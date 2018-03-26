15:45 26 марта
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Конгресс США озабочен расширением влияния Китая в Африке

Комитет по разведки палаты представителей Конгресса США намерен провести расследование в связи с наращиванием Пекином экономического и политического влияния в Африке, передает ТАСС.



Нас, прежде всего, интересует военное присутствие и потенциальное военное присутствие, которое Китай пытается установить в разных частях мира,
сказал в эфире канала Fox News конгрессмен Девин Нуньес.


Ранее эта тема не привлекала особого внимания американцев, так как многие следили за действиями Москвы.

Однако, между тем, китайцы только что открыли базу, военную базу, в Джибути,
сказал Нуньес, указав на выгодное со стратегической точки зрения расположение этой страны.

Мы полагаем, что они (китайская сторона) ищут возможности для инвестирования в порты и инфраструктуру по всему миру, не только с целью расширения военного присутствия, но и для получения контроля над властями других стран. Чтобы получить возможность лоббировать и манипулировать правительствами путем вложения средств в финансовый или энергетический сектора,
отметил он.

Парламентарий также выступил с утверждением, что «Китай увеличивает число подводных лодок и пытается получить доступ к американским технологиям, в том числе в оборонной сфере». По его мнению, Пекин представляет для США «растущую угрозу в сфере национальной безопасности».

Нуньес пообещал, что представит более конкретную информацию в течение недели.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:49
    По его мнению, Пекин представляет для США «растущую угрозу в сфере национальной безопасности».

    Собачьи песни о главном! laughing
    a.s.zzz888
    1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 11:41
      конгресс сша лучше занялся бы уже сша,а не совал свой шнобель по всем щелям на планете(пока по нему где нибудь не треснул)
      Ратник с пулеметом
  2. rruvim (Роман) Сегодня, 10:49
    Африку Китаю! Всё лучше, чем Сибирь...
    rruvim
    1. tray4422 (Артем) Сегодня, 12:29
      Вам в 6 палату )
      tray4422
      1. rruvim (Роман) Сегодня, 12:35
        В 6-й палате серьёзные люди были. Почитайте Ерофеева...
        rruvim
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:50
    Конгресс США озабочен расширением влияния Китая в Африке
    Поздно хватились. Процесс идет давно и его штатам не остановить. Меньше нужно было сил и времени тратить на Россию по надуманным предлогам.
    rotmistr60
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 11:38
      "Ну-у..тупые!!!!" М.Задорнов.
      По ходу: " Кошмар!Экспансия Китая в США!!!!, а вы туристы, туристы,,,,,," lol wink
      Соломон Кейн
  4. bazzbazz (Максим) Сегодня, 10:51
    Да весь мир для них угроза!) точнее они сами угроза для мира!
    bazzbazz
  5. rruvim (Роман) Сегодня, 10:54
    Штаты сделали Африканское командование. Аж 150 человек военных и бюрократов. А Китай рулит, немного Франция и Окраина.
    rruvim
  6. Гардамир Сегодня, 10:58
    Хорошо что российская дума не озабочена расширением влияния Китая в Сибири и ДВ.
    Гардамир
    1. котовский (Константин) Сегодня, 11:27
      Цитата: Гардамир
      Хорошо что российская дума не озабочена расширением влияния Китая в Сибири и ДВ.

      Цитата: rruvim
      Африку Китаю! Всё лучше, чем Сибирь...

      Про Курилы и японцев забыли упомянуть,правда не в тему..
      Но какая разница..Африка и Сибирь тоже вроде не рядом.. recourse
      котовский
    2. tray4422 (Артем) Сегодня, 12:29
      Вам тоже в 6 палату )
      tray4422
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:07
    ещё бы не озабочен был... Китай нагло отбирает прерогативу штатов, лезть по всему миру... lol
    Masya Masya
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:32
      привет love что-то торможу а понедельник-то с утра. Китай. Африка. Госдеп - где-то должна быть связь, но я ее не вижу
      роман66
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:38
        Роман, приветик! love
        Цитата: роман66
        Китай. Африка. Госдеп - где-то должна быть связь, но я ее не вижу

        просыпайся... wink
        Masya Masya
        1. роман66 (роман) Сегодня, 11:43
          неее. пока не потеплеет.....
          роман66
        2. rruvim (Роман) Сегодня, 12:36
          Уже проснулся с двумя Котами. Накормил!
          rruvim
        3. rruvim (Роман) Сегодня, 13:15
          Я также верю,что воды Атлантического океана разбиваются об нашу Шапетовку... fellow
          rruvim
    2. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 11:41
      Китай нагло отбирает прерогативу штатов

      ......да, сударыня! hi Но какова подача! С улыбкой на все "узкозадое лицо", в отличии от озадаченности полосатых.......
      Соломон Кейн
  8. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:44
    поздно пить боржоми...
    taiga2018
  9. лысова (владимир) Сегодня, 11:47
    Опомнились ! Всех там, блин купят - ничего личного ! И понятие азиоафриканцы введут.
    лысова
  10. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:10
    Сложнее отыскать проблему, которой Конгресс и Госдеп "не озабочены", поскольку озабочены они абсолютно всем тем, что выходит из под их контроля и делается другими странами вопреки их хотелкам.
    Ныробский
  11. Волька Сегодня, 13:18
    китай все более становится империей и это факт...
    Волька
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