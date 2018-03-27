15:20 27 марта
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СМИ: БМПТ "Терминатор" на этой неделе прибудут в Подмосковье

10 боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" получит на этой неделе парадный расчет военного ведомства в Подмосковье, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

СМИ: БМПТ "Терминатор" на этой неделе прибудут в Подмосковье


Для парадного расчета в Московскую область на этой неделе прибудут 10 "Терминаторов
- сказал собеседник агентства.


Ранее замминистра обороны РФ Юрий Борисов заявил, что БМПТ "Терминатор" впервые в этом году пройдут по брусчатке Красной площади в строю механизированной колонны на Параде Победы 9 мая. Первый контракт на производство БМПТ для российских Сухопутных войск был подписан между Минобороны и УВЗ на военно-техническом форуме "Армия-2017".

Как сообщали ранее в Минобороны РФ, в начале марта парадные расчеты прибудут в Москву и будут размещены на территориях воинских частей Московского гарнизона, чтобы затем приступить к совместным тренировкам на парадной площадке в подмосковном Алабине. Обучение будет проходить три раза в неделю и завершится ночными тренировками и генеральной репетицией на Красной площади.


Использованы фотографии: Александр Рюмин/ТАСС
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Комментарии 14

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  1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:28
    Как сообщали ранее в Минобороны РФ, в начале марта парадные расчеты прибудут в Москву и будут размещены на территориях воинских частей Московского гарнизона, чтобы затем приступить к совместным тренировкам на парадной площадке в подмосковном Алабине.

    А март на этой неделе заканчивается . Непонятненько ...
    bouncyhunter
    1. роман66 (роман) Сегодня, 12:49
      Паша. глянь за окно, судя по погоде март и не начинался еще
      роман66
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:51
        Ром , думаешь в погоде дело ? Как-то неубедительно ...
        bouncyhunter
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:58
          нормальная отмазка - снегопад пробки...
          роман66
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:02
            Цитата: роман66
            нормальная отмазка - снегопад пробки...

            Угу , техника намертво встала . Такое даже у вермахта в 1941 не прокатило бы .
            bouncyhunter
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:07
      Сегодня 57 февраля... Весны еще не было.
      Владыка Ситх
      1. роман66 (роман) Сегодня, 14:30
        что-то напоминает.... а! " мартобря 86 числа!"
        роман66
  2. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 13:11
    Только для парада и имеются. Грустно...
    LASVEGAS
    1. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 13:35
      Цитата: LASVEGAS
      Только для парада и имеются. Грустно...

      Будем надеяться, что уже пойдут и в войска. Это тяжёлый "ребёнок" ВПК, но уже родившийся и, как здесь писали "погулял" в Сирии. Сделал первые шаги, значит пойдёт и дальше ! drinks
      Starover_Z
      1. LASVEGAS (Tihonov Yury) Сегодня, 14:33
        Дай то Бог ! Что бы из трудного ребенка вырос крепкий мужчина !
        LASVEGAS
    2. Dreamboat (Dreamboat) Сегодня, 14:52
      Цитата: LASVEGAS
      Только для парада и имеются. Грустно...

      Вам видимо забыли доложить. Как минимум 10 предсерийных изделий пойдут в опытную войсковую эксплуатацию, а это хорошо.
      Dreamboat
  3. tchoni (Евгений) Сегодня, 13:35
    Вот как в войска - таки фиг вам, а как в парадный расчет - таки пожалуйста... что с терминатором, что с арматой....
    tchoni
  4. andy.v.lee (Andy Belski) Сегодня, 13:35
    Заколебала фашистско-олигархическая власть со своими парадами. 9 мая - День Памяти, а не выпендрежа!
    О самом главном и ценном бы лучше заботились - о людях, а не о пиаре.
    andy.v.lee
  5. ромул (Егор) Сегодня, 14:56
    Цитата: Dreamboat
    Как минимум 10 предсерийных изделий

    fellow Как вы спяшии .. и не спяшие боты достали..
    ромул
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