В Кремле прокомментировали решение ряда стран выслать российских дипломатов

Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями. В качестве причины выдвигается так называемое дело Скрипаля. Мы уже заявляли и ещё раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности

Основной анализ будет проведён в нашем дипломатическим ведомстве. После этого президенту будут доложены, представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой российского государства

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение стран ЕС и США выслать российских дипломатов со своих территорий.— цитирует ТАСС Пескова.Он также отметил, что российской стороне предстоит проанализировать сложившуюся ситуацию.— подчеркнул он.Напоминаем, что ранее ряд западных стран объявил о решении выслать российских дипломатов со своих территорий в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.В российском МИД назвали подобное решение недружественным шагом и пообещали на него ответить.