Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Госдолг Украины установил очередной рекорд
Государственный долг Украины к концу февраля достиг отметки $ 76,76 млрд, передает РИА Новости.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте украинского Минфина, «за февраль 2018 года сумма госдолга увеличилась на 0,54 миллиарда долларов».
В то же время отмечается, что в национальной валюте размер задолженности «сократился на 66,33 миллиарда гривен и составил 2,069 триллиона гривен».
Специалисты объясняют это разницей валютных курсов в январе и феврале нынешнего года, а также «погашением кредита МВФ по программе stand-by 2014 года».
При этом в конце прошлого года бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов назвал официальную информацию о размере государственного долга «неприкрытой ложью». Он отметил, что «при оценке суммы не учитывается множество финансовых показателей», в том числе выплаты после реструктуризации еврооблигаций.
Согласно информации, опубликованной на официальном сайте украинского Минфина, «за февраль 2018 года сумма госдолга увеличилась на 0,54 миллиарда долларов».
В то же время отмечается, что в национальной валюте размер задолженности «сократился на 66,33 миллиарда гривен и составил 2,069 триллиона гривен».
Специалисты объясняют это разницей валютных курсов в январе и феврале нынешнего года, а также «погашением кредита МВФ по программе stand-by 2014 года».
При этом в конце прошлого года бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов назвал официальную информацию о размере государственного долга «неприкрытой ложью». Он отметил, что «при оценке суммы не учитывается множество финансовых показателей», в том числе выплаты после реструктуризации еврооблигаций.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти