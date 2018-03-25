17:31 25 марта
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Эксперт: Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО переброской войск к западной границе

Поводом для новых упреков Будапешта в отношении Киева, стало решение о переброске около тысячи украинских солдат в город Берегово, где компактно живет венгерская община, сообщает Взгляд.



В начале недели глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Киев отказаться от планов ввести военных в город Берегово в 5 км от венгерской границы. Его возмутило, что в Минобороны Украины объяснили такое решение угрозой территориальной целостности страны.


Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом,
заявил министр.

Кроме того, Венгрию (как и Румынию) прошлой осенью возмутил украинский закон «Об образовании», который, как считается, «дискриминирует все национальные меньшинства». С тех пор Венгрия пресекает все официальные попытки Киева по сближению с НАТО и ЕС. Глава МИД Венгрии даже пригрозил не пустить Порошенко на саммит альянса, который состоится летом.

Опасения Венгрии понятны. В случае возникновения какого-то кризиса эти войска могут использоваться как полицейские,
сказал газете директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

В то же время он уверен, что передислокация «связана не с угрозой территориальной целостности, а с общим увеличением армии, численность которой с 2013 года возросла как минимум в 2,5 раза, – вот почему восстанавливаются старые военные части».

О каком вступлении в ЕС говорить, если Венгрия заблокировала диалог? С другой стороны, для Будапешта происходящее с венгерской общиной на Украине – это удар по правому венгерскому правительству, которое якобы не способно защитить своих соотечественников за рубежом,
отметил эксперт.

По его мнению, Киев все же будет вынужден пойти на уступки, иначе и Венгрия и впредь не станет поддерживать сближение Украины с ЕС и НАТО.

В конце концов, я уверен, стороны договорятся рано или поздно, Украина перестанет наживать себе врагов среди соседей,
выразил надежду Бортник.

Но пока Киев придерживается жесткой позиции, заявив, что базирование войск на собственной территории – суверенное дело Украины.

Представитель украинского МИД Марьяна Беца попыталась оправдать решение о создании военной базы в Берегово.

Нас беспокоят провокации, которые возникают сегодня часто на территории Закарпатья, и они учащались почти с каждой неделей, чего никогда не было почти за 26 лет раньше, поэтому, конечно, это вызывает беспокойство, и это исключительно из соображений безопасности и с целью избежать каких-либо провокаций,
сказала она в эфире «112 Украина».

Беца добавила, что такие заявления Будапешта играют лишь на руку российским властям.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:55
    Эксперт: Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО переброской войск к западной границе. Для войск это количество ничто, а для полицаев вполне подходяще! (опыт ВОВ у них богатый) .
    Теренин
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:08
      Цитата: Теренин
      ... Для войск это количество ничто, а для полицаев вполне подходяще! (опыт ВОВ у них богатый)...

      Андрей К
      1. Тралл Сегодня, 14:13
        Путин теперь венгерскую границу шатает smile
        Тралл
        1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 14:20
          Порошенко , просто коридор ,для бегства готовит.....Там думаю эшелоны грузовиков с награбленным попрут в сторону ЕС.! И Янукович со своим "золотым батоном" , будет просто птенцом желторотым, по сравнению с этими стервятниками над тушей Украины..!
          МИХАН
          1. Идущий (Виктор) Сегодня, 16:19
            Цитата: Теренин
            Эксперт: Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО переброской войск к западной границе. Для войск это количество ничто, а для полицаев вполне подходяще! (опыт ВОВ у них богатый) .


            Они только и могут с мирным населением воевать.
            Идущий
      2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:14
        Поезд Дружбы туда, с флажками и шариками, если не нравится батальон восемьсотрыльный. smile Андрей, Геннадий приветствую hi
        ul_vitalii
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 14:40
          Андрей, Геннадий приветствую
          Привет, Виталий hi Сейчас увидим, как без всякий церемоний западные друзья "великим и древним украм" по ушам и носу am ...с оттяжкой crying
          Теренин
          1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:00
            Цитата: Теренин
            увидим, как без всякий церемоний западные друзья "великим и древним украм" по ушам и носу

            Им можно, ведь это так демократично. В этом мире, только Кремль может быть "агрессором". laughing
            Orionvit
        2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:47
          День добрый Виталий hi
          Потрох по самые гланды, в крови своего народа. Какая к чертям "дорога в НАТО"?
          Самые прожжённые еврорусофобы от него, как от чумного шарахаются - испачкаться боятся.
          Я думаю никаких поездов туда не надо - там такая свара между пауками, что найдётся какой-нибудь рагуля и "нашампурит" тушку на вилы.
          Посмотри по ветке новости. Надюшка с Михо уже агенты Кремля.
          Андрей К
      3. Ирек (Paparazzi Kazan ) Сегодня, 14:47
        Примерно так....
        Ирек
  2. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:56
    По поводу западных областей "европейцы" возмущаются, а по поводу восточных - язык засунули в "анналы"?
    Piramidon
    1. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 14:21
      У наты вообще переброска любых войск в западном направлении вызывает резкое сокращение мышц прямой кишки, а движение войск в восточном направлении- эйфорию. Ну скажем так- безусловные рефлексы( или условные?).
      faridg7
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:52
        "Лучшая армия"в Европе двинулась в поход....Ведь....
        Цитата: faridg7
        У наты вообще переброска любых войск в западном направлении вызывает резкое сокращение мышц прямой кишки, а движение войск в восточном направлении- эйфорию. Ну скажем так- безусловные рефлексы( или условные?).
        210окв
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:02
          Цитата: 210окв
          "Лучшая армия"в Европе двинулась в поход

          В лучших традициях укро "воинства". Будут защищать Европу от "монгольских орд", прямо на месте, за тысячу км. от "кровавого мордера".
          Orionvit
    2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:25
      Потому что по сути эти западные территории считают своими. А на востоке русские, вот пусть Россия с их проблемами разбирается. Цинично, но это политика.
      Генерал Песчаных Карьеров
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:01
    Хоть бы они повоевали друг с дружкой, что ли
    Дормидонт
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:05
      Цитата: Дормидонт
      Хоть бы они повоевали друг с дружкой, что ли

      ну да, для новостного разнообразия laughing
      LSA57
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:09
        Чтобы обмен пленными состоялся laughing Привет, Сергей hi
        ul_vitalii
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:04
          Цитата: ul_vitalii
          Чтобы обмен пленными состоялся Привет, Сергей

          аха. полтора на два с половиной laughing
          Привет Виталий hi
          LSA57
  4. LSA57 (Сергей) Сегодня, 14:04
    В конце концов, я уверен, стороны договорятся рано или поздно, Украина перестанет наживать себе врагов среди соседей,

    это какой талант нужен, перессориться со всеми соседями request
    LSA57
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 14:32
      при "белке-помошнице" любой талант открывается влёгкую...
      kepmor
  5. Опер (Игорь) Сегодня, 14:17
    Да двери ему и не открывали! Смеетесь? Где вы видели, чтобы холопов на порог пускали и тем более с парадного входа?!
    Опер
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 15:07
      Цитата: Опер
      Да двери ему и не открывали! Смеетесь? Где вы видели, чтобы холопов на порог пускали и тем более с парадного входа?!

      хозяин строгий laughing
      LSA57
  6. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 14:28
    Петя прозревать начал! Крыма нет, востока практически нет, ещё и на западе сепары появились! Всё это результат антинародной политики!!!
    FalconD
    1. kepmor (Алексей) Сегодня, 14:59
      не путайте прозрение с непроизвольным рефлекторным опорожнением кишечника...
      абсолютно разная симптоматика....
      kepmor
  7. askort154 (Александр) Сегодня, 14:45
    Европе ещё не ведомо, сколько горя ей предстоит хлебнуть из-за глупой попытки втянуть Украину в ЕС и НАТО. То что сейчас они видят, это цветочки. Ягодки впереди.
    askort154
  8. Equalized Сегодня, 15:00
    Туда не только войска но и бригаду тактической авиации на Миг-29 собираются перебрасывать. 204-ая бригада была выведена из Крыма, восстанавливала боеспособность в Николаеве с 2014-го года, будет перебазирована в Луцк. Украина распределяет войска по всей стране, в том числе и на западном направлении.
    Equalized
  9. нафанаил (алексей алексеев) Сегодня, 15:01
    Единственное правильное решение за весь срок его президентства.
    нафанаил
  10. demo (Ван) Сегодня, 15:04
    Беца добавила, что такие заявления Будапешта играют лишь на руку российским властям.
    Стесняюсь спросить, а какие заявления не играют на нашу руку?
    Всее смешалось в доме Облонских.
    Что не приводит к конфликту на Западе - на руку. Что приводит - то же на руку.
    Что-то мне это напоминает?
    demo
  11. Equalized Сегодня, 15:05
    Раньше в Закарпатье была только 128-ая горно-штурмовая бригада из ударной силы, сейчас там сформирована еще 10-ая горно-штурмовая бригада (создана на основе добробатов "Айдар" и прочих). ВСУ это очень большая армия на самом деле, с 2014-го года они сильно раздулись по военному времени, поэтому такие небольшие страны как Венгрия боятся подобных движений.

    Если брать 128 и 10 бригады, то у них вооружения сухопутного больше чем у всей Венгерской армии wink
    На фото 10 бригада приехала в ППД.

    Само собой Венграм подобное не понравится, это защитный рефлекс.

    Equalized
    1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:36
      Больше похоже на транспортировку Т-72 с Львовского БТРЗ. Не так уж и много семьдесятдвоек в строю в украине.
      Да и Венгрия в нато, так что бряцанье оружием украины выглядит бессмысленно, от слова совсем.
      Урежут страны нато подачки украине - сразу приведут в чувство.
      Генерал Песчаных Карьеров
      1. Equalized Сегодня, 15:41
        Нет, это 10 бригада в Закарпатье. Т-72 более 150 штук на ходу, у новых бригад в основном они.
        Украина может бряцать оружием сколько угодно пока она под протекторатом США.

        В НАТО страны-участницы междусобойчики устраивают (Турция, Греция).
        Пока что украинцы венграм за счет своей военной силы указывают место и не ставят их интересы ни во что. Венгры кроме дипломатических методов ничего сделать с этим не могут.

        А если США захотят то и с дипломатической точки зрения все протесты Венгров будут отвергнуты.

        Equalized
        1. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 15:54
          Даже если украина все войска соберет на западе, она не посмеет сунуться никуда. Так что эта ротация бессмысленна.
          Генерал Песчаных Карьеров
          1. Equalized Сегодня, 16:06
            А зачем украине куда то соваться? это обычная практика держать ударные кулаки по всей стране. Мало ли что там придумают соседи?
            Equalized
        2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:55
          "Т-72 более 150 штук на ходу". - На всю Украину.
          Вадим237
          1. Equalized Сегодня, 16:07
            Конечно, я это и сказал.
            Equalized
          2. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 17:05
            Во-первых на ВСЮ украину. Во-вторых, есть одна черта у ВСУ.
            Сейчас они способны худо-бедно воевать только сухопутными войсками. Да и то, их броня горит как свечечки, организация никакая, тыл не работает. Этот бардак сводит количество техники и войск на нет.
            И это факт.
            Генерал Песчаных Карьеров
  12. APASUS (Pavo) Сегодня, 15:41
    Куда они там собираются что перебросить?
    В Берегово до 2003 года находился 315-й гвардейский механизированный полк ордена Богдана Хмельницкого. Но затем полк расформировали, инфраструктуру передали горсовету, а часть земли распродали частным лицам. Сейчас от гарнизона остались одни развалины, о чем говорят размещенные в интернете видеоролики.
    Этому видео 6 лет,что сейчас там осталось ............
    APASUS
  13. tihonmarine ( Влад) Сегодня, 16:34
    Парашенку в НАТО при любых ситуациях не возьмут, но воевать на своей стороне заставят, нужно кому то умирать за европейские ценности и демократию.
    tihonmarine
  14. Громобой Сегодня, 16:38
    Эксперт: Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО переброской войск к западной границе.
    Полная ерунда!Украина очень выгодна для НАТО как орудие,а в самом ближайшем будущем и плацдарм.Тёрки с венграми абсолютно никак не повлияют на развитие военно-политического взаимодействия,так же как и с поляками,кстати,на что многие надеются.На это ЯСНО указывают меры военного взаимодействия и доверия установившиеся между НАТО и ВСУ.
    Громобой
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