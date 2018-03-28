Хорватия закупит в Израиле подержанные F-16

Совет обороны принял мнение и рекомендации экспертной группы Министерства обороны Республики Хорватии о том, что наиболее выгодное предложение по многоцелевым боевым самолетам сделало Государство Израиль,

Минобороны Хорватии закупит эскадрилью F-16 «Барак» из наличия израильских ВВС, передает РИА Новости Решение об этом было озвучено по итогам заседания национального Совета обороны республики.Конкурс на поставку истребителей был объявлен хорватской стороной в прошлом году. Предложения были поданы Грецией, Израилем и Соединенными Штатами.Сделка обойдется государственному бюджету в 420 млн. евро. «За эти деньги страна получит 12 подержанных, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, боевые пилоты и авиатехники пройдут обучение», – пишут хорватские СМИ.Главным конкурентом Израиля считался Saab (Швеция) с истребителями Gripen JAS-39, которые «без вооружений и госгарантий предлагались за 900 миллионов евро».сообщила президент республики Колинда Грабар-Китарович.Ожидается, что купленные самолеты прослужат в хорватской армии около 30 лет. Начало поставок – лето 2020 года. F-16 придут на смену устаревшим МиГ-21.