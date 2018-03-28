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ВМС США: F-35C - фантастический самолет, несмотря на недостатки

ВМС США провели первые квалификационные полеты F-35C с борта авианосца Abraham Lincoln (CVN 72). В общей сложности две эскадрильи палубной авиации ВМС США в составе самолетов Lockheed Martin F-35C Joint Strike Fighter выполнили дневные и ночные вылеты, совершив 140 посадок на палубу атомного авианосца в ожидании начинающихся в этом году эксплуатационных испытаний F-35C.

ВМС США: F-35C - фантастический самолет, несмотря на недостатки


Очень здорово видеть этот самолет в одном строю с другими самолетами. Мы этого не делали прежде. Раньше все этапы квалификационных испытаний на авианосцах выполняли только F-35
- приводит Mixednews слова контр-адмирала Дейла Хорана, директора управления по интеграции F-35C


По заявлениям американских летчиков, которые в будущем будут воевать на этих машинах, F-35C произвел хорошее первое впечатление, несмотря на имеющиеся недостатки

Как пишет издание, багодаря своей малой радиолокационной заметности и датчикам, F-35C будет играть все более важную роль на флоте, так как ВМС начинают фокусироваться на подготовке к ведению современных войн против России и Китая.

Совершенно ясно, что этот истребитель — будущее ВМС для наступательных боевых операций
— заявил контр-адмирал
Это будет фантастический самолет. Как и в любой программе, всегда возникают сложности при ее реализации, но мы работаем над этим. Это очень перспективный самолет, и будет здорово видеть, как он совершенствуется

Использованы фотографии: http://mixednews.ru/
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Комментарии 59

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  1. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 11:20
    и не скрывают, собрались с нами воевать. А мы всё партнёры....
    Azazelo
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 11:22
      Действительно, "фантастический самолет". Особенно ракеты на внешней подвеске очень способствуют "невидимости".
      oleg-gr
      1. Logall (Александр) Сегодня, 11:34
        И цена - фантастическая! Фантастически не сопоставима с возможностями и качеством продукта...
        Logall
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 11:24
      так как ВМС начинают фокусироваться на подготовке к ведению современных войн против России и Китая.

      Уже и не скрывают ушлепки. negative
      влад66
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:30
        Цитата: влад66
        Уже и не скрывают ушлепки.

        Шакал - он и есть шакал . И не под какой овечьей шкурой шакалье нутро не спрячешь .
        bouncyhunter
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:48
          Цитата: bouncyhunter
          Шакал - он и есть шакал . И не под какой овечьей шкурой шакалье нутро не спрячешь .

          Привет ,Паша. hi
          Вот вчера на такой фильм набрел...не все там корректно,но все же..
          НЕКСУС
          1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:50
            Привет , Андрей ! hi Ссылку на видео я скопировал , на досуге посмотрю .
            bouncyhunter
      2. Железякин (Алексей) Сегодня, 11:31
        Обратите внимание, что это не цитата, а дописано автором статьи (хотя разница только в шрифте и написать можно все что угодно, бумага все стерпит). Не стоит разжигать раньше времени. Я ни в коем случаи не хочу сказать, что штаты не готовятся, просто не корректно написано... (автор вобще не подписался)
        Железякин
        1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:42
          Цитата: Железякин
          Не стоит разжигать раньше времени.

          ну куда уж нам разжигать то,ведь базы НАТО не стоят у нас за "огородом",в Прибалтике,система американского ПРО не окружила нас почти по всему периметру границы,американские военные корабли чуть ли не поселились в Черном море,самолёты-разведчики стран НАТО чуть ли не днюют и ночуют у наших границ...не надо разжигать...начнём разжигать,когда враг будет стоять под Москвой,или когда вся территория России покроется радиоактивным пеплом...
          taiga2018
          1. Железякин (Алексей) Сегодня, 13:10
            Не о том мое замечание. А то что Вы описали - очевидно всем.
            Железякин
        2. Des10 (Александр) Сегодня, 12:23
          Цитата: Железякин
          (автор вобще не подписался)

          А так проще - как по Райкину, нет персональной ответственности.
          Des10
      3. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 12:44
        Цитата: влад66
        ..и не скрывают ушлепки. negative

        Справедливости ради: военные, те что тихо делали свое дело, и не скрывали никогда, что окончание 'холодной войны' ничего не изменило: враг, задачи, все как было. Про "любовь и дружбу" это все росказни политиков. Сразу после развала Союза они начали активно вовлекать 'бывшие республики' в свою активность: учения, обучение личного состава: с дальним прицелом. Потом под благовидными предлогами вовлекать в реализацию конкретных программ: программа контроля воздушного пространства странами восточной европы, замкнутая на пво западной европы, выросла из предложенной амерами Regional Airspace Initiative, aka RAI: улучшение управления воздушным движением, гражданским и военным. Кому была не нужна - тому через политиков навязали. Сейчас имеем интегрированную пво прямо под боком.
        Так что со стороны вояк - все по честному, а политики как политики..
        P.S. О вовлечении страны 404 в RAI прозвучало в прошлом году...
        Pete Mitchell
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:45
          Бродяга, привет!

          Да уж, теперь имеем что имеем..
          Сам что думаешь про Ф 35? Как спец.
          Я как бы осторожен в суждениях про эту машину, много не знаем о ней....
          И шапкозакидательством заниматься бы не стал...
          NN52
    3. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:33
      Сам себя не похвалишь никто не похвалит.а кто не похвалит из подлиз тому майдаун
      vkl.47
      1. Alex-a832 (Алексей) Сегодня, 12:43
        Фото к статье понравилось - недоделанный "пингвин" на фоне недоделанного "утюга"... Уже страшно за будущее...недоделанных штатов.
        Alex-a832
    4. gridasov Сегодня, 11:35
      Они не собираются , а уже воюют . Подготовительные этапы к активным действиям следует уже рассматривать как ведение войны. А таковые признаки все налицо.
      gridasov
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 12:50
        Цитата: gridasov
        Они не собираются , а уже воюют .

        И уже очень давно...
        Цитата: gridasov
        Подготовительные этапы к активным действиям следует уже рассматривать как ведение войны.

        Нет...это не подготовка,а уже военные действия. hi
        НЕКСУС
    5. R.L. (Robert Adam) Сегодня, 13:15
      Остановись, дружок. Где это вы изволили прочитать, что их пилоты собираются воевать с Россией? Только в комментах российского автора статьи. Раздувайте, раздувайте для внутреннего рынка.
      R.L.
      1. gridasov Сегодня, 13:24
        Полагаю , что это не "раздувание". Существует комплекс признаков , которые вписываются в алгоритмы развития ситуаций . подобных тому как все происходило в прошлом. Если стоит перечислять , то думаю вообще стоит прекратить дискуссию.
        Для того , чтобы понимать что тебя сейчас ударят нет необходимости ждать словесного предупреждения об этом .
        gridasov
  2. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 11:26
    Как они утомили со своей невидимостью! Вообще боевые возможности Ф-35 слабые, а невидимы они для кого? Пиар и оправдание коллосальных затрат на эту программу. Ну ничего время расставит все по своим местам.
    Alexey-74
    1. Железякин (Алексей) Сегодня, 11:34
      Согласен на 100%! Вся эта "невидимость" - тень на плетень. Думается мне, что наши в Сирии уже все РЛ портреты срисовали. Как пиниму Рапторовский у них уже должен быть. А его коэфициент ЭПР получше будет, чем у Лайтнинга.
      Железякин
    2. Deadушка (Виталий) Сегодня, 13:04
      Цитата: Alexey-74
      Как они утомили со своей невидимостью! Вообще боевые возможности Ф-35 слабые, а невидимы они для кого? Пиар и оправдание коллосальных затрат на эту программу. Ну ничего время расставит все по своим местам.


      вся невидимость под крылом laughing
      Deadушка
  3. Люлёк (Люлёк) Сегодня, 11:27
    А мы им Кинжал в бочару...
    Люлёк
  4. DenZ (Денис) Сегодня, 11:29
    Ну да, если бы не недостатки был бы фантастическим.
    DenZ
  5. prior (Влад) Сегодня, 11:29
    А ещё F-35 фантастически красиво горят и фантастически красиво тонут, вместе с авианосцами.
    prior
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 11:32
      Это когда можно на это посмотреть?
      DenZ
      1. prior (Влад) Сегодня, 11:35
        Джентельмены обычно не требуют доказательств.
        prior
    2. вадим dok (марусев) Сегодня, 12:03
      Вы наверное перепутали утопленные самолеты с Кузнецова?
      вадим dok
  6. gridasov Сегодня, 11:33
    Скорее можно говорить об уровне восприятия того человека , который называет и воспринимает это как фантастику. С моей позиции используются движители совершенно не прогрессивной конструкции. Если не сказать , что двигатели -движители совершенно не соответствующие тем задачам и целям которые могут ставится перед боевыми машинами.
    gridasov
    1. Железякин (Алексей) Сегодня, 11:38
      Можете немного поподробнее свою мысль раскрыть?
      Железякин
      1. gridasov Сегодня, 12:03
        Если только по простому..
        Специалисты знают , что турбину нельзя как и элементарный винт раскрутить выше определенных скоростей. Негативные факторы проявляются в провалах напора воздуха и в конечном счете вообще разрушения лопастей. Всему причиной является то , что железо в комплексе своих соприкосновений с упругой средой формирует физические изменения как в этой самой среде как в веществе потока , так и в поверхностях истечения и всем корпусе-в виде изменения эл. магнитного потенциала по причине ионизации этих самых поверхностей. Поэтому если все рассматривать как динамическую систему взаимодействий , то понятно , что с увеличением скорости полета и изменении направления полета возникают не просто нагрузки . а происходит изменение эл магнитного комплекс всех взаимодействий. И главной причиной является фундаментальная часть любого двигателя или -это лопаток ротора вращения. Вот в этом и вся загвоздка. Увеличение скорости потока воздуха увеличивает нагрузки . Поэтому несложные технологические изменения в изменении форм лопаток , а так же их расположении кардинально меняют картину всего физического процесса и на лопатках турбин и в энергетическом комплексе всех вопросов. Еще раз повторюсь , что меняется алгоритм всех последовательных этапов комплекса физического процесса от входа воздуха в устройство , трансформации и перераспределения энергии в базовой части и вывода потока из турбины . Очевидность того , что современные авиационные турбины работают таким образом , что не обеспечивают всего потенциала возможностей использования и свойств упругой среды и настоящих конструктивных решений неоспорима .
        Новые конструктивные изменения принципиально меняют конструкцию авиационного двигателя. При этом не являются более сложными в технологическом изготовлении , а наоборот значительно уменьшают масс-габаритные параметры при невероятном увеличении плотности энергии в ключевых этапах и процесса и двигателя. Стоит сказать , что путь к "безопорном полету" лежит именно через этап создания и использования новой конструкции и нового алгоритма процессов.
        gridasov
        1. Des10 (Александр) Сегодня, 12:30
          Всегда интересно читать Ваши комментарии и - даже иногда пытаться понять), если даже не научный смысл, то хотя бы логику возможного электронного мощного бота.
          Как разгадать фокус.
          Des10
          1. gridasov Сегодня, 12:36
            В какой-то степени Вы правы. Тогда представьте себе какого мне работать с информацией совершенно аномального характера. При этом осмысливать последствия сказанного .
            gridasov
        2. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 12:33
          Цитата: gridasov
          Если только по простому..

          Круто!!!! Особенно это : "...Специалисты знают , что турбину нельзя..." lol lol lol
          AlexVas44
        3. Железякин (Алексей) Сегодня, 13:20
          Вы оперируете "темной материей". О каком физическом явлении идет речь? При работе ВРД никакие
          Цитата: gridasov
          изменения эл. магнитного потенциала по причине ионизации этих самых поверхностей.
          не происходят. Либо их влияние ничтожно мало и их не рассматривают. Поверьте, там борятся за каждую сотую эфективности ГД процессов.
          Турбина и винт противоположные по назначению агрегаты.
          Или это сложности перевода с французского, или я ничего не понял из Вашего пояснения...
          Железякин
  7. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:37
    ВМФ США планирует, что на первом этапе на каждом авианосце будет
    1/3 Ф-35С и 2/3 Супер-Хорнетов. Работая вместе, у каждого типа будут разные
    роли в ударных и воздушных операциях.
    Потом постепенно Ф-35 заменят Ф-18.
    voyaka uh
  8. Пленник (Айрат) Сегодня, 11:38
    А разве кто спорит? Конечно фантастический. Сплошной голливуд, смесь супермена и человека- невидимки, страдающего метиоризмом. Офигенная фантастика! Как дети, ей богу. У-у-у у нас что есть и нам не страшно, нет не страшно, ну вот совсем не страшно. Я вот невидимый и я всех победЮ! То ли нас пугают (гиблое дело), то ли себя успокаивают.
    Пленник
  9. Izotovp (Павел) Сегодня, 11:41
    А с кем ему анонсировать использование настолько дорогостоящей техники ?! Ни с Сирией же. Там и попроще хватит. А нашим урякалам пара вопросов: попробуйте этот самолёт отследить над поверхностью моря. И ещё: сколько самолетовылетов совершено с нашего несравненного Кузи ? А у них идёт плановая боевая работа. И событие мирового масштаба они из этого не делают. А готовятся блокировать Китай в юго-восточной Азии и в Африке. А у нас аннексировать Калининград и Курилы и обеспечить проникновение исламской демократии на южном направлении.
    Izotovp
    1. ланс Сегодня, 11:51
      и все это благодаря только «пингвину»! товарищъ вы не из сказки последний богатырь?
      ланс
      1. Izotovp (Павел) Сегодня, 11:58
        А разве где-то сказано что только благодаря ему ?
        Izotovp
  10. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:45
    А что при взлете пилоты Ф-35 уже перестали фантастически красиво биться шлемами о колпаки?
    Ingvar0401
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:52
      Да. Надо было изменить настройку катапульт. У пустых Ф-35
      (без бомб и с неполным топливом) толчок при отрыве от
      катапульты был слишком сильным. Настроили катапульты и на
      этот (тренировочный) режим.
      voyaka uh
      1. ланс Сегодня, 12:05
        и что теперь под каждый самолет ф35 и ф18 катапульту (или их две каждому по одной?) перестраивать?
        ланс
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:11
          Катапульта настраивается отдельно под любой тип самолета
          и его вес. Но не вручную, перед каждым взлетом, а изменением ПО:
          case1, case2 и т.д
          Почему переходят к электро-катапультам? Там настройка более
          гибкая, можно создать мягкие оптимальные режимы, улучшающие здоровье пилотом
          (каждый отрыв от катапульты - "удар" по позвоночнику и шее.)
          voyaka uh
          1. ланс Сегодня, 12:31
            наверное что то пропустил. электромагнитные катапульты заработали на новом авианосце? что касается паровых, то для перестройки под самолет воздушной разведки на это уходил почти час.
            ланс
            1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:47
              Разве были какие-то особые проблемы?
              Электо-катапульту начали гонять на Форде с лета прошлого года.
              On 28 July 2017, Lt. Cmdr. Jamie "Coach" Struck of Air Test and Evaluation Squadron 23 (VX-23) performed the first arrested landing and catapult launch from Gerald R. Ford in an F/A-18F Super Hornet
              Первый "Форд" уже у моряков, еще два строятся.

              "то для перестройки под самолет воздушной разведки на это уходил почти час."////

              Там другие колеса, значит - другие колодки, одним ПО не отделаешься
              voyaka uh
  11. ланс Сегодня, 11:47
    пингвин не просто фантастический самолет, а сказочный. и сказок о нем все больше ибольше....
    ланс
  12. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:57
    А еще фе-35 фантастически клюют птички, как в Израиле. Каждому фе-35 своя ворона, летай пока. wassat
    Egorovich
  13. sir_obs (Борис) Сегодня, 12:03
    По заявлениям американских летчиков, которые в будущем будут воевать на этих машинах, F-35C произвел хорошее первое впечатление, несмотря на имеющиеся недостатки


    Как водится, во втором и остальных впечатлениях, имеющиеся недостатки, будут все более очевидны и все станет не таким фантастическим.
    sir_obs
  14. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:17
    Вспоминается поговорка: Каждая ....ь свою ....у хвалит!
    Ураган70
  15. Ванёк (Иван) Сегодня, 12:17
    Так-то парень неплохой. Только ссытся и глухой. *
    Ванёк
  16. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 12:18
    Человек на таком месте - он что, может сказать что-то иное? Типа, ребята, нам впарили чудовищную лажу за охрененные деньги... laughing Это вообще невозможно. Увидим результат только через несколько лет...
    Горный стрелок
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:38
      Самолёт доработают, систему\ концепцию применения тож создадут. каков будет конечный результат\ эффективность, эт будем посмотреть. По крайне мере систему ПВО готовить надо, впрочем концепцию нападения, с учетом новых условий, разрабатывать тож надо.
      Всё взаимосвязано, постоянное соперничество кто - кого!
      rocket757
  17. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 12:28
    Это будет фантастический самолет.

    Когда у них он нормальным будет уже у КНДР 5е поколение появится причём ещё лучше фу. laughing
    Incvizitor
  18. AKsvlad047 Сегодня, 12:28
    Надо свой СУ-57 быстрей на крыло ставить, а то, что-то затянули его доводку
    AKsvlad047
    1. gridasov Сегодня, 13:34
      Надо помимо всего и прежде всего пересмотреть теорию крыла и конуса . Все перевести из уровня анализа как гидрогазодинамических процессов в уровень взаимодействия магнитных силовых процессов . Тогда станут очевидными нынешние проблемные вопросы развития авиационных двигателей появится возможность развития принципиально новых . В данном случае я не боюсь говорить о принципиальности новых решений , поскольку физические процессы действительно с совершенно иными результирующими
      gridasov
  19. словак Сегодня, 13:17
    В поликлинике мои анализы так же оценили- внешне шикарно, но содержание- г...
    словак
  20. Стройбат запаса (Иван) Сегодня, 13:45
    Прочитал заголовок - сразу вспомнил рекламу. Подумалось: "Папа, а Ф-35 - это самолет? -Нет, сынок. Это фантастика" laughing
    Стройбат запаса
  21. nikolaev Сегодня, 13:56
    F - 35С -фантастический самолет. Когда он исчезает с радаров , много лет никто не может его найти.
    nikolaev
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