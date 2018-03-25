14:01 25 марта
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Абэ: на встрече лидеров США и КНДР должен быть поднят вопрос о похищении японских граждан

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся приложить все усилия для того, чтобы вопрос похищения японских граждан разведкой КНДР в 1970-е годы была поднята на предстоящей встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, передает ТАСС сообщение агентства Kyodo.



Я клянусь приложить все силы для того, чтобы этот вопрос был поднят на встрече лидеров США и Северной Кореи,
сказал Абэ.


В апреле премьер-министр отправится с визитов в США, где проведет переговоры с американским президентом. Токио крайне озабочен тем, что «вопросы, непосредственно связанные с ее интересами и обеспечением национальной безопасности, могут быть оставлены за бортом исторических переговоров лидеров США и КНДР», говорится в публикации.

Тема похищения японцев в 70-х – одна из самых болезненных в отношениях Японии и Северной Кореи. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13-ти японских граждан и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.

В 2014 году стороны договорились о проведении нового, более тщательного расследования всех случаев похищения. Однако позднее Пхеньян объявил специально созданную комиссию распущенной, а договоренности аннулированными. Такое решение было принято после ужесточения Японией односторонних санкций в отношении КНДР.

Встреча Донадьда Трампа и Ким Чен Ына может состояться до конца апреля текущего года.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:47
    Абэ не правильно вопрос ставишь...!
    Базы США ликвидируй и тогда диалог будет ..Хватит уже быть дойной коровой США !
    МИХАН
    1. dsk (Сергей) Сегодня, 10:54
      Россия и КНДР могут построить мост, который соединит две страны экономически и позволит направлять грузы напрямую, а не через Китай. Об этом сообщает газета The Washington Post. На данный момент между двумя странами перекинут «Мост дружбы» через реку Туманная, по которому осуществляется железнодорожное сообщение. По информации издания, на этой неделе представители российской стороны обсудили с северокорейскими партнерами строительство нового моста. Утверждается, что обе страны давно высказывались в пользу данного проекта. «Между Северной Кореей и Китаем есть 23 автомобильных пропускных пункта, а с Россией ни одного. На данный момент, когда мы импортируем товары, они проходят не через российскую границу, а через Китай. Это серьезно удлинняет дорогу», — заявил вице-премьер КНДР Ро Ту Чоль. Сообщается, что проект пока находится на самой ранней стадии разработки. Дальнейшему развитию проекта мешают санкции ООН против КНДР.
      dsk
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 11:27
      А почему бы Аббе самому не съездить к Киму, или папа не пускает? lol
      сибиралт
    3. федоров (Валерий) Сегодня, 11:42
      ХА, ХА ! Так они Тебя и послушали. fellow А Абэ как трындел, так и трындеть будет, невзирая на то, что типа ВВП уважаемый партнер,дзюдо и крабы..не показатель. А вот летающие предметы с непонятной начинкой Российского производства- да-конкретный показатель.
      И Японии тут кирдык в случае чего, неужели не понимают ?
      федоров
  2. Комментарий был удален.
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:54
    Интересно, где это японцев угораздило быть похищенными requestИ кто они.
    ul_vitalii
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:59
      В 790-х годах?Ну тогда поднимите тему оккупации Кореи Японией..
      Цитата: ul_vitalii
      Интересно, где это японцев угораздило быть похищенными requestИ кто они.
      210окв
    2. tanit (Вадим) Сегодня, 11:09
      Цитата: ul_vitalii
      Интересно, где это японцев угораздило быть похищенными И кто они.

      https://ru.wikipedia.org/wiki/Похищения_японцев_а
      гентами_КНДР
      Как ни странно, но пропадали на территории самой Японии.
      tanit
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:59
      Похоже, японских браконьеров по тихому топили. Но могли же и сами утонуть? lol
      сибиралт
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:56
    Да будет ли ещё та встреча ? На фоне заявлений из вашингтона о готовности провести её только после недвусмыслнных шагов Пхеньяна по денуклеаризации ( читай : начните разоружатся , потом..может поговорим ) всё это вилами по воде писано...А уж при серьёзных переговорах с заинтересованностью в конечном положительном результате подымать волну вспоминанием древних , как навоз мамонта , дел , никто не станет...
    КВУ-НСвД
  5. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:09
    Немного не в тему,но всё же:"...«В координации с ливийским правительством национального согласия, силы США провели точный авиаудар вблизи Убари 24 марта, убив двух террористов», — сообщил представитель командования ВС США в Африке. Далее: https://news.rambler.ru/usa/39443077/?utm_content
    =rnews&utm_medium=read_more&utm_source=co
    pylink".
    эффективность ввс сша 200%!!!! wassat
    HAM
  6. Серж72 (Сергей) Сегодня, 11:11
    Тема похищения японцев в 790-х

    В 790-х годах корейцы крали японцев? Ничего себе.
    Впрочем, наверно опечатка.
    Но я читал интересную статистику, что пропадает много китайцев, и половина из тех кто вернулся - считает себя жертвой сексуального насилия со стороны инопланетян. Экспериментов пришельцев laughing
    Серж72
  7. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:18
    Эти "похищения", являются аналогом "закона Магнитского", один в изоляторе богу душу отдал, другие не понятно что, где и как.
    ul_vitalii
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:22
    А будет ли поднят встречный вопрос об уничтожении японцами десятков миллионов корейских граждан?
    Дормидонт
  9. askort154 (Александр) Сегодня, 11:29
    Самураи заранее выдвигают невыполнимые условия. Самурайские амбиции известны и нам, до сих пор не подписывают мирный договор. Вот отдайте им Курилы, и тогда они наши "друзья".
    Американцы их трахнули по башке "атомной головкой", они до сих пор под ними ползают.
    askort154
    1. zombirusrev (Зомби Русской Революции) Сегодня, 12:55
      Видимо хотят ещё от нас, КНДР и от Китая ещё получит по их тупой башке.
      zombirusrev
  10. тагил (сергей) Сегодня, 11:41
    Дело в том, что японцы поднимают эту проблему через США. Сами не могут, тогда о каком японском суверенитете говорить. И о чем нам с подматрасниками тогда говорить, если все решения принимаются в белом доме?
    тагил
  11. unignm (Василий) Сегодня, 11:42
    япошкам нужно про 741 по чаще напоминать и шоб каялись и просили прощения
    unignm
    1. zombirusrev (Зомби Русской Революции) Сегодня, 13:00
      Не 741 а 731(бактериологическое оружие ) и 100(химическое оружие)
      "Кухня Дъявола." Моримура Сеети https://www.e-reading.club/book.php?book=39843
      zombirusrev
  12. Vard Сегодня, 11:54
    Странные люди... эти японцы...
    Vard
  13. martin-159 (Юрий) Сегодня, 12:40
    Сомневаюсь, что эта встреча произойдёт.
    martin-159
  14. zombirusrev (Зомби Русской Революции) Сегодня, 12:52
    На всех конференциях с участием Японии надо поднимать вопрос о наказании военных преступников отрядов 100 и 731 Квантунской армии. Есть хорошая книга издательства компартии Японии Моримуры Сеети "Кухня дъявола." Там всё есть и про похищение людей( "особая доставка") и про "брёвна" и про Форт Детрик и про "Папшу Иссию"() и про "Ясный дух." Людям со слабой психикой и беременным женщинам читать СТРОГО запрещено. Так же можно посмотреть фильмы "Человек за солнцем." (солнце это Японский Император) и Е. Масюк "Конвеер смерти."
    zombirusrev
  15. АнтиFREEZ (Святослав) Сегодня, 13:26
    В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13-ти японских граждан

    Интересно, а наши рыбаки пропадали в том районе в эти годы? what
    АнтиFREEZ
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