15:43 26 марта
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США намерены выпускать для Ближнего Востока «советское оружие»

Американские компании намерены наладить производство «советского» оружия, документацию на которое им продает Украина, сообщает bmpd.

США намерены выпускать для Ближнего Востока «советское оружие»


В настоящее время Пентагон закупает такое оружие для союзников на Ближнем Востоке на сотни миллионов долларов. Недавно военные предложили американским бизнесменам самим наладить выпуск популярных видов советских вооружений.


При этом военные требуют от потенциальных производителей представить пять функционирующих прототипов. Пентагон не будет помогать в процессе их создания и требует, чтобы компании также представили «налаженный механизм снабжения запчастями». Главное условие – все должно производиться в США.

В первую очередь Минобороны США предложило наладить выпуск модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ).



«Судя по документам, американские компании отреагировали на предложение. Так, в базе данных международного сайта таможенных деклараций Importgenius, есть акт отгрузки, по которому дочка украинской госкомпании "Укрспецэкспорт", "Укринмаш", продала американской Purple Shovel комплект рабочей конструкторской документации для производства пулеметов КТ-7,62 за 7 млн грн ($ 267 тыс.). Комплект из пояснительной записки, сборочных чертежей, спецификаций, рабочих чертежей деталей, схем и 3D моделей передали американцам на "флэшке" 29 декабря прошлого года», – говорится в публикации.

КТ-7,62 – украинский вариант модернизированного пулемета Калашникова, который производят на киевском заводе «Маяк».

Сообщается также, что во Флориде планирует создать мощности по выпуску автоматов АК-47 компания «Kalashnikov USA». После ввода санкций она разорвала все отношения с российским концерном и обещает сама наладить выпуск знаменитых автоматов.

Что в США уже производят из оружия советских образцов, так это аналоги ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Этим занимается сразу три компании.

Использованы фотографии: twitter.com
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Комментарии 22

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:48
    Стволы пусть клепают побольше. smileИскусственной шоколадкой хотят заманить.
    ul_vitalii
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:44
      Цитата: ul_vitalii
      ...Стволы пусть клепают побольше. smileИскусственной шоколадкой хотят заманить...

      Какое отношение, руина имеет к интеллектуальной собственности концерна "Калашников"?
      Мерины удила закусили и внаглую лейбл "Калашников", на своё железо поднавесить вознамерились.
      В таком случае, чего огород городить - купили бы "чертежи" АК, у папуасов Новой Гвинеи. Результат тот же самый.
      Андрей К
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:08
        Здравствуй, Андрей hi Конечно же никакого, лишний раз подтвердили свою сущность. Ну а качество подделок из Китая, Румынии,...мы знаем, думаю и с этим тоже самое будет.
        ul_vitalii
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:28
          Цитата: ul_vitalii
          ...Конечно же никакого, лишний раз подтвердили свою сущность. Ну а качество подделок из Китая, Румынии,...мы знаем, думаю и с этим тоже самое будет...

          День добрый Виталий hi
          Румынские в Приднестровье пользовал. Попадались периодически. Сделаны тютелька в тютельку, надписи только на латинице.
          Стреляют так же, убойно. Но если дать длинную очередь - из отверстий газовой трубки начинала голимая сажа лететь, хлопьями!!! Грешили на качество патронов, стреляли тоже румынскими лицензионными.
          Ещё что глаз резануло: однажды на блоке разоружили двух молдавских колхозников. Стволы отобрали, а этим горемыкам по пенделю. Стволы положили рядом с нашими. Утром стали собираться на базу, а ствольные коробки румынских, за ночь ржой покрылась!!!
          Андрей К
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 13:50
    Вот и работа нашим юристам, завалить сша исками, и не допустить чтобы низкокачественный контрофакт из сша портил имидж нашего оружия! !!
    Геркулесыч
    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 13:59
      Цитата: Геркулесыч
      Вот и работа нашим юристам, завалить сша исками, и не допустить чтобы низкокачественный контрофакт из сша портил имидж нашего оружия! !!

      Какие иски? Патенты никогда не были зарегистрированы, а если бы и были то срок их действия ограничивается 25-ю годами.
      профессор
      1. Vato Dobro (Добрыня) Сегодня, 14:29
        Цитата: профессор
        Какие иски? Патенты никогда не были зарегистрированы, а если бы и были то срок их действия ограничивается 25-ю годами.

        А какая разница, что там по закону? Главное шум поднять (с) Великобритания
        Надо учиться у коллег.
        Vato Dobro
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:41
        то есть мы смело можем клепать американское оружие ?
        просто экспл
      3. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 14:58
        Цитата: профессор
        ...Какие иски? Патенты никогда не были зарегистрированы, а если бы и были то срок их действия ограничивается 25-ю годами...

        А то wink
        Чего только стоит Galil lol
        Ах да, его же разработали на базе копии финского "Калаша" - Valmet Rk 62, а не на оригинале laughing
        "Срок их действия ограничивается 25-ю годами" по-иудейски, не мудрствуя лукаво - обошли fellow
        Андрей К
  3. котовский (Константин) Сегодня, 13:51
    Великая европейская держава,подогнала лицензию бывшей мировой державе.. laughing
    Теперь хоть оружие нормальное появится.. laughing
    котовский
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:02
      Привет, Константин! hi Пусть трезубцем клеймят изделия, не позорят наше оружие. smile
      Rusland
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 13:54
    Цитата: Геркулесыч
    Вот и работа нашим юристам, завалить сша исками, и не допустить чтобы низкокачественный контрофакт из сша портил имидж нашего оружия! !!

    ---------------------------------
    Там патентные сроки давно вышли. И как я понял, будет копироваться оружие 1950-70хх годов выпуска, морально у нас уже устаревшее. Главное же все равно не машинка для запуска пуль и гранат, а сами боеприпасы.
    Altona
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 13:55
    Цитата: котовский
    Теперь хоть оружие нормальное появится..

    -------------------------------
    Американские патроны, которые поставлялись к автоматам Калашникова быстро убивали ствол. Были низкого качества. Пусть клепают.
    Altona
    1. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 14:10
      Какие американские???.
      Купил патроны из Киргизстана, вот что ствол убивает! Но для стрелбища сойдут, не в минусе буду и на новые стволы наскребу.
      R.L.
  6. Strashila (I) Сегодня, 13:59
    В много десятилетнем споре поставлена точка...что лучше винтовка М16 или автомат АК... американцы признали свое поражение.
    Strashila
    1. KonoGon (Конечно Да) Сегодня, 14:37
      Цитата: Strashila
      что лучше винтовка М16 или автомат АК.
      Смотрим на телохранителей Ассада, и понимаем, М4 - вот победитель.
      KonoGon
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:42
        и много навоевали телохранители Асада ?
        по пустыням бегают ? болота пересекают ?
        просто экспл
      2. Strashila (I) Сегодня, 14:55
        ну американским солдатам далеко до телохранителей Асада, которые вряд ли столько стреляют... они если жизнь требует то ППШ в руки возьмут
        Strashila
      3. Strashila (I) Сегодня, 14:59
        солдатам виднее
        Strashila
  7. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:59
    Нужно предъявить американцам претензии, за выпуск огнестрельного автоматического оружия по брендом «Kalashnikov USA»!
    Симон
  8. 76СССР (Роман) Сегодня, 14:35
    а мы еще над китайцами смеемся за их увлечение копиром)
    76СССР
  9. Зефр Сегодня, 14:53
    Дурачки. Они эти 267 тысяч могли отбить за год, продавая сами.
    Но там надо со всем производством делиться, а тут маржа от продаж на руки... и пей мартини на карибах
    Зефр
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