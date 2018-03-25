Эксперт: Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО переброской войск к западной границе.

Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом,

Опасения Венгрии понятны. В случае возникновения какого-то кризиса эти войска могут использоваться как полицейские,

О каком вступлении в ЕС говорить, если Венгрия заблокировала диалог? С другой стороны, для Будапешта происходящее с венгерской общиной на Украине – это удар по правому венгерскому правительству, которое якобы не способно защитить своих соотечественников за рубежом,

В конце концов, я уверен, стороны договорятся рано или поздно, Украина перестанет наживать себе врагов среди соседей,

Нас беспокоят провокации, которые возникают сегодня часто на территории Закарпатья, и они учащались почти с каждой неделей, чего никогда не было почти за 26 лет раньше, поэтому, конечно, это вызывает беспокойство, и это исключительно из соображений безопасности и с целью избежать каких-либо провокаций,