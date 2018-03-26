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Британский эксперт: Украина никогда не вернет себе Крым
Британский эксперт и бывший посол ЕС в России Майкл Эмерсон в интервью украинскому изданию "Апостроф" рассказал, почему у Украины нет шансов "вернуть" Крым.
По его мнению, Евросоюз и США в большей степени волнует положение на Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит "иначе".
Он также подчеркнул, что у Киева нет способа "вернуть" полуостров, кроме "большой войны", которой, по мнению эксперта, уже не будет. В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и "возможно, будут всегда", однако вряд ли помогут Украине реализовать претензии на Крым.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, передает РИА Новости
По его мнению, Евросоюз и США в большей степени волнует положение на Донбассе, в то время как ситуация с полуостровом выглядит "иначе".
Проще говоря, видение такое: к сожалению, Крыма больше нет, точка— отметил Эмерсон.
Он также подчеркнул, что у Киева нет способа "вернуть" полуостров, кроме "большой войны", которой, по мнению эксперта, уже не будет. В то же время он отметил, что санкции против России сохранятся и "возможно, будут всегда", однако вряд ли помогут Украине реализовать претензии на Крым.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77 процента избирателей республики и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России, передает РИА Новости
Использованы фотографии: Regional Voices
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