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Британский дипломат предсказал потепление отношений между Лондоном и Москвой
Дипломатическая враждебность между Москвой и Лондоном сойдет на нет через несколько месяцев, передает РИА Новости заявление бывшего посла Соединенного Королевства в России Энтони Брентона.
По мнению Брентона, какое-то время контактов с русскими на высоком уровне не будет, но уже «через несколько месяцев это начнет размываться, потому что необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей».
При этом он отметил, что в целом поддерживает нынешние действия Лондона, однако считает используемый при общении с Москвой язык «без надобности злобным».
Напомним, в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
МИД РФ ответил зеркально, объявив 17 марта о признании персонами нон грата 23 сотрудников британской дипмиссии в Москве.
Позднее газета The Times со ссылкой на источник сообщила, что около 20-ти стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».
По мнению Брентона, какое-то время контактов с русскими на высоком уровне не будет, но уже «через несколько месяцев это начнет размываться, потому что необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей».
При этом он отметил, что в целом поддерживает нынешние действия Лондона, однако считает используемый при общении с Москвой язык «без надобности злобным».
Напомним, в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.
МИД РФ ответил зеркально, объявив 17 марта о признании персонами нон грата 23 сотрудников британской дипмиссии в Москве.
Позднее газета The Times со ссылкой на источник сообщила, что около 20-ти стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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