Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Под Житомиром обнаружены десятки украденных у ВСУ бронемашин и автомобилей
В Житомирской области Украины обнаружено около двух сотен единиц военной техники, которую ранее похитили из парков войсковых частей и подготовили к продаже. Сообщается, что сотрудники полиции вышли на похитителей в результате специальной операции.
Пресс-служба полиции Житомирской области:
Отмечено, что в ходе обысков изъято большое количество запасных частей к военной технике и автомобилям, аккумуляторы, шины.
В полиции сообщают, что в настоящий момент идёт выяснение того, стоит ли соответствующая техника на балансе в/ч Минобороны Украины.
Начальник житомирской политики:
По факту хищений возбуждены уголовные дела по ст. УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладением им путём злоупотребления служебным положением».
Пресс-служба полиции Житомирской области:
Выявлена ранее похищенная военная техника. Это бронетранспортёры, БМП, военные грузовики ЗиЛ, Урал, ГАЗ. Также этого кунги, автовышки, прицепы, автомобильные цистерны.
Отмечено, что в ходе обысков изъято большое количество запасных частей к военной технике и автомобилям, аккумуляторы, шины.
В полиции сообщают, что в настоящий момент идёт выяснение того, стоит ли соответствующая техника на балансе в/ч Минобороны Украины.
Начальник житомирской политики:
Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме собственно самой техники, нами также изъяты и документы о ее происхождении. В настоящее время указанная проверяется указанная в них информация.
По факту хищений возбуждены уголовные дела по ст. УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладением им путём злоупотребления служебным положением».
Использованы фотографии: lostarmour.info
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти