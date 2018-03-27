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НПП "Звезда" поставила для испытаний противоперегрузочные костюмы для летчиков Су-57
Генеральный директор — главный конструктор НПП "Звезда" Сергей Поздняков сообщил, что начались испытания противоперегрузочных костюмов для летчиков нового российского истребителя Су-57.
Ранее НПП "Звезда" поставила для испытаний шлемы-маски для летчиков Су-57. Теперь же, по словам Позднякова, появилась возможность комплексного тестирования всех систем жизнеобеспечения летчиков.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.
Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Первую серийную партию из 12 машин ВКС получат в 2019-м.
Мы передали в компанию "Сухой" пять комплектов противоперегрузочных костюмов. Сейчас только началась стадия летной оценки, пока рано говорить о полученных результатах— рассказал РИА Новости Поздняков.
Ранее НПП "Звезда" поставила для испытаний шлемы-маски для летчиков Су-57. Теперь же, по словам Позднякова, появилась возможность комплексного тестирования всех систем жизнеобеспечения летчиков.
Су-57 — российский многоцелевой истребитель пятого поколения, разрабатываемый ОКБ Сухого. Он предназначен для уничтожения воздушных, наземных и надводных целей с преодолением систем ПВО, дальней разведки, а также разрушения системы управления авиацией противника.
Первый полет Су-57 состоялся в начале 2010 года в Комсомольске-на-Амуре. Первую серийную партию из 12 машин ВКС получат в 2019-м.
Использованы фотографии: http://авиару.рф/
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