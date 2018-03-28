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Несколько военных объектов в США получили посылки со взрывчатыми веществами

Чрезвычайные меры были приняты на ряде американских военных объектов, в адрес которых поступили подозрительные посылки, содержащие, в том числе взрывчатые вещества, сообщает News.ru.com со ссылкой на CNN.

Несколько военных объектов в США получили посылки со взрывчатыми веществами


Так отряд саперов, дислоцированный в Форт-Белвуре (Виргиния) получил посылку с порохом и продуктами сгорания.


Проведенное рентгеновское исследование показало также наличие (навигационной системы) GPS и самодельного запала. Предмет был передан (на экспертизу) в целости, сведений о пострадавших нет,
сказал представитель сухопутных сил США Майкл Говард.

Еще один пакет был доставлен в Национальный университет обороны в Форт-Макнейр в Вашингтоне. В нем, по заявлению военных, также находились взрывчатые вещества. Людей из здания эвакуировали. Позднее выяснилось, что посылка особой опасности не представляла.

Сообщается, что аналогичные пакеты «были получены ЦРУ и военно-морским фондом поддержки в Далгрене (штат Виргиния)».

Всего было обнаружено 10 таких посылок. Сейчас они находятся в лаборатории ФБР. Эксперты намерены установить содержимое всех посылок, а также того, кто их рассылал.

«Власти не верят, что за произошедшим может стоять тот же человек, который ранее был признан ответственным за организацию серии взрывов в столице штата Техас городе Остин. Он рассылал посылки с бомбами, в результате чего погибли два человека и еще несколько пострадали», – отмечает издание.

Журналисты напомнили, что на прошлой неделе преступник «был установлен, но в ходе задержания погиб (по некоторым данным, подорвал себя). Полиция установила его личность: 24-летний мужчина по имени Марк Энтони Кондитт.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress
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Комментарии 46

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  1. Тралл Сегодня, 10:00
    Путина недавно видели на почте. Совпадение? smile
    Тралл
    1. Vard Сегодня, 10:05
      Ага... лично отправлял... Взрывчатка называется "Старичёк"
      Vard
      1. Logall (Александр) Сегодня, 10:07
        Цитата: Vard
        Взрывчатка называется "Старичёк"

        "Пустячок" yes
        Logall
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:09
          Саша , привет ! hi
          Власти не верят, что за произошедшим может стоять тот же человек, который ранее был признан ответственным за организацию серии взрывов в столице штата Техас городе Остин

          Явное перебрасывание мостика к русскому следу , а ? wink
          bouncyhunter
          1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:19
            Цитата: bouncyhunter
            Явное перебрасывание мостика к русскому следу , а ?

            Маловероятно. По новостям было, что выявили там доморощенного взрывпосылторговца. Просто амерская пропаганда насилия зашла так далеко, что к массовым любителям пострелять в школах начали добавляться любители повзрывать по почте. Деградируют.
            Alex-a832
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:26
              А что амерзской пропаганде мешает у этого почтового подрывника откопать русские корни ? wink
              bouncyhunter
              1. alex-s (Александр) Сегодня, 10:45
                Ага... лично отправлял... Взрывчатка называется "Старичёк"

                "Старичёк-заподлячёк"
                alex-s
              2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:47
                Цитата: bouncyhunter
                А что амерзской пропаганде мешает у этого почтового подрывника откопать русские корни ? wink

                Ну .... у них если сразу ярлык не прилепили, значит материал отработанный на корзину. Вот соответствующие обвинения аж вперёд события - это по-ихнему...
                Alex-a832
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:57
                  Может и так , но матрасы любых средств не гнушаются , так что вполне ожидаемо в обозримом будущем появление русского следа в посылках .
                  bouncyhunter
                  1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 11:11
                    Конечно, это тоже вероятно. Поэтому посмотрим. "Шоу должно продолжаться" - одно из основных правил англосаксов.
                    Alex-a832
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:13
                      Цитата: Alex-a832
                      "Шоу должно продолжаться" - одно из основных правил англосаксов.

                      good Бесспорно , группа "Queen" была права !
                      bouncyhunter
          2. влад66 (Владимир) Сегодня, 10:23
            Цитата: bouncyhunter
            Явное перебрасывание мостика к русскому следу , а

            Здрав Будь Паша hi Ясен пень, когда не знаешь что делать, вали на русских и не надо никаких доказательств. hi
            влад66
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:27
              И тебе не хворать , Влад ! hi drinks
              Цитата: влад66
              Ясен пень, когда не знаешь что делать, вали на русских и не надо никаких доказательств.

              Это уже настолько стало обыденным , что попросту надоело ...
              bouncyhunter
        2. Vard Сегодня, 10:09
          Ага... Пустячок... а приятно...
          Vard
          1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:22
            Товарищи агенты, устройства рассылаемые вами в ЦРУ и пентагон, должны сопровождаться инструкцие к применению. А вы как всегда паспорта свои Гебисткие по запарке туда уронили. Эх вы!!!!!!!!! И просто гранату прислать нельзя было??????? Любой американец понимает, что есть граната, значит надо дернуть кольцо.
            gippernano
      2. uav80 (Александр) Сегодня, 12:37
        Цитата: Vard
        Взрывчатка называется "Старичёк"



        uav80
    2. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 10:16
      Цитата: Тралл
      Путина недавно видели на почте. Совпадение?

      Если недавно, то эти посылки точно не его. Его отправления "Почтой России" прибудут к адресату в следующем году.
      Вежливый Лось
    3. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:16
      Цитата: Тралл
      Путина недавно видели на почте

      Говорят что перед тем как зайти на почту он заходил в туалет.
      Серый брат
      1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 10:55
        Цитата: Серый брат
        Говорят что перед тем как зайти на почту он заходил в туалет.

        А на сильный русский дух из посылки у америкосов специалиста и не нашлось. Некому предъяву сделать.
        AlexVas44
        1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:18
          тупанул агент, гранату надо было прислать. Любой англосакс знает, что надо дернуть кольцо. А тут солдатской смекалки не хватило. И опять же вместо инструкций, по ошибке паспорт генерала КГБ обронили в конверт. Через что, чуть не спалились.
          gippernano
    4. dzvero (Иво) Сегодня, 11:31
      Почтой России? И недавно? Вы дали ВВП железное, нет, стальное алиби smile
      dzvero
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:02
        Реклама - Наша почта работает быстро и точно! можете поджигать "фитиль" на вашей бомбе, посылка дойдёт точно до адресата и вовремя! -
        rocket757
    5. словак Сегодня, 13:37
      Цитата: Тралл
      Путина недавно видели на почте. Совпадение? smile

      Нет, Путинские посылки сработали бы. Это от оппозиции- понты без пользы и результата
      словак
  2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:01
    Поаккуратней с ними. Вдруг там мельдоний
    Дормидонт
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:05
    И как только они поняли, что их хотят взорвать? what
    злой партизан
    1. Vard Сегодня, 10:07
      Так на конверте обратный адрес... Москва...Кремль...
      Vard
    2. gippernano (Neo) Сегодня, 11:11
      они и не поняли.
      gippernano
  4. uav80 (Александр) Сегодня, 10:10
    Старая новость какая то, его уже взяли...

    Сотрудники Федерального Бюро Расследований арестовали 43-летнего мужчину, подозреваемого в отправке посылок с порохом и взрывчаткой в ЦРУ и на военные объекты.

    Житель города Эверетт Тан Конг Пхан был арестован 26 марта. Мужчину задержали в доме, где он проживал.

    Пхану грозит тюремное заключение сроком до десяти лет и штраф в размере 250 тысяч долларов, если его вина будет доказана.
    uav80
    1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 10:19
      Цитата: uav80
      Старая новость какая то, его уже взяли...
      Сотрудники Федерального Бюро Расследований арестовали 43-летнего мужчину, подозреваемого в отправке посылок с порохом и взрывчаткой в ЦРУ и на военные объекты. Житель города Эверетт Тан Конг Пхан был арестован 26 марта.

      Фамилия у него какая-то не американская... С высокой степенью вероятности он имеет русское происхождение. Налицо подтверждение версии о русском следе.
      Николай Фёдоров
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 11:02
        Пахан? Проханов?
        sabakina
        1. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 11:36
          Цитата: sabakina
          Пахан? Проханов?

          Ну, да... На Пахана больше похоже... С такой фамилией и в русскую тюрьму идти нестрашно, возможно, что он там уже и был, отсюда и фамилия.
          Чем больше рассуждаю, тем более проникаюсь, что он - наш человек. Вот так же и фэбээровцы пришли к русскому следу. Так что дуру Терезу можно понять. Понять, но не простить.
          Николай Фёдоров
      2. gippernano (Neo) Сегодня, 11:06
        Видимо хотел подчеркнуть, что голимый русский агент
        gippernano
  5. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:12
    Что такое "продукты сгорания"? А с продуктами пищеварения они посылок не получали?
    Серый брат
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:05
      там возможно были продукты, но из Лондона. А даже самый тупой из тупых знает что это уже не шуточки.
      gippernano
  6. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 10:19
    О! Ну скоро нам эти посылки чудом обезвреженные будут показывать. Со штемпелем отправления "Поchта России"...
    Jovanni
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:03
      А паспорт случайно забытый в письме? Генерала КГБ?
      gippernano
  7. IrbenWolf Сегодня, 10:46
    Русские в Рейхе! Непостижимо !!!
    IrbenWolf
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:02
      причем открыто! присылают динамит и рекомендуют поджечь и посмотреть, как бабахнет в штабе. Удивительно, что нет парней, в американской армии, которые решились бы попробовать. Сыкло голимое.
      gippernano
  8. klaus16 (Андрей) Сегодня, 10:49
    Хрень полная! Если бы стояла задача взорвать, то так тупо и без результативно делать не стали. Причём не одна не взорвалась, и везде тут же стояли сапёры. Полная лажа.
    klaus16
    1. gippernano (Neo) Сегодня, 11:00
      Это не лажа, а бомба, информационная.
      gippernano
  9. gippernano (Neo) Сегодня, 10:58
    Да пьному понятно, фабрика ФСБ наяривает. Без всяких там хитростей присылают динамит, рекомендуют поджечь фитиль и посмотреть, что будет. В США такие вещи на ура срабатывали всегда.
    gippernano
  10. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 10:59
    Что такое порох понятно. Что такое продукты сгорания? То, что уже сгорело?
    sabakina
    1. танк66 Сегодня, 12:16
      Это самое жуткое в бандерольках. мОзги у экспертов коротят как у роботов- исполнителей в советском детском фильме "Отроки во вселенной"
      танк66
  11. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 10:59
    Ну вот еще один предлог на Россию по гавкать.
    sgr291158
  12. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:20
    Обратный адрес наверняка: Москва,Кремль до востребования.
    konstantin68
  13. баклан (Станислав) Сегодня, 11:28
    Шо, опять русские? fool
    баклан
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