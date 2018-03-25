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Эксперт: Порошенко закрыл себе дорогу в НАТО переброской войск к западной границе
Поводом для новых упреков Будапешта в отношении Киева, стало решение о переброске около тысячи украинских солдат в город Берегово, где компактно живет венгерская община, сообщает Взгляд.
В начале недели глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Киев отказаться от планов ввести военных в город Берегово в 5 км от венгерской границы. Его возмутило, что в Минобороны Украины объяснили такое решение угрозой территориальной целостности страны.
Кроме того, Венгрию (как и Румынию) прошлой осенью возмутил украинский закон «Об образовании», который, как считается, «дискриминирует все национальные меньшинства». С тех пор Венгрия пресекает все официальные попытки Киева по сближению с НАТО и ЕС. Глава МИД Венгрии даже пригрозил не пустить Порошенко на саммит альянса, который состоится летом.
В то же время он уверен, что передислокация «связана не с угрозой территориальной целостности, а с общим увеличением армии, численность которой с 2013 года возросла как минимум в 2,5 раза, – вот почему восстанавливаются старые военные части».
По его мнению, Киев все же будет вынужден пойти на уступки, иначе и Венгрия и впредь не станет поддерживать сближение Украины с ЕС и НАТО.
Но пока Киев придерживается жесткой позиции, заявив, что базирование войск на собственной территории – суверенное дело Украины.
Представитель украинского МИД Марьяна Беца попыталась оправдать решение о создании военной базы в Берегово.
Беца добавила, что такие заявления Будапешта играют лишь на руку российским властям.
В начале недели глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал Киев отказаться от планов ввести военных в город Берегово в 5 км от венгерской границы. Его возмутило, что в Минобороны Украины объяснили такое решение угрозой территориальной целостности страны.
Это означает, что Киев рассматривает венгерское национальное меньшинство как фактор угрозы, это возмущает, и Венгрия отвергает это самым решительным образом,заявил министр.
Кроме того, Венгрию (как и Румынию) прошлой осенью возмутил украинский закон «Об образовании», который, как считается, «дискриминирует все национальные меньшинства». С тех пор Венгрия пресекает все официальные попытки Киева по сближению с НАТО и ЕС. Глава МИД Венгрии даже пригрозил не пустить Порошенко на саммит альянса, который состоится летом.
Опасения Венгрии понятны. В случае возникновения какого-то кризиса эти войска могут использоваться как полицейские,сказал газете директор украинского Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
В то же время он уверен, что передислокация «связана не с угрозой территориальной целостности, а с общим увеличением армии, численность которой с 2013 года возросла как минимум в 2,5 раза, – вот почему восстанавливаются старые военные части».
О каком вступлении в ЕС говорить, если Венгрия заблокировала диалог? С другой стороны, для Будапешта происходящее с венгерской общиной на Украине – это удар по правому венгерскому правительству, которое якобы не способно защитить своих соотечественников за рубежом,отметил эксперт.
По его мнению, Киев все же будет вынужден пойти на уступки, иначе и Венгрия и впредь не станет поддерживать сближение Украины с ЕС и НАТО.
В конце концов, я уверен, стороны договорятся рано или поздно, Украина перестанет наживать себе врагов среди соседей,выразил надежду Бортник.
Но пока Киев придерживается жесткой позиции, заявив, что базирование войск на собственной территории – суверенное дело Украины.
Представитель украинского МИД Марьяна Беца попыталась оправдать решение о создании военной базы в Берегово.
Нас беспокоят провокации, которые возникают сегодня часто на территории Закарпатья, и они учащались почти с каждой неделей, чего никогда не было почти за 26 лет раньше, поэтому, конечно, это вызывает беспокойство, и это исключительно из соображений безопасности и с целью избежать каких-либо провокаций,сказала она в эфире «112 Украина».
Беца добавила, что такие заявления Будапешта играют лишь на руку российским властям.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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