Несколько военных объектов в США получили посылки со взрывчатыми веществами

Проведенное рентгеновское исследование показало также наличие (навигационной системы) GPS и самодельного запала. Предмет был передан (на экспертизу) в целости, сведений о пострадавших нет,

Чрезвычайные меры были приняты на ряде американских военных объектов, в адрес которых поступили подозрительные посылки, содержащие, в том числе взрывчатые вещества, сообщает News.ru.com со ссылкой на CNN.Так отряд саперов, дислоцированный в Форт-Белвуре (Виргиния) получил посылку с порохом и продуктами сгорания.сказал представитель сухопутных сил США Майкл Говард.Еще один пакет был доставлен в Национальный университет обороны в Форт-Макнейр в Вашингтоне. В нем, по заявлению военных, также находились взрывчатые вещества. Людей из здания эвакуировали. Позднее выяснилось, что посылка особой опасности не представляла.Сообщается, что аналогичные пакеты «были получены ЦРУ и военно-морским фондом поддержки в Далгрене (штат Виргиния)».Всего было обнаружено 10 таких посылок. Сейчас они находятся в лаборатории ФБР. Эксперты намерены установить содержимое всех посылок, а также того, кто их рассылал.«Власти не верят, что за произошедшим может стоять тот же человек, который ранее был признан ответственным за организацию серии взрывов в столице штата Техас городе Остин. Он рассылал посылки с бомбами, в результате чего погибли два человека и еще несколько пострадали», – отмечает издание.Журналисты напомнили, что на прошлой неделе преступник «был установлен, но в ходе задержания погиб (по некоторым данным, подорвал себя). Полиция установила его личность: 24-летний мужчина по имени Марк Энтони Кондитт.