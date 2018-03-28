Волкер планирует посетить Донбасс в конце апреля

Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить,

Последние несколько недель было немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается,