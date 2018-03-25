Абэ: на встрече лидеров США и КНДР должен быть поднят вопрос о похищении японских граждан

Я клянусь приложить все силы для того, чтобы этот вопрос был поднят на встрече лидеров США и Северной Кореи,

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ поклялся приложить все усилия для того, чтобы вопрос похищения японских граждан разведкой КНДР в 1970-е годы была поднята на предстоящей встрече Дональда Трампа и Ким Чен Ына, передает ТАСС сообщение агентства Kyodo.сказал Абэ.В апреле премьер-министр отправится с визитов в США, где проведет переговоры с американским президентом. Токио крайне озабочен тем, что «вопросы, непосредственно связанные с ее интересами и обеспечением национальной безопасности, могут быть оставлены за бортом исторических переговоров лидеров США и КНДР», говорится в публикации.Тема похищения японцев в 70-х – одна из самых болезненных в отношениях Японии и Северной Кореи. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения 13-ти японских граждан и позволил пятерым из них вернуться на родину. Остальные были объявлены умершими, а их родственникам направлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось.В 2014 году стороны договорились о проведении нового, более тщательного расследования всех случаев похищения. Однако позднее Пхеньян объявил специально созданную комиссию распущенной, а договоренности аннулированными. Такое решение было принято после ужесточения Японией односторонних санкций в отношении КНДР.Встреча Донадьда Трампа и Ким Чен Ына может состояться до конца апреля текущего года.