13:55 28 марта
Мы с тобой, Кемерово!
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Американский эксперт рассказал о преимуществе РФ в случае начала войны

Пентагон принимает меры по увеличению дальности ракетных и артиллерийских систем, так как в первые дни гипотетического военного конфликта с РФ они окажутся без поддержки с воздуха, приводит РИА Новости заявление сотрудника аналитического центра Rand Corporation Джона Гордона.



Так, «в первые 7-10 дней гипотетической войны российские войска будут иметь серьезное преимущество в численности и во всех аспектах боевых действий на суше», считает Гордон.


Из-за мощности и дальности действия российской ПВО все формы поддержки с воздуха будут серьезно затруднены, и последствия этого сухопутные войска ощутят на себе,
сказал он ресурсу Military.com.

Кроме того Россия имеет преимущество в численности и дальнобойности артиллерийских систем.

Русские подходят к этому очень серьезно: артиллерия была сильной стороной российской армии еще в царские времена,
отметил эксперт.

В связи с этим руководство вооруженных сил США принимает меры для совершенствования ракетных и артиллерийских вооружений, например, самоходных гаубиц М-109 "Паладин".

Мы должны увеличить дальность всех разрабатываемых систем (…) и достичь превосходства над противником в этой области,
цитирует ресурс командующего американскими сухопутными войсками на Тихом океане генерала Роберта Брауна.

Использованы фотографии: U.S. Army / Capt. Brett Tinder
19

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 54

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:19
    Закопошилась тьма тараканья, это не сороковые годы прошлого века, сейчас раз, два и в дамках, выноси готовенького, кто на новенького. smile
    ul_vitalii
    1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:21
      А что они будут делать с Искандерами?
      bulvas
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:29
        Цитата: bulvas
        А что они будут делать с Искандерами?

        Противоискандеры строгать. Но это частности.
        Alex-a832
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:37
          Цитата: Alex-a832
          Но это частности.


          Ничего себе частности
          Единственное спасение от них - не попадаться на глаза
          bulvas
      2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:38
        Вроде и правильные выводы , но уж больно смахивает на очередное выпрашивание денег . what
        bouncyhunter
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 10:42
          у них, в отличии от нас не стоит вопрос защиты страны

          Поэтому, на первом месте у них вопрос выбивания денег

          bulvas
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:45
            С их-то военным бюджетом ещё и попрошайничать ? Зажрались , видать ... Хотя понимаю : чем больше дают , тем больше хочется . wink
            bouncyhunter
            1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 11:07
              Цитата: bouncyhunter
              С их-то военным бюджетом ещё и попрошайничать ? Зажрались , видать ... Хотя понимаю : чем больше дают , тем больше хочется

              Да просто львиная доля этого бюджета уходит на содержание военных баз по всему миру. А на вооружение надо бы подкинуть. Пентагон деньги просит каждый год, все время им мало...
              helmi8
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:11
                Цитата: helmi8
                Пентагон деньги просит каждый год, все время им мало...

                Так и я о том же . Аппетит приходит во время еды .
                bouncyhunter
        2. Logall (Александр) Сегодня, 10:46
          Цитата: bouncyhunter
          уж больно смахивает на очередное выпрашивание денег .

          Это уже не выпрашивание, ведь военный сверх-бюджет принят. Это оправдание столь высоких затрат на вооружения.
          Logall
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:55
            Цитата: Logall
            Это оправдание столь высоких затрат на вооружения.

            Что-то типа отчёта об освоении средств ? wink
            bouncyhunter
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:56
              Выпрашивают бабосики, явно, впрочем и артиллерию подтяну заодно!
              Я что то сомневаюсь, кто то читал за то, что полосатые могут/ ведут/ вели боевые действия без поддержки авиации вообще, без подавляющего превосходства авиации, в частности?
              За Пунические войны аналогий не надо, только в наше время! Обстрел издали, топорами тож не предлагать, автор именно за наземные боевые действия писал.
              rocket757
              1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:03
                Цитата: rocket757
                кто то читал за то, что полосатые могут/ ведут/ вели боевые действия без поддержки авиации вообще, без подавляющего превосходства авиации, в частности?

                Чё-то не припомню такого ...
                bouncyhunter
      3. 97110 (николай) Сегодня, 11:04
        Цитата: bulvas
        А что они будут делать с Искандерами?

        А что они будут делать с нашими людьми? Ведь гнать их надо из Силиконовой долины, русских шпионов! Даже если будут говорить, чо они - евреи! Не верьте им, американцы! Они и обрезание могли сделать, чтобы к вашим военным секретам поближе подобраться! Евреи должны Израиль от арабов защищать, а не американские военные секреты вынюхивать! Да вы люди опытные, как в 1941 японцев в концлагерь сами догадаетесь законопатить. Даа, запустили вы в свою америку всяких опасных, хана вам, янки...
        97110
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:46
          Цитата: 97110
          А что они будут делать с нашими людьми? Ведь гнать их надо из Силиконовой долины, русских шпионов!


          А где нам тогда их технологии доставать?
          bulvas
      4. Romka47 (Роман) Сегодня, 11:25
        Массированно бомбить томагавками скорее всего
        Romka47
        1. bulvas (Василий) Сегодня, 12:48
          Цитата: Romka47
          Массированно бомбить томагавками скорее всего


          Томагавки еще можно перехватить, по крайней мере, успеть запустить Искандеры,
          а Искандеры не перехватят

          Кроме того, Искандеры мобильные, а цели для Искандеров - нет
          bulvas
          1. Romka47 (Роман) Сегодня, 12:59
            Да я тут с Вами на 100% согласен, я просто ответил на вопрос "А что они будут делать с Искандерами?" . Про перехват Искандеров я даже заикаться не буду.
            Romka47
            1. bulvas (Василий) Сегодня, 13:29
              Цитата: Romka47
              Да я тут с Вами на 100% согласен,


              тогда ставьте плюс, как я вам поставил
              laughing
              bulvas
    2. ser-pov (Сергей) Сегодня, 10:39
      Если дернутся, сразу удар по Штатам, и другие сразу сдуются....
      ser-pov
      1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 12:56
        Когда, то-ли в конце 50-х, то-ли в начале 60-х, но до Карибского кризиса точно, вызвал нашего посла мелкобритский Форин Офис, и стал ультиматумы ставить, угрожая ЯО, наш посол ответил просто: "Ну значит умрем все вместе". После этого наглы тут же стали говорить о необходимости диалога...

        Другого языка они не понимают
        ROSS_Ulair
  2. антивирус Сегодня, 10:19
    кто им глаза закрывал до этого прозрения?
    Наверное Ельцын БН!
    антивирус
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 10:20
    В принципе, логичные выводы, но это опять же меряние металлическими фаллосами без учета человеческого фактора.
    Altona
    1. Vard Сегодня, 10:35
      Ну так по длине и толщине вроде как слава богу... А если ещё наш темперамент добавить... То все ба... Женщины наши...
      Vard
      1. white.eagle Сегодня, 11:28
        В России много красивых женщин но также эпидемия импотенции. Tем больше у россиян будут проблемы с сексом при виде европейских женщин, которые, в отличие от женщин в России не носят короткие юбки и высокие каблуки laughing
        white.eagle
        1. andj61 (Андрей) Сегодня, 11:38
          Цитата: white.eagle
          В России много красивых женщин но также эпидемия импотенции. Tем больше у россиян будут проблемы с сексом при виде европейских женщин, которые, в отличие от женщин в России не носят короткие юбки и высокие каблуки laughing

          no Это в Европе эпидемия импотенции! А вот при виде европейских женщин (за исключением красавиц-полек, естественно! bully ) у россиян, конечно же, - в этом с Вами соглашусь - будут проблемы с сексом - уж очень страшны эти европейки и столько выпить крайне сложно! hi
          andj61
        2. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 12:28
          Цитата: white.eagle
          В России много красивых женщин но также эпидемия импотенции.

          Это откуда такая смешная информация про эпидемию импотенции?
          Alex-a832
          1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 12:49
            Цитата: Alex-a832
            Это откуда такая смешная информация

            Да не обращайте внимания, Алексей. Заходило ещё вчера, и вещало, в частности, что поляки - это сарматы... ну, а мы, соответственно - монголы. wassat Да много чего намолотил. Тот же рабинович(жаль, пропал куда-то) по сравнению с этим - образец конструктивности и верх адекватности. Да бес с ним - покрутится, подсохнет и отвалится. laughing
            Paranoid50
  4. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 10:25
    Чегой то развелось этих икспердов западных о преимуществах Российских ВС над США. Похоже амерские оружейные лобби активизировались - "даёшь миллиардный военный бюджет США!".
    Alex-a832
  5. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 10:26
    Горжусь, что в своё время поучаствовал в меру сил и способностей в подготовке будущих артиллеристов. Причём в самые паршивые для страны годы-в 90-е...Многие из ребят служат до сих пор. Некоторые дослужились до полковников. Почти все (из тех про кого знаю повоевали: кто в Чечне, кто в Ю.Осетии (а кто и там и там) и сильно подозреваю, что и в Сирии...
    злой партизан
  6. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:28
    Сколько они уже бьются с артиллерией своей, денег немеряно потратили.Все пока впустую. Похоже полностью компетенцию утратили.
    Сергей985
    1. 97110 (николай) Сегодня, 11:12
      Цитата: Сергей985
      Похоже полностью компетенцию утратили.

      С чего Вы взяли? У их капитализм, главное - получение и правильное распределение прибыли. Надеюсь, Вы согласны, что с этим у них всё в порядке? Неважно, куда пушка стреляет. Важно, что её продали за приличную цену (себестоимость + БООльшая прибыль) и деньги получили кто надо.
      97110
  7. Siegen (Валентин) Сегодня, 10:32
    в первые 7-10 дней гипотетической войны российские войска будут иметь серьезное преимущество в численности и во всех аспектах боевых действий на суше

    Ну а потом российские войска получат подкрепления и разовьют успех вглубь территории США...
    Siegen
    1. 97110 (николай) Сегодня, 11:22
      Цитата: Siegen
      Ну а потом российские войска получат подкрепления

      Из КНР? С Филиппин? Или на германский пролетариат надеетесь? Это они с украины получат - укров не надо долго уговаривать, им жрать сегодня охота, желательно, на халяву. А потом отправят сюда своих цветных с Бараком во главе - всё равно делать им в штатах нечего. Скажут, что тут всего от пуза и даром, не отобьёмся.
      97110
      1. Siegen (Валентин) Сегодня, 12:20
        Юмор не поддержан belay
        Ведь американский "аналитик" не указал территорию...
        Чья она? recourse
        Siegen
    2. white.eagle Сегодня, 11:33
      подкрепления? Ну, если китайская армия не придет на помощь в нынешней демографической ситуации России это невозможно. Но китайская помощь обойдется России настолько, что лучший вариант это сдаться НАТО.
      white.eagle
  8. Серый брат (Сергей) Сегодня, 10:33
    Американский енерал вон че говорит:
    Министр армии США Марк Эспер заявил, что в 2028 году американские военные смогут победить "в любой войне". Об этом сообщает Defense News.

    "В 2028 году мы будем готовы разместить военный контингент где угодно и когда угодно, мы сможем вести борьбу до решительной победы в обширном многодоменном конфликте с любым потенциальным противником, одновременно сдерживая другие страны и сохраняя способность воевать против нерегулярных вооруженных формирований", — приводит издание слова Эспера.

    По его мнению, подобных успехов американцам удастся добиться благодаря применению современных вооружений в сочетании с тактикой, "основанной на новейшей доктрине ведения боевых действий ". Кроме того, Эспер уверен, что американские солдаты не будут иметь себе равных по "поражающим способностям".

    Эспер добавил, что для достижения обозначенной цели уже вносятся серьезные изменения в доктрину, организацию, обучение и комплектование Сухопутных войск.

    https://ria.ru/world/20180327/1517394583.html?ref
    errer_block=index_most_popular_6
    Серый брат
    1. синоби (Юрий) Сегодня, 11:12
      Опаньки,а с логистикой у генерала то,похоже того,полное куку.Какая бы совершенная авиация ни была,но переброску большого количества тяжёлой техники одномоментно она обеспечить не может.И не сможет в обозримом будущем пока человечество не освоит управление гравитацией.Киберкостюмы как у Хайнлайна или железного человека,хоть и более реальны,но это не панацея и противоядие к ним уже есть.Хотя прототипы костюмов только в разработке.Короче,генерал чуть-чуть немного слишком оптимистичен.
      синоби
    2. 97110 (николай) Сегодня, 11:24
      Цитата: Серый брат
      Эспер добавил, что для достижения

      Это они свой бюджет делят. К нам отношения не имеет.
      97110
  9. Jovanni (Evgenevgen) Сегодня, 10:36
    Вот упертая публика! Ну ясней ясного сказал ВВП, не удастся за океаном на этот раз отсидеться, а они за старое...
    Jovanni
  10. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 10:38
    При таких ракетных технологиях, как сейчас, расписывать сценарий конфликта запада с Россией при помощи артсистем, звучит очень глупо. Хотя ведь генерал сухопутных войск матрасии глаголит. fool
    Egorovich
    1. Siegen (Валентин) Сегодня, 10:42
      В споре матрасник имеет явное преимущество: состязаться с ним - глупо,
      а капитулировать - позорно request
      Siegen
    2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:09
      Был у нас уже в прошлом "ракетчик" ( перед Брежневым руководил). Одними ракетами на поле боя не навоюешь.
      Сергей985
    3. синоби (Юрий) Сегодня, 11:21
      Ну это вы зря.Конфликт в Сирии,чеченские войны,война на донбасе очень хорошо показывает преимущества ствольной артилерии и РСЗО в зонах где у противника в небе нет авиации.И генерал прав,в небе у них преимущества нет и не будет.
      синоби
  11. Izotovp (Павел) Сегодня, 10:47
    А учитывая что современные фронтовые зрк учатся работать по поверхности,а ПТУРы-по воздуху и грань между ракетами в этих комплексах постепенно стирается,то мы приближаемся к универсальному комплексу,которому будет все равно по какой цели работать-танк или вертолёт.
    Izotovp
  12. Житель Урала Сегодня, 10:52
    Всем денег выделили, а про сухопутных забыли. Вот и зашевелился генерал, только текст под копирку у коллег взял.
    Житель Урала
  13. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:53
    Не будет никакой обычной войны, поскольку Запад обладает подавляющим преимуществом в обычных вооружениях и людских ресурсов.
    Будет запекание прилежащей к России местности ядрён-батоном, до хрустящей корочки, чтобы больше с этого направления ни одна шавка не взвигнула, никогда более. request
    Хватит, наосвобождались!!! Будет капитальная санация местности. Все те страны, которые думают, что подтявкивая ФША они тем самым укрепляют свою позицию просто глуп цы. Лая на Россию в унисон с матрасией это добровольно рисовать на своём лбу мишень, а уж если разместить оружие пин дос ников, тем более ядерное, хоть и сверх-мини-милли-, да хоть пико- маленькое, это как заползти в микроволновку, закрыть изнутри дверку и ждать, когда мимо проходящий нажмёт кнопку запуска. yes
    Так что не помогут ни "палладины" ни прочие ништяки. Запасайтесь саваном, можете у кутурье помоднячее пошить себе, белыми тапочками и готовьтесь ползти к ближайшему кладбищу, если конечно успеете. Потому как пин дос ники вас в любой момент определят в "жертвенные барашки". Им нужно поле боя подальше от "своих берегов". Тоже наивные. laughing Ракеты берега не замечают. request laughing Там тоже санация "тараканов" будет, полная, да ещё вулканы и геологический разломы добавят. lol laughing
    К-50
    1. синоби (Юрий) Сегодня, 11:46
      Какой вы однако суровый belay Гипотетически,это значит где-то далеко,в странах третьего мира.Никто в серьёз прямой конфликт Россия-США не рассматривает.Случись такое,и выживут только простые организмы глубоко в мировом океане.
      синоби
  14. Тузик (Алекс) Сегодня, 11:09
    т.е. генерал четко дает понять, что они рассматривают гипотетическую войну только со стороны вторжения в Россию, а ни как не оборонительную войну.
    Тузик
  15. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:19
    А как вы думали? Это не "Буря в пустыне". Тут выбомбить не получится,придется "врукопашную" встретиться,причем без передвижного "Макдональдса".
    konstantin68
  16. баклан (Станислав) Сегодня, 11:27
    На суше, это где конкретно? Кто же вам даст их здесь развернуть. Упражняйтесь на мексиканцах...
    баклан
  17. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 12:03
    Цитата: white.eagle
    В России много красивых женщин но также эпидемия импотенции. Tем больше у россиян будут проблемы с сексом при виде европейских женщин, которые, в отличие от женщин в России не носят короткие юбки и высокие каблуки laughing

    Конечно, закутанная в паранджу европейка вряд ли возбудит...
    Ingvar0401
  18. AKsvlad047 Сегодня, 12:30
    Эти с..к...и открыто говорят, что собираются воевать на нашей территории!!! Необходимо и дальше совершенствовать систему ПВО, включая ЗРК и авиацию!!! Спать нашим военным и конструкторам в данной ситуации ни как нельзя!!! Да и систему образования необходимо опять приводить к стандартам СССР, а то в будущем будет проблема в наличии передовых технологий, т.к. перспективных молодых кадров все меньше, да и исход их за рубеж не ликвидирован.
    AKsvlad047
  19. словак Сегодня, 13:22
    Пентагон хочет, чтобы артиллерия и ракетные системы дальше стреляли по России? С территории США? Нет. Они готовятся воевать в Европе и сохранить свою территорию в неприкосновенности. Путин должен им объяснить, что любая мина из Европы по России отзовется "Сатаной", или "Ярсом" по США. Вассалы без команды матрасников пукнуть в сторону России не смеют.
    словак
Картина дня