МО Греции: Название "Македония"? Такой страны не может быть на карте мира

Мы делаем всё возможное, чтобы на карте не осталось государства, которое фактически крадёт название нашей исторической области.

Министр обороны Греции Панос Камменос, который возглавляет одну из партий, входящих в правящий альянс, прокомментировал ситуацию с «македонским вопросом». Речь идёт о том, что, по мнению греков, соседнее государство не имеет права носить такое же название как и греческая историческая область. Напомним, что ранее официальные Афины заявляли о согласии на сотрудничество с Македонией, если эта страна изменит название, например, на Северная Македония, Верхняя Македония или Республика Скопье.По словам Камменоса, его партия не собирается идти на какие-либо уступки Македонии, рвущейся в Евросоюз, до тех пор, пока в названии страны имеется хоть какое-то использованием термина «Македония».Камменос, возглавляющий партию «Независимые греки», жёстко заявил:В свою очередь в Македонии набирает популярность политическая сила, предлагающая прекратить любые переговоры с греками и оставить название страны таким, каким оно является сейчас. Примечательно, что в ООН это государство зарегистрировано как «Бывшая югославская Республика Македония».