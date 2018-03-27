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Президент объявил 28 марта общенациональным днём траура
Заместитель губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев предложил гражданам, вышедшим на митинг в связи с трагедией в торговом центре «Зимняя вишня», создать инициативную группу, которая сама сможет посетить все городские морги и осмотреть выгоревшее здание. По словам Цивилева, это вполне можно сделать в связи с многочисленными фейками от провокаторов, объявляющих якобы о «сотнях утаиваемых погибших».
Провокаторов действительно хватает, причём немало их и среди выходящих на различного рода митинги. В толпе появляется человек, который начинает выкрикивать явные фейковые заявления, провоцируя толпу на бездумные действия.
Сергей Цивилев попросил прощения у всех кемеровчан и встал перед собравшимися людьми на колени.
Замглавы региона отметил, что в тяжёлой ситуации становится на колени, потому что "каждому кемеровчанину в эти дни больно и трудно".
На этом фоне стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, на основании которого 28 марта в России объявляется общенациональным днём траура по погибшим в пожаре ТЦ «Зимняя вишня». Этот указ наносит удар ещё по одной группе провокаторов и фейкомётов, заявлявших о том, что «необъявление общенационального траура – плевок со стороны президента в россиян». Теперь провокаторы будут искать новые поводы для своей бурной деятельности?
Провокаторов действительно хватает, причём немало их и среди выходящих на различного рода митинги. В толпе появляется человек, который начинает выкрикивать явные фейковые заявления, провоцируя толпу на бездумные действия.
Сергей Цивилев попросил прощения у всех кемеровчан и встал перед собравшимися людьми на колени.
Замглавы региона отметил, что в тяжёлой ситуации становится на колени, потому что "каждому кемеровчанину в эти дни больно и трудно".
На этом фоне стало известно о том, что президент России Владимир Путин подписал указ, на основании которого 28 марта в России объявляется общенациональным днём траура по погибшим в пожаре ТЦ «Зимняя вишня». Этот указ наносит удар ещё по одной группе провокаторов и фейкомётов, заявлявших о том, что «необъявление общенационального траура – плевок со стороны президента в россиян». Теперь провокаторы будут искать новые поводы для своей бурной деятельности?
Использованы фотографии: ВКонтакте, Пул№3 (Телеграм)
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