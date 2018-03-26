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Войска двух военных округов РФ подняты по тревоге
Внезапная проверка боевой готовности войск проведена в Центральном и Восточном военных округах, передает ТАСС сообщение военного источника.
В ходе учений «отработаны вопросы планирования боевых действий, управления группировками войск в условиях перемещения по незнакомой местности», добавил собеседник.
Данные о численности военнослужащих, привлеченных к проверке, не указываются.
Ранее, 22 марта, в Минобороны рассказали о масштабных командно-штабных учениях РВСН, которые в конце марта пройдут в Свердловской области.
В этих учения будут задействованы ракетные комплексы «Ярс», истребители и беспилотники (всего 300 единиц техники). Будут отработаны задачи по противодействию средствам воздушного нападения и выводу подразделений из-под удара условного противника.
С 20 марта в течение четырех дней проведена внезапная проверка боевой готовности войск Центрального и Восточного военных округов,сказал источник агентству.
В ходе учений «отработаны вопросы планирования боевых действий, управления группировками войск в условиях перемещения по незнакомой местности», добавил собеседник.
Данные о численности военнослужащих, привлеченных к проверке, не указываются.
Ранее, 22 марта, в Минобороны рассказали о масштабных командно-штабных учениях РВСН, которые в конце марта пройдут в Свердловской области.
В этих учения будут задействованы ракетные комплексы «Ярс», истребители и беспилотники (всего 300 единиц техники). Будут отработаны задачи по противодействию средствам воздушного нападения и выводу подразделений из-под удара условного противника.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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