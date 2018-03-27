15:19 27 марта
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НПП "Звезда" поставила для испытаний противоперегрузочные костюмы для летчиков Су-57

Генеральный директор — главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков сообщил, что начались испытания противоперегрузочных костюмов для летчиков нового российского истребителя Су-57.

НПП "Звезда" поставила для испытаний противоперегрузочные костюмы для летчиков Су-57


Мы передали в компанию "Сухой" пять комплектов противоперегрузочных костюмов. Сейчас только началась стадия летной оценки, пока рано говорить о полученных результатах
— рассказал РИА Новости Поздняков.


Ранее НПП "Звезда" поставила для испытаний шлемы-маски для летчиков Су-57. Теперь же, по словам Позднякова, появилась возможность комплексного тестирования всех систем жизнеобеспечения летчиков.

Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.

Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Первую серийную партию из 12 машин ВКС получат в 2019-м.



Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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Комментарии 11

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  1. Vard Сегодня, 12:54
    Про шлем... там сейчас на них ставят систему наведения взглядом... ещё в семидесятых в Мативицах в курилке говорили что наша система весит пару килограмм, а у США за сотню... при лучшей точности...
    Vard
    1. Устин Сегодня, 13:20
      Вы про нашлемную систему целеуказания?Так она уже давно существует. Сбоит временами что у нас что у партнеров.ППК подходит и старых модификаций, нового там придумать нечего в принципе.Просто модернизация дальнейшая.Так что все по "сетевому графику"...
      Устин
      1. павлентий (павел) Сегодня, 13:35
        Имеется ввиду НСЦ-Т? Ну есть такая, правильно...раньше использовали украинскую "Суру" у нее ряд характеристик чуть лучше, но сейчас ясное дело заместили ее)
        павлентий
  2. svp67 (Сергей) Сегодня, 12:56
    Странно, столько лет испытывают Су-57, уже их фактически заканчивают, готовится партия в войска, для войскового этапа, а специальный противоперегрузочный костюм, для этого самолета только сейчас подали на испытания....
    svp67
    1. Vard Сегодня, 13:01
      Есть такая штука... сетевой график... но видимо разработчики про него не знают...
      Vard
    2. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 14:14
      svp67
      ППК 7 давно изготовили и отдали на испытания на Су 57, но так как он абсолютно отличается от предыдущего варианта ( это теперь полноценный костюм, не только ноги, живот и частично грудь, а и полностью и плечи и руки).
      Испытатели выдали замечание, слишком жарко в нем, и его потом долго дорабатывали, делали перфорацию в проблемных местах.... И наконец все доделали и опять на испытания...
      Он теперь позволяет выдерживать перегрузку 9 ед в течении 40 секунд, это много...
      NN52
      1. san4es Сегодня, 14:19
        Цитата: NN52
        svp67
        ППК 7 давно изготовили и отдали на испытания на Су 57...


        апр. 2015 г
        san4es
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 14:33
          san4es

          Так и есть.
          Только сейчас испытатели на Су 57 летают в ЗШ 7АП, а им на смену придет ЗШ 10, на вашем видео который.... Такое ощущение, что 10 похож на амеровский или ещё чей то..
          Наш ЗШ 7 как то лучше был, немного тяжеловат, но привыкали быстро..
          NN52
    3. Snakebyte Сегодня, 14:57
      Цитата: svp67
      Странно, столько лет испытывают Су-57, уже их фактически заканчивают, готовится партия в войска, для войскового этапа, а специальный противоперегрузочный костюм, для этого самолета только сейчас подали на испытания....

      Ничего странного для отечественного ОПК. Когда начались испытания Ми-28Н, в комплекте обоих бортов отсутствовали штатные шлемы. Испытатели использовали шлемы от Ми-24 с самодельными переходниками. Через которые можно было пользоваться связью, но не работала нашлемная индикация. Два года спустя в испытаниях участвовали уже 4 борта, еще 4 были переданы в Липецкий ЦБП, но штатных шлемов по прежнему не было. Зато возглавляющий испытания Главком ВВС хвастался быстрыми и успешными испытаниями.
      Snakebyte
  3. vadimtt (Вадим) Сегодня, 13:59
    Интересно, а вообще существуют перспективы дальнейшего роста перегрузок, выдерживаемых пилотом?
    Или они уже полностью исчерпаны, судя по застою в этой области?
    Вроде какие-то эксперименты с полным погружением в жидкость были, но не пошли из-за невозможности быстро/безопасно/безболезненно заполнять и опустошать внутренние полости тела?
    vadimtt
    1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 14:19
      Перегрузки вроде бы в 12-14g упираются. Дальше организм не выдерживает (имеется в виду не однократные, а способность вести бой с постоянными/часто повторяющимися перегрузками)
      А потому будущее за беспилотниками (( Но только после модернизации технологий передачи данных (мгновенный отклик), а также разработки систем защиты канала связи, дабы не перехватили/прекратили.
      Может и системы ПВО в будущем на системах РЭБ базироваться будут...
      Могу и ошибаться, просьба тапками не кидать laughing
      ROSS_Ulair
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