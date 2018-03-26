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Британские власти советуют своим бизнесменам не флиртовать в России
Правительство Великобритании подготовило специальную брошюру для бизнесменов и сотрудников крупных компаний, в которой рекомендует им во время командировок в РФ и КНР не увлекаться алкоголем и избегать любовных связей, чтобы не стать жертвой шантажа со стороны спецслужб, передает РИА Новости.
Брошюра под названием Smart Traveller подготовлена центром по защите национальной инфраструктуры (CPNI), который отчитывается лично перед главой службы контрразведки MI5.
По данным газеты Mail on Sunday, в инструкции, в частности, сказано, что «чрезмерное употребление алкоголя, применение наркотических веществ, игры на деньги, обмен средств на черном рынке, онлайн-знакомства и флирт могут привести к тому, что они станут уязвимыми перед шантажом». Эти действия также могут «нанести ущерб репутации Британии и их работодателю».
Отмечается, что сотрудники компаний, которые обладают «важными активами», «больше подвержены риску шпионажа, хищения интеллектуальной собственности и ряду других угроз», и если командированный называет себя «главой ядерного объекта или объекта важной инфраструктуры, это может повысить интерес к нему».
Брошюра также советует бизнесменам не выглядеть «как потерянный турист», менять распорядок дня, «не появляться на протестных акциях и съемочных площадках».
Кроме того, гостиничным сейфам «не стоит доверять в вопросах хранения важной или личной информации, так как их могут вскрыть злоумышленники».
По возвращении в Британию бизнесменам советуют «сменить пароли во всех гаджетах и аккаунтах в интернете».
Это брошюра появилась после инцидента в Солсбери, где 4 марта был отравлен нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Брошюра под названием Smart Traveller подготовлена центром по защите национальной инфраструктуры (CPNI), который отчитывается лично перед главой службы контрразведки MI5.
По данным газеты Mail on Sunday, в инструкции, в частности, сказано, что «чрезмерное употребление алкоголя, применение наркотических веществ, игры на деньги, обмен средств на черном рынке, онлайн-знакомства и флирт могут привести к тому, что они станут уязвимыми перед шантажом». Эти действия также могут «нанести ущерб репутации Британии и их работодателю».
Отмечается, что сотрудники компаний, которые обладают «важными активами», «больше подвержены риску шпионажа, хищения интеллектуальной собственности и ряду других угроз», и если командированный называет себя «главой ядерного объекта или объекта важной инфраструктуры, это может повысить интерес к нему».
Брошюра также советует бизнесменам не выглядеть «как потерянный турист», менять распорядок дня, «не появляться на протестных акциях и съемочных площадках».
Кроме того, гостиничным сейфам «не стоит доверять в вопросах хранения важной или личной информации, так как их могут вскрыть злоумышленники».
По возвращении в Британию бизнесменам советуют «сменить пароли во всех гаджетах и аккаунтах в интернете».
Это брошюра появилась после инцидента в Солсбери, где 4 марта был отравлен нервно-паралитическим веществом экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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