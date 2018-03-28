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Американский эксперт рассказал о преимуществе РФ в случае начала войны
Пентагон принимает меры по увеличению дальности ракетных и артиллерийских систем, так как в первые дни гипотетического военного конфликта с РФ они окажутся без поддержки с воздуха, приводит РИА Новости заявление сотрудника аналитического центра Rand Corporation Джона Гордона.
Так, «в первые 7-10 дней гипотетической войны российские войска будут иметь серьезное преимущество в численности и во всех аспектах боевых действий на суше», считает Гордон.
Кроме того Россия имеет преимущество в численности и дальнобойности артиллерийских систем.
В связи с этим руководство вооруженных сил США принимает меры для совершенствования ракетных и артиллерийских вооружений, например, самоходных гаубиц М-109 "Паладин".
Так, «в первые 7-10 дней гипотетической войны российские войска будут иметь серьезное преимущество в численности и во всех аспектах боевых действий на суше», считает Гордон.
Из-за мощности и дальности действия российской ПВО все формы поддержки с воздуха будут серьезно затруднены, и последствия этого сухопутные войска ощутят на себе,сказал он ресурсу Military.com.
Кроме того Россия имеет преимущество в численности и дальнобойности артиллерийских систем.
Русские подходят к этому очень серьезно: артиллерия была сильной стороной российской армии еще в царские времена,отметил эксперт.
В связи с этим руководство вооруженных сил США принимает меры для совершенствования ракетных и артиллерийских вооружений, например, самоходных гаубиц М-109 "Паладин".
Мы должны увеличить дальность всех разрабатываемых систем (…) и достичь превосходства над противником в этой области,цитирует ресурс командующего американскими сухопутными войсками на Тихом океане генерала Роберта Брауна.
Использованы фотографии: U.S. Army / Capt. Brett Tinder
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