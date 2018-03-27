18:05 27 марта
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Правительство РФ одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Камбоджей

Соглашение между правительствами России и Камбоджи о сотрудничестве в области обороны одобрено, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Правительство РФ одобрило соглашение о военном сотрудничестве с Камбоджей


В соответствии с пунктом 1 статьи 11 Федерального закона "О международных договорах РФ" одобрить представленный Минобороны России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Королевства Камбоджа о военном сотрудничестве
— сказано в распоряжении правительства РФ от 23 марта, опубликованном на портале.


Проект соглашения предусматривает обмен мнениями и информацией по оборонным вопросам, вопросам укрепления взаимного доверия и международной безопасности; усиления борьбы с терроризмом; развитие отношений в области совместной подготовки войск (сил), информационного, инженерного обеспечения, военного образования, военной медицины, военной истории, военной топографии, военной гидрографии, спорта и культуры.

В соответствии с проектом документа также планируется организация взаимодействия в мероприятиях по поиску и спасанию на море; по борьбе с терроризмом и пиратством.

Стороны соглашения будут осуществлять сотрудничество в формах официальных визитов делегаций; участия в военных учениях, заходов военных кораблей и визитов военной авиации; рабочих встреч военных экспертов; обучения и подготовки военных кадров; командирования специалистов для реализации совместных мероприятий в военной области, передает РИА Новости.



Использованы фотографии: http://minsvyaz.ru/ru/
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Комментарии 7

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:48
    Базу у них на территории нужно нашу военную создать срочно!
    Геркулесыч
    1. Borik (Борис) Сегодня, 16:53
      А лучше две. для ВКС и Военно-морскую.
      Borik
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:58
        Да хоть три но базы необходимы прямо сегодня! !! hi
        Геркулесыч
        1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 17:01
          Цитата: Геркулесыч
          базы необходимы прямо сегодня!

          Геркулесыч! hi
          Лопату я тебе уже выслал. можешь начинать! wink

          drinks
          злой партизан
      2. красноярск Сегодня, 17:18
        Цитата: Геркулесыч
        Да хоть три но базы необходимы прямо сегодня! !! hi

        Дешевле с вьетнамцами договориться, чем в Камбодже новое строить.
        красноярск
        1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 17:26
          Цитата: красноярск
          Цитата: Геркулесыч
          Да хоть три но базы необходимы прямо сегодня! !! hi

          Дешевле с вьетнамцами договориться, чем в Камбодже новое строить.

          Без баз в Камбодже и Вьетнаме перебьёмся, есть куда деньги тратить и без этого. Тем более, Вьетнам принял закон о запрете иностранных баз на своей территории. Это что некоторые не ломали извилины в эту сторону.
          Капитан Пушкин
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт (Олег) Сегодня, 17:38
      С Камбоджи будет сподручнее австралопитеков гонять. winked
      сибиралт
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