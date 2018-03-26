19:50 26 марта
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В Кремле прокомментировали решение ряда стран выслать российских дипломатов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение стран ЕС и США выслать российских дипломатов со своих территорий.

В Кремле прокомментировали решение ряда стран выслать российских дипломатов


Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями. В качестве причины выдвигается так называемое дело Скрипаля. Мы уже заявляли и ещё раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности
— цитирует ТАСС Пескова.


Он также отметил, что российской стороне предстоит проанализировать сложившуюся ситуацию.

Основной анализ будет проведён в нашем дипломатическим ведомстве. После этого президенту будут доложены, представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой российского государства
— подчеркнул он.

Напоминаем, что ранее ряд западных стран объявил о решении выслать российских дипломатов со своих территорий в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

В российском МИД назвали подобное решение недружественным шагом и пообещали на него ответить.

Использованы фотографии: ТАСС
21

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Комментарии 69

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:13
    К ответным шагам надо подходить творчески. Голландцы высылают наши двоих? А мы их вышлем 30. Французы четверых? А наши 20. А американских дипломатов предлагаю не высылать вообще. Пусть тем, кто в свору сбился, будет обидно. smile
    Владимирец
    1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:16
      С огоньком конечно, но они так быстро кончаться, а дальше ?
      MoJloT
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:18
        Цитата: MoJloT
        но они так быстро кончаться, а дальше ?

        Пришлют новых, сразу порекомендуем им все чемоданы не разбирать. yes
        Владимирец
        1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:20
          Класс)) Слава богу Вы в МИДе не работает)
          MoJloT
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:21
            Цитата: MoJloT
            Слава богу Вы в МИДе не работает)

            Откуда Вы знаете?? bully
            Владимирец
            1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:22
              Хотя видя эту чехарду дипломатами, возможно я не прав)
              MoJloT
              1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:29
                Нашим надо действовать жёстко: выселить все иностранные посольства в какой-нибудь Мухос...к. Нечего им в Москве отсвечивать!
                СРЦ П-15
                1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 18:32
                  Отвечать надо по любому, но из за вот этой ерунды страдать будут простые люди, у кого работа, бизнес, семьи, дети...
                  MoJloT
                  1. andranick (Андрей) Сегодня, 19:24
                    Ну так страдать-то будут не от ответных мер, а от европейской агрессии. И это не ерунда, осмелюсь заметить.
                    andranick
                  2. DMB_95 (Михаил) Сегодня, 19:31
                    Цитата: MoJloT
                    Отвечать надо по любому, но из за вот этой ерунды страдать будут простые люди, у кого работа, бизнес, семьи, дети...

                    Не мы это начали , а ответить им симметрично просто обязаны . И это не ерунда , а очередная фаза войны , в которой Запад не должен победить . Пусть лучше вообще не будет победителей .
                    DMB_95
        2. tanit (Вадим) Сегодня, 18:21
          Цитата: Владимирец
          Пришлют новых

          А вот это вряд ли. Состав дипмиссии определен жестко. Ну, или кем-то пожертвуют в пользу явных шпионов.
          tanit
        3. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 19:27
          Цитата: Владимирец
          Цитата: MoJloT
          но они так быстро кончаться, а дальше ?

          Пришлют новых, сразу порекомендуем им все чемоданы не разбирать. yes

          laughing
          Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение стран ЕС и США выслать российских дипломатов со своих территорий.

          Анти-Корр.
          1. KAV (Александр) Сегодня, 19:45
            Цитата: Анти-Корр.
            (Алекс)

            Вы, видимо, считаете себя очень остроумным? Как по мне, так ведете себя, как бабка у подъезда. Мелко для взрослого человека.
            KAV
      2. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 18:51
        Цитата: MoJloT
        С огоньком конечно, но они так быстро кончаться, а дальше ?


        Как то беззубо все...
        Зеркалим, выражаем озабоченность... Иногда и потанцевать могут, или там детишек на ёлку позвать...

        Вспоминается выражение:
        Когда МИД СССР выражал обеспокоенность, половина мира гадилась под себя, а вторая прикидывалась спящей
        ROSS_Ulair
      3. Rostislav (Ростислав) Сегодня, 19:18
        А дальше отключим газ laughing
        Rostislav
      4. DMoroz Сегодня, 19:39
        Дальше пойдут в дело шпионы... У них отравился наш предатель, пусть у нас отравится (самоубьются/погибнут в результате несчастного случая) столько их шпионов, сколько не хватило дипломатов для высылки...
        DMoroz
    2. Тралл Сегодня, 18:17
      Согласен, но высылать не сразу 30, а по одному в неделю. А обсуждение кого высылать проводить по пятницам в передаче "Дом-2" на лобном месте smile
      Тралл
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 18:20
        Цитата: Тралл
        а по одному в неделю.

        Причем выбирать тех, кто сегодня уезжает, с помощью Спортлото.
        Владимирец
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:22
        Этого унижения они не переживут.А если серьезно то мер у нашего руководства немного.
        Цитата: Тралл
        Согласен, но высылать не сразу 30, а по одному в неделю. А обсуждение кого высылать проводить по пятницам в передаче "Дом-2" на лобном месте smile
        210окв
    3. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:18
      Цитата: Владимирец
      Голландцы высылают наши двоих?

      Значить В ДВА РАЗА СОКРАТИТЬ закупки у них цветов на 8 Марта, благо свято место пусто не бывает
      svp67
    4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:20
      Цитата: Владимирец
      А американских дипломатов предлагаю не высылать вообще.

      Ага, взять их в заложники. и потихоньку обменивать на самых ярых русофобов... lol
      helmi8
    5. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 18:21
      Американцы сказали что обидятся, если вышлем хоть одного laughing Значит надо высылать, умножив при этом как минимум на 60 smileНу и про консульства не забыть и остатки обществ и фондов.
      ul_vitalii
    6. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 18:23
      Цитата: Владимирец
      К ответным шагам надо подходить творчески. Голландцы высылают наши двоих? А мы их вышлем 30. Французы четверых? А наши 20. А американских дипломатов предлагаю не высылать вообще. Пусть тем, кто в свору сбился, будет обидно. smile

      А зачем высылать ?! Просто выпустить указ о запрете выхода с территорий посольств всех дипломатов !
      Пускай сидят в стенах посольств, а работает один посол !
      Starover_Z
    7. taiga2018 (Макар) Сегодня, 18:24
      Цитата: Владимирец
      Пусть тем, кто в свору сбился, будет обидно.

      в этом смысле лучше было бы не высылать британских дипломатов,а дипломатов остальных стран из расчета за одного российского 10 иностранных,плюс закрыть одно консульство если таковое имеется...тогда бы они заговорили словами товарища Саахова:"слушай, обидно да..."
      taiga2018
    8. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 18:25
      Вот согласен с вами, только я бы еще добавил формулировку - в связи с деятельностью несовместимой с дипломатическим статусом: это навсегда "ставит крест" на карьере дипломата.
      Какое то время назад говорил и повторюсь: непоятно долготерпение России на выхолки всяких халопов, Россия всегда в роли отбивающегося, может пора уже отбиться так, чтоб желание связываться пропало: какой РФ толк от дипмиссий недогосударств, посла достаточно.
      Все это оправдано если есть план "игры в долгую" и Россия следует ему
      Pete Mitchell
    9. Bakht (Bakhtiyar) Сегодня, 18:31
      - Оля, что ты будешь делать, если муж тебе изменит?
      - Изменю ему два раза!
      - А если еще раз изменит?
      - Изменю ему четыре раза!
      - А если еще раз?
      - Брошу его нахрен! Зачем мне муж, который делает из меня проститутку?!
      Bakht
    10. Piramidon (Степан) Сегодня, 18:33
      Цитата: Владимирец
      А американских дипломатов предлагаю не высылать вообще.

      Правильно. Вместо дипломатов разогнать всякие их неправительственные организации, школы и фонды - крышующие и питающие 5-ю колонну.
      Piramidon
      1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 19:32
        Цитата: Piramidon
        разогнать всякие их неправительственные организации

        100% попадание, аплодирую, с них и надо начать
        Pete Mitchell
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:17
    Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности
    Очень надеюсь, что с коэффициентом 2, как минимум....

    Также сегодня председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что 14 европейских стран выдворят российских дипломатов. Польша, Франция и Германия выдворят по четыре дипломата; Литва и Чехия — по трое; Италия, Нидерланды, Дания — по двое; Финляндия, Швеция, Латвия, Эстония, Литва и Польша — по одному. Туск допускает возможность введения других мер в отношении России, передавал «Интерфакс».
    svp67
    1. Borik (Борис) Сегодня, 18:21
      За то сколько государство бабла с экономит на зарплате дипломатов пока они будут дома отдыхать. .
      Borik
      1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:34
        Цитата: Borik
        За то сколько государство бабла с экономит на зарплате дипломатов пока они будут дома отдыхать. .

        А сколько потратит на переезд....
        svp67
  3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 18:18
    штаты 60 человек высылают. Похоже соревнование- кто больше?
    Silvestr
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 18:29
      Нет, все будет адекватно. К сожалению. Билеты почти все на ЧМ распроданы. Это на Украине могут раздувать щеки. А вот в Великобритании - там не которые члены королевской семьи на чемпионат все же поедут. Как частные лица. laughing
      Не как официальные члены, как частные лица. Иначе этих членов другие лица не поймут. laughing
      Футбол, последний бой Империи. Наших ругаем, так английских вообще убивают. Есть повод гордиться - Российский футбол по успехам круче Английского.
      tanit
    2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 18:32
      А вот штатовцев и бритов действительно не трогать - но лишить привелегий: стоянок например, и ограничить свободу перемещений, для пущего веселья
      Pete Mitchell
      1. tanit (Вадим) Сегодня, 18:59
        Цитата: Pete Mitchell
        А вот штатовцев и бритов действительно не трогать - но лишить привелегий: стоянок например, и ограничить свободу перемещений, для пущего веселья

        Вообще или под Чемпионат? США там нет. Англия пробилась. Но, есть еще и болельщики из других стран "Королевства". Как думаете, за кого будет болеть Шотландия, Уэлльс, Северня Ирландия? Да за кого угодно, хоть за Буркино-Фасо(хотя и нет уже опять такой страны)
        tanit
        1. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 19:35
          Цитата: tanit
          Вообще или под Чемпионат?

          Извините, конечно вообще. Я не любитель футбольных баталий, хотя с фанатами сталкиваюсь регулярно, но в другой плоскости.., нередко настроение им порчу
          Pete Mitchell
  4. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 18:21
    К черту взаимность... На неприкрытое хамство надо не подставлять вторую щеку, а в ответку бить! Хорош "озобоченному" баловаться с сожалениями... надо переходить к реальным действиям!
    Алекс2048
  5. Моонзунд (Дмитрий) Сегодня, 18:22
    Презумпция невиновности нынче не в моде. Ни в какие берега уже не лезет. Это как в уличной драке, отвечать надо так, чтобы было больно и не было желания нанести снова удар. Выслать из всех сявочных стран дипломатов в количестве х2, Дума должна принять Закон о защите российской собственности, или, по-английски, Reciprocity Act. По этому закону, российский гражданин, собственность или права которого пострадали в результате действий государственных или судебных органов другого государства по причинам, не связанным с законным решением властей или судов РФ, может обратиться к российским властям за реституцией, и те заморозят или конфискуют собственность и активы любого физического или юридического лица, имеющего в качестве постоянного адреса территорию государства, захватившего собственность или ограничившего права российского гражданина.
    Моонзунд
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:25
    Нужно действовать! Выслали нашего одного -мы высылаем троих! Хватит выражать сожаления, выдворять без разговоров, и на сборы давать всего 2часа! Поставить БТР на вьезде возле посольства, включить Советские патриотические марши на полную катушку, и ни одной машины не пускать, не выпускать! Заявить, что мы знаем точно, что они возят в машинах оружие массово, и наркоту! Только жесткие, даже парой жестокие действия могут запад отрезвить!
    Геркулесыч
  7. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 18:26
    Желчь из "партнеров" течет потоками, особенно из руководителя. Хохлопитеки также пристроились в эту зловонную кучу. Смрад полный.
    Egorovich
  8. толя ежик (толя ежик) Сегодня, 18:27
    предлагаю никого не высылать, а выслать только Американских дипл-ов в пропорции 1 к 2..как организаторов и вдохновителей данной провокации.
    толя ежик
    1. ЛМН (Максим) Сегодня, 19:23
      Цитата: толя ежик
      предлагаю никого не высылать, а выслать только Американских дипл-ов в пропорции 1 к 2..как организаторов и вдохновителей данной провокации.

      Большой вопрос ещё,кто там на первых ролях: Англия или США..?
      ЛМН
  9. Косолапый (Влад) Сегодня, 18:28
    Вобще не понимаю зачем столько посольств , от Европы одно и Сша одно , ну в Столицах остальных мелких стран Европы консульства ,
    Косолапый
  10. Волька Сегодня, 18:31
    чего ожидать с нашей стороны или опять мычать будем о демократии
    Волька
    1. tanit (Вадим) Сегодня, 18:36
      Цитата: Волька
      чего ожидать с нашей стороны или опять мычать будем о демократии

      О чем? Мычать-то долго Сами будете? Может, хватит? laughing Напомните, когда будет Грудинин в Перезидентах, я его петициями закидаю, дабы Вас министром немычания назначили. laughing
      tanit
      1. Волька Сегодня, 18:50
        ты герой диванный скверно воспитан однако, а для сначала флажок смени, уж потом будешь дальше свое невежество показывать
        Волька
  11. loginovich Сегодня, 18:32
    В российском МИД назвали подобное решение недружественным шагом и пообещали на него ответить.

    Обещать не значит женится.
    loginovich
  12. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 18:35
    Может хватит уже вести себя как терпилы? Выслать всю нечисть из России - чище будет. Разберёмся поди без них. А кто выезжает за границу, пускай ищет обходные пути, это их проблемы..
    Стас Снежин
  13. sir_obs (Борис) Сегодня, 18:39
    Назвать ракету "Дипломат" и выслать им.
    sir_obs
  14. Holsten (Будвайзер) Сегодня, 18:40
    В качестве асимметричного ответа на высылку дипломатов выслать Чубайса и Кудрина , ну и для компании ещё кого-никого .
    Holsten
  15. Fenix 2.0 (Призрак) Сегодня, 18:42
    Начал не очень : "Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями", но закончил обнадёживающе : "Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности ". Даа, похоже дипломаты скоро замолчат окончательно и в дело вступят пушки.
    Fenix 2.0
    1. Чичиков (Дед) Сегодня, 18:51
      Похоже, что дипломаты "застыли" в 90-х, - вокруг одни друзья, торжество демократии и мирового порядка.
      Чичиков
  16. Fenix 2.0 (Призрак) Сегодня, 18:44
    Цитата: Holsten
    В качестве асимметричного ответа на высылку дипломатов выслать Чубайса и Кудрина , ну и для компании ещё кого-никого .

    " Огласите весь список пожалуйста " (с)
    Fenix 2.0
  17. Чичиков (Дед) Сегодня, 18:45
    Ежики в тумане? Недружественный шаг, может быть, только со стороны ДРУЗЕЙ!
    Чичиков
    1. Fenix 2.0 (Призрак) Сегодня, 18:54
      Точно подмечено, плюсанул, но ведь ещё партнёры остались, с этим как быть ?
      Fenix 2.0
      1. Офицер запаса (Алексей) Сегодня, 19:06
        Цитата: Fenix 2.0
        Точно подмечено, плюсанул, но ведь ещё партнёры остались, с этим как быть ?


        А как быть с партнерами - написано в Камасутре. С картинками.
        Офицер запаса
  18. Волька Сегодня, 18:53
    а где собственно наши "партнеры", Китай и прочие дружественные государства, что-то неслышно о их реакции на международное хамство запада...
    Волька
  19. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 18:55
    "Мы сейчас сожалеем..." - это Песков как кто сейчас говорит, как "голос Президента", за себя или, как "снежное ненастье"...
    Даже далёкие от политики люди понимают, что не Скрипаль является причиной дипломатического демарша. Следует дождаться более авторитетной оценки, чем речи господина Пескова. По-хорошему это должно быть совместное заявление Совета Федерации, Правительства и Президента.
    samarin1969
  20. Теренин (Геннадий) Сегодня, 19:01
    Всё правильно мы делаем. Инициаторы санкций не мы. Ввели против нас что то, это их дело, у нас автоматом сработала ответка. Надо вообще не показывать виду, по поводу их "офигенно продуманных" шагов против России, а заниматься своими проблемами. Их по горло.
    Теренин
  21. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 19:03
    Цитирую: "В российском МИД назвали подобное решение недружественным шагом и пообещали на него ответить".
    Как всегда наш МИД не желает ссориться Высылку дипломатов мудрецы в МИД назвали "недружественным шагом" А я-то старый д.урак думал. что послов высылают когда хотят высказать особенное уважение. Что характерно оплеуху Россия получила ни за что. Только особенно изощренный демократ утверждает что Скрипалей отравили по личному приказу Путина. Но его друзья и партнеры уже даже поленились придать провокации даже подобие правдоподобия. А что же Путин? Я думаю, что он не будет приказывать никого высылать, потому что надо быть умнее, наоборот, он пригласит детей дипломатов, что-нибудь посетить. И найдется много "экспертов" которые будут доказывать, что так и надо.
    mikh-korsakov
  22. Antor Сегодня, 19:12
    По моему г.Песков кроме "сожалеем" что то другое говорить разучился! До тех пор ,пока мы будем "сожалеть" с нами будут поступать агрессивно и по-хамски !! Пора бы отвечать более хлестко и незеркально,чтоб прыти поубавилось у не нащих недругов!!!
    Antor
  23. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 19:17
    Наш ответ это Армия Флот ВКС и рост экономики.
    Работайте братья!
    Livonetc
  24. ЦУС-ВВС (Валерий) Сегодня, 19:20
    а не кажется им что это новый железный занавес? и холодная война. или всё так глобально кажется лишь нам простым обывателям? а у самих счета всё в тех же банках? winked
    ЦУС-ВВС
  25. Оператор (Андрей) Сегодня, 19:23
    Чем больше сократится количество наших дипломатов за рубежом - тем больше мы съэкономим бюджетных денег на содержание этих захребетников.
    Оператор
  26. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 19:33
    Ряд стран получился офигительный:
    США 60 человек
    Украина 13 человек
    Германия 4 человека
    Франция 4 человека
    Польша 4 человека
    Литва 3 человека
    Чехия 3 человека
    Дания 2 человека
    Нидерланды 2 человека
    Италия 2 человека
    Эстония 1 человек
    Латвия 1 человек
    Канада 4 человека
    Финляндия 1 человек
    Румыния 1 человек
    Хорватия 1 человек
    Швеция 1 человек
    Албания 2 человека
    Испания 2 человека
    http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/5067271
    мыслитель
  27. Radikal Сегодня, 19:42
    Цитата: MoJloT
    Класс)) Слава богу Вы в МИДе не работает)

    Наооборот - жаль! wassat
    Radikal
  28. Radikal Сегодня, 19:45
    Цитата: Holsten
    В качестве асимметричного ответа на высылку дипломатов выслать Чубайса и Кудрина , ну и для компании ещё кого-никого .

    good drinks
    Radikal
  29. Доктор13 (Александр) Сегодня, 19:47
    Странно,а ничего и не надо было комментировать. Гейропа и так обделалась по полной-да еще наложит пока будет ответку ждать. Ай молодцы же Наши-сейчас доведут сначала до психоза их тихим сапом ,а потом ответочку засадят.Обожаю Наших Дипломатов-Супер садят по Геям....Трампу отдельный привет....Жди и воздастся по делом и тебе и Твоим Ротшильдам и прочим.Умоетесь собственными соплями Матрасники.
    Доктор13
  30. Radikal Сегодня, 19:49
    Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями. В качестве причины выдвигается так называемое дело Скрипаля. Мы уже заявляли и ещё раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности
    — цитирует ТАСС Пескова
    Вероятно на его языке это означает - выборы прошли, теперь можно бамбук курить! wassat
    Radikal
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