07:24 27 марта
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Джонсон рассказал об условиях дружбы Британии с Россией и россиянами

Глава МИД Британии Борис Джонсон заявил о том, что официальный Лондон хотел бы «подружиться с Россией и россиянами». По словам Джонсона, для этого в России «должно быть выполнено важное условие». О каком условии, по версии г-на Джонсона, идёт речь, сообщают британские СМИ со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства Соединённого королевства.

Джонсон рассказал об условиях дружбы Британии с Россией и россиянами


Джонсон заявил:
Путин даже не мог себе представить, сколько стран мира объединяться против того, что делает Россия, и скажут: хватит с нас. При этом мы говорим, что хотели бы дружить с Россией, с её народом, но для этого российские власти должны измениться. Они должны сделать это сейчас.



Это типичная претензия со стороны англо-американских чиновников: Россия меняться должна, Запад – нет. Основной мотив этих заявлений – попытка всеми силами удержаться за соломинку уплывающего в небытие однополярного мира.

Напомним, что ранее Джонсон выступил со словами благодарности в адрес стран, согласившихся на высылку российских дипломатов.

Большинство стран ЕС, к которому де-юре Британия скоро перестанет относиться, решили формально поддержать антироссийские настроения, объявив о высылке от 1 до 4 российских дипломатов. Такое решение выглядит не иначе как проявление вассальных настроений в Евросоюзе перед Лондоном и Вашингтоном, затеявшими свою очередную провокацию.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Волька Сегодня, 06:11
    клоун куда побежишь когда вскроется ваш чудовищный обман
    Волька
    1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:21
      Цитата: Волька
      клоун


      А зачем лично мне его дружба?

      У нас отродясь не было ни королей, ни королев.

      Только цари и царицы. Или императоры и императрицы.

      Не, мне королев с клоунами не нужно!
      Titsen
      1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 06:25
        мы говорим, что хотели бы дружить с Россией, с её народом, но для этого российские власти должны измениться.
        совсем берегов не чуят.. на кой вы нам со своей дружбой? дружитесь сами, можете даже жениться.. хотя да, уже
        dik-nsk
        1. Например Сегодня, 07:17
          для этого в России «должно быть выполнено важное условие».

          Джонсон, мы с педерастами не дружим. Это ваш выбор, европейский. Так, что условие твое не выполнимо. am
          У нас своих проблем полно. Нам нужно свою жизнь обустраивать, так, что до обиженных за границей нам дела нет.
          Например
      2. Vard Сегодня, 06:25
        Представляется что иногда вялотекущая война всяко лучше, чем вот такая дружба... По крайне мере нет иллюзий...
        Vard
      3. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:32
        Наш МИД ответил Великобритании не зеркально, а с хорошим "довеском". Тоже будет и с поддержавшими её в этом другими европейцами. Пора заканчивать с шоп - турами в Париж и Лондон по выходным. winked
        сибиралт
        1. Злой543 Сегодня, 06:49
          Цитата: сибиралт
          Наш МИД ответил Великобритании не зеркально, а с хорошим "довеском". Тоже будет и с поддержавшими её в этом другими европейцами. Пора заканчивать с шоп - турами в Париж и Лондон по выходным. winked


          Вот думаю везет Вам или нет,по выходным шопиться в Париж и Лондон ездите recourse
          Злой543
      4. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 06:33
        Цитата: Titsen
        А зачем лично мне его дружба?

        Вот и я хотел спросить - а мне попу не помыть? Чтобы нагло-саксам удобнее было со мной "дружить".....
        Zoldat_A
        1. volodimer (Volodimer) Сегодня, 06:54
          "Скажи мне, кто твой друг и я скажу кто ты!" Еврипид (480—406 до н. э.).
          Вот нафига мне быть таким жутким @вном! Ну уж нет!
          «Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом!» генерал-майор А. Е. Едрихин (1867-1933)
          volodimer
      5. Logall (Александр) Сегодня, 06:56
        Цитата: Titsen
        А зачем лично мне его дружба?
        У нас отродясь не было ни королей, ни королев.
        Только цари и царицы. Или императоры и императрицы.
        Не, мне королев с клоунами не нужно!

        Удивительный, я погляжу, у Вас круг друзей:
        Цитата: Titsen
        Только цари и царицы. Или императоры и императрицы.

        Царизма в России нет уже больше ста лет, олигархат только... Ищите новых друзей!
        Logall
    2. ochakow703 (ГСА) Сегодня, 06:51
      А он еще пущего д.у.р.а.к.а. включит и дело в шляпе... О чем можно говорить с лжецами и шулерами? Им можно только морду бить, за их вранье. Другого они просто не понимают.
      ochakow703
    3. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:07
      Цитата: Волька
      клоун куда побежишь когда вскроется ваш чудовищный обман

      А от кого и куда ему бежать? Все и так знают, что отравление - это спектакль, разыгранный англичанами. Если обман вскроется, то под все гадости, что они успели совершить, подведут новый мотив и всё будет, как и было. Разыграют новый спектакль. Вспомним "пробирку Пауэла" - США за своё враньё никак не пострадали. Англия работает в теснейшей связи с США, поэтому к ней применяются те же правила...
      Alex-a832
    4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 07:11
      Цитата: Волька
      клоун куда побежишь когда вскроется ваш чудовищный обман

      От кого и куда ему бежать? Все страны, усаствующие в глобальной политике, знают, что отравление - это спектакль, разыгранный англичанами (мнение обывателей не в счёт). Если обман вскроется, то под все гадости, что они успели совершить, подведут новый мотив и всё будет, как и было. Разыграют новый спектакль. Вспомним "пробирку Пауэла" - США за своё враньё никак не пострадали. Англия работает в теснейшей связи с США, поэтому к ней применяются те же правила...
      Alex-a832
    5. ArhipenkoAndrey (Андрей) Сегодня, 07:21
      А ему хоть с...ы в глаза всё божья роса, у англичан в отношении не англосаксов, тем более таких покорных комплекс вины отсутствует по умолчанию, для них общеевропейское бы.дло должно выполнять приказы хозяина отданные в любой форме и это выполняется, эта гадская страна уже 500 лет мутит воду в Европе, при её непосредственном участии начинались все мировые бойни на континенте лилась кровь миллионов, а она только богатела, забыла моложавая европа о гадской сути Британии и опять с энтузиазмом на те же грабли.
      ArhipenkoAndrey
  2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 06:11
    Измениться это как , встать на колени , средний палец тебе господин Джонсон а не Россию на коленях . Кланяться и каяться придется все таки вам гнусные организмы недостойные называться людьми angry .
    Парикмахер у него видать приколист .
    Spartanez300
  3. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 06:11
    Вот недаром Борька - самое популярное в России имя !!! Для Свина!!! laughing Каждый второй наш поросёнок - ему тёзка!
    Охотовед 2
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:11
    Пошла очередная партия высылки дипломатов. И больше всех конечно высылают мерикатосы, а также закрывают одно генконсульство.
    a.s.zzz888
    1. SOF (Александр) Сегодня, 06:52
      Цитата: a.s.zzz888
      мерикатосы, а также закрывают одно генконсульство

      ...на твиттер-аккаунте нашего МИД идет интерактивное голосование по городам-кандидатам на закрытие штатовского консульства (СПБ, ЕКБ, Владик). Пока лидирует Питер, второе место у Ёбурга....
      НО!!! Что за дискриминация? Почему именно в Твиттере? Ну не читаю я твитнутую политику, ну нет у меня этого чуда соцсетной техники. ПОЧЕМУ я не могу отдать свой голос за Екатеринбург???
      SOF
      1. Кубик123 (Андрей) Сегодня, 07:23
        Цитата: SOF
        Почему именно в Твиттере? Ну не читаю я твитнутую политику, ну нет у меня этого чуда соцсетной техники. ПОЧЕМУ я не могу отдать свой голос за Екатеринбург???

        Потому что управляют этой сетью оттуда, и, следовательно "нарисуют" те результаты, которые посчитают нужными.
        Кубик123
  5. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 06:13
    для этого российские власти должны измениться
    Он еще условия ставит. Может не российские власти должны измениться, а фашиствующее (иначе не назовешь) английское правительство в полном составе должно уйти в отставку? Так будет и честнее и справедливее. В пылу попыток заявить о себе, как ведущим Европы совсем с катушек съехали.
    rotmistr60
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:15
    Стрижка под "нуль", один из стимулов к началу переговоров по улучшению отношений.
    ul_vitalii
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:27
    У нас такие "дружбаны " в 41ом году пришедшие в нашу страну с оружием в руках, хрустели потом как орехи под гусеницами наших танков! "Хуже войны с британией, может быть только дружба с ней "-аксиома навсегда для нас! !!
    Геркулесыч
  8. Лена Петрова (Усталый кот) Сегодня, 06:29
    А наши условия, - прекращение постановочных провокаций. С химоружием, и без него.
    Лена Петрова
  9. Умник (Вася) Сегодня, 06:31
    Ну выслали из литвы пару наших дипломатов и что? Скорее бы начали арестовывать счета и недвижимость в лондоне россиян!!
    Умник
  10. Умник (Вася) Сегодня, 06:32
    Я сегодня два раза упал пока бежал меняться))))
    Умник
  11. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:33
    В мире около 200 стран. 28 из них - имеют практически фашистскую идеологию и соответствующие "правительства". Этими 28 странами руководят США. И это весь Мир? Если есть ЕС, зачем нам посольства, например, трех Прибалтийских стран? Достаточно посольства Прибалтике в Москве, а то, пусть Швеция их интересы представляет. И так всех остальных надо перетрясти. Площадей для офисов в Москве не хватает, а тут эти сидят в старинных особняках по всему центру города.
    1536
  12. Елизар Задунайский (Елизар Задунайский) Сегодня, 06:37
    в пи... друзей, в пи....подруг, я сам себе пи....друг. а дипломатов и их наследное племя давно пора сокращать -толку- полный ноль их и слышать не хотят и жируют бездельники на народные деньги. и может хватит играться в дипломатию политесы перед убогими выписывать
    Елизар Задунайский
    1. SashOK (Александр) Сегодня, 06:50
      глупец, что тут скажешь
      SashOK
  13. Alex66 (Александр) Сегодня, 06:48
    Как говорил наш прапорщик: Таких друзей за х.. в музей!
    Alex66
  14. лысова (владимир) Сегодня, 06:56
    Никогда не дружили и даже близко желания нет. Зачем иметь в друзьях крысу.
    лысова
  15. Yngvar (Игорь) Сегодня, 06:57
    Вся история взаимоотношений России и Британии - "англичанка гадит"! Таких друзей за моську и в музей...
    Yngvar
  16. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:57
    Дружба с "условиями", это что то новенькое. laughing Интересно, мелкобриты все так дружат? Подходишь так к человеку и говоришь: я буду с тобой дружить, но у меня есть к тебе несколько условий wassat
    Рысь33
  17. Altona (Евгений) Сегодня, 06:59
    Я с такими клоунами дружить не собираюсь. А кто хочет, как Грэм Филипс, тот и так дружит с нами.
    Altona
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:09
      Цитата: Altona
      Я с такими клоунами дружить не собираюсь

      good laughing good
      Вам цитату из Ильфа-и-Петрова привести соответсвующую?
      Про старика Валиадиса и палец? wink
      Голован Джек
  18. ochakow703 (ГСА) Сегодня, 07:02
    Толпа гомосеков засуетилась, и стала выдворять нормальных пацанов и девчонок из своих барделей. Гнать и их в шею, они ни чем полезным, один черт, не занимаются в нашей стране.
    ochakow703
  19. Пленник (Айрат) Сегодня, 07:03
    Да пусть дует до горы со своими условиями клоун. Россия никому и ни чего не должна.
    Пленник
  20. Hard Rock (Вячеслав ) Сегодня, 07:12
    Иногда пробуешь поставить себя на его/их место. Вся жизнь сплошные враки, от момента рождения. Придумать, поверить в то, что придумал и начать всех остальных убеждать /заставлять верить в свой бред, совсем позабыв, что тебя видят насквозь! Мне кажется, что им очень страшно оглянуться и принять то, что они уже давно даже не в первой пятерке в мире. Страаашно! Фантомная боль зашкаливает. Империя сузилась до острова, а чванство, снобизм, отношение ко всем остальным halfbreеded, осталось прежним. Когнетивный диссонас в чистом виде. Картинка возникает, мальчик с дудочкой ведёт крыс в пучину.... Только кто этот мальчик...
    Hard Rock
  21. oracul (леонид) Сегодня, 07:16
    Да-а-а--а, слов нет, одни буквы. Кому-то может и нужна дружба со страной, которая постоянно гадит России, которая обнимая, готова нанести удар в спину, а мне так нет. Понимаю, что мы пока не готовы дать окорот англосаксам, но придёт время и Россия сподобится дать по сусалам бывшей колониальной метрополии.
    oracul
  22. mari.inet (Марина) Сегодня, 07:18
    Однако, Джонсон противопоставляет простых россиян российской власти. Намеревается этим приёмом расколоть русский народ и российскую власть.
    Впрочем, не только Джонсон занимается расколом российского общества. Интернет кишит провокаторами, которые в любой ситуации, даже самой однозначной, во всём винять нашу власть. Важно не поддаваться , не ввязываться в провокационные действия. Власть в России вполне адекватная. Без власти жить будет гораздо хуже, а при смене власти - не факт, что лучше. В последнее время есть тенденция: любые перемены ведут к худшему.
    Поэтому, Джонсон, ваши английские "условия" нам не подходят. Мы не прельщаемся вашей хвалёной "дружбой". Знаем ей цену: грош в базарный день.
    mari.inet
  23. serg123 (Сергей) Сегодня, 07:19
    Что-то плагиатит глава форин офиса. Его предложение очень напоминает предложение Макларена, признайте все и все будет хорошо. Мы с вами подружимся. А нам нужны такие "друзья"?
    serg123
  24. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 07:20
    Забавно, что эта знаменательная высылка - скорее похожа на "на, отвяжись"... Что такое один высланый дипломат? Вообще ни о чем...англосаксонский мир "нарывается" на раскол Европы... Вот тут и будет "Бадабум"... А пока - запасемся терпением и добьём гадов в Сирии, "дожмём" ситуацию ВНА, и спокойно двинемся на восток. Туда перетекает промышленная и финансовая мощь мира... В Европу будем ездить в турпоездки. Но с осторожностью... А то ещё отравят чем...
    Горный стрелок
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