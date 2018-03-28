Истребители ТОФ впервые отработали отражение воздушной атаки в Арктике

Для локализации угрозы воздушного нападения с аэродрома на Камчатке по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Им предстояло уничтожить самолеты условного противника на заданном рубеже еще до выполнения ими бомбометания,

Летчики Камчатской базы морской авиации приняли участие в тренировке сил ПВО по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника в арктической зоне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Сообщается, что «в роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского автономного округа».говорится в релизе.При выполнении этой задачи «камчатские летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-78», рассказали в военном ведомстве.В заданном районе перехватчики ТОФ обнаружили цели, классифицировали их и провели по ним электронные пуски ракет класса воздух-воздух большой дальности.«Все самолеты "противника" были успешно уничтожены на максимальной дистанции пуска ракет», – добавили в пресс-службе.Кроме того наведение перехватчиков МиГ-31 на цель впервые прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного округа.