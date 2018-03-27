Под Житомиром обнаружены десятки украденных у ВСУ бронемашин и автомобилей

Выявлена ранее похищенная военная техника. Это бронетранспортёры, БМП, военные грузовики ЗиЛ, Урал, ГАЗ. Также этого кунги, автовышки, прицепы, автомобильные цистерны.

Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме собственно самой техники, нами также изъяты и документы о ее происхождении. В настоящее время указанная проверяется указанная в них информация.

В Житомирской области Украины обнаружено около двух сотен единиц военной техники, которую ранее похитили из парков войсковых частей и подготовили к продаже. Сообщается, что сотрудники полиции вышли на похитителей в результате специальной операции.Пресс-служба полиции Житомирской области:Отмечено, что в ходе обысков изъято большое количество запасных частей к военной технике и автомобилям, аккумуляторы, шины.В полиции сообщают, что в настоящий момент идёт выяснение того, стоит ли соответствующая техника на балансе в/ч Минобороны Украины.Начальник житомирской политики:По факту хищений возбуждены уголовные дела по ст. УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладением им путём злоупотребления служебным положением».