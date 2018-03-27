Первые «Торы» поступят в Заполярье в 2018 году

Шасси для арктического "Тора" выбирали по результатам сложных сравнительных испытаний, проведенных Минобороны несколько лет назад. Тогда был организован своеобразный автопробег по тундре. Ижевская компания "Купол", производящая "Торы", доработала свой модуль, улучшила обогрев систем. В итоге получилась морозоустойчивая версия грозного средства ПВО, которое уже успели оценить по достоинству не только российские, но и иностранные военные,

Батареи пусковых установок способны вести совместный обстрел целей. Станции обнаружения определяют наиболее опасные участки и, если не хватает мощности одного ЗРК, подключают другие. При этом применяются помехоустойчивые ракеты, против которых неэффективны обычные средства радиоэлектронной борьбы,