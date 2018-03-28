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Минобороны Британии: Нужно как-то иначе сдерживать Россию

В министерстве обороны Британии заявили, что коллективному Западу (который, по сути, - НАТО) необходимо «ответственно перейти к пересмотру стратегии сдерживания. Это подтверждает как минимум то, что у Запада такая стратегия есть и направлена она явно против России, хотя ещё несколько лет назад в том же НАТО этот факт пытались оспаривать.

Ответственный секретарь Минобороны Соединённого королевства Стивен Лавгроув совместно с замначальника штаба обороны ВС Британии Гордоном Мессенджером заявили, что нынешняя концепция сдерживания «не отвечает реалиям современности». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Из заявления представителей британского МО:
В эпоху, когда есть стабильная "серая зона" государства, мы должны быть готовыми реагировать и действовать. Это не обязательно означает, что нужно отвечать тем же самым вектором, по которому вас атаковали. Нужно быть в состоянии производить как эскалацию, так и деэскалацию. Нужно быть в состоянии использовать современные технологии. И нам следует сознавать, что есть юридические и политические вопросы, связанные с тем состоянием, которое не дотягивает до войны. Мы привыкли к разграничению на войну и мир. Возможно, нам надо рассмотреть эту предпосылку, чтобы гарантировать, что мы не вступаем в боксерский матч, когда у нас одна рука привязана за спиной.



Привязана за спиной или держит фигу в кармане?..

Минобороны Британии: Нужно как-то иначе сдерживать Россию


Все эти заявления британские представители сделали в привязке к инциденту в Солсбери. Продолжая бездоказательные выпады в адрес России, британцы фактически сообщают, что вступают в "новую" фазу отношений с РФ, которая с их стороны будет выстраиваться исключительно на провокациях в стиле «ни мира, ни войны».

На самом деле, ничего нового. Политика провокаций во все времена была основным вектором для британской короны. И Россия к этому успела привыкнуть.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 36

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  1. МВГ (Валерий) Сегодня, 06:02
    Пора нам уже подумать, как нам сдерживать и Британию и США. И это должны быть болезненные меры, которые по живому "гегемонов" пройдутся. Иначе до этих бронелобых не достучишься.
    МВГ
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:05
      Пора нам уже подумать, как нам сдерживать и Британию и США

      Они конечно офигевшие уже в край просто! Но как ?
      Все расчёты в долларах, основные транзакции через "них", ..нас реально превратили в медведя с атомным реактором - не в первые причем.
      И вот опять по кругу - они афигеть какие цивилизованные а Россия страна у которой слишком много ресурсов!- вот такая подоплёка, как всегда.... request
      DEZINTO
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:20
        А что уже "всемером" сдерживать не получается?
        210окв
        1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 06:50
          Цитата: 210окв
          А что уже "всемером" сдерживать не получается?

          хрыч
          1. синоби (Юрий) Сегодня, 07:55
            Чёт какие-то дауны на фото sad
            синоби
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:05
              Девочки из школы ведьм wassat
              хрыч
          2. Huumi (Ваня) Сегодня, 08:32
            Чот у них вид даунов-Это учеба так на их лица повлияла?
            Huumi
            1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 08:54
              Наркота, и сатанинские, кроваво-сексуальные ритуалы не придали их личикам одухотворенности.
              хрыч
      2. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 06:34
        ну а вчера была годовщина
        27 марта 1854 - Начало Крымской войны, Англия и Франция объявили войну России
        Hammerlock
      3. shark (Владимир) Сегодня, 08:55
        Вот в этом вся проблема. Все расчеты в долларах, полное отсутствие финансовой и промышленной самодостаточности. Пестование "предпринимательста" как спасения и подьема страны, упущенные поколения ( как минимум 2) вот к чему мы пришли. И вот в таком положении мы собираемся противостоять и сдерживать. Пора власти обратить взор внутрь себя. И сосредоточится как следует. Услышать наконец народ. 80 процентов населения против частного предпринимательста, против капитализма, против частной собственности на средства производства. А власть до сих пор твердит про "демократические ценности". Вотэ то ни к чему хорошему не приведет.
        shark
    2. olimpiada15 (Евгения) Сегодня, 06:29
      До них никогда не достучишься. Истина в том, что под термином "сдерживания" замаскирована настоящая суть отношения запада в России: уничтожение нашего государства, полное подчинение с целью получения контроля над ресурсами, что и происходит на протяжении столетий. Наши предки справлялись, платя за Победы неимоверную цену.
      olimpiada15
    3. zapfen (Толик Петров) Сегодня, 06:37
      А еще лучше подумать, как развивать собственную страну и обеспечить достойный уровень жизни граждан. А не заниматься сдерживанием каких то туземцев.
      zapfen
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 08:12
        Скажем дружно - А ну ка, попробуйте? -
        Впрочем, недавно так, какой то светоч, на холме вещал, что с "мордором" всё! покончено .....
        Измельчал политический "бомонд" там, за бугром, похоже скоро и понятия такого не останется, будут контингент набирать прямо из шапито ... или палаты под номером 6!
        rocket757
    4. синоби (Юрий) Сегодня, 08:27
      Способ есть и реализуется.Отвязка торговых операций от доллара.
      синоби
  2. гильза (максим) Сегодня, 06:08
    Ей богу задрали уже,сдерживатели. Пляски половецкие с целью повышения благосостояния ещё куда ни шло. Хоть объяснимо ради чего всё было. А сейчас то что? Мнилась Великая Победа над коммунизмом, а оказалось,что коммунизм это лишь "увлечение" сильной нации, а вот с нацией как-то не вытанцовывается ВП. Многовековой опыт тому в помощь. И теперь хоть из под забора погавкать? Ведь не выдержат противостояния...Никак. Если им приходится тридцатью своими баксами,на каждый наш оборонный отвечать. Да ещё и сырьевая составляющая у нас. Ну зачем всё это? Зачем? Там вообще аналитиков не осталось в принципе что ли?
    гильза
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:12
      Там вообще аналитиков не осталось в принципе что ли?

      Там энерция теперь всех несёт. Уже не имеет значения здравый смысл, просто все в одном стаде несутся в даль.....
      И знаете что...личное мнение - осталось только очередному Гавриле принципу (образно говоря) появится на арене, и совершить идиотский поступок, и всё понесётся вновь ......
      И так снова, и снова, и снова,.....люди невероятно любят повторять ошибки....
      DEZINTO
      1. гильза (максим) Сегодня, 06:15
        Вот тебе и общество индивидуалов! Это получается,что социализм культивирует личность , а общество потребления её подминает. Новый оборот в идеологии. Несёт то их несёт, но процесс всё менее управляемый. Как энергия то гасится будет? Килотоннами?
        гильза
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:20
          Как энергия то гасится будет? Килотоннами?

          Ну вот я и сказал. Раньше пулемёт считался невероятно здерживающим фактором. Тоже говорили -"да кто-же начнёт войну с таким смертоносным оружием" !? и что?

          Теперь вот тоже все думают что - "да не может быть". Да может, очень даже может. Нельзя недооценивать степень человеческого идиотизма. Так что да, может даже и килотоннами теперь. (вместо пулемётов в прошлом веке) запросто. увы.
          DEZINTO
          1. гильза (максим) Сегодня, 06:36
            К тому же идиотизм этот культивируется. Мне шибко нравятся теории о "русском фейке про ядерную зиму". А ещё, что русские не разменяют человечество на свою страну и будут драться на кулачках со всей этой оравой. Один умный человек недавно сказал, что разменяют. Да и у любого в деревне или в городе спросить. Безапеляционно скажет,что жахнуть надо. Поэтому интересно другое. Любое действие имеет логические составляющие. Причину,повод к началу, основную часть ( само действие) и последствия. Мы сейчас в каком месте?
            гильза
            1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 06:40
              Мы сейчас в каком месте?

              После высылки дипломатов со всех окраин НАТО......мне кажется, мы в том месте - что осталось кому-то бросить спичку.....бензин уже разлили.... request
              (ну лично мне так кажется, не хочу нагнетать конечно)
              Просто очевидно что всё повторяется по кругу, и к сожалению и в этом веке всё повторится, чуть иначе но так-же...так что ...ничего нового ожидать не приходится...
              DEZINTO
      2. Angel_and_Demon (Виктор) Сегодня, 07:28
        Цитата: DEZINTO
        И так снова, и снова, и снова,.....люди невероятно любят повторять ошибки....

        нет, они просто забывают историю, а с образованием на западе сейчас вообще плохо, так что многие этой истории и не знают
        Angel_and_Demon
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:17
    Видать, рука прибита к спине железодорожным костылем, или как минимум гвоздем соткой, не меньше! fool А вообще, дурью маются, не знают, как нам жизнь испортить. Отсюда и все их бездарные потуги!
    Геркулесыч
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 06:31
    Лишний раз подтверждена аксиома, что наших западных и ближневосточных партнёров надо давить нещадно по всем фронтам
    Дормидонт
  5. Mavrikiy Сегодня, 06:43
    В министерстве обороны Британии заявили, что коллективному Западу

    Даааа..... "Что то с памятью моей стало" Брексита не было? Англия отдельно, а коллективный Запад отдельно.
    С другой стороны "интересно девки пляшут":
    Это не обязательно означает, что нужно отвечать тем же самым вектором, по которому вас атаковали.
    Нужно быть в состоянии производить как эскалацию, так и деэскалацию.

    Что то изменилось у них в мозгах? Нет. Просто они готовы снять санкции если мы встанем на колени (но это они говорили сотни раз. Просто сейчас другими словами и другой "говорящей головой", хотя и такой же тупой)
    Mavrikiy
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:21
      Пришло понимание о ошибочности брексита. Англосаксы теряют влияние в Европе. Германия с удовольствием подыгрывает бритам, но только на словах(разрешение на строительство газопровода выдали в самый разгар истерии). Похоже у англичан и американцев жуткий цейтнот по времени, коль так грубо работать стали. За любую призрачную надежду цепляются. Немцы, похоже перспективы своего влияния наконец узрели. Как освободятся от оккупации, много веселого в Европе увидим.
      Сергей985
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:44
    Только изподтишка им и остаётся нам гадить, а нам нужно начать их троллить, учитывая их слабые места в экономических, политических, социальных и исторических вопросах, а также играть на всех противоречиях, сложившихся между Америкой и Европой.
    ul_vitalii
  7. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:52
    Какие наивные мелкобриты, не знают как надо сдерживать Россию. Всё просто, надо челобитную царю привезти. И взять на себя обязательство выгнать со своей территории всех наших жуликов с ихними отпрысками и наворованными капиталами. laughing
    Рысь33
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:29
      Нет, капиталы надо обязательно конфисковать!!!
      Сергей985
  8. Равик (Сергей) Сегодня, 07:01
    Не надсадись, Мэй!
    Геморрой выпадет...
    Равик
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 07:06
    Эти островитяне-блефускианцы пусть как хотят резвятся, но наши то чего? Какие-то невнятные сожаления и озабоченности "зеркального типа". Где активная международная позиция, а не вялые реакции? Или зажравшимся у нас наверху "бутерброд не лезет в рот", когда подумают как там британский или американский народ? Или принцип just business уже перекрыл все на свете, даже здравый смысл? У меня такое впечатление, что Захарова и Кушнер играют в одной команде и команда эта не российская.
    Altona
  10. В. Ушаков (Виктор) Сегодня, 07:13
    До тех пор, пока Россия не нанесёт, именно США, некий непоправимый ущерб, в военном отношении, ничего не изменится.
    Надо хорошо бомбануть по их группировке (например, в Сирии), чтобы погибли в этой бомбёжке - ВСЕ ы и, чтобы наши, скажем, АПЛ в это время были в положении тотального ракетного перекрытия ВСЕЙ территории США, при полной готовности к пуску ядерных ракет.
    Только так можно остановить поток лжи и хамства "объединённого Запада".
    Их остановить может лишь военный разгром, даже вполне локальный.
    В. Ушаков
    1. синоби (Юрий) Сегодня, 08:22
      Пока на западе правит чистоган,изолировать нас не получится по умолчанию.
      PS:Врут?Собака лает,ветер носит.Врут к стати постоянно.И врали.И будут врать.Потому что слабы.Сильному нет необходимости лгать.Он тактично промолчит.
      синоби
  11. Tusv (Владимир) Сегодня, 07:34
    Капот открывали, а побалонам пинали? Не помогло? Дуйте в выхлопную трубу. Танк получиться-мы сдадимся
    Tusv
  12. синоби (Юрий) Сегодня, 07:59
    Нууу,это мы уже видели.И не раз.Забавно то что это всегда заканчивалось одинаково.Запад ругался меж собой и приползал по одиночке мириться.Старо.
    синоби
  13. Huumi (Ваня) Сегодня, 08:31
    бронежилет на помидоры надень-а то достанет Россия...
    Huumi
  14. nikolaev Сегодня, 08:47
    щупальцами ? - например
    nikolaev
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