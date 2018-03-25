20:32 25 марта
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В Кишиневе среди митингующих выявлены два десятка провокаторов

Более двадцати граждан, пытавшихся «раскачать» толпу сторонников объединения Молдовы и Румынии задержаны сегодня в Кишиневе, передает РИА Новости.

В Кишиневе среди митингующих выявлены два десятка провокаторов


Задержан 21 провокатор. Они были в медицинских масках. У них в рюкзаках нашли ножи, бейсбольные биты и другие запрещенные предметы, а также противогазовые маски. Сотрудники полиции действовали профессионально и задержали их. Сейчас проводим работу, чтобы установить, какие у них были намерения, кто организатор, в каких целях и так далее,
рассказал агентству замглавы генерального инспектората полиции Молдовы Георгий Кавкалюк.


Он сообщил, что в митинге приняли участие около 7-ми тысяч человек.

Накануне организаторы мероприятия заявили, что на митинг придут около 100 тыс. человек.

Основное требование активистов – объединение Молдовы и Румынии. Митинг завершился после принятия резолюции.

Ранее лидеры движения сообщили, что с 1 по 14 апреля в Молдове проведут публичные консультации, в рамках которых будут задаваться только один вопрос: хотят ли граждане объединения двух стран.

Подобные акции в Кишиневе проходят в конце марта уже шестой год подряд. И каждый раз участников акций оказывается в разы меньше, чем заявляли организаторы.

В свою очередь президент республики Игорь Додон недавно пообещал провести референдум, чтобы затем «законодательно запретить идеи унионизма» (идеи объединения с Румынией). Проводившиеся в стране опросы показали, что большинство населения не желает объединения Молдовы с соседней страной.

Использованы фотографии: РИА Новости / Стрингер
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Комментарии 42

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:19
    Унионисты поднимают голову...ходят по селам и баламутят народ,агитируя за присоединение к Румынии. Пытаются разыграть сценарий Майдана. Додон настоятельно просит граждан не выходить на улицы и не поддаваться на провокации,хоть народ и сильно негодует по поводу этих выродков. Все это из-за приближающихся выборов парламентских. Проевропейцы зубами вцепились во власть...
    НЕКСУС
    1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:27
      Цитата: НЕКСУС
      Проевропейцы зубами вцепились во власть...

      если так,то значит они её удержат,заграница им поможет...
      taiga2018
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:32
        Я удивлен другому..Кишиневская полиция арестовала провокаторов на прозападной митинге...Просто так власть там не поменяется.Я не думаю что полиция заняла чью то сторону.Просто эти молодые проплаченные наглецы стали вести себя уж совсем..
        Цитата: taiga2018
        Цитата: НЕКСУС
        Проевропейцы зубами вцепились во власть...

        если так,то значит они её удержат,заграница им поможет...
        210окв
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:38
          Цитата: 210окв
          Я удивлен другому..Кишиневская полиция арестовала провокаторов на прозападной митинге...

          Несколько месяцев назад я уже говорил,что проевропейцы сдают свои позиции и что народ за пророссийский путь развития. Со мной спорили и пытались доказать,что проевропейцы могут одержать верх на парламентских выборах. Народ в Молдавии действительно сильно зол на унионистов и были заявления к Додону,чтоб само население с ними разобралось.После чего ,Додон попросил граждан не ввязываться в стычки с унионистами. Но отдал приказ полиции вязать этих архаровцев.
          НЕКСУС
          1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:42
            Цитата: НЕКСУС
            Но отдал приказ полиции вязать этих архаровцев.

            а разве полиция у них подчиняется президенту?вроде бы армия "забила" на него,просто я не очень представляю уровень полномочий президента Молдовы,по моему он очень ограничен...
            taiga2018
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:49
              Цитата: taiga2018
              а разве полиция у них подчиняется президенту?вроде бы армия "забила" на него,просто я не очень представляю уровень полномочий президента Молдовы,по моему он очень ограничен...

              Президент в Молдавии без парламентской поддержки очень ограничен в возможностях. Именно поэтому и пошла вся эта грызня ,тк в этом году парламентские выборы,победу на которых предрекают партии Додона-социалистам.
              Что до приказа полиции...ну во власти не один Додон пророссийский политик. Вообщем там грызня такая,что без поллитра не разберешься.
              НЕКСУС
          2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:00
            Андрей,позиции позициями,а власть властью.Ее так просто не отдают.
            Цитата: НЕКСУС
            Цитата: 210окв
            Я удивлен другому..Кишиневская полиция арестовала провокаторов на прозападной митинге...

            Несколько месяцев назад я уже говорил,что проевропейцы сдают свои позиции и что народ за пророссийский путь развития. Со мной спорили и пытались доказать,что проевропейцы могут одержать верх на парламентских выборах. Народ в Молдавии действительно сильно зол на унионистов и были заявления к Додону,чтоб само население с ними разобралось.После чего ,Додон попросил граждан не ввязываться в стычки с унионистами. Но отдал приказ полиции вязать этих архаровцев.
            210окв
        2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 18:35
          [quote=210окв]Я удивлен другому..Кишиневская полиция арестовала провокаторов на прозападной митинге...Просто так власть там не поменяется.Я не думаю что полиция заняла чью то сторону.Просто эти молодые проплаченные наглецы стали вести себя уж совсем..[quote=taiga2018][quote=НЕКСУС]
          Так ножи, биты и коктейли молотова для полиции и предназначались. Это на верху политики власть делят, а рядовые полицейские не хотят за так полечь или инвалидами становиться.
          Dreamboat
        3. Ольгович (Андрей) Сегодня, 20:30
          Цитата: 210окв
          Я удивлен другому..Кишиневская полиция арестовала провокаторов на прозападной митинге...Просто так власть там не поменяется.

          Не удивляйтесь: РИА Новости не до конца рассказало новость и смысл вышел абсолютно другой.
          А правильно звучит она так:
          Во время акции полицейские задержали два десятка молодых людей, предположительно намеревавшихся выступить против унионистов.
          http://newsmaker.md/rus/novosti/kak-proshlo-velik
          oe-natsionalnoe-sobranie-unionistov-v-tsentre-kis
          hineva-onlayn-tr-36652

          Теперь, думаю, у Вас все стало на свои места.: задержали АНТИунионистов.
          Есть и видео, там , вроде, русская речь слышна. Ребята-да в, масках, но руки у них пустые. Изначально писали, что у них были толлько маски и один противогаз. Сейчас уже и ножи с битами "нашли"
          Ольгович
      2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:34
        Цитата: taiga2018
        если так,то значит они её удержат,заграница им поможет...

        Не так...чтоб вы знали,еще ,если мне не изменяет склероз,в 14 году,Путин издал указ по поддержанию пророссийских сил на территориях СНГ и даже выделились не хилые деньги...Додон ездит в Кремль ,как на работу.
        Проевропейцы понимают,что большинство в Парламенте возьмут социалисты с Додоном,а значит их вольготной жизни придет конец.При этом хозяева их делают все,чтоб народ настроить против Додона и его курса на сближение с РФ.
        Но тут есть один момент,который сильно мешает проевропейцам-это российский миротворческий контингент и они сильно боятся сценария Крыма с "вежливыми людьми" ,поэтому и настаивают о выводе нашего контингента из Преднестровья.
        НЕКСУС
        1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:39
          Цитата: НЕКСУС
          Додон ездит в Кремль ,как на работу.
          Проевропейцы понимают,что большинство в Парламенте возьмут социалисты с Додоном,

          даже если так,Додону,учитывая что Молдова находится между жаждущей принять её в свой состав Румынией с одной стороны,и неадекватной Украиной с другой,придётся маневрировать,ведь до Москвы далеко,а ЕС вон он,"за огородом..."
          taiga2018
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:43
            Цитата: taiga2018
            даже если так,Додону,учитывая что Молдова находится между жаждущей принять её в свой состав Румынией с одной стороны,и неадекватной Украиной с другой,придётся маневрировать,ведь до Москвы далеко,а ЕС вон он,"за огородом..."

            Вот тут ,на фоне ваших слов,очень интересен вопрос ситуации с Украиной,и в частности земель до Одессы включительно...
            Ясно видно,что Кремль не намерен "отдавать" Молдавию...к тому же натовские базы в Молдавии ну никак не нужны РФ. Поэтому ,думаю,однозначность тезиса о том,что европейцы завалят деньгами оппозицию и тем самым продавят Додона и выборы ,очень спорный.
            НЕКСУС
            1. dsk (Сергей) Сегодня, 18:26
              Цитата: НЕКСУС
              завалят деньгами оппозицию
              Жалеть не будут, но молдоване понимают, что при объединении станут румынской колонией. Если с выборами проведут референдум, позиции Додона упрочнятся.
              "Парла́ментские вы́боры в Молда́вии 2018 го́да — десятые выборы парламента Республики Молдова, запланированные на конец ноября 2018 года. Наиболее вероятно, что они состоятся 25 ноября, так как обычно выборы назначают на последнее воскресенье месяца. Предыдущие парламентские выборы состоялись 30 ноября 2014 года. 101 депутат Парламента Республики Молдова должен быть избран в соответствии с новой смешанной системой, введенной в 2017 году; 50 депутатов будут избираться по партийным спискам, а остальные 51 - в отдельных избирательных округах. Сейчас у «Демократической партии Молдовы» - 42 депутата "(wikipedia)
              dsk
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:02
          А почему он Путина в Кишинев не пригласит?Или у него полномочий нет?
          Цитата: НЕКСУС
          Цитата: taiga2018
          если так,то значит они её удержат,заграница им поможет...

          Не так...чтоб вы знали,еще ,если мне не изменяет склероз,в 14 году,Путин издал указ по поддержанию пророссийских сил на территориях СНГ и даже выделились не хилые деньги...Додон ездит в Кремль ,как на работу.
          Проевропейцы понимают,что большинство в Парламенте возьмут социалисты с Додоном,а значит их вольготной жизни придет конец.При этом хозяева их делают все,чтоб народ настроить против Додона и его курса на сближение с РФ.
          Но тут есть один момент,который сильно мешает проевропейцам-это российский миротворческий контингент и они сильно боятся сценария Крыма с "вежливыми людьми" ,поэтому и настаивают о выводе нашего контингента из Преднестровья.
          210окв
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:26
            Цитата: 210окв
            А почему он Путина в Кишинев не пригласит?Или у него полномочий нет?

            А смысл?Приезжал Рогозин несколько раз...после его завернули,и он ,обидевшись заявил,что на ТУ-95 следующий раз прилетит...
            Дело не в том кто к кому прилетает...тут румыны и натовцы хотят оторвать ОЧЕРЕДНОЙ кусок из тела бывшего СССР. А территория СНГ-это территория прямых интересов РФ.Чувствуете связь и конфликт интересов?
            НЕКСУС
            1. d1975 Сегодня, 19:40
              Вы очень правы! hi Надеюсь ,наши ,в этот раз не будут оглядываться при принятии решений ! recourse Тут слишком много стоит на карте , есть поддержка у темнейшего народом - пора воспользоваться ей по назначению ! stop
              d1975
        3. Терский (Виктор) Сегодня, 18:23
          Цитата: НЕКСУС
          Но тут есть один момент,который сильно мешает проевропейцам-это российский миротворческий контингент и они сильно боятся сценария Крыма с "вежливыми людьми" ,поэтому и настаивают о выводе нашего контингента из Преднестровья.

          Андрей, а молдаване что не догоняют того что к Приднестровью нельзя примерить крымский прецедент? История с Крымом совершенно уникальна по всем аспектам, в том числе по правовым. Приднестровье -это анклав, окруженный недружественными государствами, и по сути самостоятельное государство. hi
          Терский
          1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:35
            Цитата: Терский
            Андрей, а молдаване что не догоняют того что к Приднестровью нельзя примерить крымский прецедент?

            Витя,прецедент был с Крымом? Наличие наших ВС есть на территории ? Сложи два и два.Поэтому и ссутся...
            Цитата: Терский
            Приднестровье -это анклав, окруженный недружественными государствами, и по сути самостоятельное государство.

            Верно...но если подумать-а на кой РФ базы натовские под Кишиневом например...то картина то начинает выглядеть слегка иначе.
            НЕКСУС
            1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:02
              Цитата: НЕКСУС
              но если подумать-а на кой РФ базы натовские под Кишиневом например..

              Однозначно нет. Поэтому мыслится мне что в ближайшем будущем нужно ожидать не планового визита Игоря Додона в Москву, а то и Владимира Путина в Кишинев.
              Терский
              1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 19:05
                Цитата: Терский
                Однозначно нет. Поэтому мыслится мне что в ближайшем будущем нужно ожидать не планового визита Игоря Додона в Москву, а то и Владимира Путина в Кишинев.

                Не удивлюсь этому...но скорее Рогозин снова прилетит. Хорошо бы на ТУ-95,как обещал.
                НЕКСУС
                1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:09
                  Цитата: НЕКСУС
                  Хорошо бы на ТУ-95,как обещал.

                  laughing С годами вкусы меняются, может прилететь и на Ту-160М2, который СМИ "партнеров" успели окрестить " Кошмаром НАТО" yes
                  Терский
              2. d1975 Сегодня, 19:41
                Первое да , но второе нет. Много на карте стоит сейчас .
                d1975
      3. Громобой Сегодня, 18:24
        Цитата: taiga2018
        если так,то значит они её удержат,заграница им поможет...

        К бабушке не ходи,что европейцы одержат верх,а нам тут потом будут развешивать про мудрость нашей внешней политики!
        Громобой
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:35
          hi Всё чаще ведутся разговоры о причинах, согласно Конституции Молдовы, по которым могут быть отменены парламентские выборы. Это военные действия и чрезвычайная ситуация.
          ul_vitalii
    2. Терский (Виктор) Сегодня, 18:11
      Цитата: НЕКСУС
      Проевропейцы зубами вцепились во власть...

      Привет Андрей! Ну так зубы то растут из Румынии, которая празднует 100-летие объединения румынских княжеств в Великую Румынию и надеется повторить это событие. Только вот идти в Румынию Молдавии придётся без Приднестровья ( что , собственно, уже имеет), Гагаузии в след за которой может уйти Тараклийский район, да и Бессарабский район нельзя исключать из кандидатов. Среди самих молдаван отнюдь нет единодушия по поводу присоединения к Румынии. На сколько мне известно в Молдове проживают 82% молдаван, из них только 7% считают себя румынами.
      Терский
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:30
        Цитата: Терский
        Привет Андрей!

        Привет,Витя. hi
        Цитата: Терский
        Ну так зубы то растут из Румынии

        Не только...там все куда глубже. База в Яссах натовцам видимо явно мало...
        Цитата: Терский
        Только вот идти в Румынию Молдавии придётся без Приднестровья, Гагаузии в след за которой может уйти Тараклийский район, да и Бессарабский район нельзя исключать из кандидатов.

        Там и болгары с Комратского района тоже не горят желанием в Европу идти. Грызня идет сильная...и наш контингент в Преднестровье сильно мешает проевропейцам. Бояться они крымского сценария...
        НЕКСУС
      2. Громобой Сегодня, 18:33
        Цитата: Терский
        Среди самих молдаван отнюдь нет единодушия по поводу присоединения к Румынии. На сколько мне известно в Молдове проживают 82% молдаван, из них только 7% считают себя румынами.

        НАТО безразлично какие национальности проживают в Молдавии---сожрут очередной пдацдарм ине поморщятся,Приднестровье...?Обойдут как Осетию и Донбасс.Военная помощь не зависит от полит деклараций,а сопряжённая с НАТО Финляндия,конечно же политически нам не враг,но технически всегда готова впитться в русскуюКалерию.Так же и с Приднестровьем.
        Громобой
  2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:21
    провокаторы?догадайтесь,какую страну обвинят власти...
    taiga2018
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:36
      А власти уже обвиняют?
      Цитата: taiga2018
      провокаторы?догадайтесь,какую страну обвинят власти...
      210окв
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 17:43
        Цитата: 210окв
        А власти уже обвиняют?

        ещё не утро...
        taiga2018
  3. Владимирец (Евгений) Сегодня, 17:24
    "Сейчас проводим работу, чтобы установить, какие у них были намерения, кто организатор, в каких целях и так далее,"

    К Ромодановскому бы их, быстро бы всё узнали. yes
    Владимирец
    1. AleksPol (Александр) Сегодня, 17:46
      Да жаль что Петра 1 нет .
      AleksPol
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 18:39
        Цитата: AleksPol
        Да жаль что Петра 1 нет .

        Не Петра,а Румянцева. hi
        НЕКСУС
  4. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:25
    Говорят, что революция в Молдавии (цветная, есс-нно...) запланирована на октябрь. Чё, Додон тоже в Ростов рванёт, чтоли? Или как-то организует контрреволюцию?what
    злой партизан
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:31
    Всё ближе выборы в парламент и противники Додона показывают зубы . Вполне может случится майдан по молдавски , ибо все понимают к чему может привести победа пророссийских сил на этих выборах - провал румынских устремлений и возможно появление союзника России в лице Молдавии... Не исключены и провокации на приднестровском направлении , которые будут поддержаны с украинской стороны ... В ожидании этих выборов очень важно чью сторону займут силовики . Поживём- посмотрим...
    КВУ-НСвД
  6. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:44
    Цитата: злой партизан
    Говорят, что революция в Молдавии (цветная, есс-нно...) запланирована на октябрь. Чё, Додон тоже в Ростов рванёт, чтоли? Или как-то организует контрреволюцию?what

    Испоганили само слово Революция...
    mavrus
  7. doka (дмитрий) Сегодня, 18:17
    Да непросто там все ,а ПМР признать или обьявить войну,румыны начнут воевать ,смешно ,да еще Гагаузия еще те янычары не захотят в румынию подержат приднестровье ,тем более подержка турции если что,Так что непросто,
    doka
  8. Z_G_R (Алексей) Сегодня, 18:25
    Если Россию сделать экономически сильной, богатой, социальной страной ведущей независимую политику, то все эти республики сами прибегут с нами дружить. И совершенно без крови. Но порох надо держать сухим)
    Z_G_R
    1. SOF (Александр) Сегодня, 20:01
      Цитата: Z_G_R
      Если Россию сделать экономически сильной, богатой, социальной страной ведущей независимую политику, то все эти республики сами прибегут с нами дружить. И совершенно без крови. Но порох надо держать сухим)

      hi
      ... сомневаюсь я. Всегда найдется тот кому это не понравится, а значит, будь у нас хоть огромная плантация манны небесной, бежать к нам никому не дадут...
      SOF
  9. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 18:47
    Цитата: mavrus
    Цитата: злой партизан
    Говорят, что революция в Молдавии (цветная, есс-нно...) запланирована на октябрь. Чё, Додон тоже в Ростов рванёт, чтоли? Или как-то организует контрреволюцию?what

    Испоганили само слово Революция...

    Что хорошего в этом слове то? А уж в самом понятии... В любом случае это- латинское слово «revolutio» (как производное от лат. revolvere, revolutum — «возвращение назад». А возвращение назад трактовать можно по разному... Нас то революция отбросила не только назад, а еще и глубоко в ....! Если бы не ИВС...даже не хочется об этом думать...
    Ураган70
  10. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:40
    Трудности перевода. В действительности на 100000 провокаторов 2 десятка рядовых участников
    Дормидонт
  11. dojjdik (иван) Сегодня, 20:28
    злектромайдан в Армении пока затих-переброс средств в Молдавию-а потом будем в коменты добавлять стандарт "гражданских войн"-воюют якобы "все" против якобы "всех" то биш сценарий Ливана а сейчас Сирии; и вот уже обстрелы пригорода Кишинева и вот уже Молдавия превращена в "лунный пейзаж" с радостью вещают западные "демократы"
    dojjdik
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