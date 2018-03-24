Порошенко решил закрепить в Конституции Украины планы вступления в ЕС и НАТО

В ближайшее время я планирую инициировать внесение изменений в Конституцию для того, чтобы сделать этот процесс необратимым, указав в Конституции стратегическую цель развития государства – членство в Европейском Союзе и членство в Североатлантическом альянсе

Президент Украины Петр Порошенко планирует в ближайшее время инициировать внесение изменений в Конституцию Украины для закрепления стратегии страны на евроатлантическую интеграцию – членства в ЕС и НАТО.– заявил Порошенко, выступление которого транслировал телеканал "112 Украина".Ранее Порошенко уже дал распоряжение подготовить проект поправок в Конституцию Украины, в которых будет закреплено стремление к членству в НАТО в Евросоюзе.Интересно, а что еще Петр Алексеевич планирует закрепить в Конституции Украины пока находится у власти?