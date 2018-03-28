ВМС США: F-35C - фантастический самолет, несмотря на недостатки

Очень здорово видеть этот самолет в одном строю с другими самолетами. Мы этого не делали прежде. Раньше все этапы квалификационных испытаний на авианосцах выполняли только F-35

Совершенно ясно, что этот истребитель — будущее ВМС для наступательных боевых операций

Это будет фантастический самолет. Как и в любой программе, всегда возникают сложности при ее реализации, но мы работаем над этим. Это очень перспективный самолет, и будет здорово видеть, как он совершенствуется

ВМС США провели первые квалификационные полеты F-35C с борта авианосца Abraham Lincoln (CVN 72). В общей сложности две эскадрильи палубной авиации ВМС США в составе самолетов Lockheed Martin F-35C Joint Strike Fighter выполнили дневные и ночные вылеты, совершив 140 посадок на палубу атомного авианосца в ожидании начинающихся в этом году эксплуатационных испытаний F-35C.- приводит Mixednews слова контр-адмирала Дейла Хорана, директора управления по интеграции F-35CПо заявлениям американских летчиков, которые в будущем будут воевать на этих машинах, F-35C произвел хорошее первое впечатление, несмотря на имеющиеся недостаткиКак пишет издание, багодаря своей малой радиолокационной заметности и датчикам, F-35C будет играть все более важную роль на флоте, так как ВМС начинают фокусироваться на подготовке к ведению современных войн против России и Китая.— заявил контр-адмирал