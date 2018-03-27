15:19 27 марта
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Корабли ТОФ поразили береговые цели на Камчатке

Во вторник три корабли соединения войск и сил на Северо-востоке России провели стрельбы по береговому полигону на Камчатке, сообщает пресс-служба Восточного округа.



Отрабатывая элементы курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) малые ракетные корабли "Иней" и "Мороз", а также малый противолодочный корабль "МПК-107" сначала получили морской допуск к выполнению боевых упражнений, а затем по очереди провели артиллерийские стрельбы по прибрежному участку флотского полигона,
говорится в релизе.


Сообщается, что «корабли огнем артустановок АК-176 поразили как невидимые береговые цели, укрытые рельефом местности, так и мишенные позиции, имитирующие долговременные огневые укрепления и наблюдательные пункты условного противника».

Сегодня же малые корабли «Иней» и «Мороз» провели учения по противовоздушной обороне корабля, в ходе которого «обстреляли артиллерией имитированные воздушные цели».

Затем, МРК «Мороз», отрабатывая элементы боя с надводным кораблем противника, «успешно провёл артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту», добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:54
    Таким молодцам все по плечу smile
    ul_vitalii
    1. Borik (Борис) Сегодня, 13:59
      Вот только этих молодцов у нас там с гулькин хрен.
      Borik
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 14:03
        Это точно! Да и эти молодцы (отстрелявшиеся) - малыши, МРК И МПК - причём возрастные!
        Охотовед 2
      2. Rusland (Rusland) Сегодня, 14:03
        Борис, hi прорвёмся, а то самураи Кемску волость ждут, не дождутся. smile
        Rusland
    2. роман66 (роман) Сегодня, 14:43
      вот только не в ту сторону стреляют. привет hi
      роман66
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