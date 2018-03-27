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Комиссия РВСН проверяет Оренбургское ракетное объединение
Комиссия командования Ракетных войск стратегического назначения приступило к проверке Оренбургского ракетного объединения, передает РИА Новости сообщение Минобороны РФ.
«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2018 год комплексной группой командования РВСН проводится проверка Оренбургского объединения. В ходе проверки будет проведено командно-штабное учение под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – рассказали в военном ведомстве.
Сообщается, что воинские части и подразделения «будут проверены по всем критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки».
Всего к мероприятиям будет привлечено около 3 тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники.
«В соответствии с планом подготовки Ракетных войск стратегического назначения на 2018 год комплексной группой командования РВСН проводится проверка Оренбургского объединения. В ходе проверки будет проведено командно-штабное учение под руководством командующего РВСН генерал-полковника Сергея Каракаева», – рассказали в военном ведомстве.
Сообщается, что воинские части и подразделения «будут проверены по всем критериям боевой готовности, боевого дежурства, а также будут проведены зачеты по знанию предметов боевой подготовки».
Цель учения – оценка слаженности действий частей и подразделений соединения, практических действий и навыков командования, военнослужащих в ходе подготовки и выполнения мероприятий приведения в боевую готовность, отработки нормативов в любых условиях обстановки и времени суток,говорится в релизе.
Всего к мероприятиям будет привлечено около 3 тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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