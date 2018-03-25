В Кишиневе среди митингующих выявлены два десятка провокаторов

Задержан 21 провокатор. Они были в медицинских масках. У них в рюкзаках нашли ножи, бейсбольные биты и другие запрещенные предметы, а также противогазовые маски. Сотрудники полиции действовали профессионально и задержали их. Сейчас проводим работу, чтобы установить, какие у них были намерения, кто организатор, в каких целях и так далее,

Более двадцати граждан, пытавшихся «раскачать» толпу сторонников объединения Молдовы и Румынии задержаны сегодня в Кишиневе, передает РИА Новости рассказал агентству замглавы генерального инспектората полиции Молдовы Георгий Кавкалюк.Он сообщил, что в митинге приняли участие около 7-ми тысяч человек.Накануне организаторы мероприятия заявили, что на митинг придут около 100 тыс. человек.Основное требование активистов – объединение Молдовы и Румынии. Митинг завершился после принятия резолюции.Ранее лидеры движения сообщили, что с 1 по 14 апреля в Молдове проведут публичные консультации, в рамках которых будут задаваться только один вопрос: хотят ли граждане объединения двух стран.Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже шестой год подряд. И каждый раз участников акций оказывается в разы меньше, чем заявляли организаторы.В свою очередь президент республики Игорь Додон недавно пообещал провести референдум, чтобы затем «законодательно запретить идеи унионизма» (идеи объединения с Румынией). Проводившиеся в стране опросы показали, что большинство населения не желает объединения Молдовы с соседней страной.