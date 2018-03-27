Джонсон рассказал об условиях дружбы Британии с Россией и россиянами

Путин даже не мог себе представить, сколько стран мира объединяться против того, что делает Россия, и скажут: хватит с нас. При этом мы говорим, что хотели бы дружить с Россией, с её народом, но для этого российские власти должны измениться. Они должны сделать это сейчас.

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о том, что официальный Лондон хотел бы «подружиться с Россией и россиянами». По словам Джонсона, для этого в России «должно быть выполнено важное условие». О каком условии, по версии г-на Джонсона, идёт речь, сообщают британские СМИ со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Соединённого королевства.Джонсон заявил:Это типичная претензия со стороны англо-американских чиновников: Россия меняться должна, Запад – нет. Основной мотив этих заявлений – попытка всеми силами удержаться за соломинку уплывающего в небытие однополярного мира.Напомним, что ранее Джонсон выступил со словами благодарности в адрес стран, согласившихся на высылку российских дипломатов.Большинство стран ЕС, к которому де-юре Британия скоро перестанет относиться, решили формально поддержать антироссийские настроения, объявив о высылке от 1 до 4 российских дипломатов. Такое решение выглядит не иначе как проявление вассальных настроений в Евросоюзе перед Лондоном и Вашингтоном, затеявшими свою очередную провокацию.