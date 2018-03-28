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Истребители ТОФ впервые отработали отражение воздушной атаки в Арктике
Летчики Камчатской базы морской авиации приняли участие в тренировке сил ПВО по отражению атаки средств воздушного нападения условного противника в арктической зоне, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Сообщается, что «в роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского автономного округа».
При выполнении этой задачи «камчатские летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-78», рассказали в военном ведомстве.
В заданном районе перехватчики ТОФ обнаружили цели, классифицировали их и провели по ним электронные пуски ракет класса воздух-воздух большой дальности.
«Все самолеты "противника" были успешно уничтожены на максимальной дистанции пуска ракет», – добавили в пресс-службе.
Кроме того наведение перехватчиков МиГ-31 на цель впервые прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного округа.
Сообщается, что «в роли противника выступила группа противолодочных самолетов Ил-38Н, имитирующих бомбардировщики условного противника, главной задачей которых было осуществить перелет в район Чукотского моря и имитировать нанесение с севера бомбового удара по объектам Чукотского автономного округа».
Для локализации угрозы воздушного нападения с аэродрома на Камчатке по тревоге была поднята пара высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31. Им предстояло уничтожить самолеты условного противника на заданном рубеже еще до выполнения ими бомбометания,говорится в релизе.
При выполнении этой задачи «камчатские летчики-истребители впервые осуществили беспосадочный перелет протяженностью более 4000 километров в район Арктики с двумя дозаправками в воздухе от самолета-заправщика Ил-78», рассказали в военном ведомстве.
В заданном районе перехватчики ТОФ обнаружили цели, классифицировали их и провели по ним электронные пуски ракет класса воздух-воздух большой дальности.
«Все самолеты "противника" были успешно уничтожены на максимальной дистанции пуска ракет», – добавили в пресс-службе.
Кроме того наведение перехватчиков МиГ-31 на цель впервые прошло под управлением радиолокационных постов и пунктов наведения авиации Восточного округа.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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