Порошенко: разоблачение Саакашвили и Савченко войдет в учебники для спецслужб

В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников,

Если они меня разоблачили, доведите свое "разоблачение" до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко,