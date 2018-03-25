10:22 25 марта
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Порошенко: разоблачение Саакашвили и Савченко войдет в учебники для спецслужб

Разоблачение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Героя Украины Надежды Савченко проведено блестяще и достойно того, чтобы попасть в учебники, передает РИА Новости заявление президента Украины Петра Порошенко.



В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников,
сказал Порошенко.


По его мнению, Саакашвили с Савченко готовили в республике «государственный переворот в интересах России».

Саакашвили в свою очередь назвал Порошенко «дешевым вруном без чести и достоинства».

Если они меня разоблачили, доведите свое "разоблачение" до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко,
написал экс-губернатор в «Фейсбуке».

При этом он отметил, что уже находится в «учебниках истории», тогда как украинскому президенту «светит только криминальная и судебная хроники».

Напомним, Киев в феврале выслал Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину. Надежду Савченко задержали в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:35
    Надя голодает 12 ч 36 минут! bully
    Наблюдатель2014
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:38
      Помнится Савченко на Украине сравнили с Ж.Дэарк...Точно сожгут ее ! laughing
      МИХАН
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 08:42
        МИХАН (Виталий) hi
        Помнится Савченко на Украине сравнили с Ж.Дэарк...Точно сожгут ее !
        laughing 100% Или съедят
        Наблюдатель2014
        1. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 08:58
          Перебирая старые фотографии..."ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ" - 20 лет спустя... laughing
          Сергей-svs
          1. Татьяна Сегодня, 09:47
            Цитата: Сергей-svs
            Перебирая старые фотографии..."ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ" - 20 лет спустя... laughing

            Скорее Джонсон и Порошенко - это "НАГЛЫЙ и ЕЩЁ НАГЛЕЕ"!

            Что-то я сомневаюсь, что Порошенко даже под эгидой Вашингтона вообще дотянет до своей ЕСТЕСТВЕННОЙ смерти в следующие 20 лет!
            Татьяна
            1. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:10
              Выборы в следующем году.Так что о 20 годах и речи не идёт.
              Беги,Петя,беги!
              Хотя,куда?
              ПалБор
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:59
          Цитата: Наблюдатель2014
          100% Или съедят

          там голодных много lol
          LSA57
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:57
        Цитата: МИХАН
        Помнится Савченко на Украине сравнили с Ж.Дэарк...Точно сожгут ее !

        или президентом станет laughing
        LSA57
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 08:39
      Порошенко уже принял на грудь с утра 250 гр. свежевыжатого пшеничного фреша и настало время офигительных историй. Похоже он запутался в спецслужбах мишико анент ЦРУ-надя герой 404 и по совместительству агент СБУ-сам петро агент Мосада осталось понять каким тут боком Москва-река.
      предки с Дона
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:44
        Цитата: предки с Дона
        Порошенко уже принял на грудь с утра 250 гр. свежевыжатого пшеничного фреша и настало время офигительных историй. Похоже он запутался в спецслужбах мишико анент ЦРУ-надя герой 404 и по совместительству агент СБУ-сам петро агент Мосада осталось понять каким тут боком Москва-река.

        Слушай, дружок, я расскажу тебе новую сказку... laughing
        Masya Masya
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:00
          Цитата: Masya Masya
          Слушай, дружок, я расскажу тебе новую сказку...

          похоже уже не одна белочка, а несколько с ним дружит
          Привет hi love
          LSA57
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:49
        Меня не интересует в какие аналлы войдут Надька с Мишкой.В какой учебник войдёшь ты-Петька?По психиатрии или наркологии?
        Цитата: предки с Дона
        Порошенко уже принял на грудь с утра 250 гр. свежевыжатого пшеничного фреша и настало время офигительных историй. Похоже он запутался в спецслужбах мишико анент ЦРУ-надя герой 404 и по совместительству агент СБУ-сам петро агент Мосада осталось понять каким тут боком Москва-река.
        210окв
        1. самоход (Даниил) Сегодня, 08:57
          вот вот.
          разоблачение Саакашвили и Савченко войдет в учебники для спецслужб
          - по судебной психиатрии feel
          самоход
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:58
            Дай то Бог...А то слишком много утыркков уходят от возмездия..
            Цитата: самоход
            вот вот.
            разоблачение Саакашвили и Савченко войдет в учебники для спецслужб
            - по судебной психиатрии feel
            210окв
            1. самоход (Даниил) Сегодня, 09:09
              Цитата: 210окв
              А то слишком много утыркков уходят от возмездия.

              всему свое время. невозможно бесконечно долго издеваться и глумиться над народом. "награда" найдет своего "героя"
              самоход
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:02
          Цитата: 210окв
          По психиатрии или наркологии?

          так он в анал уже вошёл. вместе с белочками. а в другой анал сабакашвили не пустит, самому тесно lol
          LSA57
        3. БЛОНДИН (Сергей) Сегодня, 10:10
          Саакашвили также заявил, что в следующем году будет выступать в суде против Порошенко. По словам экс-президента Грузии, он уже сейчас находится "в учебниках истории", а президенту Украины "светит только криминальная и судебная хроники".

          Война это очень плохо
          А от этого цирка я балдею
          БЛОНДИН
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:26
      По настоящему черной страницей в этих учебниках должно быть время правления Пети - пьяного .
      Spartanez300
  2. изя топ (Андрей) Сегодня, 08:37
    можно оставить след в истории,а можно в историю вляпаться recourse второе как раз по-пэциному yes
    изя топ
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:03
      Цитата: изя топ
      можно оставить след в истории,а можно в историю вляпаться второе как раз по-пэциному

      вместе с мишико
      LSA57
  3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 08:40
    Какая власть, такие и учебники. yes
    Владимирец
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:05
      Цитата: Владимирец
      Какая власть, такие и учебники

      очень информативные
      LSA57
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:43
    забыл уточнить... в УКРАИНСКИЕ учебники... laughing а чем там просвещают, все в курсе...
    Masya Masya
    1. изя топ (Андрей) Сегодня, 08:56
      love
      Цитата: Masya Masya
      а чем там просвещают, все в курсе..

      изя топ
  5. loginovich Сегодня, 08:52
    Цитата: Наблюдатель2014
    Надя голодает 12 ч 36 минут! bully

    Опять похорошеет.
    loginovich
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:00
      Где Вы там видели что нибудь хорошее.?Мне например,столько не выпить..
      Цитата: loginovich
      Цитата: Наблюдатель2014
      Надя голодает 12 ч 36 минут! bully

      Опять похорошеет.
      210окв
    2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:00
      Цитата: loginovich
      Опять похорошеет.

      wink
      Masya Masya
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 08:53
    Наши ближневосточные партнёры такие затейники
    Дормидонт
    1. japs (Юрий) Сегодня, 09:19
      Уважаемый, представьте себе, то ли еще будет, по мере приближения выборов в этой гордой и незалежной от здравого смысла недостране! Тут же возникают ассоциации с дрожжами и отхожим местом.
      japs
  7. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:56
    По его мнению, Саакашвили с Савченко готовили в республике «государственный переворот в интересах России».

    Вот мужики , когда Киев возьмем...Скучная жизнь наступит, над кем ржать будем и кого троллить ? laughing
    Ай да Петро, ай да говорун ты "наш" ..хе хе Давай жги дальше..!
    МИХАН
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 09:47
      Цитата: МИХАН
      над кем ржать будем

      Ну, этого добра еще много останется.
      Piramidon
  8. mavrus (Андрей) Сегодня, 09:23
    Цитата: Наблюдатель2014
    МИХАН (Виталий) hi
    Помнится Савченко на Украине сравнили с Ж.Дэарк...Точно сожгут ее !
    laughing 100% Или съедят

    Точно, сожгут или сожрут
    mavrus
  9. федоров (Валерий) Сегодня, 09:32
    Сначала создать проблему, потом пытаться ее решать. Жертвуя народом, предполагаю что чужим ( простите евреи ) и заработать на этом. - Это учебник для КОГО ? Где-то в Библии я это уже читал...Да простят меня верующие.
    Но к примеру история папства и крестовых походов вроде как не врет.
    федоров
  10. д^Амир (Дамир) Сегодня, 09:36
    #SaveSavchenko!!!!!! #SaveSavchenko!!!!! долой кровавую тиранию!!!! в знак поддержки отказываюсь от воскресной кружки пива!!!!!!
    д^Амир
  11. Roma-1977 Сегодня, 09:43
    Одержана очередная героическая перемога одних агентив Путина над другими агентами Путина.
    Roma-1977
  12. kefan (kefan) Сегодня, 09:43
    Пеця опять с утра пораньше накатил. 2-я серия марлезонского балета Надя в СИЗО голодает продолжается.
    kefan
  13. Georgievic (Georgievic) Сегодня, 09:59
    думкою богатее!
    Georgievic
  14. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 09:59
    Этот провинциальный комедиант не может, чтобы каждый день не "двинуть" речь планетарного масштаба.
    Всё в его громогласных выступлениях сказания о величии и блестящих перемогах Украины.
    Ретвизан 8
  15. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 10:14
    Вы прослушали поздравительную речь с днём СБУшника.
    Об этом глава государства заявил 24 марта на торжествах по случаю 26-й годовщины деятельности СБУ.
    ...Кроме того, СБУ задержала 591 человека, причастного к террористической деятельности.
    мыслитель
  16. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:14
    Осталось самого себя разоблачить!
    Сергей985
  17. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:19
    Эх. Пэтро. В Вас полтора миллиона украинцев не верит Без учета Крыма
    Tusv
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