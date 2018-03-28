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Ракетный полк «Ярс» Тагильского соединения начал движение к полевой позиции

Ракетный полк ПГРК «Ярс» Тагильского соединения приступил к совершению марша на полевую позицию, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Ракетный полк «Ярс» Тагильского соединения начал движение к полевой позиции


Сообщается, что «манёвренные действия в ходе командно-штабного учения в Свердловской области автономные пусковые установки совершают в темное время суток».


На маршрутах движения автономных пусковых установок организована комендантская служба, которая занимается охраной маршрутов движения колонны с крупногабаритной техникой, отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой,
говорится в релизе.

В пресс-службе добавили, что «в пунктах пересечения маршрутов, на развилках дорог, труднопроходимых участках, крутых и длинных спусках и подъемах, проходах через заграждения, и условно зараженных участках местности выставлены посты регулирования».

В рамках мероприятия, подразделения ракетчиков отрабатываются вопросы взаимодействия с частями ЦВО, органами МЧС, МВД и ФСБ России.

В ходе учения планируется отработать обширный перечень задач и вводных, в том числе по приведению техники к боевой готовности, совершению маневренных действий, противодействию диверсионным формированиям.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 16

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:06
    На фоне таких мероприятий, нашим партнёрам должны приходить светлые и правильные мысли smile
    ul_vitalii
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:10
      Цитата: ul_vitalii
      На фоне таких мероприятий, нашим партнёрам должны приходить светлые и правильные мысли smile

      Тут Сам - начинаешь вздрагивать, от таких заголовков!!! sad
      Охотовед 2
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 11:13
        Скоро в НАТО осознают новость и приплетут сюда сбитый малазийский Боинг. А если хорошо фантазию подпитают, то и цунами с АЭС Фукусима. Бриты свои фантазии уже подпитали.
        oleg-gr
    2. Комментарий был удален.
    3. влад66 (Владимир) Сегодня, 11:21
      Цитата: ul_vitalii
      На фоне таких мероприятий, нашим партнёрам должны приходить светлые и правильные мысли smile

      Виталий hi Вообще то "партнёров" оповещаем об учениях РВСН, а то не дай бог у них паника начнётся. Хотя в головах у них паника давно началась.
      влад66
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:30
        Владимир, здравствуй hi За их поведение "Тьфу" на них drinks Всех наших оповещателей НАТА выслала.
        ul_vitalii
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 11:48
          Цитата: ul_vitalii
          Всех наших оповещателей НАТА выслала.

          Вот теперь и пусть гадают, учебный запуск или боевой laughing
          влад66
  2. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:09
    Ракетный полк ПГРК «Ярс» Тагильского соединения приступил к совершению марша на полевую позицию

    Что уже? belay
    Вот мелкобритты, радуйтесь пламенному привету из России. yes laughing
    К-50
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 12:21
      Цитата: К-50
      Вот мелкобритты, радуйтесь пламенному привету из России

      Это плановый выход полка на ПП. Будут нести БД на ПП в течении продолжительного времени, ракетные дивизионы отработают дежурство на "одиночках" все это дело как правило проходит на фоне различных учений и тренировок, всё как обычно..
      Аскет
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:13
    По-ходу достали мелкобритты дядю Вову... what Пошёл Остров на карте пластырем заклеивать. request Аминь. crying
    злой партизан
  4. Старый военрук Сегодня, 11:15
    Время пришло прогулять служивых, на мир посмотреть всеми имеющимися средствами и себя показать в боевой позиции. Говорят , отрезвляет по типу "А вдруг?". Не все же такие как БОрис и этот со странным именем, который штатскиё министр обороны, Гавейн что-ли или что-то сильно похожее и вонючее.
    Старый военрук
  5. Мур (Андрей) Сегодня, 12:28
    Не очень понятно, в чем сенсационность? Люди поехали на плановый выход. Всё как всегда.
    Мур
  6. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:29
    Ярс - хорошая МБР. И пусковые спрятаны настолько в глубине территории России,
    что достать их нет никакой возможности.
    Вот их и надо содержать хорошо, улучшать. А не тратить деньги на
    бредовые "6 вундерваффе".
    voyaka uh
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:03
      Цитата: voyaka uh
      А не тратить деньги на
      бредовые "6 вундерваффе".

      Да всё в порядке, Alexey, не переживайте - разберёмся. yes Вы, кстати, случайно рабиновича не встречали? Есть, знаете ли, подозрения... И да, голосуйте за Ципи Ливни !
      Paranoid50
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:14
        У параноидов (Paranoid50 - шутка, без обиды drinks ) всегда есть подозрения bully .
        voyaka uh
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:17
          Цитата: voyaka uh
          всегда есть подозрения

          Мой доктор сообщил мне,что у меня паранойя... Я знаю - он так сказал потому, что НЕНАВИДИТ МЕНЯ !!! wassat drinks
          Paranoid50
  7. sib.ataman Сегодня, 13:46
    Ярсы в хорошем настроении начинают движение. По-этому на пути их лучше не злить! А то за последствия я не ручаюсь!
    sib.ataman
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