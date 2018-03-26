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Конгресс США озабочен расширением влияния Китая в Африке
Комитет по разведки палаты представителей Конгресса США намерен провести расследование в связи с наращиванием Пекином экономического и политического влияния в Африке, передает ТАСС.
Ранее эта тема не привлекала особого внимания американцев, так как многие следили за действиями Москвы.
Парламентарий также выступил с утверждением, что «Китай увеличивает число подводных лодок и пытается получить доступ к американским технологиям, в том числе в оборонной сфере». По его мнению, Пекин представляет для США «растущую угрозу в сфере национальной безопасности».
Нуньес пообещал, что представит более конкретную информацию в течение недели.
Нас, прежде всего, интересует военное присутствие и потенциальное военное присутствие, которое Китай пытается установить в разных частях мира,сказал в эфире канала Fox News конгрессмен Девин Нуньес.
Ранее эта тема не привлекала особого внимания американцев, так как многие следили за действиями Москвы.
Однако, между тем, китайцы только что открыли базу, военную базу, в Джибути,сказал Нуньес, указав на выгодное со стратегической точки зрения расположение этой страны.
Мы полагаем, что они (китайская сторона) ищут возможности для инвестирования в порты и инфраструктуру по всему миру, не только с целью расширения военного присутствия, но и для получения контроля над властями других стран. Чтобы получить возможность лоббировать и манипулировать правительствами путем вложения средств в финансовый или энергетический сектора,отметил он.
Парламентарий также выступил с утверждением, что «Китай увеличивает число подводных лодок и пытается получить доступ к американским технологиям, в том числе в оборонной сфере». По его мнению, Пекин представляет для США «растущую угрозу в сфере национальной безопасности».
Нуньес пообещал, что представит более конкретную информацию в течение недели.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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