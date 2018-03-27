15:19 27 марта
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Под Житомиром обнаружены десятки украденных у ВСУ бронемашин и автомобилей

В Житомирской области Украины обнаружено около двух сотен единиц военной техники, которую ранее похитили из парков войсковых частей и подготовили к продаже. Сообщается, что сотрудники полиции вышли на похитителей в результате специальной операции.

Пресс-служба полиции Житомирской области:
Выявлена ранее похищенная военная техника. Это бронетранспортёры, БМП, военные грузовики ЗиЛ, Урал, ГАЗ. Также этого кунги, автовышки, прицепы, автомобильные цистерны.


Под Житомиром обнаружены десятки украденных у ВСУ бронемашин и автомобилей



Отмечено, что в ходе обысков изъято большое количество запасных частей к военной технике и автомобилям, аккумуляторы, шины.

В полиции сообщают, что в настоящий момент идёт выяснение того, стоит ли соответствующая техника на балансе в/ч Минобороны Украины.

Начальник житомирской политики:
Санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам, где хранились транспортные средства. Кроме собственно самой техники, нами также изъяты и документы о ее происхождении. В настоящее время указанная проверяется указанная в них информация.

По факту хищений возбуждены уголовные дела по ст. УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладением им путём злоупотребления служебным положением».

Использованы фотографии: lostarmour.info
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Комментарии 23

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  1. Morglenn (Вархуил) Сегодня, 12:22
    Я почему-то не удивлён.И думается мне,что если смогли свистнуть технику,то и ворованное оружие тоже где-то там.
    Morglenn
    1. ПАМ (Алексей) Сегодня, 12:27
      не удивлюсь если когда-то списанную технику продали, а теперь пытаются вернуть на халяву (восстановленную) мол похищена у ведомства, или как вариант, грабят грабителей, ранее похищенную в Донбассе.
      ПАМ
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:22
    Нашли Ыголку в стоге сена, размером в несколько футбольных полей! laughing laughing laughing Походу, для поиска этой техники использовали новейший укрокакловский дрон, и сотни полторы собак! laughing wassat
    a.s.zzz888
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:24
      Сергей , привет ! hi Да всё проще : кто-то технику спёр и не поделился - вот его и сдали . yes
      bouncyhunter
      1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 12:28
        Цитата: bouncyhunter
        кто-то технику спёр и не поделился - вот его и сдали

        good yes
        Nikolaevich I
      2. Borik (Борис) Сегодня, 12:28
        Интересно, и кто за этот хлам готов выложить деньги?
        Borik
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:30
          Цитата: Borik
          кто за этот хлам готов выложить деньги?

          Бармалеи любой национальности . Я не думаю что на эти шушпанцеры цена заоблачной будет . lol
          bouncyhunter
        2. словак Сегодня, 14:12
          Цитата: Borik
          Интересно, и кто за этот хлам готов выложить деньги?

          Бюджет. Они гоняют подобную технику по кругу- купили, загрузили, украли, списали. Нашли, купили, загрузили, ...
          словак
      3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:31
        Привет, Паша! hi Таки да - жаба заела или процентом обделили! laughing
        a.s.zzz888
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:33
          Не удивлюсь , если тот , кто настучал уже сам знает кому и за сколько продаст эту "технику" . wassat
          bouncyhunter
      4. ротмистр (Юрий) Сегодня, 12:38
        Цитата: bouncyhunter
        Сергей , привет ! hi Да всё проще : кто-то технику спёр и не поделился - вот его и сдали . yes

        Неправда ваша. Техникой рассчитались с АТОшниками, а теперь решили изобразить борьбу с воровством.
        ротмистр
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:41
          Цитата: ротмистр
          Техникой рассчитались с АТОшниками, а теперь решили изобразить борьбу с воровством.

          Так ведь получается что всё равно спёрли - у АТОшников . lol
          bouncyhunter
    2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:29
      Цитата: a.s.zzz888
      Походу, для поиска этой техники использовали новейший укрокакловский дрон, и сотни полторы собак!

      и привлекли десяток штатовских спутников шпионов
      LSA57
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 12:23
    На переднем плане, я так понимаю, беспилотник... what
    злой партизан
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 12:30
      Цитата: злой партизан
      На переднем плане, я так понимаю, беспилотник...

      скорее всего "Челнок" типа "Шатл" lol
      LSA57
  4. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:39
    Выявлена ранее похищенная военная техника. Это бронетранспортёры, БМП, военные грузовики ЗиЛ, Урал, ГАЗ. Также этого кунги, автовышки, прицепы, автомобильные цистерны
    В полиции сообщают, что в настоящий момент идёт выяснение того, стоит ли соответствующая техника на балансе в/ч Минобороны Украины.

    Просто поражает логика - выявлена украденная, и тут же выясняют - а стоИт ли она на балансе ВСУ.. Конечно НЕТ. Уже давно списана и бабки по карманам распределены.
    Похищена... Да не смешите мои тапки - элементарно продана, просто склад поджечь не успели вовремя, следы не замели...
    helmi8
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 12:46
      Цитата: helmi8
      Просто поражает логика - выявлена украденная, и тут же выясняют - а стоИт ли она на балансе ВСУ.. Конечно НЕТ.

      Но почему же сразу категоричное нет? Стоит себе на балансе, ГСМ потребляет, ЗИП и т.д. и т.п. Верно мыслит
      Начальник житомирской политики:

      wink


      Dym71
  5. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:00
    вышли на негодяев в результате специальной операции- неужели включился единственный на УКРАЛине компьютер и опера смогли просмотреть интернет на предмет продажи старья и прочих железяк...Совесть пусть лучше ищут и дуст для бандерлогов..
    Злой 55
  6. Fitter65 Сегодня, 13:03
    Сообщается, что сотрудники полиции вышли на похитителей в результате специальной операции.

    Начальнику полиции не доплатили положенную сумму,в результате он все реквезировал,а немного позже всё сам и реализует.
    Fitter65
  7. aries2200 (aries) Сегодня, 13:04
    судя по фото рухлядь какая-то..фейк-новость...
    aries2200
  8. Теренин (Геннадий) Сегодня, 13:05
    Немного погодя, назовут это место под Житомиром - МТС (моторо- транспортная мастерская) были такие в СССР, и об'явят очередную перемогу yes Артисты, блин.
    Теренин
  9. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 13:43
    Прут и продают все что только можно.
    sgr291158
  10. глум (Роман) Сегодня, 13:47
    да какая она нафик ворованая, уже списана была и реализовывалась как конверсионная. они её через нет продают уже давно. кто то из коментаторов верно отметил - подождали пока подлампичат , а теперь вот нашли.
    глум
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