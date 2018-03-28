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Хорватия закупит в Израиле подержанные F-16

Минобороны Хорватии закупит эскадрилью F-16 «Барак» из наличия израильских ВВС, передает РИА Новости.

Хорватия закупит в Израиле подержанные F-16


Решение об этом было озвучено по итогам заседания национального Совета обороны республики.


Конкурс на поставку истребителей был объявлен хорватской стороной в прошлом году. Предложения были поданы Грецией, Израилем и Соединенными Штатами.

Сделка обойдется государственному бюджету в 420 млн. евро. «За эти деньги страна получит 12 подержанных, но модернизированных F-16 с вооружением, два авиасимулятора, боевые пилоты и авиатехники пройдут обучение», – пишут хорватские СМИ.

Главным конкурентом Израиля считался Saab (Швеция) с истребителями Gripen JAS-39, которые «без вооружений и госгарантий предлагались за 900 миллионов евро».

Совет обороны принял мнение и рекомендации экспертной группы Министерства обороны Республики Хорватии о том, что наиболее выгодное предложение по многоцелевым боевым самолетам сделало Государство Израиль,
сообщила президент республики Колинда Грабар-Китарович.

Ожидается, что купленные самолеты прослужат в хорватской армии около 30 лет. Начало поставок – лето 2020 года. F-16 придут на смену устаревшим МиГ-21.

Использованы фотографии: http://pro-samolet.ru
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Комментарии 26

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:22
    С мигами надули в обслуживании, посмотрим как с этими smile Как на мерсе, после жигулей.
    ul_vitalii
  2. Спайков Джавелин Тоувич Сегодня, 11:33
    Если сделка случится то это будет для Хорватии хорошо. Суфа лучше Греческих и американских моделей
    Спайков Джавелин Тоувич
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 12:51
      Цитата: Спайков Джавелин Тоувич
      Если сделка случится то это будет для Хорватии хорошо. Суфа лучше Греческих и американских моделей

      Это не F-16I"Суфа". Это модернизация типа F-16A/B "Барак".Хорватские ВВС получат самолеты F-16A и F-16B, модернизированные с помощью системы авионики ACE (Avionics Capabilities Enhancement), разработанной "Израильской авиационной промышленностью" в 2001 году.
      Арон Заави
  3. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 11:41
    А эти Ф-16 по субботам точно летать не откажутся? what
    злой партизан
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:45
      Хорошо, что напомнили hi , здесь на форуме заинтересованные лица появляются, думаю передадут и если что, снимут ограничения. smile
      ul_vitalii
    2. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:45
      Цитата: злой партизан
      А эти Ф-16 по субботам точно летать не откажутся?

      это ещё ладно,главное чтобы они "по привычке" не отправились бомбить палестинцев...
      taiga2018
    3. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 13:24
      Цитата: злой партизан
      А эти Ф-16 по субботам точно летать не откажутся? what

      Не поверите, но наша авиация и по субботам летает. Разрыв шаблона? wink
      профессор
  4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:48
    Плюс у исраильских Ф-16 - самая продвинутая авионика, и все
    тех.обслуживание было на хорошем уровне.
    Минус - изношенные фюзеляжи. Летали у нас они много и обычно с большим
    бомбогрузом.
    voyaka uh
    1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 11:57
      Цитата: voyaka uh
      у исраильских

      Ну Вы блин даёте! belay
      Dym71
      1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 12:02
        Цитата: Dym71
        Ну Вы блин даёте!

        А ви шо не в курсе, что некоторым народностям тяжело даются "Рррр" и "Зззз". laughing И еще есть правило "как слышится, так и пишется".
        kirgiz58
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:23
          По-английски "с" ISRAEL. Я говорю/ пишу то на иврите, то по-русски,
          то по-английски. Путаю безбожно.
          voyaka uh
    2. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 11:59
      Цитата: voyaka uh
      Минус - изношенные фюзеляжи. Летали у нас они много и обычно с большимбомбогрузом.

      То бишь цвет.мет. по цене самолета продали? smile УзнаЮ знатных бизнесменов. Следом ждем продажу новых крыльев, фузеляжей? smile
      kirgiz58
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:03
        Я уверен, им рассказали про степень изношенности каждого
        самолета, который они приобрели. И когда надо проводить замены. Тут нет секретов.
        А так, Вы правы, Израиль умеет делать кап.ремонты Ф-16 и Ф-15, включая полную переборку двигателей. У нас ремонтируются европейские Ф-16
        voyaka uh
        1. kirgiz58 (Борис) Сегодня, 12:10
          Прежде были шутки. Но вот что контракт начнет исполняться с 2020 года это серьезно. Или до этого будут выполнять задачи пока 35е не полетят, или если не совсем полетят, то для форсмажора оставили.
          kirgiz58
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:20
            К концу следующего года у нас будет где-то 20-25 Ф-35
            в состоянии боеготовности (сейчас 9 штук)
            Можно списать/ продать 20 Ф-16.
            voyaka uh
    3. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:03
      Цитата: voyaka uh
      Минус - изношенные фюзеляжи. Летали у нас они много и обычно с большим
      бомбогрузом

      учитывая то,что у хорватов они вряд ли будут летать много и уж тем более вообще с бомбогрузом,то прослужат они даже не 30 лет,а и все 50...
      taiga2018
      1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:10
        Цитата: taiga2018
        прослужат они даже не 30 лет,а и все 50...

        Ну да, учитывая, что хорваты во втором десятилетии 21-го века юзают 21-е МиГи... Бережливые, однако. laughing
        Paranoid50
  5. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:10
    Цитата: злой партизан
    А эти Ф-16 по субботам точно летать не откажутся? what

    Зачетно!!!
    Ураган70
  6. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 12:14
    Цитата: voyaka uh
    Плюс у исраильских Ф-16 - самая продвинутая авионика, и все
    тех.обслуживание было на хорошем уровне.
    Минус - изношенные фюзеляжи. Летали у нас они много и обычно с большим
    бомбогрузом.

    Исраильских? Хотя...вам виднее...
    Ураган70
    1. ланс Сегодня, 12:44
      вот здесь израиль пожалуй прав
      ланс
  7. Oleg7700 (Oлег) Сегодня, 12:48
    Натаньяху значит не обманул, лично подписав "протокол о намерениях", взяли таки израильские. smile Силовой набор, как и двигатели, контролируют и обновляют, если необходимо, при предпродажной подготовке и обслуживать, по гарантии, будут они же. И авионику новую, с "чистой памятью", а то в старой и иракский реактор, и в Ливане/Сирии "мирный трактор", и много чего ещё.
    Oleg7700
  8. Грац (Грац) Сегодня, 12:52
    большие сомнения что хорваты найдут 400 млн евро, если только не в кредит, наверняка обслуживание может стоить ближайшие десять лет больше того что они за них заплатили

    скорее это просто пиар хорватов чтобы побыстрее забыть об украинском позоре, потом скорее всего сдадут назад
    Грац
  9. kukriniks (Георгий) Сегодня, 12:57
    Главное вовремя впарить,пока песок не посыпался.
    kukriniks
  10. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:16
    Хорватия закупит в Израиле подержанные F-16

    Таки купи кошерный самолет, не смотри что он поцарапанный и через раз взлетает, они еще ого-го сколько служить будут, мамой клянусь)))
    А потом и какому-нибудь Зимбабве толкнуть можно этот металлолом)) Круговорот самолетов в природе.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 13:29
    Так им и надо
    Дормидонт
  12. sib.ataman Сегодня, 13:31
    У нас, кстати, на заднем дворе продают б/ у велосипеды! Хоть и подержанные, но в приличном состоянии! Да, краска местами облупилась, но выглядят почти как новые!
    sib.ataman
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