13:56 28 марта
Мы с тобой, Кемерово!
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Статистика Минкульта РК: В Казахстане миллионы граждан не владеют госязыком

На фоне лоббирования перевода казахского языка на латиницу в Республике Казахстан заговорили о «проблеме», о которой ранее было не принято говорить. В результате исследования, проведённого министерством культуры, около 17% «взрослых» казахстанцев вообще не владеют казахским языком. При этом казахстанские независимые эксперты отметили, что эти цифры могут оказаться вершиной айсберга, и процент невладеющих в реальности выше.

Министр культуры Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы отметил, что в республики около 8% документооборота не ведётся на госязыке Казахстана. Примечательно, что в центральных органах власти процент использования в документообороте русского языка выше, чем «на местах», и составляет около 11%. Об этом сообщает CA-NEWS.

«Сложнее» со средствами массовой информации. По оценкам министерства культуры более четверти казахстанских СМИ (28%) выходят не на казахском языке.


Чтобы увеличить процент граждан РК, владеющих казахским, в республике действуют региональные центры по обучению государственному языку. В 2017 году выпускниками таких центров стали около 58,3 тыс. граждан Казахстана.

В республике опасаются, что перевод языка с кириллицы на латиницу может привести к тому, что определённое число граждан окончательно потеряет интерес к изучению казахского. Однако власти эти опасения на данный момент игнорируют.

Статистика Минкульта РК: В Казахстане миллионы граждан не владеют госязыком


Напомним, что с 2007 года в Республике Казахстан по инициативе президента страны действует политика "Триединство языков". Это проект, в результате которого казахстанцы должны овладевать казахским, русским и английским языками.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
6

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 14

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. 1536 (Евгений) Сегодня, 13:35
    Многие государства в мире живут с двумя, тремя государственными языками. Только на постсоветском пространстве, где по-прежнему на многих территориях правят так называемые "коммунисты" позднесоветского розлива, русскому языку места нет? Русский язык вам не победить, ребята! И не сможете ничего сделать с ним, точно также как не смогли вы удержаться у власти в самой России, чтобы разложить и уничтожить ее полностью.
    1536
    1. Vard Сегодня, 13:38
      Парадокс в том что на слух, когда говорят и казахи, и представители других народов, понимаешь о чём идёт речь... очень много слов употребляют на русском из-за того что в их языке просто нет таких понятий... Особенно это касается не бытовых тем...
      Vard
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 13:40
      результате исследования, проведённого министерством культуры, около 17% «взрослых» казахстанцев вообще не владеют казахским языком.

      Эвона как, чего то напомнило
      влад66
    3. Sma11 (Aleks) Сегодня, 13:50
      Цитата: 1536
      Только на постсоветском пространстве, где по-прежнему на многих территориях правят так называемые "коммунисты" позднесоветского розлива, русскому языку места нет? Русский язык вам не победить, ребята! И не сможете ничего сделать с ним, точно также как не смогли вы удержаться у власти в самой России, чтобы разложить и уничтожить ее полностью.
      Причем тут коммунисты? У власти сейчас дерьмократы ельцинского разлива. В национальных республиках ситуация аналогичная. Местечковые власти всеми способами навязывают изучением в школах "великого (татарского, башкирского, чувашского и т.д. и т.п.) языка". Даже добавлю "полуживых" языков, которые нигде не используются, кроме сельской местности.
      Sma11
      1. 1536 (Евгений) Сегодня, 13:54
        "Коммунисты" притом... Почитайте хронологию действий ЦК КПСС с 1985 по 1989(90) гг., изучите биографии некоторых, как вы называете "дерьмократов", а потом пишите.
        1536
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 13:36
    Это проект, в результате которого казахстанцы должны овладевать казахским, русским и английским языками.

    Вот и учите языки, пригодятся и русский, и английский. Ну и свой язык знать - это само собой.
    a.s.zzz888
  3. котовский (Константин) Сегодня, 13:36
    Задурили казахам голову...
    Пошлют ведь,и будут по русски разговаривать.
    котовский
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:37
    Казахи уже давно начали с ума сходить, только интересно на каком языке сходят? Скорее всего на казахском, хохляндия - пример.
    Egorovich
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 13:43
    Издайте универсальный разговорник на тюркских языках. Пер-Ок(Ик)-Ёщ(Вищ) -Один, Два, Три. Бар(Пур)-Есть, Ёк(Жок,Щук)-нет...Вот в таком духе и будет прекрасный ябала(вещь). hi good
    -----------------------
    P.S. В комментарии использовались вариации татарского, чувашского и туркменского языков. laughing
    Altona
  6. Шалтай (Александр) Сегодня, 13:43
    Удивительный факт , там и до Казахстана почему-то многие не владели государственными языками имевшими место быть . А именно - китайским , русским , фарси .
    Фотография с митинга , на котором позорят казахов , пользующихся только русским языком .
    Шалтай
  7. Zubr Сегодня, 13:45
    В 2017 году выпускниками таких центров стали около 58,3 тыс. граждан Казахстана.


    Что то маловато, видать не радеют особо граждане или цены кусаются.

    В республике опасаются, что перевод языка с кириллицы на латиницу может привести к тому, что определённое число граждан окончательно потеряет интерес к изучению казахского. Однако власти эти опасения на данный момент игнорируют.


    Увы, восток, уже давно дело не тонкое.
    Выражусь фигурально: "Всё зависит от полноты налитого стакана". Хитрость никогда и не кого не приводила к благосостоянию, а вот к проблемам и вечной контре да....
    Zubr
  8. Ferdinant Сегодня, 13:47
    Их вышлют в Монголию.
    Ferdinant
  9. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:47
    Русский язык богаче и емче казахского. Техническая литература на казахском - еще страшнее для чтения, чем на украинском, там где это пытаются делать...
    Горный стрелок
  10. БАБА ШУРА (Б) Сегодня, 13:47
    Эти новоиспеченные, как и великие белорусы долго не протянут. Всё вернется в Россию.
    БАБА ШУРА
Картина дня