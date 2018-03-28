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Российские сапёры сформировали группы защиты от дронов

При выполнении задач по разминированию объектов в Сирийской Арабской Республике сапёры Международного противоминного центра (МПЦ) неоднократно испытывали на себе воздействие нового вида диверсионной деятельности – применения боевиками «Исламского государства» (ИГ, запрещено на территории РФ) бытовых БЛА (дронов). В результате от сброшенных с бытовых дронов взрывных устройств МПЦ имеет санитарные потери. От трагедии уберегли высокая выучка бойцов и специальные средства защиты. А ведь потеря даже одного высококлассного специалиста приводит к снижению эффективности боевого подразделения, не говоря уже о чувствах родных и близких военных сапёров.



В конце марта 2018 года в подмосковном Нахабино на территории Международного противоминного центра прошла конференция по новым формам и способам выполнения задач инженерного обеспечения. Специалисты МПЦ продемонстрировали работу групп защиты подразделений от атак БЛА. Средством для борьбы с дронами был выбран переносной комплекс подавления (ПКП) БЛА “Ступор”. Этот комплекс успешно доказал свою высокую эффективность как на различных полигонах и испытаниях, так и в условиях реальной боевой работы.




В ходе практических занятий была смоделирована ситуация условной атаки БЛА на подразделение сапёров. Группа прикрытия, вооруженная комплексами “Ступор”, своевременно обнаружила и подавила каналы управления и навигации “вражеских” БЛА. В результате один дрон был принудительно посажен, а второй, в целях обнаружения оператора, принудительно отправлен на точку взлёта.



Специалисты Международного противоминного центра и участники конференции высоко оценили как тактико-технические характеристики ПКП “Ступор”, так и удобство применения данного комплекса. Необходимость использования данного изделия очевидна, это подтвердили как сами сапёры, так и участники конференции.


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Комментарии 13

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  1. Vik66 (Виктор) Сегодня, 10:48
    Санитарные потери, это как ? 300-е что-ли ?
    Vik66
    1. Bronevick (Руслан) Сегодня, 10:55
      Это когда живой, но оторвало руку или ногу. Вроде живой, но уже не боевая единица.
      Bronevick
      1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:09
        Не обязательно когда что то оторвало.любое ранение или кантузия
        vkl.47
  2. Sadko88 (Старший) Сегодня, 10:50
    Не эффективно так как отвлекает сапера являясь по сути переносным комплексом ПВО. Нужны локальные постановщики помех быстрого развертывания. И судя по тому как часто происходит разрыв связи у владельцев бытовых БПЛА в нашей стране, ничего особо изобретать не нужно
    Sadko88
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:14
      Эта штука мобильная и компактная (относительно)можно на любом транспорте перевозить.и не факт что сам сапёр с ней будет ходить.возможно боец из группы прикрытия
      vkl.47
  3. Siegen (Валентин) Сегодня, 10:54




    электромагнитное оружие предназначено для подавления сигналов GPS и Wi-Fi
    Siegen
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 11:38
      Жан Батист Эммануэль Зорг одобряет! smile
      Alexey RA
  4. Вояджер (Андрей) Сегодня, 11:12
    Над дизайном пластиковой коробки можно было и получше поработать..
    Вояджер
  5. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:21
    Российские сапёры сформировали группы защиты от дронов

    Интересно если по "машине" жахнуть, вырубит электронику recourse?! По идеи должно вырубить, даже спалить часть электроники, а то есть оружие становится много целевым.... yes soldier
    XXXIII
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 11:31
      Цитата: XXXIII
      Интересно если по "машине" жахнуть, вырубит электронику

      Не вырубит. Девайс давит связь и навигацию.
      Серый брат
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:00
        Цитата: Серый брат
        Цитата: XXXIII
        Интересно если по "машине" жахнуть, вырубит электронику

        Не вырубит. Девайс давит связь и навигацию.
        По идеи должна вырубить, может простой и нет, но современные напичканные электроникой вполне может, бортовой пк машины вырубить должен. Машина и бпл, оба вида напичканы электроникой, даже бпл имеет защиту от помех....
        XXXIII
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:59
          Интересно, а полицейский радар или дорожные камеры, в ступор, этот агрегат загоняет???
          rocket757
  6. Xscorpion (Евгений) Сегодня, 12:12
    Цитата: Bronevick
    Это когда живой, но оторвало руку или ногу. Вроде живой, но уже не боевая единица.


    Да прям.Это временная небоеспособность.Причем не обязательно из за ранения или контузии,может быть и из за психологического состояния бойца.Ну испугался к примеру сильно.
    Xscorpion
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