15:45 26 марта
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Войска двух военных округов РФ подняты по тревоге

Внезапная проверка боевой готовности войск проведена в Центральном и Восточном военных округах, передает ТАСС сообщение военного источника.

Войска двух военных округов РФ подняты по тревоге


С 20 марта в течение четырех дней проведена внезапная проверка боевой готовности войск Центрального и Восточного военных округов,
сказал источник агентству.


В ходе учений «отработаны вопросы планирования боевых действий, управления группировками войск в условиях перемещения по незнакомой местности», добавил собеседник.

Данные о численности военнослужащих, привлеченных к проверке, не указываются.

Ранее, 22 марта, в Минобороны рассказали о масштабных командно-штабных учениях РВСН, которые в конце марта пройдут в Свердловской области.

В этих учения будут задействованы ракетные комплексы «Ярс», истребители и беспилотники (всего 300 единиц техники). Будут отработаны задачи по противодействию средствам воздушного нападения и выводу подразделений из-под удара условного противника.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 1

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  1. andr327 (Андрей Соколов) Сегодня, 13:27
    Кажется РВСН начали взаимодействовать с другими видами войск, а то обычно все сами в себе варились.
    andr327
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