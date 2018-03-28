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Статистика Минкульта РК: В Казахстане миллионы граждан не владеют госязыком
На фоне лоббирования перевода казахского языка на латиницу в Республике Казахстан заговорили о «проблеме», о которой ранее было не принято говорить. В результате исследования, проведённого министерством культуры, около 17% «взрослых» казахстанцев вообще не владеют казахским языком. При этом казахстанские независимые эксперты отметили, что эти цифры могут оказаться вершиной айсберга, и процент невладеющих в реальности выше.
Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что в республики около 8% документооборота не ведётся на госязыке Казахстана. Примечательно, что в центральных органах власти процент использования в документообороте русского языка выше, чем «на местах», и составляет около 11%. Об этом сообщает CA-NEWS.
«Сложнее» со средствами массовой информации. По оценкам министерства культуры более четверти казахстанских СМИ (28%) выходят не на казахском языке.
Чтобы увеличить процент граждан РК, владеющих казахским, в республике действуют региональные центры по обучению государственному языку. В 2017 году выпускниками таких центров стали около 58,3 тыс. граждан Казахстана.
В республике опасаются, что перевод языка с кириллицы на латиницу может привести к тому, что определённое число граждан окончательно потеряет интерес к изучению казахского. Однако власти эти опасения на данный момент игнорируют.
Напомним, что с 2007 года в Республике Казахстан по инициативе президента страны действует политика "Триединство языков". Это проект, в результате которого казахстанцы должны овладевать казахским, русским и английским языками.
Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что в республики около 8% документооборота не ведётся на госязыке Казахстана. Примечательно, что в центральных органах власти процент использования в документообороте русского языка выше, чем «на местах», и составляет около 11%. Об этом сообщает CA-NEWS.
«Сложнее» со средствами массовой информации. По оценкам министерства культуры более четверти казахстанских СМИ (28%) выходят не на казахском языке.
Чтобы увеличить процент граждан РК, владеющих казахским, в республике действуют региональные центры по обучению государственному языку. В 2017 году выпускниками таких центров стали около 58,3 тыс. граждан Казахстана.
В республике опасаются, что перевод языка с кириллицы на латиницу может привести к тому, что определённое число граждан окончательно потеряет интерес к изучению казахского. Однако власти эти опасения на данный момент игнорируют.
Напомним, что с 2007 года в Республике Казахстан по инициативе президента страны действует политика "Триединство языков". Это проект, в результате которого казахстанцы должны овладевать казахским, русским и английским языками.
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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