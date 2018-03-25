10:21 25 марта
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Британский дипломат предсказал потепление отношений между Лондоном и Москвой

Дипломатическая враждебность между Москвой и Лондоном сойдет на нет через несколько месяцев, передает РИА Новости заявление бывшего посла Соединенного Королевства в России Энтони Брентона.



По мнению Брентона, какое-то время контактов с русскими на высоком уровне не будет, но уже «через несколько месяцев это начнет размываться, потому что необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей».


При этом он отметил, что в целом поддерживает нынешние действия Лондона, однако считает используемый при общении с Москвой язык «без надобности злобным».

Напомним, в связи с отравлением в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии премьер Британии Тереза Мэй объявила о ряде мер против РФ, в том числе о высылке 23 российских дипломатов и замораживании всех двусторонних контактов на высоком уровне.

МИД РФ ответил зеркально, объявив 17 марта о признании персонами нон грата 23 сотрудников британской дипмиссии в Москве.

Позднее газета The Times со ссылкой на источник сообщила, что около 20-ти стран ЕС готовятся выслать российских дипломатов из-за «дела Скрипаля».

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 30

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:37
    Будем надеяться что разум в Европе возобладает над маразмом , и правильно не стоит с Россией разговаривать свысока .
    Spartanez300
    1. Vard Сегодня, 09:40
      Однако... как в анекдоте... ложку нашли, о осадок остался... Настораживает то, что истерика, а как ещё назвать случившееся... становится нормой дипломатической жизни со стороны Англии...
      Vard
      1. самоход (Даниил) Сегодня, 09:43
        "таких друзей за причинное место и в музей"
        почуяли что-то неладное, раз заднюю дают?
        самоход
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:49
          После заявления Путина и его безоговорочной Победе на выборах ..Это и не удивительно!
          А еще наше новейшее оружие назвали "Буревестник" и "Пересвет"...
          Запад только силу понимает , так было всегда и будет!
          Но слова Милошевича перед смертью МЫ помним "Не верьте этим собакам..!"
          МИХАН
        2. винч Сегодня, 09:56
          Бриты байковом ЧМ по футболу угрожали, а теперь поняли, что они такие на фиг не нужны не только нам. Вчера 1500 фанатов сб. Англии разгромили Амстердам
          винч
        3. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:19
          Был я, Самаход, в этом музее hi Всё забито типичными экспонатами, спросил про запасник, так сказали всё забито и порядок давно не наводили, всё руки не доходят. smile
          Rusland
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:45
      Будем надееться что разум в Европе возобладает над маразмом .
      Это не разум. Сейчас из Британии еще наших миллиардеров десятка два смоется, и какая нибудь Роснефть с БП контракты совместные разорвет, на коленях приползут. Скажут черт попутал и т д. Мне так кажется.
      RASKAT
    3. askort154 (Александр) Сегодня, 09:55
      "....но уже «через несколько месяцев это начнет размываться, ..."

      Мы это знаем :
      - дело Магницкого,
      - дело Ходорковского,
      - дело Литвиненко,
      - дело Березовского,
      - дело Навального,
      - дело рейса МН -217,
      - дело Савченко о заточении в РФ,
      - дело "Белых касок" против РФ в Сирии,
      - дело Трампа,
      - дело допинга в РФ,
      - дело Скриполя ...
      Ещё много будет "дел" против России. Потому как Россия, единственная страна по настоящему суверенна, и единственная на планете, кто может вас уничтожить. Вот вы и воете от бессилия, как стая волков на Луну.
      askort154
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:02
        Пардон! Отставить! Я требую продолжения банкета! Бьемся до последнего дипломата! smile Понедельник покажет всю любовь к нам со стороны Запада, их раскаяния и покаяния.
        Rusland
      2. КОСМОС (Демьян) Сегодня, 10:16
        Цитата: askort154
        Мы это знаем :

        Очередной виток изоленты ...
        КОСМОС
    4. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 10:09
      Даже если это потепление и наступит то не стоит им протягивать руку пока они не поросят прощение за свое мерзкое поведение . Как это было с Турцией .
      Spartanez300
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 09:40
    Британский дипломат предсказал потепление отношений между Лондоном и Москвой
    Понятное дело.Выйдут по брекситу из Еросоюза. И про всякую фигню со Скрипалями можно будет забыть?!.Никаких теперь забыть .Против россиян англичане применили боевое отравляющие вещество.Они должны за это ответить am Выпускайте "Посейдон" !: feel
    Наблюдатель2014
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 09:45
      С них и Маргариты Симоньян хватит,она круче "Посейдона"!
      HAM
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 10:06
        Цитата: НАМ
        С них и Маргариты Симоньян хватит,она круче "Посейдона"!

        Рита похудела и все жены запада выпали в осадок. Красота страшна сила
        Tusv
      2. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:14
        Лишь бы не прикрыли её вместе со "Спутником", уже руки у некоторых чешутся.
        Rusland
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 09:42
    куда ни плюнь, в Вангу попадешь...
    Masya Masya
  4. bubalik (Сергей) Сегодня, 09:44
    Дипломатическая враждебность между Москвой и Лондоном сойдет на нет через несколько месяцев,
    ,,,неужели Путина не будет belay через несколько месяцев?
    bubalik
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 09:51
      Цитата: bubalik
      Дипломатическая враждебность между Москвой и Лондоном сойдет на нет через несколько месяцев,
      ,,,неужели Путина не будет belay через несколько месяцев?

      Может Англии..? negative
      МИХАН
  5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:46
    однако считает используемый при общении с Москвой язык «без надобности злобным».
    й2
    а они на другом с нами и говорить не умеют
    LSA57
  6. К-50 (Алексей) Сегодня, 09:49
    Дипломатическая враждебность между Москвой и Лондоном сойдет на нет через несколько месяцев

    Что, режим "я на тебя обиделась" закончился? belay laughing
    К-50
  7. д^Амир (Дамир) Сегодня, 09:57
    вот и всё... готовятся обратку включать, как ничего не было... легкий вброс для проверки обратной реакции... выступит сейчас Песков с заявлением про "нормализацию отношений" значит всё нормально...
    д^Амир
  8. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 09:58
    Оскорбления Джонсона и Мэй за гранью дипломатии. К сожалению не сомневаюсь, что руководство выберет интересы 300 проживающих в Лондоне "россиян" чем попытается защитить национальную гордость. И это уже лет 30 как норма. Надо называть вещи своими именами. У России нет своей внешней политики.
    samarin1969
  9. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 09:59
    Если Британия обделается в свете нынешних событий, то в выигрыше, как это ни странно звучит, будут немцы. С брекситом резко возрастает лидирующая роль Германии. Так что, бритам в любом случае придется очень скоро сворачивать этот скандал. Германия и Франция постараются дальше слов не действовать. Будут создавать видимость поддержки англичанам. В итоге отношения с Россией постараются не испортить. А на поляков и прибалтов можно внимания не обращать, они всегда рады потявкать. Причем в этом случае перестарались, даже США стараются быть аккуратными. Выбора у островитян очень скоро не останется. Сами себе роль клоунов уготовили.
    Сергей985
  10. Tusv (Владимир) Сегодня, 09:59
    Вилки наглия не тырила. Но осадочек то остался.
    Tusv
  11. Kurare Сегодня, 09:59
    По мнению Брентона, какое-то время контактов с русскими на высоком уровне не будет, но уже «через несколько месяцев это начнет размываться, потому что необходимо иметь контакты на высоком уровне по ряду вещей».

    История показывает совершенно иную картину. Как только есть возможность, британцы вспоминают России все "грехи", типа убийство Литвиненко и т.д. Да, будут делать вид, что всё в порядке, когда им это надо, но потом...
    Нельзя прощать! Хотите нормальных отношений, покайтесь!
    Kurare
  12. федоров (Валерий) Сегодня, 10:00
    " Только когда все противники напряжены, можно провести в жизнь самый наибольший план. Так каждая основа действует тактикой Адверза. " - Е.Рерих, кто не в курсе - жена великого Русского художника Н.К.Рериха.
    И похоже ВВП этой тактикой немного овладевает.
    Когда массы спят,нужно довести до абсурда, только тогда они проснутся. И когда кажется,что хуже некуда,тут-то и появляется возможность ВСЕ изменить. И в недавней истории России так было всегда.
    федоров
  13. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:11
    Как вывалили все на Россию и русских в СМИ ,выслали дипломатов,агитируют всех по Европе,создают антироссийские блоки и вдруг потепление? Что то слова бывшего посла Соединенного Королевства в России Энтони Брентона напоминают прощупывание на ответную реакцию ,по другому не сказать.Для потепления нужна воля и основание ,а пока все аналитики глаголят о попытке скрыться за скандалом от собственных проблем в стране.
    APASUS
  14. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:13
    С такими клоунскими номерами, которые устроила Мэй, отношения вряд ли смогут потеплеть
    pvv113
  15. Оператор (Андрей) Сегодня, 10:19
    Из серии "британские ученые доказали" - Трамп уже анонсировал встречу с Путиным, после него на поклон в Москву приедет его британский вассал, к гадалке (то бишь к бывшему послу) не ходи.

    P.S. Злые языки уже клевещут, что фосфорорганическое соединение, известное из книги Вила Мирзаянова (эмигранта, перед этим всего лишь начальника службы режима в московском ГосНИИ) под шифром А-234 и титулом "Новичок", объявленное британской премьершей в качестве яда, которым якобы были отравлены Скрипали, не имеет нервно-паралитических свойств

    Слава КГБ СССР/ФСКР РФ laughing
    Оператор
  16. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:20
    Наглы начинают отрабатывать задний ход? Наказать их по-полной... и растереть ногой. angry
    a.s.zzz888
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