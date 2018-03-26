Конгресс США озабочен расширением влияния Китая в Африке

Нас, прежде всего, интересует военное присутствие и потенциальное военное присутствие, которое Китай пытается установить в разных частях мира,

Однако, между тем, китайцы только что открыли базу, военную базу, в Джибути,

Мы полагаем, что они (китайская сторона) ищут возможности для инвестирования в порты и инфраструктуру по всему миру, не только с целью расширения военного присутствия, но и для получения контроля над властями других стран. Чтобы получить возможность лоббировать и манипулировать правительствами путем вложения средств в финансовый или энергетический сектора,