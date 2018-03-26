10:54 26 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Британские власти советуют своим бизнесменам не флиртовать в России

Правительство Великобритании подготовило специальную брошюру для бизнесменов и сотрудников крупных компаний, в которой рекомендует им во время командировок в РФ и КНР не увлекаться алкоголем и избегать любовных связей, чтобы не стать жертвой шантажа со стороны спецслужб, передает РИА Новости.



Брошюра под названием Smart Traveller подготовлена центром по защите национальной инфраструктуры (CPNI), который отчитывается лично перед главой службы контрразведки MI5.


По данным газеты Mail on Sunday, в инструкции, в частности, сказано, что «чрезмерное употребление алкоголя, применение наркотических веществ, игры на деньги, обмен средств на черном рынке, онлайн-знакомства и флирт могут привести к тому, что они станут уязвимыми перед шантажом». Эти действия также могут «нанести ущерб репутации Британии и их работодателю».

Отмечается, что сотрудники компаний, которые обладают «важными активами», «больше подвержены риску шпионажа, хищения интеллектуальной собственности и ряду других угроз», и если командированный называет себя «главой ядерного объекта или объекта важной инфраструктуры, это может повысить интерес к нему».

Брошюра также советует бизнесменам не выглядеть «как потерянный турист», менять распорядок дня, «не появляться на протестных акциях и съемочных площадках».

Кроме того, гостиничным сейфам «не стоит доверять в вопросах хранения важной или личной информации, так как их могут вскрыть злоумышленники».

По возвращении в Британию бизнесменам советуют «сменить пароли во всех гаджетах и аккаунтах в интернете».

Это брошюра появилась после инцидента в Солсбери, где 4 марта был отравлен нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. venik (Владимир) Сегодня, 08:37
    ".....Правительство Великобритании подготовило специальную брошюру для бизнесменов и сотрудников крупных компаний, в которой рекомендует им во время командировок в РФ и КНР не увлекаться алкоголем и избегать любовных связей, чтобы не стать жертвой шантажа со стороны спецслужб...."
    =====
    Ну, что тут сказать? Только одно "МАРАЗМ КРЕПЧАЛ"!!!!
    venik
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:40
      Это касается и наших в Великобритании.Методика эта стара как мир.... yes
      Цитата: venik
      ".....Правительство Великобритании подготовило специальную брошюру для бизнесменов и сотрудников крупных компаний, в которой рекомендует им во время командировок в РФ и КНР не увлекаться алкоголем и избегать любовных связей, чтобы не стать жертвой шантажа со стороны спецслужб...."
      =====
      Ну, что тут сказать? Только одно "МАРАЗМ КРЕПЧАЛ"!!!!
      210окв
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 08:43
        Все это конечно понятно. Один вопрос зачем данные брошюры, которые разработаны практически в любой стране и имеют как минимум категорию ДСП, выставляют на общественное обозрение, автор (или МИД в целом laughing ) премию хочет получить за лучшую повесть?
        maxim947
        1. Logall (Александр) Сегодня, 09:04
          Странно, чопорная Англия, где семейные ценности и мораль всегда в цене, создаёт и выставляет на всеобщее обозрение брошюры для похабников. Ждут ответа Кремля? Страх или паранойя?
          Logall
          1. Татьяна Сегодня, 09:27
            Кроме того, гостиничным сейфам «не стоит доверять в вопросах хранения важной или личной информации, так как их могут вскрыть злоумышленники».

            Ха! Забыли ещё. Что в самом номере гостиницы горничная тоже может что-нибудь у постояльца выглядеть и прихватить с собою в его отсутствие.

            Так что, дорогие британские гости! Всё своё самое ценное носите всегда только с собою и прячьте поглубже в своих брюках! И когда будете ходить в туалет, то постарайтесь что-нибудь из этого ценного не уронить нечаянно в унитаз и не смыть его водой!

            А так британская брошюра для английских шпионов вполне нормальная!
            При этом служба МИ-6 явно готовит провокацию в России и заблаговременно стелит под себя "соломку" - беспокоится о своём алиби, чтобы потом свалить вину на Россию!
            Татьяна
            1. Татьяна Сегодня, 09:40
              Цитата: Logall
              Странно, чопорная Англия, где семейные ценности и мораль всегда в цене, создаёт и выставляет на всеобщее обозрение брошюры для похабников. Ждут ответа Кремля? Страх или паранойя?

              Не страх и не паранойя - а очередная Историческая провокация "Старой ДОБРОЙ Англии" wassat против Кремля по демонизации России!

              Привет, Александр! hi
              Татьяна
        2. свой1970 (Сергей) Сегодня, 09:13
          Цитата: maxim947
          Все это конечно понятно. Один вопрос зачем данные брошюры, которые разработаны практически в любой стране и имеют как минимум категорию ДСП, выставляют на общественное обозрение, автор (или МИД в целом laughing ) премию хочет получить за лучшую повесть?

          что в ней ДСПшного???!!!
          Что бухать и ханку жрать в чужой стране нельзя?Что по бабам или по митингам бегать опасно?Что нельзя кричать - что ты "вери-вери импотант персон!!"?
          Общие фразы - пригодные для абсолютно любой страны, включая и саму Англию

          Вам бы лишь бы все засекретить....любитель вы наш первых отделов...

          З.Ы в 1998 по секретным учетам еще проходили "Двухколесные тележки на велосипедном ходу для перевозки почтовых голубей"(1928г принятия на вооружение).
          Тоже какие-то умники секретили-а как же,вдруг кто узнает что у нас такая вундерваффе есть...
          свой1970
          1. maxim947 (Максим) Сегодня, 09:32
            что в ней ДСПшного???!!!

            А это не вам решать, данные указания всегда были как минимум дсп.
            И еще - ДСП это не "секретить", это ограниченный доступ.
            maxim947
      2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:44
        Британские власти советуют своим бизнесменам не флиртовать в России

        Что же теперь британским бизнесменам делать, везти в Россию свою "женщину с пониженной социальной ответственностью"? Но ведь всем известно, что "англичанка гадит"! - Убирать ещё после неё! Как же им бедненьким быть? laughing
        СРЦ П-15
    2. Terminol (Константин) Сегодня, 08:49
      Почему маразм? Все логично, просто они взяли методичку из СССР для выезжающих и переписали ее - про гаджеты добавили.
      Terminol
      1. volodya (владимир) Сегодня, 09:06
        Цитата: Terminol
        Почему маразм? Все логично, просто они взяли методичку из СССР для выезжающих и переписали ее - про гаджеты добавили.

        Да нет! Просто они написали, что может случится с нашими у них и перевернули всё с ног на голову!
        volodya
        1. Terminol (Константин) Сегодня, 10:50
          С нашими не выйдет. Вы британок то видели??? Лично я столько не пью. А на телефонах и сейчас менять пороли бесполезно и так на контроле, только сжигать.
          Terminol
  2. den3080 Сегодня, 08:37
    А сама наложит толу под корсет... тыы проверяй какого полу твой сосед(с)
    британские рыжие селёдки так достали своих англосаксов, что приходится брошюры писать
    den3080
  3. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 08:37
    Британо туристо, облико морале... laughing
    Masya Masya
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:41
      Привет soldier
      Точно, точно, могли б старые советские методички для Руссо туристо передрать и не изобретать велосипед.
      С другой стороны, денюшку методологи заработали, бизнес однако!
      rocket757
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:50
        Скоро будут писаться при слове Россия.
        cniza
    2. амирбек (Бахти) Сегодня, 09:45
      Цитата: Masya Masya
      Британо туристо, облико морале...

      в англии дождливая пагода, ва всем винават дырявый зонтик ... не надо было Шойгу говорить про это
      амирбек
  4. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 08:43
    " черезмерное употребление алкоголя, применение применение наркотических средств" вредят вашей психике,а" онлайн знакомства и флирт" приведут вас к СПИДУ,где угодно и в России и в Англии в том числе
    Монархист
  5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:47
    Значит в других странах их можно на раз, два взять в оборот. smile
    ul_vitalii
  6. den3080 Сегодня, 08:48

    для молодого поколения, кто не помнит
    den3080
  7. Серый брат (Сергей) Сегодня, 08:49
    Друг с другом пускай флиртуют.
    Серый брат
    1. Vard Сегодня, 08:54
      Да ладно... Их так напугали, что у им теперь ни кто не нужен...
      Vard
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 09:24
        Цитата: Vard
        .. Их так напугали,

        На самом деле, только в России на них не подадут в суд за попытку подкатить к женщине)))
        Серый брат
  8. лысова (владимир) Сегодня, 09:02
    Да подобный " талмуд " давно используется. Лишь бы накалить обстановку. PS. Это для полного спокойствия и содержимое с собой на родину.
    лысова
  9. олег белов (олег белов) Сегодня, 09:04
    3дecь вот чaсто нoют в коментax, что типa денег нет, cанкции, нищаем, платят малo, нет работы. Peбзя, З-4 тыcяч в дeнь легкo можнo рyбить, сoвеpшeннo без oпытa, тoлькo нaдo мeста знать.Если кому интeреснo, сайт вoт http://clicksveb.ru/public/7726713741447522
    олег белов
  10. mavrus (Андрей) Сегодня, 09:06
    Это шо?
    "Британо туристо облико морале!"
    mavrus
  11. Zubr Сегодня, 09:24

    Это как то так...,=))
    Zubr
  12. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:26
    время командировок в РФ и КНР не увлекаться алкоголем и избегать любовных связей
    Английская шпионошезофрения набирает обороты, что только подтверждает отсутствие у Лондона конкретных фактов.
    rotmistr60
  13. Опер (Игорь) Сегодня, 09:28
    ... А ты им скажи, что у них в Англии не меньше нашего воруют! А правопорядок в стране определяется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать!
    Шарапов "Место встречи изменить нельзя"
    Ну а по поводу разного шпионажа и прочих "потерянных туристов" так уж чья бы корова мычала...
    Опер
  14. stas-21127 (СтанИслав) Сегодня, 09:36
    Предупреждаю, руки у нас длинные....
    stas-21127
  15. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:57
    И за мылом не нагибаться
    Дормидонт
  16. Altona (Евгений) Сегодня, 10:09
    А вообще, лучше выезжать организованными группами в сопровождении сотрудников спецслужб как в свое время в СССР в 60-80-е годы. laughing hi
    Altona
  17. Чебуратор (Михаил) Сегодня, 10:30
    Из России с любовью
    Чебуратор
  18. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 10:49
    Такая инструкция у супостатов существовала еще во времена СССР
    pvv113
Картина дня