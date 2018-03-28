Ракетный полк «Ярс» Тагильского соединения начал движение к полевой позиции

На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой,

Ракетный полк ПГРК «Ярс» Тагильского соединения приступил к совершению марша на полевую позицию, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Сообщается, что «манёвренные действия в ходе командно-штабного учения в Свердловской области автономные пусковые установки совершают в темное время суток».говорится в релизе.В пресс-службе добавили, что «в пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках и подъемах, проходах через заграждения, и условно зараженных участках местности выставлены посты регулирования».В рамках мероприятия, подразделения ракетчиков отрабатываются вопросы взаимодействия с частями ЦВО, органами МЧС, МВД и ФСБ России.В ходе учения планируется отработать обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению техники к боевой готовности, совершению маневренных действий, противодействию диверсионным формированиям.