корочку в укропии можно без проблем yes . Походу это министерство станет просто золотым дном , представляю сколько там будет крутится денег и сколько прольется крови за места в этом клубе yes .
      Spartanez300
    3. Vard Сегодня, 08:58
      Новый национальный вид спорта появился в Украине... Не дай себя поймать... Участники... призывники и их родные...
      Vard
    4. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:58
      Сколько людей уже прошло через АТО, денег на пенсии не хватает ,очередной развод украинского народа.
      Teberii
      1. AID.S Сегодня, 09:25
        Цитата: Teberii
        денег на пенсии не хватает

        С чего вы решили так? Интернет полон стонами шумерских голодающих пенсионеров? Последняя информация такого рода- за январь 17-го. Если б я был шумер...ох и не постеснялся в выражениях.
        AID.S
    5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:01
      Цитата: vladimirvn
      Ветераны по уничтожению собственного народа.

      Masya Masya
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 09:26
        Марина, здравствуй! love эти стихи, в этой теме, будут получше любого комментария.

        Думаю, что лейтмотив этой организации в итоге сведётся к "мы вас туда не посылали".
        ul_vitalii
  2. Kosmotoga Сегодня, 08:56
    для контроля за инакомыслием среди адекватных ветеранов.Там не паханое поле.Будут обличать в сепаратизме и отжимать все последние выплаты и льготы с последующим добавлением на сайт миротворца.
    Kosmotoga
  3. федоров (Валерий) Сегодня, 09:06
    У нас в районе "ветераны" АТО льготы получили - по 10 соток "мертвой" земли. Там со времен СССР все выженно кукурузой и химикатами,нихрена не растет как не удобряй. Ни газа, ни света, ни воды, плодитесь и размножайтесь...И добираться минимум на Урале трехмостовом.
    федоров
    1. Тралл Сегодня, 09:09
      Цитата: федоров
      У нас в районе "ветераны" АТО льготы получили - по 10 соток "мертвой" земли. Там со времен СССР все выженно кукурузой и химикатами,нихрена не растет как не удобряй. Ни газа, ни света, ни воды, плодитесь и размножайтесь...И добираться минимум на Урале трехмостовом.

      Пускай там схроны себе роют smile
      Тралл
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:29
        Пускай там схроны себе роют

        Думаю уже давно нарыли ...Но это уже бесполезно, все пишется и фиксируется! Никто не уйдет от возмездия !

        Шутка . но вполне возможен такой вариант "вежливый".. bully
        МИХАН
        1. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 09:54
          Цитата: МИХАН
          но вполне возможен такой вариант "вежливый"..

          и скорее всего неизбежен lol
          Angel_and_Demon
    2. AID.S Сегодня, 09:41
      Цитата: федоров
      У нас в районе "ветераны" АТО льготы получили - по 10 соток "мертвой" земли.

      Все правильно, по остаточному принципу, и закон выполнен и севооборот не нарушен. А жирные куски уже расхватаны наверняка.
      AID.S
  4. Machete Сегодня, 09:09
    Пилите, Шура, пилите!
    Machete
  5. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 09:25
    Наденьку теперь, наверное, вычеркнут из списков ветеранов.
    vladimirvn
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:37
      Цитата: vladimirvn
      Наденьку теперь, наверное, вычеркнут из списков ветеранов.

      Из ветеранов вычеркнут, запишут в криминальные авторитеты из "политических". Вторая ходка пошла)))
      Ныробский
  6. Егоза (Елена) Сегодня, 09:35
    Ну тут дело такое...."ветераны" что-то дюже организованными стали. Все норовят какую-то администрацию (районную, городскую, областную) штурмом взять и эти самые льготы и участки с депутатов вытряхнут. Стремно стало местным депутатом. Вот и решили министерство создать. Оно ж в Киеве будет, вот пусть в Киев едут и там свои права качают....если дадут.
    Егоза
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 10:06
      Так вроде и их уже самих штурмовают. И, благообразные люди, местами литературный русский язык, местами литературный (без суржика) украинский. Обращение в прокуратуру и в полицию(нет бы шмальнуть очередью от живота) Вот что "Надя хана Раде" сделала. Жаль, что Надя Героя России получит только посмертно.
      Приветствую Вас, Елена hi
      tanit
  7. кипеж Сегодня, 09:37
    Ну до наших распилов бюджетки хохлам далеко)
    кипеж
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:42
    Ещё одним доказательством войны против своего народа, в укрокалкии станет больше. angry
    a.s.zzz888
  9. Shuttle (Дмитрий) Сегодня, 09:43
    Не "Спiлка ветеранiв", а "Распiлка ветеранiв"
    Shuttle
  10. tochila Сегодня, 10:13
    А наше государство забило на ветеранов,отделавшись подачкой около 3к в месяц!!!!Или я может о чем-то не знаю?Может у нас есть какой-нибудь государственный орган,занимающийся помощью ветеранам БД??
    tochila
Картина дня