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В ВВО подняты по тревоге подразделения мотострелковых соединений
В двух регионах Дальнего Востока подняты по тревоге в рамках тактического учения подразделения мотострелковых соединений, сообщает пресс-служба Восточного округа.
Подразделения совершат марш на штатной технике на полигоны регионов своей дислокации.
Сообщается, что «во время выдвижения будут отработаны элементы отражения воздушных ударов авиации условного противника, диверсий разведывательных групп и управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами РЭБ».
По замыслу командования, «в течение недели тактическим группам предстоит отражать наступление крупных сил противника, используя опыт современных военных конфликтов», отметили в пресс-службе.
На последнем этапе учения будут проведены боевые стрельбы из всех видов задействованного вооружения.
В рамках стартовавших тактических учений в Хабаровском крае и Еврейской автономной области одновременно подняты по учебной тревоге подразделения мотострелковых соединений. В мероприятиях принимает участие свыше 2 тысяч военнослужащих и задействовано около 400 единиц боевой техники, среди которой танки Т-72Б3, БМП-2, артиллерийские САУ 2С19 "Мста-С", реактивные системы БМ-21 "Град", зенитные установки "Шилка" и ПЗРК "Игла",говорится в релизе.
Подразделения совершат марш на штатной технике на полигоны регионов своей дислокации.
Сообщается, что «во время выдвижения будут отработаны элементы отражения воздушных ударов авиации условного противника, диверсий разведывательных групп и управление подразделениями в условиях активного радиоподавления связи "вражескими" средствами РЭБ».
По замыслу командования, «в течение недели тактическим группам предстоит отражать наступление крупных сил противника, используя опыт современных военных конфликтов», отметили в пресс-службе.
На последнем этапе учения будут проведены боевые стрельбы из всех видов задействованного вооружения.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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