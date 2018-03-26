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Патрульный корабль «Василий Быков» вышел в море после достройки
В Сети появилось фото первого выхода в море завершенного строительством головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков», сообщает bmpd.
Снимок корабля сделан 25 марта во время перехода с ООО «Судостроительный завод "Залив"» в Керчи, где корабль проходил достройку и дооборудование, в Новороссийск для последующего прохождения заводских ходовых и государственных испытаний.
«Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был построен на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России по контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года. Проект 22160 разработан в АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург)», – говорится в материале.
Корабль спущен на воду 28 августа 2017 года. В ноябре он был отбуксирован в Керчь (Судостроительный завод «Залив» с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода) для достройки.
Зеленодольский завод в 2014 году также заключил с Минобороны контракт на постройку пяти серийных кораблей того же проекта, которые сегодня находятся на различных стадиях постройки. Все 6 кораблей предназначены для Черноморского флота.
Справка bmpd: «Строительство серии кораблей проекта 22160 затянулось, в том числе из-за необходимости импортозамещения главной энергетической установки. Изначально энергетическая установка должна была комплектоваться германскими дизель-редукторными агрегатами MAN, однако до введения санкций Европейского Союза эти агрегаты были поставлены только для головного корабля "Василий Быков", что вынудило перепроектировать остальные пять кораблей под установку дизель-редукторных агрегатов производства Коломенского завода».
Снимок корабля сделан 25 марта во время перехода с ООО «Судостроительный завод "Залив"» в Керчи, где корабль проходил достройку и дооборудование, в Новороссийск для последующего прохождения заводских ходовых и государственных испытаний.
«Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был построен на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России по контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года. Проект 22160 разработан в АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург)», – говорится в материале.
Корабль спущен на воду 28 августа 2017 года. В ноябре он был отбуксирован в Керчь (Судостроительный завод «Залив» с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода) для достройки.
Зеленодольский завод в 2014 году также заключил с Минобороны контракт на постройку пяти серийных кораблей того же проекта, которые сегодня находятся на различных стадиях постройки. Все 6 кораблей предназначены для Черноморского флота.
Справка bmpd: «Строительство серии кораблей проекта 22160 затянулось, в том числе из-за необходимости импортозамещения главной энергетической установки. Изначально энергетическая установка должна была комплектоваться германскими дизель-редукторными агрегатами MAN, однако до введения санкций Европейского Союза эти агрегаты были поставлены только для головного корабля "Василий Быков", что вынудило перепроектировать остальные пять кораблей под установку дизель-редукторных агрегатов производства Коломенского завода».
Использованы фотографии: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )
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