Президент объявил 28 марта общенациональным днём траура

Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил гражданам, вышедшим на митинг в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», создать инициативную группу, которая сама сможет посетить все городские морги и осмотреть выгоревшее здание. По словам Цивилева, это вполне можно сделать в связи с многочисленными фейками от провокаторов, объявляющих якобы о «сотнях утаиваемых погибших».Провокаторов действительно хватает, причём немало их и среди выходящих на различного рода митинги. В толпе появляется человек, который начинает выкрикивать явные фейковые заявления, провоцируя толпу на бездумные действия.Сергей Цивилев попросил прощения у всех кемеровчан и встал перед собравшимися людьми на колени.Замглавы региона отметил, что в тяжёлой ситуации становится на колени, потому что "каждому кемеровчанину в эти дни больно и трудно".На этом фоне стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, на основании которого 28 марта в России объявляется общенациональным днём траура по погибшим в пожаре ТЦ «Зимняя вишня». Этот указ наносит удар ещё по одной группе провокаторов и фейкомётов, заявлявших о том, что «необъявление общенационального траура – плевок со стороны президента в россиян». Теперь провокаторы будут искать новые поводы для своей бурной деятельности?