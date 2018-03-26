19:46 26 марта
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Британский эксперт: Украина никогда не вернет себе Крым

Британский эксперт и бывший посол ЕС в России Майкл Эмерсон в интервью украинскому изданию "Апостроф" рассказал, почему у Украины нет шансов "вернуть" Крым.

Британский эксперт: Украина никогда не вернет себе Крым


По его мнению, Евросоюз и США в большей степени волнует положение на Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит "иначе".


Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка
— отметил Эмерсон.

Он также подчеркнул, что у Киева нет способа "вернуть" полуостров, кроме "большой войны", которой, по мнению эксперта, уже не будет. В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и "возможно, будут всегда", однако вряд ли помогут Украине реализовать претензии на Крым.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, передает РИА Новости

Использованы фотографии: Regional Voices
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Комментарии 29

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:53
    Очевидное-неверочтное..Огорошил свидомитов.
    210окв
    1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 17:57
      Британский эксперт: Украина никогда не вернет Крым
      ещё один проспался...
      андрей юрьевич
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 18:07
        Цитата: андрей юрьевич
        Британский эксперт: Украина никогда не вернет Крым
        ещё один проспался...

        Двойной халявы не дождутся! Один раз на халяву получили Крым,теперь скулят -отдайте на халяву, брысь попрошайки! Вон рогульщину дербаньте с поляко-румыно-венгерскими партнёрами! am
        майор Юрик
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 18:26
          Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка

          Забудьте селюки.
          влад66
      2. Borik (Борис) Сегодня, 18:14
        Оказывается и на Западе есть адекватные, не у всех ещё мозги заплесневели.
        Borik
        1. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:36
          Цитата: Borik
          Оказывается и на Западе есть адекватные

          Жаль только, что адекватными они становятся после того, как к своей должности получают притавку "бывший".
          Piramidon
      3. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 18:35
        Цитата: андрей юрьевич
        Британский эксперт: Украина никогда не вернет Крым
        ещё один проспался...

        Не проспался, а ушел со службы Ее Величества, теперь можно и свое мнение высказать, а на службе ни ни, только мнение Короны
        Pete Mitchell
    2. Logall (Александр) Сегодня, 17:59
      Дмитрий, верхушка укровермахта всё и так понимает. Но если это им признать, то и месяца у власти не продержаться...
      Logall
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:07
        Александр,но продолжают кормить пиплз во вна сказкой обудущем возвращении Крыма МИРНЫМ способом..Хотя это они уже сделали.. yes .
        Цитата: Logall
        Дмитрий, верхушка укровермахта всё и так понимает. Но если это им признать, то и месяца у власти не продержаться...
        210окв
  2. _MaX_ (Max Miller) Сегодня, 17:54
    Мистер капитан очевидность
    _MaX_
    1. ASed (Александр) Сегодня, 18:44
      Цитата: _MaX_
      Мистер капитан очевидность


      Мне мнения этих эхпертов - вообще не интересно. Один скажет что не вернут, другой что вернут. Лишь бы в газету написать.
      Гадалке на вокзале больше веры.
      ASed
  3. BAI Сегодня, 17:54
    у Украины нет шансов "вернуть" Крым.

    Вот с этим нельзя не согласиться!
    BAI
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:56
      Есть ещё здравомыслящие в аглицком "колхозе"..
      Цитата: BAI
      у Украины нет шансов "вернуть" Крым.

      Вот с этим нельзя не согласиться!
      210окв
  4. Серый брат (Сергей) Сегодня, 17:57
    Украина уже вернула Крым.
    Серый брат
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 17:58
      Цитата: Серый брат
      Украина уже вернула Крым.

      Дружно скажем: спасибо!!!! laughing
      Владимирец
      1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 18:01
        Цитата: Владимирец
        Дружно скажем: спасибо!!!!

        Обойдутся.
        Серый брат
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 18:01
    Капитан "очевидность".
    Yrec
  6. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 18:04
    Интересное кино. Четыре года говорят: "...украла, аннексировала, оккупировала..." Но хочется их спросить, а на каком основании Крым украинский? Россия его завоевала, отстроила, полила обильно кровью своих солдат, опять отвоевала. А хохлам Никитос просто чиркнул на бумажке - и нате вам, получите. Так чей Крым?
    zapfen
  7. Гардамир Сегодня, 18:07
    Россия также не вернёт часть Норвежского моря, а также все те земли, что подарены Китаю, Казахстану, Азербайджану...
    Гардамир
    1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 18:14
      и ведра пролитых слез на форумах по этим землям )))
      Не либероид Русский
  8. лысова (владимир) Сегодня, 18:07
    Эксперт блин ! - У нас таких экспертов, на лавочках у подъезда летом - море (бабульки).
    лысова
  9. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:18
    видно в таких откровениях играет свою роль и Крымский мост,ведь многие не верили в возможность его строительства,а тут уже скоро откроют по нему движение...
    taiga2018
  10. Altona (Евгений) Сегодня, 18:20
    Если бы он был честным, то признал бы, что это только не самый умный повод давления на Россию.
    Altona
  11. mavrus (Андрей) Сегодня, 18:24
    Четыре года прошло... Дошло. До жирафа горааааздо быстрее доходит. Этак лет ещё через пять до него дойдёт, что и Донбасс в Украину никогда больше не вернётся. Хотя этим чудикам, сейчас думать надо не о Донбассе и Крыме, а как Закарпатье вернуть, которое со дня на день убежит из страны 404.
    mavrus
  12. loginovich Сегодня, 18:36
    бывший посол ЕС в России Майкл Эмерсон

    Дипломату еще британскому верить себя обманывать.Говорят одно ,думают другое ,а делают третье.
    loginovich
  13. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:36
    Теперь его внесут в сайт "мирротварьрец " wassat , и вынесут из укроины ногами вперед!
    Геркулесыч
  14. Волька Сегодня, 18:44
    тоже мне америку открыл... lol
    Волька
  15. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 19:06
    Хоть одна трезвая мысль от туда..
    Berkut154
  16. keeper03 (Александр) Сегодня, 19:23
    Единственно верная трезвая мысль западного эксперда ! good А будете борзеть, мы вообще все заберем себе ! Так что не будите лихо, пока оно тихо ! laughing
    keeper03
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