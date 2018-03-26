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В Амурской области прошли стрельбы артиллерийских установок большой мощности
Расчеты самоходных артиллерийских установок большой мощности 2С7М "Малка" на учениях в Амурской области ВВО остановили наступление крупных сил "противника" и уничтожили скопление техники и позиции командного пункта. Расчетами отработано уничтожение целей на различных дистанциях, в том числе впервые проведена стрельба на максимальную дальность до 50 км, сообщает пресс-служба округа.
Отмечается, что стрельбы состоялись в рамках тактического учения с артиллерийским соединением, в котором принимало участие около одной тысячи артиллеристов.
САУ большой мощности 2С7М «Малка» поступили в артиллерийское соединение ВВО, дислоцированное в Амурской области, в конце 2015 года. В первой декаде следующего года была проведена первая стрельба нового подразделения большой мощности.
Цели поражались одиночными выстрелами и залпами нескольких орудий. Для стрельбы применялись различные виды боеприпасов. Всего было отработано около 20 огневых задач- говорится в сообщении.
Отмечается, что стрельбы состоялись в рамках тактического учения с артиллерийским соединением, в котором принимало участие около одной тысячи артиллеристов.
САУ большой мощности 2С7М «Малка» поступили в артиллерийское соединение ВВО, дислоцированное в Амурской области, в конце 2015 года. В первой декаде следующего года была проведена первая стрельба нового подразделения большой мощности.
Использованы фотографии: пресс-служба ВВО
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