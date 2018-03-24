10:23 24 марта
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Штурмовик Су-25 ВВО назвали в честь героя России Романа Филипова

В субботу в Приморском крае состоялась церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25 штурмового авиационного полка Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба округа.

Штурмовик Су-25 ВВО назвали в честь героя России Романа Филипова


Сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, состоялась церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25СМ. В этой части летчик проходил службу в течение 10 лет и именно оттуда был направлен для решения специальных задач в САР
— сказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.


На аэродроме состоялось торжественное построение личного состава полка и митинг, в котором приняли участие родители и вдова Филипова.

Отец погибшего летчика Николай Филипов поблагодарил авиаторов за память о сыне и выразил надежду на то, что летчики, которые будут совершать полеты на именном штурмовике, получат особую мотивацию для образцового выполнения задач.

Напомним, гвардии майор Роман Филипов погиб 3 февраля во время патрулирования над провинцией Идлиб. Его штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться и до последних минут вел бой. Чтобы не попасть в плен, российский офицер подорвал себя гранатой. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.

Использованы фотографии: пресс-служба ВВО
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Комментарии 5

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:10
    За пацанов ! Это главный клич России ...
    Сколько их пало безвестности за всех нас , в этой бойне с мировыми бесами ..Простите нас мальчишки.И вечная вам память героям!
    МИХАН
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 10:13
      Михан, есть и другой клич. "РАБОТАЙТЕ,БРАТЬЯ".
      Этот мне ближе.
      tanit
  2. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:12
    А недавно кто-то переживал... :)
    Muvka
  3. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 10:16
    Значит Роман и дальше будет летать и бить врага!
    FalconD
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 10:21
      Значит, так и будет. Роман Филипов - так еще и новую ТУ-160шку назвать .
      tanit
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