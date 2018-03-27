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МО Греции: Название "Македония"? Такой страны не может быть на карте мира
Министр обороны Греции Панос Камменос, который возглавляет одну из партий, входящих в правящий альянс, прокомментировал ситуацию с «македонским вопросом». Речь идёт о том, что, по мнению греков, соседнее государство не имеет права носить такое же название как и греческая историческая область. Напомним, что ранее официальные Афины заявляли о согласии на сотрудничество с Македонией, если эта страна изменит название, например, на Северная Македония, Верхняя Македония или Республика Скопье.
По словам Камменоса, его партия не собирается идти на какие-либо уступки Македонии, рвущейся в Евросоюз, до тех пор, пока в названии страны имеется хоть какое-то использованием термина «Македония».
Камменос, возглавляющий партию «Независимые греки», жёстко заявил:
В свою очередь в Македонии набирает популярность политическая сила, предлагающая прекратить любые переговоры с греками и оставить название страны таким, каким оно является сейчас. Примечательно, что в ООН это государство зарегистрировано как «Бывшая югославская Республика Македония».
По словам Камменоса, его партия не собирается идти на какие-либо уступки Македонии, рвущейся в Евросоюз, до тех пор, пока в названии страны имеется хоть какое-то использованием термина «Македония».
Камменос, возглавляющий партию «Независимые греки», жёстко заявил:
Мы делаем всё возможное, чтобы на карте не осталось государства, которое фактически крадёт название нашей исторической области.
В свою очередь в Македонии набирает популярность политическая сила, предлагающая прекратить любые переговоры с греками и оставить название страны таким, каким оно является сейчас. Примечательно, что в ООН это государство зарегистрировано как «Бывшая югославская Республика Македония».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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