20:49 27 марта
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МО Греции: Название "Македония"? Такой страны не может быть на карте мира

Министр обороны Греции Панос Камменос, который возглавляет одну из партий, входящих в правящий альянс, прокомментировал ситуацию с «македонским вопросом». Речь идёт о том, что, по мнению греков, соседнее государство не имеет права носить такое же название как и греческая историческая область. Напомним, что ранее официальные Афины заявляли о согласии на сотрудничество с Македонией, если эта страна изменит название, например, на Северная Македония, Верхняя Македония или Республика Скопье.

По словам Камменоса, его партия не собирается идти на какие-либо уступки Македонии, рвущейся в Евросоюз, до тех пор, пока в названии страны имеется хоть какое-то использованием термина «Македония».

Камменос, возглавляющий партию «Независимые греки», жёстко заявил:
Мы делаем всё возможное, чтобы на карте не осталось государства, которое фактически крадёт название нашей исторической области.


МО Греции: Название "Македония"? Такой страны не может быть на карте мира


В свою очередь в Македонии набирает популярность политическая сила, предлагающая прекратить любые переговоры с греками и оставить название страны таким, каким оно является сейчас. Примечательно, что в ООН это государство зарегистрировано как «Бывшая югославская Республика Македония».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:52
    Да пусть к нам на сайт обратятся, мы им названий миллион выдумаем -Макдональдсдония, Макарония, Малохолия wassat -сейчас и переименуем wassat !!!
    Геркулесыч
    1. Терский (Виктор) Сегодня, 19:17
      ранее официальные Афины заявляли о согласии на сотрудничество с Македонией, если эта страна изменит название, например, на Северная Македония, Верхняя Македония или Республика Скопье.
      Македонцы изначально являлись греками. Вот только почему остальные греки считали их варварами - вопрос, на который ответить очень трудно. Ну не нравится вам то что Македония завет себя Македонией, назовите Грецию Элладой, вновь станете эллинами. Ну как крайний вариант - Пеласгией. И будет вам счастье... yes
      Терский
  2. Zubr Сегодня, 18:52
    Ну для меня сие совсем непонятно. Если брать предметно...."Грузия" на картах ЕС и Америки "GEORGIA", а в Америке есть штат "GEORGIA". И ничего нормально, не ругаются... laughing
    Zubr
    1. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:56
      Цитата: Zubr
      И ничего нормально, не ругаются..

      А ... противные ругаются только тешутся...
      svp67
    2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:00
      Цитата: Zubr
      ."Грузия" на картах ЕС и Америки "GEORGIA", а в Америке есть штат "GEORGIA". И ничего нормально, не ругаются...

      Грузины бы с радостью стали жить в "Georgia number two", да только кто их возьмёт. smile
      Владимирец
      1. Zubr Сегодня, 19:13
        Грузины бы с радостью стали жить в "Georgia number two", да только кто их возьмёт. smile

        А представляешь сейчас грузины кипиш поднимут, и будут требовать переименовать штат, всё таки как не крути, а Грузия постарше будет американского штата. Или того более придумают, что они этот штат организовали и потребуют свободного въезда без визы, а как же иначе название есть, сейчас начнут искать древние корни... laughing
        Zubr
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 19:16
      Цитата: Zubr
      Грузия" на картах ЕС и Америки "GEORGIA", а в Америке есть штат "GEORGIA". И ничего нормально, не ругаются.

      Ну чего же им ругаться то. laughing
      влад66
      1. Zubr Сегодня, 19:23
        laughing laughing laughing Очень интересный ход. lol А каковы были мотивы ? Я так понимаю сдались на милость победителя и запросили помощи на восстановление инфраструктуры... smile Поржал от души.... laughing
        Что то у них явно в законодательстве интересная лазейка есть.
        Zubr
      2. ротмистр (Юрий) Сегодня, 20:24
        Цитата: влад66
        Цитата: Zubr
        Грузия" на картах ЕС и Америки "GEORGIA", а в Америке есть штат "GEORGIA". И ничего нормально, не ругаются.

        Ну чего же им ругаться то. laughing

        Если это правда, Вам плюс, если нет, то плюс за юмор. Только флаг Христа ради смените, если вы гражданин России .
        ротмистр
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 18:54
    Речь идёт о том, что, по мнению греков, соседнее государство не имеет права носить такое же название как и греческая историческая область.
    Это румыны еще легко в ЕС проскочили....
    И на этой волне, жду очередных нападок со стороны Украины...с них станется.
    svp67
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:56
    И правильно, нечего им в ЕС делать, там у государства быстро отбирают независимость, и убивают напрочь экономику! Экономика в ес только у избранных стран, а остальные довольствуются подачками от старших!
    Геркулесыч
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 18:59
    Его какой-то справжний хлопец укусил что-ли ?
    DEZINTO
  6. Игорь Половодов (Игорь) Сегодня, 19:07
    У министра кажется поносс....
    Игорь Половодов
    1. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 19:29
      Вообще, министр обороны Греции в данном вопросе занимается своей прямой обязанностью, а именно обеспечением национальной безопасности своей страны.
      Поясню. Если соседнее государство носит в своем названии название историко-географического региона, который является частью твоей истории и географии, то тем самым оно несет квазиправовые претензии на ту территорию и историко-культурное наследие, историческое название которых оно использует.
      Претензии могут быть не только на государственном уровне.
      Исторические примеры кроме Македонии (БЮРМ) - Косово, Азербайджан, Патриарх Киевский и всея Украины-Руси.
      ButchCassidy
      1. Tusv (Владимир) Сегодня, 19:57
        Цитата: ButchCassidy
        Поясню. Если соседнее государство носит в своем названии название историко-географического региона, который является частью твоей истории и географии, то тем самым оно несет квазиправовые претензии на ту территорию и историко-культурное наследие, историческое название которых оно использует.

        О Боже. Белоруссия! Вы несете свои квазиправовые претензии против Нас wassat laughing
        С ума бы не сойти
        А какие квазиправные права есть на Нас у Албании, Черногории, Сербии? Ведь нагло пользуются Нашим Гербом, который Мы в свое время сами стырили bully
        Tusv
  7. Волька Сегодня, 19:21
    вот уж глобальная проблема на ровном месте laughing
    Волька
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