В эпоху, когда есть стабильная "серая зона" государства, мы должны быть готовыми реагировать и действовать. Это не обязательно означает, что нужно отвечать тем же самым вектором, по которому вас атаковали. Нужно быть в состоянии производить как эскалацию, так и деэскалацию. Нужно быть в состоянии использовать современные технологии. И нам следует сознавать, что есть юридические и политические вопросы, связанные с тем состоянием, которое не дотягивает до войны. Мы привыкли к разграничению на войну и мир. Возможно, нам надо рассмотреть эту предпосылку, чтобы гарантировать, что мы не вступаем в боксерский матч, когда у нас одна рука привязана за спиной.

В министерстве обороны Британии заявили, что коллективному Западу (который, по сути, - НАТО) необходимо «ответственно перейти к пересмотру стратегии сдерживания. Это подтверждает как минимум то, что у Запада такая стратегия есть и направлена она явно против России, хотя ещё несколько лет назад в том же НАТО этот факт пытались оспаривать.Ответственный секретарь Минобороны Соединённого королевства Стивен Лавгроув совместно с замначальника штаба обороны ВС Британии Гордоном Мессенджером заявили, что нынешняя концепция сдерживания «не отвечает реалиям современности». Об этом сообщает информационное агентство ТАСС Из заявления представителей британского МО:Привязана за спиной или держит фигу в кармане?..Все эти заявления британские представители сделали в привязке к инциденту в Солсбери. Продолжая бездоказательные выпады в адрес России, британцы фактически сообщают, что вступают в "новую" фазу отношений с РФ, которая с их стороны будет выстраиваться исключительно на провокациях в стиле «ни мира, ни войны».На самом деле, ничего нового. Политика провокаций во все времена была основным вектором для британской короны. И Россия к этому успела привыкнуть.