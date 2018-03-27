Заказ на арктическую платформу может быть передан «Адмиралтейским верфям»

Предлагается определить АО "Адмиралтейские верфи" единственным исполнителем работ по проектированию и строительству ледостойкой платформы. Верфью в инициативном порядке был изготовлен макет варианта платформы, который был представлен руководству страны в период посещения Земли Франца Иосифа в марте 2017 года,

Минприроды РФ предложило поручить строительство платформы «Северный полюс» для изучения Арктики компании «Адмиралтейские верфи», передает РИА Новости сказал глава Минприроды Сергей Донской.По его словам, «Объединенная судостроительная корпорация отмечает высокий уровень технологической оснащенности "Адмиралтейских верфей", наличие высококвалифицированных рабочих и инженеров, устойчивое финансовое состояние предприятия».Окончательное же решение по подрядчику примет правительство РФ.Ранее министр сообщал, что строительство платформы «Северный полюс», предназначенное для круглогодичных экспедиций в Арктике, должно начаться в 2019 году, а его проектирование – до июля 2018-го.«Всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее двух-трех лет и сроком службы около 25 лет. Ее появление позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень и создать максимально благоприятные и безопасные условия работы для исследователей», – говорится в статье.По словам Донского, «глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации ледовых станций "Северный полюс"». Вместе с тем такие проекты являются «важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований».