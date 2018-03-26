15:44 26 марта
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В Амурской области прошли стрельбы артиллерийских установок большой мощности

Расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М "Малка" на учениях в Амурской области ВВО остановили наступление крупных сил "противника" и уничтожили скопление техники и позиции командного пункта. Расчетами отработано уничтожение целей на различных дистанциях, в том числе впервые проведена стрельба на максимальную дальность до 50 км, сообщает пресс-служба округа.

В Амурской области прошли стрельбы артиллерийских установок большой мощности


Цели поражались одиночными выстрелами и залпами нескольких орудий. Для стрельбы применялись различные виды боеприпасов. Всего было отработано около 20 огневых задач
- говорится в сообщении.


Отмечается, что стрельбы состоялись в рамках тактического учения с артиллерийским соединением, в котором принимало участие около одной тысячи артиллеристов.

САУ большой мощности 2С7М «Малка» поступили в артиллерийское соединение ВВО, дислоцированное в Амурской области, в конце 2015 года. В первой декаде следующего года была проведена первая стрельба нового подразделения большой мощности.

Использованы фотографии: пресс-служба ВВО
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Комментарии 10

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  1. himRa (Rahim) Сегодня, 12:37
    Артиллерия что б там не говорили,лет 500 уже ,,бог,, войны!
    himRa
    1. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 12:44
      А ядерная артиллерия и подавно
      Azazelo
      1. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 13:05
        А ядерная артиллерия большой мощьности -это вообще тушите свет wassat
        Proton
    2. dauria (Алексей) Сегодня, 13:12
      лет 500 уже ,,бог,, войны!


      Согласен, только вот во второй мировой не всегда успевала за танками и пехотой. Поэтому и появилась "летающая артиллерия" - пикировщики и штурмовики. Так что "боги", Олимп тесноват. Кроме матушки-пехоты никто дела не сделает. Уважайте краснопогонников. Им вся грязь и минимум славы.
      dauria
  2. Комментарий был удален.
  3. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 13:21
    Я не артиллерист, но меня терзают смутные сомнения, что на фото орудие не то, о котором статья.
    AlexVas44
  4. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 13:22
    На фото в статье - не 2С7 "малка", а 2С5 "геноцид".
    У 2С7 семикатковое шасси на базе Т-80, корпус абсолютно другой формы и нет дульного тормоза на орудии.
    Alexey RA
    1. Котище (Владислав Котище) Сегодня, 14:18
      Цитата: Alexey RA
      На фото в статье - не 2С7 "малка", а 2С5 "геноцид".

      Алексей с "ГЕНОЦИДОМ" откровенно порадовали! Вы представьте себя, как супостат - дрогнул. У русских новая 152мм "царь-пушка"! wassat
      Цветочная серия, цветочная!!! love laughing

      "Геоцинт"!

      Котище
      1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 15:32
        Цитата: Котище
        Алексей с "ГЕНОЦИДОМ" откровенно порадовали!

        Да помню я, что он 2С5 "Гиацинт". Но почему-то пишется всё строго по Высоцкому:
        И ведь главное, знаю отлично я,
        Как они произносятся, —
        Но что-то весьма неприличное
        На язык ко мне просится...
        Alexey RA
  5. strannik1985 (владимир) Сегодня, 14:12
    Цитата: Proton
    А ядерная артиллерия большой мощьности -это вообще тушите свет wassat

    Особенно, если она в серьезной войне пригодна только для стрельбы с "начинкой" или "бабахов" кошмарить.
    strannik1985
  6. Тульский пряник (Борис) Сегодня, 15:07
    Я служил на этом полигоне. Вернее не в самой воинской части, что обслуживала полигон, а в 5-ти км, на "точке". Мы в части получали продукты. Значит полигон еще действует.
    Тульский пряник
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