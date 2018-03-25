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Порошенко: разоблачение Саакашвили и Савченко войдет в учебники для спецслужб
Разоблачение экс-главы Одесской области Михаила Саакашвили и депутата Верховной рады Героя Украины Надежды Савченко проведено блестяще и достойно того, чтобы попасть в учебники, передает РИА Новости заявление президента Украины Петра Порошенко.
По его мнению, Саакашвили с Савченко готовили в республике «государственный переворот в интересах России».
Саакашвили в свою очередь назвал Порошенко «дешевым вруном без чести и достоинства».
При этом он отметил, что уже находится в «учебниках истории», тогда как украинскому президенту «светит только криминальная и судебная хроники».
Напомним, Киев в феврале выслал Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину. Надежду Савченко задержали в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде.
В течение двух последних месяцев СБУ провела 2 масштабные операции, которые достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов. Сначала была блестяще разоблачена и легально задокументирована связь "лагеря протеста" под Верховной радой с малороссийской политической эмиграцией в РФ, которая сидит под колпаком ФСБ РФ. Получены убедительные доказательства и перекрыт финансовый канал между Днепром и Москва-рекой, которой они переправляли эти 30 серебренников,сказал Порошенко.
По его мнению, Саакашвили с Савченко готовили в республике «государственный переворот в интересах России».
Саакашвили в свою очередь назвал Порошенко «дешевым вруном без чести и достоинства».
Если они меня разоблачили, доведите свое "разоблачение" до конца. Пустите меня в Украину и докажите свои подозрения в суде! Сначала буду защищаться в суде, а в следующем году буду свидетельствовать в суде над бывшим президентом Порошенко,написал экс-губернатор в «Фейсбуке».
При этом он отметил, что уже находится в «учебниках истории», тогда как украинскому президенту «светит только криминальная и судебная хроники».
Напомним, Киев в феврале выслал Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину. Надежду Савченко задержали в четверг по подозрению в подготовке теракта в Верховной раде.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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