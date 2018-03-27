11:31 27 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Госдолг Украины установил очередной рекорд

Государственный долг Украины к концу февраля достиг отметки $ 76,76 млрд, передает РИА Новости.



Согласно информации, опубликованной на официальном сайте украинского Минфина, «за февраль 2018 года сумма госдолга увеличилась на 0,54 миллиарда долларов».


В то же время отмечается, что в национальной валюте размер задолженности «сократился на 66,33 миллиарда гривен и составил 2,069 триллиона гривен».

Специалисты объясняют это разницей валютных курсов в январе и феврале нынешнего года, а также «погашением кредита МВФ по программе stand-by 2014 года».

При этом в конце прошлого года бывший глава Нацбанка Украины Сергей Арбузов назвал официальную информацию о размере государственного долга «неприкрытой ложью». Он отметил, что «при оценке суммы не учитывается множество финансовых показателей», в том числе выплаты после реструктуризации еврооблигаций.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
12

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 30

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Астория (Dirk Astor) Сегодня, 08:17
    А маразм пробил очередное дно, и это давно уже не новость.
    Астория
    1. Vard Сегодня, 08:20
      Как показывает мировая практика госдолг ни чего не определяет... скорее наоборот... А вот то что наше судно задержали, это очень нехорошо... Если правда то что это было в нейтральных водах, то при поддержке мирового общественного мнения может иметь очень нехорошие последствия, там это судно не последнее... может потом будет попытка обменять на из сидельцев...
      Vard
      1. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 09:07
        Цитата: Vard
        ... то при поддержке мирового общественного мнения может иметь очень нехорошие последствия

        При поддержке "мирового общественного мнения" нехорошие последствия наступают ТОЛЬКО для нас...
        Jovanni
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 08:24
      Заробитчан не пускать!Пока не оплатят все долги!
      Цитата: Астория
      А маразм пробил очередное дно, и это давно уже не новость.
      210окв
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:37
        Дим , привет ! hi
        Госдолг Украины установил очередной рекорд

        Похоже , свидомозавры поставили себе цель догнать и перегнать по размеру госдолга Большого Полосатого Брата . wassat
        bouncyhunter
        1. pjastolov (Володя) Сегодня, 08:40
          Паша привет hi
          поставили себе цель догнать и перегнать по размеру госдолга Большого Полосатого Брата .
          это не цель - это руководство к действию laughing
          pjastolov
        2. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:41
          Привет, Паша!
          По-моему, с поставленной задачей они успешно справляются
          pvv113
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:45
            Приветствую , друзья мои ! hi
            Цитата: pjastolov
            это не цель - это руководство к действию

            Методичка по самоубийству . wink
            Цитата: pvv113
            По-моему, с поставленной задачей они успешно справляются

            Скакуны уже пробили башкой все мыслимые пределы глупости , но они трудностей не боятся - они их умножают кратно . Видимо , им так веселее жить . fool
            bouncyhunter
            1. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 09:33
              Действительно, с ними не соскучишься wink
              pvv113
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:35
                После новостей из 404-ой как-то в цирк уже нет надобности ходить ... wassat
                bouncyhunter
        3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:06
          Добрый день,Паша.Сине желтую тряпку им в руки,барабан нашею и поезд навстречу!
          Цитата: bouncyhunter
          Дим , привет ! hi
          Госдолг Украины установил очередной рекорд

          Похоже , свидомозавры поставили себе цель догнать и перегнать по размеру госдолга Большого Полосатого Брата . wassat
          210окв
        4. влад66 (Владимир) Сегодня, 09:52
          Цитата: bouncyhunter
          Похоже , свидомозавры поставили себе цель догнать и перегнать по размеру госдолга Большого Полосатого Брата .

          Паша Здрав Будь! hi Пускай догоняют и перегоняют, в 1991 они хотели быть второй Францией, а сейчас стали вторым Габоном. yes
          влад66
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:09
            Влад , привет ! hi drinks
            Цитата: влад66
            сейчас стали вторым Габоном.

            Да это уже не Габон , такого слова ещё не выдумали чтобы правильно назвать ...
            bouncyhunter
          2. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:22
            Цитата: влад66
            Пускай догоняют и перегоняют, в 1991 они хотели быть второй Францией, а сейчас стали вторым Габоном.

            hi
            Вот для поправки дел этого самого "нью-габона" "европы" не хотят тратить свои бюргерские бюджеты, а оченно желают переложить эту миссию на Россию, которую они так упорно гнобят. Но, как говорится, "ДУРАКОВ.НЕТ".
            Лелёк
        5. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:11
          Цитата: bouncyhunter
          bouncyhunter

          hi , Павел.
          Если учесть пропорцию долга и "ввп", то Руина переплюнула своего хозяина. Люди, умеющие рассчитывать 2х2, это давно поняли, потому и "ор" на тему о транзите российского газа. "Песец" на мягких лапках всё ближе. Вот и истерят киевские халявщики. К тому же очередная зрада - ПАСЕ нижайше просит Россию вернуться на их "танцплощадку", а это для Киева - нож под ребро.
          Лелёк
    3. Маз Сегодня, 08:25
      Это из области: "Заставь дурака богу молиться он всем лбы порасшибает."
      Маз
    4. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 08:28
      Что касаемо, госдолга Украины, развала Украины, прочее, прочее, прочее Украины все это уже просто надоело читать..
      Никогда она не развалится и не обанкротится пока у нее есть такие спонсоры как США.
      По этому работать надо непосредственно с США и "по" США, ибо если США посыпятся, то посыпятся все их сателлиты и союзники по всему миру.
      Как это сделать?..
      Говорят "жираф" большой ему видней. Хочется верить и заметны следы, что работа эта все таки идет.
      Алексей Зоммер
    5. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 08:33
      Цитата: Астория
      А маразм пробил очередное дно, и это давно уже не новость.

      Это "мелочи", главное выслать наших дипломатов, как сказал Порошенко, "в знак солидарности с европейскими партнёрами и заокеанскими союзниками" lol
      Проксима
    6. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 08:40
      Очередная перемога незалежной.
      В то же время отмечается, что в национальной валюте размер задолженности «сократился на 66,33 миллиарда гривен и составил 2,069 триллиона гривен».

      Отдавать то все равно в Долларах.
      Ой ребяты чует мое сердце ждет вас еще долгое и мучительное будущее, когда за долги вас будут грабить и унижать.
      RASKAT
    7. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:08
      Скоро Ельцина рекорд побьют
      vkl.47
  2. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 08:25
    Нахапали а теперь будут ныть что бы списали.
    sgr291158
  3. Сергей-svs (Сергей) Сегодня, 08:31
    ...Согласно информации, опубликованной на официальном сайте украинского Минфина, «за февраль 2018 года сумма госдолга увеличилась на 0,54 миллиарда долларов»...

    А виноваты в этом, конечно только - Путин и Россия! СУХС! laughing laughing laughing
    Сергей-svs
  4. uav80 (Александр) Сегодня, 08:56
    Цитата: Сергей-svs

    А виноваты в этом, конечно только - Путин и Россия! СУХС! laughing laughing laughing


    uav80
  5. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:58
    Вперед, к новым вершинам!
    Сергей985
  6. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:31
    О, новый рекорд - це перемога!
    Yrec
  7. Sancho_SP (Александр) Сегодня, 09:33
    Не понимаю этих вскукареков про долги. Далеко не каждый долг отдают. А отдают часто не те, кто брал. Маленький долг - проблема заемщика. Большой долг - проблема кредитора.
    Sancho_SP
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 09:38
      Цитата: Sancho_SP
      Маленький долг - проблема заемщика. Большой долг - проблема кредитора.

      Так у Украины маленький долг, большой у США.
      Dym71
      1. Sancho_SP (Александр) Сегодня, 10:06
        Относительный размер долга соизмеряется с возможностью взыскания.

        Миллион рублей с ничего рабочего - это много. Миллиард с какого нибудь Прохорова - нет.
        Sancho_SP
        1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 10:19
          Цитата: Sancho_SP
          Миллион рублей с ничего рабочего - это много. Миллиард с какого нибудь Прохорова - нет.

          "Нужно отнимать деньги у тех, у кого они имеются, и прежде всего, конечно – у бедных. Да, конечно, у бедных денег маловато, но зато самих бедных так много!" (с) Альфонс Алле hi
          Dym71
  8. шурави (Владимир) Сегодня, 09:44
    Никак не пойму, почему некоторым эта тема кажется смешной, по скудоумию, или по сволочизму?
    шурави
Картина дня