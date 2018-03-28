Американский эксперт рассказал о преимуществе РФ в случае начала войны

Из-за мощности и дальности действия российской ПВО все формы поддержки с воздуха будут серьезно затруднены, и последствия этого сухопутные войска ощутят на себе,

Русские подходят к этому очень серьезно: артиллерия была сильной стороной российской армии еще в царские времена,

Мы должны увеличить дальность всех разрабатываемых систем (…) и достичь превосходства над противником в этой области,