15:20 27 марта
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Президент объявил 28 марта общенациональным днём траура

Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил гражданам, вышедшим на митинг в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», создать инициативную группу, которая сама сможет посетить все городские морги и осмотреть выгоревшее здание. По словам Цивилева, это вполне можно сделать в связи с многочисленными фейками от провокаторов, объявляющих якобы о «сотнях утаиваемых погибших».

Провокаторов действительно хватает, причём немало их и среди выходящих на различного рода митинги. В толпе появляется человек, который начинает выкрикивать явные фейковые заявления, провоцируя толпу на бездумные действия.

Сергей Цивилев попросил прощения у всех кемеровчан и встал перед собравшимися людьми на колени.


Президент объявил 28 марта общенациональным днём траура


Замглавы региона отметил, что в тяжёлой ситуации становится на колени, потому что "каждому кемеровчанину в эти дни больно и трудно".

На этом фоне стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, на основании которого 28 марта в России объявляется общенациональным днём траура по погибшим в пожаре ТЦ «Зимняя вишня». Этот указ наносит удар ещё по одной группе провокаторов и фейкомётов, заявлявших о том, что «необъявление общенационального траура – плевок со стороны президента в россиян». Теперь провокаторы будут искать новые поводы для своей бурной деятельности?

Использованы фотографии: ВКонтакте, Пул№3 (Телеграм)

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Комментарии 17

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  1. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 13:27
    Память погибшим!
    Дети простите нас...
    FalconD
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 14:07
      Провокаторов действительно хватает, причём немало их и среди выходящих на различного рода митинги. В толпе появляется человек, который начинает выкрикивать явные фейковые заявления, провоцируя толпу на бездумные действия.
      Я вот этого никогда не пойму и не приму.
      Венд
      1. Anarchist (Александр) Сегодня, 14:36
        Цитата: Венд
        Я вот этого никогда не пойму и не приму.

        А я не приму подобного:
        Кто хочет, пусть молчит... Но я - никогда!
        Anarchist
    2. Свидетель (Евгений Фролов) Сегодня, 14:57
      Аминь! За самое живое задели...
      Свидетель
  2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:30
    Мои соболезнования близким и родственникам погибших.
    Аристарх Людвигович
  3. ПалБор (Павел) Сегодня, 13:30
    Блин,да не на колени надо вставать и унижаться,а свои обязанности ответственно выполнять.
    А так,слегка позаигрывал с людьми,поизображал раскаяние и дальше пошёл бюджет пилить.Чистенький.
    ПалБор
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 13:35
      Виновные конечно получат свое, раз гарант на контроле будет держать. А раскаяние тоже важно.
      Аристарх Людвигович
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:34
    Кемерово! Скорбим с вами. Силы вам, чтобы преодолеть горечь утраты людей.
    a.s.zzz888
  5. Чёрная вода (Александр) Сегодня, 13:45
    провокаторов на заметку и понять откуда "ветер дует". К мошенника и мародёром, желающим легко нажиться на чужом горе, я уже привык, как и к смс о выигранном автомобиле ну и т.д.....Но вот личности, которые распространяют заведомо ложные данные по погибшим....кто эти люди и какие они преследуют цели!?!....
    Чёрная вода
    1. spirit (spirit) Сегодня, 14:31

      Вот вот !нужно смотреть списки погибших ,я думаю мало кто останется равнодушным ,если у тебя горе а его ещё замалчивают.что это за врач? Не представился даже. Правда в любом случае всплывёт ,и мы узнаем кто на самом деле является лицемером
      spirit
  6. Monetniy (Илья Георгиевич) Сегодня, 13:50
    Скорбит и плачет вся Россия! Но что бы такого не было нужно менять всю систему, а рыба гните с головы. Пока сватовство и кумавство, коррупция будет процветать в высших эшелонах власти и простой народ не будет жить по другому. Всех виновных жестоко покарать. Всех и Сердюкава и Васильеву и Чубайса. Пока этого не будет я не поверю ,что что-то изменилось.
    Monetniy
    1. К.А.С (Костя) Сегодня, 14:21
      Прочитайте о чем статья!!!!
      И постарайтесь понять речь идёт о погибших детях, людях. Которые сгорели и задохнулись. Родные больше никогда не увидят их, родители не увидят своих детей, дети родителей, это трагедия!!! Сколько нужно иметь твердолобия чтобы в тягостный момент траура и печали прокричать речевку о смене власти и простом народе? Вам и таким как вы не стыдно?
      Просто помолчите и помяните погибших!!!!
      К.А.С
  7. К.А.С (Костя) Сегодня, 13:51
    Мужества родственникам погибшим, перед лицом тяжкого испытания!
    Да минует меня чаша сия.
    К.А.С
  8. Fidel Сегодня, 13:54
    вечная память погибшим. Посмотрим как будет эта инициативная группа ,после обледования,говорить,относительно числа жертв
    Fidel
  9. Zubr Сегодня, 14:34


    Пускай их души покоятся с миром
    И бай бог, что бы такое больше не повторялось.
    А провокаторов.....нужен закон. Хорошо продуманный.
    Zubr
  10. Цой (Влад) Сегодня, 14:47
    А что толку на коленях стоять? Работать лучше нужно, чтобы такого не было. А своими мольбами о прощении и сожалении мертвых не вернешь.
    Цой
  11. Свидетель (Евгений Фролов) Сегодня, 15:00
    Скорбим со всей Россией. Терпения родителям и родственникам. Горе.....
    Свидетель
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