Штурмовик Су-25 ВВО назвали в честь героя России Романа Филипова

Сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка армии ВВС и ПВО Восточного военного округа, дислоцированного в Приморском крае, состоялась церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25СМ. В этой части летчик проходил службу в течение 10 лет и именно оттуда был направлен для решения специальных задач в САР

В субботу в Приморском крае состоялась церемония присвоения имени Героя России майора Романа Филипова самолету Су-25 штурмового авиационного полка Восточного военного округа (ВВО), сообщает пресс-служба округа.— сказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Николай Воскресенский.На аэродроме состоялось торжественное построение личного состава полка и митинг, в котором приняли участие родители и вдова Филипова.Отец погибшего летчика Николай Филипов поблагодарил авиаторов за память о сыне и выразил надежду на то, что летчики, которые будут совершать полеты на именном штурмовике, получат особую мотивацию для образцового выполнения задач.Напомним, гвардии майор Роман Филипов погиб 3 февраля во время патрулирования над провинцией Идлиб. Его штурмовик Су-25 был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса. Летчик успел катапультироваться и до последних минут вел бой. Чтобы не попасть в плен, российский офицер подорвал себя гранатой. Летчику посмертно присвоено звание Героя России.