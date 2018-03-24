16:03 24 марта
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Порошенко решил закрепить в Конституции Украины планы вступления в ЕС и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию Украины для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию – членства в ЕС и НАТО.

Порошенко решил закрепить в Конституции Украины планы вступления в ЕС и НАТО


В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства – членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе
– заявил Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".


Ранее Порошенко уже дал распоряжение подготовить проект поправок в Конституцию Украины, в которых будет закреплено стремление к членству в НАТО в Евросоюзе.

Интересно, а что еще Петр Алексеевич планирует закрепить в Конституции Украины пока находится у власти?

Использованы фотографии: globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:35
    Петя хватит бухать уже..Ну никто уже никуда украину не примет..Даже Россия!
    МИХАН
    1. Chertt (Алексей) Сегодня, 15:11
      Да какая разница, что они там пишут, принимают, переименовывают. Все равно все перепахивать придется, и начинать с чистого листа
      Chertt
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:17
        Виталий,ты не прав.. Ну,мы то добрые,возьмём...на поруки(...там же тоже люди"В.Путин)Да и в.....по списку скорее что примут лет через двадцать.Буфер то надо продвигать..Скажешь что столько не живут?Опять неверно.Существуют и в более худшем положении..Блин,опять ВНА...и их плохиш..Тем что ли нет в выходной..
        210окв
        1. Аскет (Станислав) Сегодня, 15:29
          Цитата: 210окв
          Виталий,ты не прав.. Ну,мы то добрые,возьмём...на поруки(...там же тоже люди"В.Путин)

          Укрошумеры уже всё подсчитали. Каждый россиянин включая грудных младенцев и стариков должны 40700руб. или 714$.А потери Украины от российской агрессии составили 100млрд.$.Так что, возьми их за рупь двадцать, по жизни мы им должны в их понимании.
          А посему в международной политике у нас всё должно быть в двух предложениях
          1.Идете лесом
          2.Нам всё по.. фиг
          Аскет
  2. Подрезчик (Александр) Сегодня, 14:39
    Интересно, а что еще Петр Алексеевич планирует закрепить в Конституции Украины пока находится у власти?

    Непрерывное употребление спиртных напитков всем, находящимся на ключевых гос.постах и постоянное выпрашивание денег... laughing
    Подрезчик
  3. Железякин (Алексей) Сегодня, 14:40
    Мда, закрепи на законодательном уровне курс на дальнейший развал страны. Да в принципе, поросенко толкает страну к дескрукцизму в чистом виде. Сколько ж бабла он на этом поднял?!
    Железякин
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 14:52
      если к нему нацики ворвутся и вздернут, бабло не поможет )))) ну или калибр на кондиционер залетит
      Не либероид Русский
      1. Железякин (Алексей) Сегодня, 15:00
        По закону подлости, подобные субъекты встречают долгую и благодатную старость поправ всю веру народа в справедливость! Про зайчика (яЙценюка) давно-ли вспаминали?!
        Железякин
  4. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 14:41
    Порошенко может хотеть что угодно. а его ждут там?(если без санитаров)
    dr.star75
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 14:42
    Господа украинцы. Ваше правительство с такой скоростью разваливает страну, что опомнится не успеете, как окажетесь в разорванной на части стране...
    Горный стрелок
  6. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 14:44
    С территориальными проблемами в общем и проблемами Украины в частности, ее не то что в ЕС и нато, но даже в лигу стран-бомжей третьего мира не возьмут, хоть сто раз меняй конституцию.
    Генерал Песчаных Карьеров
  7. polpot (Andru) Сегодня, 14:46
    А "не воруй$" и "трезвость норма жизни "господин Вальцман туда записать не желает
    polpot
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 14:46
    Со времен Кучмы конституцию Украины столько раз переписывали, рожали в ночном бреду, перетолковывали, что она превратилась в пустую формальность.Автономия Крыма вообще была вне конституции. Просто шутовской фокус Порошенко.
    samarin1969
  9. rruvim (Роман) Сегодня, 14:56
    Допился... Уже в действующей конституции это закреплено!
    rruvim
  10. изя топ (Андрей) Сегодня, 14:57
    похмелился опосля пятницы
    изя топ
  11. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 15:02
    Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию Украины для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию – членства в ЕС и НАТО.

    Вопрос-как он себе предстваляет интеграцию в экономику ЕС ,если Украина самая нищая в европейском зоопарке государство? И второй вопрос-при вступлении в НАТО взнос в 2% платить кто будет?
    Резюмируя...данное земноводное выполняет заказ своих хозяев из-за лужи,но при этом, с мнением народа страны он не считается. То есть,можно смело говорить об интервенции Украины Западом. А все эти Мински,вопли о правах,агрессии РФ -это лишь антураж ,дабы скрыть суть самую от обывателя-это интервенция суверенного государства.
    НЕКСУС
    1. dr.star75 (Михаил) Сегодня, 15:08
      Вы не правы. Украина не самая нищая в Европе, она самая нищая уже в Мире. И Это заслуга майдана! Какая Ес, Какие НАТО с 2%. А они готовы её принять?Порошенко может законодательно закрепить хоть вступление в Марс. А марс готов его принять?тут наркологи нужны, а не экономисты
      dr.star75
  12. svp67 (Сергей) Сегодня, 15:06
    В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства – членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе
    Бумага она ВСЕ СТЕРПИТ, пиши. Но не надейся, что кто то следующий это не вычеркнет.
    svp67
  13. senima56 (Николай) Сегодня, 15:06
    Продались Гейропе! Ну-ну.... А вот интересно: как скоро хохлы начнуть клясь Гейропу вместе с НАТО, что "жить не дают", как кляли ляхов, а теперь москалей?
    senima56
  14. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 15:08
    Порошенко решил закрепить в Конституции Украины планы вступления в ЕС и НАТО
    Петя ! Когда вас оттуда прогонят .А это как пить дать произойдёт .Неужели вы думаете что народ не вычеркнет из конституции что вы туда нарисовали.
    Наблюдатель2014
  15. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 15:11
    Кто соблюдает украинскую конституцию? Никто. Изменения бессмысленны.
    hhhhhhh
  16. Roma-1977 Сегодня, 15:13
    Записал на всякий случай. Шоб не забыть случайно в этой суматохе. А то память ни к чёрту стала с этими вечными фуршетами и раутами.
    Roma-1977
  17. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 15:14
    Была же новость недавно: "...НАТО признало статус страны-аспиранта для Украины, приблизив тем самым страну к полноценному членству в Альянсе. Двери НАТО остаются открытыми для любой европейской страны, которая в состоянии взять на себя обязательства членства и вносить вклад в безопасность в евроатлантическом регионе, пообещали в Альянсе...".
    Ради углубления разрыва с Россией, подкорректируют они свои уставы, на кого нужно надавят и будет вам очень смешно! А пока - машите, рубайте шашками, буденновками да ушанками кидайтесь!
    Ураган70
  18. pepel (Валерий) Сегодня, 15:15
    "Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию Украины для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию – членства в ЕС и НАТО."- а будет ли к этому моменту на карте мира существовать само "государство" Украина?!
    pepel
  19. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 15:17
    Интересно, а что еще Петр Алексеевич планирует закрепить в Конституции Украины пока находится у власти?
    Завоевать Альфа-Центавра! Ну, или хотя бы, Солнечную систему.
    sabakina
  20. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 15:20
    мне вот интересно как это можно закрепить в конституции?!!
    Василенко Владимир
  21. Vard Сегодня, 15:37
    Это уже анекдот... Сьест то он сьест... Так кто же ему даст...
    Vard
  22. APASUS (Pavo) Сегодня, 15:40
    Не с того начал, для начала надо было свой статус зафиксировать в Конституции и статус украденных денег А то постигнет судьба Чаушеску ,мало ли что случается
    APASUS
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