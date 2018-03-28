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Истребители ТОФ впервые отработали отражение воздушной атаки в Арктике

Летчики Камчатской базы морской авиации приняли участие в тренировке сил ПВО по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника в арктической зоне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Истребители ТОФ впервые отработали отражение воздушной атаки в Арктике


Сообщается, что «в роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского автономного округа».


Для локализации угрозы воздушного нападения с аэродрома на Камчатке по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Им предстояло уничтожить самолеты условного противника на заданном рубеже еще до выполнения ими бомбометания,
говорится в релизе.

При выполнении этой задачи «камчатские летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-78», рассказали в военном ведомстве.

В заданном районе перехватчики ТОФ обнаружили цели, классифицировали их и провели по ним электронные пуски ракет класса воздух-воздух большой дальности.

«Все самолеты "противника" были успешно уничтожены на максимальной дистанции пуска ракет», – добавили в пресс-службе.

Кроме того наведение перехватчиков МиГ-31 на цель впервые прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного округа.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:39
    Мы говорим МиГ-31, а подразумеваем... И пусть остальные так думают.
    ul_vitalii
  2. serg999 (Сергей ) Сегодня, 11:46
    Цитата: ul_vitalii
    Мы говорим МиГ-31, а подразумеваем... И пусть остальные так думают.

    И что же мы подразумеваем?
    serg999
    1. синоби (Юрий) Сегодня, 11:52
      С ракетой Кинжал. hi
      синоби
  3. sib.ataman Сегодня, 13:24
    Пора потренироваться работать с Кинжалом!
    sib.ataman
  4. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 13:32
    Молодцы ребята!
    Только в воздухе были несколько часов...
    Побольше таких тренировок, и для всех пилотов полка...
    И самолеты у них побыстрее бы модернизировать, а то морячки обижают...
    NN52
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