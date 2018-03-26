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США намерены выпускать для Ближнего Востока «советское оружие»
Американские компании намерены наладить производство «советского» оружия, документацию на которое им продает Украина, сообщает bmpd.
В настоящее время Пентагон закупает такое оружие для союзников на Ближнем Востоке на сотни миллионов долларов. Недавно военные предложили американским бизнесменам самим наладить выпуск популярных видов советских вооружений.
При этом военные требуют от потенциальных производителей представить пять функционирующих прототипов. Пентагон не будет помогать в процессе их создания и требует, чтобы компании также представили «налаженный механизм снабжения запчастями». Главное условие – все должно производиться в США.
В первую очередь Минобороны США предложило наладить выпуск модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ).
«Судя по документам, американские компании отреагировали на предложение. Так, в базе данных международного сайта таможенных деклараций Importgenius, есть акт отгрузки, по которому дочка украинской госкомпании "Укрспецэкспорт", "Укринмаш", продала американской Purple Shovel комплект рабочей конструкторской документации для производства пулеметов КТ-7,62 за 7 млн грн ($ 267 тыс.). Комплект из пояснительной записки, сборочных чертежей, спецификаций, рабочих чертежей деталей, схем и 3D моделей передали американцам на "флэшке" 29 декабря прошлого года», – говорится в публикации.
КТ-7,62 – украинский вариант модернизированного пулемета Калашникова, который производят на киевском заводе «Маяк».
Сообщается также, что во Флориде планирует создать мощности по выпуску автоматов АК-47 компания «Kalashnikov USA». После ввода санкций она разорвала все отношения с российским концерном и обещает сама наладить выпуск знаменитых автоматов.
Что в США уже производят из оружия советских образцов, так это аналоги ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Этим занимается сразу три компании.
В настоящее время Пентагон закупает такое оружие для союзников на Ближнем Востоке на сотни миллионов долларов. Недавно военные предложили американским бизнесменам самим наладить выпуск популярных видов советских вооружений.
При этом военные требуют от потенциальных производителей представить пять функционирующих прототипов. Пентагон не будет помогать в процессе их создания и требует, чтобы компании также представили «налаженный механизм снабжения запчастями». Главное условие – все должно производиться в США.
В первую очередь Минобороны США предложило наладить выпуск модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ).
«Судя по документам, американские компании отреагировали на предложение. Так, в базе данных международного сайта таможенных деклараций Importgenius, есть акт отгрузки, по которому дочка украинской госкомпании "Укрспецэкспорт", "Укринмаш", продала американской Purple Shovel комплект рабочей конструкторской документации для производства пулеметов КТ-7,62 за 7 млн грн ($ 267 тыс.). Комплект из пояснительной записки, сборочных чертежей, спецификаций, рабочих чертежей деталей, схем и 3D моделей передали американцам на "флэшке" 29 декабря прошлого года», – говорится в публикации.
КТ-7,62 – украинский вариант модернизированного пулемета Калашникова, который производят на киевском заводе «Маяк».
Сообщается также, что во Флориде планирует создать мощности по выпуску автоматов АК-47 компания «Kalashnikov USA». После ввода санкций она разорвала все отношения с российским концерном и обещает сама наладить выпуск знаменитых автоматов.
Что в США уже производят из оружия советских образцов, так это аналоги ручных противотанковых гранатометов РПГ-7. Этим занимается сразу три компании.
Использованы фотографии: twitter.com
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