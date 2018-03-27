11:33 27 марта
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Заказ на арктическую платформу может быть передан «Адмиралтейским верфям»

Минприроды РФ предложило поручить строительство платформы «Северный полюс» для изучения Арктики компании «Адмиралтейские верфи», передает РИА Новости.



Предлагается определить АО "Адмиралтейские верфи" единственным исполнителем работ по проектированию и строительству ледостойкой платформы. Верфью в инициативном порядке был изготовлен макет варианта платформы, который был представлен руководству страны в период посещения Земли Франца Иосифа в марте 2017 года,
сказал глава Минприроды Сергей Донской.


По его словам, «Объединенная судостроительная корпорация отмечает высокий уровень технологической оснащенности "Адмиралтейских верфей", наличие высококвалифицированных рабочих и инженеров, устойчивое финансовое состояние предприятия».

Окончательное же решение по подрядчику примет правительство РФ.

Ранее министр сообщал, что строительство платформы «Северный полюс», предназначенное для круглогодичных экспедиций в Арктике, должно начаться в 2019 году, а его проектирование – до июля 2018-го.

«Всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее двух-трех лет и сроком службы около 25 лет. Ее появление позволит перевести изучение Арктики и Антарктики на качественно новый уровень и создать максимально благоприятные и безопасные условия работы для исследователей», – говорится в статье.

По словам Донского, «глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации ледовых станций "Северный полюс"». Вместе с тем такие проекты являются «важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 8

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:55
    «Всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее двух-трех лет и сроком службы около 25 лет.

    Полагаю эта такая железянная льдина, которая не тает, и не колется.
    a.s.zzz888
    1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:13
      По словам Донского, «глобальные процессы изменения климата, в том числе и постепенно уменьшающаяся толщина льда, привели к появлению объективных трудностей для организации ледовых станций "Северный полюс"». Вместе с тем такие проекты являются «важнейшим фактором обеспечения российского присутствия в высокоширотной Арктике, закрепляющим приоритет России в области проведения исследований». (из текста)
      Интересное заявление, а еще про мониторинг арктических нефте-газовых месторождений ничего не сказано, да и мониторинг ледовой обстановки на Севморпути не помешал бы fellow
      Проксима
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 11:15
      На этой верфи опыт строительства арктических кораблей имеется.Ничего удивительного что им поручили.
      Цитата: a.s.zzz888
      «Всесезонная научно-исследовательская платформа будет обладать высокой прочностью корпуса, автономностью по запасам топлива не менее двух-трех лет и сроком службы около 25 лет.

      Полагаю эта такая железянная льдина, которая не тает, и не колется.
      210окв
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:21
        210окв (дмитрий) Сегодня, 11:15 ↑ Новый
        На этой верфи опыт строительства арктических кораблей имеется.Ничего удивительного что им поручили.

        Так и я "За то!"
        a.s.zzz888
  2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 11:04
    И акромя всякой науки, безусловно нужной естественно, разместить там гидроакустическую аппаратуру для отслеживания подводных лодок.
    Хагалаз
    1. Labrador (Дмитрий) Сегодня, 11:20
      Полагаю все будет. Было быглупо не воспользоваться возможностью.
      Labrador
  3. Santa Bear (Алексей) Сегодня, 11:10
    При попытке взломать лёд, американская субмарина была взята штурмом отрядом спецназа пингвинов из числа экипажа льдины
    Santa Bear
    1. влад66 (Владимир) Сегодня, 11:20
      Цитата: Santa Bear
      При попытке взломать лёд, американская субмарина была взята штурмом отрядом спецназа пингвинов из числа экипажа льдины

      Коллега hi Спецназ пингвинов "окаянствует" в Антарктиде, тут скорее спецназ белых медведей и моржей постараются. soldier hi
      влад66
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