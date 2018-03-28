Российские сапёры сформировали группы защиты от дронов

При выполнении задач по разминированию объектов в Сирийской Арабской Республике сапёры Международного противоминного центра (МПЦ) неоднократно испытывали на себе воздействие нового вида диверсионной деятельности – применения боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено на территории РФ) бытовых БЛА (дронов). В результате от сброшенных с бытовых дронов взрывных устройств МПЦ имеет санитарные потери. От трагедии уберегли высокая выучка бойцов и специальные средства защиты. А ведь потеря даже одного высококлассного специалиста приводит к снижению эффективности боевого подразделения, не говоря уже о чувствах родных и близких военных сапёров.В конце марта 2018 года в подмосковном Нахабино на территории Международного противоминного центра прошла конференция по новым формам и способам выполнения задач инженерного обеспечения. Специалисты МПЦ продемонстрировали работу групп защиты подразделений от атак БЛА. Средством для борьбы с дронами был выбран переносной комплекс подавления (ПКП) БЛА “Ступор”. Этот комплекс успешно доказал свою высокую эффективность как на различных полигонах и испытаниях, так и в условиях реальной боевой работы.В ходе практических занятий была смоделирована ситуация условной атаки БЛА на подразделение сапёров. Группа прикрытия, вооруженная комплексами “Ступор”, своевременно обнаружила и подавила каналы управления и навигации “вражеских” БЛА. В результате один дрон был принудительно посажен, а второй, в целях обнаружения оператора, принудительно отправлен на точку взлёта.Специалисты Международного противоминного центра и участники конференции высоко оценили как тактико-технические характеристики ПКП “Ступор”, так и удобство применения данного комплекса. Необходимость использования данного изделия очевидна, это подтвердили как сами сапёры, так и участники конференции.