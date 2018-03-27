Корабли ТОФ поразили береговые цели на Камчатке

Отрабатывая элементы курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) малые ракетные корабли "Иней" и "Мороз", а также малый противолодочный корабль "МПК-107" сначала получили морской допуск к выполнению боевых упражнений, а затем по очереди провели артиллерийские стрельбы по прибрежному участку флотского полигона,

Во вторник три корабли соединения войск и сил на Северо-востоке России провели стрельбы по береговому полигону на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного округа.говорится в релизе.Сообщается, что «корабли огнем артустановок АК-176 поразили как невидимые береговые цели, укрытые рельефом местности, так и мишенные позиции, имитирующие долговременные огневые укрепления и наблюдательные пункты условного противника».Сегодня же малые корабли «Иней» и «Мороз» провели учения по противовоздушной обороне корабля, в ходе которого «обстреляли артиллерией имитированные воздушные цели».Затем, МРК «Мороз», отрабатывая элементы боя с надводным кораблем противника, «успешно провёл артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту», добавили в пресс-службе.