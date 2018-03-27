15:21 27 марта
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Первые «Торы» поступят в Заполярье в 2018 году

В текущем году береговые силы Северного флота получат арктические зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2ДТ», сообщают Известия.



Комплексы способны даже в 70-градусный мороз поражать все виды летательных аппаратов и управляемых авиационных боеприпасов.


Как сообщили газете в Минобороны, «до конца нынешнего года в подразделениях ПВО 80-й отдельной мотострелковой бригады (омсбр) на боевое дежурство заступят ЗРК "Тор-М2ДТ"». Сегодня расчеты этих комплексов проходят обучение и выполняют учебные пуски ракет на полигоне Капустин Яр.

Установки смонтированы на шасси двухзвенных вездеходов ДТ-30ПМ. Благодаря широким гусеницам вездеход создает меньшее давление на грунт, чем стоящий человек. Машина способна передвигаться по болоту, глубокому снегу и даже плавать.

«ЗРК «"Тор-М2" имеет боекомплект из 16 зенитных управляемых ракет (ЗУР) и способен одновременно обстреливать до четырех разнотипных целей на высотах до 10 км. Система пригодна для борьбы с крылатыми ракетами, которые, как правило, идут к цели на сверхмалых высотах с огибанием рельефа местности. "Торы" полностью автоматизированы и могут решать боевые задачи без вмешательства расчета», – говорится в материале.



Шасси для арктического "Тора" выбирали по результатам сложных сравнительных испытаний, проведенных Минобороны несколько лет назад. Тогда был организован своеобразный автопробег по тундре. Ижевская компания "Купол", производящая "Торы", доработала свой модуль, улучшила обогрев систем. В итоге получилась морозоустойчивая версия грозного средства ПВО, которое уже успели оценить по достоинству не только российские, но и иностранные военные,
рассказал изданию военный эксперт Алексей Леонков.

Он напомнил, что комплекс отслеживает до 48 целей – «для поражения могут быть выбраны разнородные объекты, отличающиеся по направлениям и высотам полета, скоростным и маневренным характеристикам».

Батареи пусковых установок способны вести совместный обстрел целей. Станции обнаружения определяют наиболее опасные участки и, если не хватает мощности одного ЗРК, подключают другие. При этом применяются помехоустойчивые ракеты, против которых неэффективны обычные средства радиоэлектронной борьбы,
добавил эксперт.

Использованы фотографии: РИА Новости/Александр Вильф
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Комментарии 7

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  1. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:42
    По ТТХ понятно, что "Торы" будут выставляться против ВВС НАТО дислоцированных в Норвегии. belay Интересно, ответочка от "мирового империализма" будет? Или их также будут "оборонять" как страны Прибалтики? request
    Проксима
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:46
      Цитата: Проксима
      Интересно, ответочка будет?

      Зная "благородный" характер матрасов - можно не сомневаться что будет .
      bouncyhunter
  2. DarkMatter (Евгений) Сегодня, 12:11
    А почему на плакате написано 8 ракет? Так там их 8 или 16, новый Тор-М2 или старый?
    DarkMatter
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:02
      +1 та же мысль , сначала на скорость ракет посмотрел , потом на количество .
      по ходу это арктическая версия Тор-М1 или Тор М2У (М2У это не М2) .
      там по ходу если у М2 идут похрен какие буквы , например М2К или М2Э или ДТ , это все старые версии , а реально новый только М2 безо всяких других букв и цифр .
      просто экспл
  3. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 12:24
    Рад...весьма рад ! Ндравятся мне "Торы" ! Куда более,чем "Панцири" ! Сейчас.ттх "Тора"улучшились: наклонная дальность увеличилась до 15(16) км...досягаемость по высоте-до 10 км (9М338К ) Лишь одно "удручает": нет ни у "Панциря"; ни у "Тора" в боекомплекте ракет с ГСН ! Кстати.стоит рассмотреть тему:оснашения "Тора" ракетой 9М100 (ну...типа:9М100М?)с тепловой ГСН;или с полуактивной радиолокационной ГСН (типа: 9М100М-1 ?) Как-то предлагался вариант с ракетой на "базе" РВВ Р-77 с активной радиолокационной ГСН...это было бы неплохо...например,для "Тора".
    Nikolaevich I
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 14:06
      тут тогда наводить будет проблематично , ибо не только усложнение и удорожание ЗРК , но и по весу больше будет . а Тор и так не легкий комплекс .
      просто экспл
  4. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 13:05
    «ЗРК «"Тор-М2" имеет боекомплект из 16 зенитных управляемых ракет (ЗУР) и способен одновременно обстреливать до четырех разнотипных целей на высотах до 10 км.

    откуда автор взял БК у Тора в 16 ЗУР? - 8 ЗУР
    Romario_Argo
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