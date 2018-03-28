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Волкер планирует посетить Донбасс в конце апреля
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер объявил о планах посетить Украину, в частности, Донбасс в апреле – мае текущего года, передает Интерфакс.
По словам спецпредставителя, он планирует приехать на Украину в конце апреля либо в начале мая.
Он подчеркнул, что украинский конфликт нуждается в повышенном внимании, поскольку там вновь наступает горячая фаза военных действий.
Он также рассказал изданию, что последний его контакт с представителями российской стороны относительно конфликта в Донбассе состоялся в январе 2018 года. После этого россияне не выходили на связь.
Волкер добавил, добавил, что в Вашингтоне разочарованы действиями России во всем мире.
Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить,сказал Волкер в интервью «Голосу Америки».
По словам спецпредставителя, он планирует приехать на Украину в конце апреля либо в начале мая.
Он подчеркнул, что украинский конфликт нуждается в повышенном внимании, поскольку там вновь наступает горячая фаза военных действий.
Последние несколько недель было немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается,добавил Волкер.
Он также рассказал изданию, что последний его контакт с представителями российской стороны относительно конфликта в Донбассе состоялся в январе 2018 года. После этого россияне не выходили на связь.
Волкер добавил, добавил, что в Вашингтоне разочарованы действиями России во всем мире.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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