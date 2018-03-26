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В Кремле прокомментировали решение ряда стран выслать российских дипломатов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение стран ЕС и США выслать российских дипломатов со своих территорий.
Он также отметил, что российской стороне предстоит проанализировать сложившуюся ситуацию.
Напоминаем, что ранее ряд западных стран объявил о решении выслать российских дипломатов со своих территорий в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
В российском МИД назвали подобное решение недружественным шагом и пообещали на него ответить.
Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями. В качестве причины выдвигается так называемое дело Скрипаля. Мы уже заявляли и ещё раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности— цитирует ТАСС Пескова.
Он также отметил, что российской стороне предстоит проанализировать сложившуюся ситуацию.
Основной анализ будет проведён в нашем дипломатическим ведомстве. После этого президенту будут доложены, представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой российского государства— подчеркнул он.
Напоминаем, что ранее ряд западных стран объявил о решении выслать российских дипломатов со своих территорий в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.
В российском МИД назвали подобное решение недружественным шагом и пообещали на него ответить.
Использованы фотографии: ТАСС
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