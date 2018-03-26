15:41 26 марта
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Патрульный корабль «Василий Быков» вышел в море после достройки

В Сети появилось фото первого выхода в море завершенного строительством головного патрульного корабля проекта 22160 «Василий Быков», сообщает bmpd.



Снимок корабля сделан 25 марта во время перехода с ООО «Судостроительный завод "Залив"» в Керчи, где корабль проходил достройку и дооборудование, в Новороссийск для последующего прохождения заводских ходовых и государственных испытаний.


«Головной патрульный корабль проекта 22160 "Василий Быков" был построен на АО "Зеленодольский завод имени А.М. Горького" для ВМФ России по контракту с Министерством обороны России от 11 апреля 2014 года. Проект 22160 разработан в АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (Санкт-Петербург)», – говорится в материале.

Корабль спущен на воду 28 августа 2017 года. В ноябре он был отбуксирован в Керчь (Судостроительный завод «Залив» с конца 2014 года находится под управлением Зеленодольского завода) для достройки.

Зеленодольский завод в 2014 году также заключил с Минобороны контракт на постройку пяти серийных кораблей того же проекта, которые сегодня находятся на различных стадиях постройки. Все 6 кораблей предназначены для Черноморского флота.

Справка bmpd: «Строительство серии кораблей проекта 22160 затянулось, в том числе из-за необходимости импортозамещения главной энергетической установки. Изначально энергетическая установка должна была комплектоваться германскими дизель-редукторными агрегатами MAN, однако до введения санкций Европейского Союза эти агрегаты были поставлены только для головного корабля "Василий Быков", что вынудило перепроектировать остальные пять кораблей под установку дизель-редукторных агрегатов производства Коломенского завода».

Использованы фотографии: Игорь Александров (via forums.airbase.ru )
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Комментарии 16

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 14:49
    Патрульные корабли это хорошо..А то что то укропские пиратствовать начали по нашим рыболовным судам.
    210окв
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 14:55
      Цитата: 210окв
      Патрульные корабли это хорошо..А то что то укропские пиратствовать начали по нашим рыболовным судам.

      А ещё лучше, что под это дело привлекают бывшие украинские судостроительные мощности - керченский завод "Залив" drinks
      Проксима
    2. Borik (Борис) Сегодня, 15:01
      А что там наших пограничников нет что ли что не отбили наш корабль. И какого хрена украинцы хватают наших в 15 милях от берега.
      Borik
    3. Самаритянин (Андрей) Сегодня, 15:24
      Хорошо! Но кораблик странный... Вроде задача его только пиратов гонять, но Александр Карпов объявил, что «Калибры» будут устанавливаться...
      Чудны дела твои ОСК...


      Надстройки с минимальной радиолокационной сигнатурой, 76-мм артиллерийскую установку АК-176МА, 8 установок вертикального пуска ракетного комплекса «Калибр-НК», многоканальный зенитный ракетный комплекс «Штиль-1», зенитный ракетный комплекс ближнего действия 3М-47 «Гибка», 2 малогабаритных дистанционно-управляемых противодиверсионных гранатометных комплекса ДП-65 и новейший корабельный комплекс РЭП ТК-25. Далее — сразу 3 гидроакустических комплекса, две радиолокационные станции, вертолет массой до 12 тонн или несколько БПЛА, экипаж до 80 человек.
      Самаритянин
      1. donavi49 Сегодня, 15:33
        Он должен разгрузить боевые корабли ВМФ в несвойственных им задачах. То есть патрулирование. Демонстрация флага. Заходы в иностранные порты. Борьба с пиратством. Патрулирование важных для страны районов.

        Калибры номинально ставятся в контейнером исполнении. Но реально - это не для того корабль.

        Правда в данном лице - он вышел шибко бюджетный. Даже на стабилизированные пулеметные/пушечные модули поскупились. Только матросик у МТПУ. Открыт шальным пулям и влиянию взрывной волны от близко подорванной шахид лодки.

        К примеру китайцы на корветы (аналогичного водоизмещения) ставят 2х30мм пушки с возможностью вести огонь как с пульта в БИЦ через многорежимную оптическую систему, так и местно оператором в закрытой рубке. Плюс выносные позиции для пулеметов. Американцы аналогично 2-4 Бушмастера + позиции для размещения Браунингов со специальными броневыми комплектами.
        donavi49
      2. hydrox (hydrox) Сегодня, 15:40
        Хорошо! Но кораблик странный...

        Ладно, что хоть такой нашёлся, а то ведь неделю назад с большим трудом наскребли посудин на средиземноморскую группировку КР ...
        hydrox
  2. виктор н (Виктор н) Сегодня, 14:49
    Счастливого плаванья!
    виктор н
  3. san4es Сегодня, 14:59
    «Василий Быков» вышел в море ...

    recourse...Жаль, что на буксире soldier
    san4es
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 15:04
      Цитата: san4es
      «Василий Быков» вышел в море ...

      recourse...Жаль, что на буксире soldier

      а ниже,ещё один канат? согласно вашей фантазии...
      андрей юрьевич
      1. san4es Сегодня, 15:17
        Цитата: андрей юрьевич
        .. а ниже,ещё один канат? согласно вашей фантазии...

        ...А ниже кильватерный след от буксира...А вот бурун от винтов "Быкова" отсутствует:
        san4es
      2. Seaman77 (Роман) Сегодня, 15:18
        "Ниже" - кильватерный след от буксирующего судна.
        Seaman77
    2. Borik (Борис) Сегодня, 15:08
      Так с Волги он пришёл без рубки и мачты которые и были установлены на "Заливе" а теперь тянут его в Новороссийск.
      Borik
  4. Bronevick (Руслан) Сегодня, 15:18
    Машинистам Коломенских дизелей надо ордена давать за мужество. При 70 градусной температуре машинного отделения устранять масляные течи ветошью с постоянным страхом сгореть заживо, способны только настоящие мужчины.
    Bronevick
  5. next322 (алекс) Сегодня, 15:20
    а что это между орудийной башней и надстройкой? неужели гибка?
    next322
  6. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 15:26
    какая прелесть- "Залив" заработал! Жизнь возвращается.
    Silvestr
  7. hydrox (hydrox) Сегодня, 15:35
    Цитата: 210окв
    Патрульные корабли это хорошо.

    Ага!
    Фрегаты лучше, а лёгкие ракетные крейсера УРО совсем замечательны!!
    Но если Путин не разгонит по ветвям (консолям) либероидов, и кровь из носу не раздобудет 5 трлн. на кораблестроение для ВМФ, то к 25 году будем юсам противостоять на весельных ялах!!!
    hydrox
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