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Волкер планирует посетить Донбасс в конце апреля

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер объявил о планах посетить Украину, в частности, Донбасс в апреле – мае текущего года, передает Интерфакс.



Я хочу посетить восточную часть страны, чтобы посмотреть зону конфликта с украинской стороны. Хочу встретиться с украинскими коллегами в Киеве, но до этого очень хотелось бы услышать ответ от России и понять о чем мы можем говорить,
сказал Волкер в интервью «Голосу Америки».


По словам спецпредставителя, он планирует приехать на Украину в конце апреля либо в начале мая.

Он подчеркнул, что украинский конфликт нуждается в повышенном внимании, поскольку там вновь наступает горячая фаза военных действий.

Последние несколько недель было немного лучше, но сейчас снова напряжение увеличивается,
добавил Волкер.

Он также рассказал изданию, что последний его контакт с представителями российской стороны относительно конфликта в Донбассе состоялся в январе 2018 года. После этого россияне не выходили на связь.

Волкер добавил, добавил, что в Вашингтоне разочарованы действиями России во всем мире.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:43
    Пускай едет, может прилетит что нибудь по башке... по наглой бессовестной башке.
    maxim947
    1. Logall (Александр) Сегодня, 14:46
      Цитата: maxim947
      Пускай едет, может прилетит что нибудь по башке...

      Не нужно этого. Тогда американцы свои войска введут. Они и без повода лезут куда не лень, а тут такой прекрасный случай...
      Logall
      1. maxim947 (Максим) Сегодня, 14:47
        А мы свои. И может конфликт хоть так разрулится. И если бы пин.досы решились бы на ввод войск, то сляпали бы очередную провокацию (сами бы его и хлопнули) и вуаля. Их только страх сдерживает, совести и чести там не было никогда.
        maxim947
      2. gippernano (Neo) Сегодня, 15:22
        Пусть, а кого их войска тут напугать могут?
        gippernano
    2. Тралл Сегодня, 14:46
      Опять погода не позволит посетить...
      Тралл
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:04
        Туда сюда обратно! Вот только кому от того приятно?
        rocket757
        1. gippernano (Neo) Сегодня, 15:23
          Кто о чем, а вшивый о бане
          gippernano
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:37
            Англичанин - баня? нет ассоциаций!
            rocket757
  2. Borik (Борис) Сегодня, 14:46
    Ждем провокации обстрела этого представителя со стороны ДНР и воя на весь мир.
    Borik
    1. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 16:54
      Цитата: Borik
      Ждем провокации обстрела этого представителя со стороны ДНР и воя на весь мир.

      Во время посещения высокопоставленных лиц там действует договорняк.
      Нормаль ок
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:46
    Во,во, пускай посетит Донбасс и Луганск, пускай поговорит там с людьми! Только кажется, что вряд ли он там появится. Так, в районах ВСУ по лазит.
    Симон
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:52
    На пару с синяком, сразу в плен пускай сдаются! Пора бы уже распустить сша, как нежизнеспособное, и паразитарное в масштабах планеты бандитское якобыгосударство! Надеюсь валкер меня понял! !! am
    Геркулесыч
  5. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 14:57
    Он также рассказал изданию, что последний его контакт с представителями российской стороны относительно конфликта в Донбассе состоялся в январе 2018 года. После этого россияне не выходили на связь.
    А кто ты такой , что б у тебя телефон от наших звонков раскалялся ? Мелкая сошка из Госдепа.. Будешь нужен , вызовут . Есть предложения , то согласуй со своим начальством и внеси , согласно процедуре..Короче : "..как челобитную подаёшь , смерд? .." А твоё разочарование засунь себе ... Приехать он хочет..с украинской стороны на конфликт глянуть.. Шавка мелкая , смотри , как самого бы не отправили на передержку к папуасам в богом забытую страну..
    КВУ-НСвД
    1. амурец (николай) Сегодня, 15:16
      Цитата: КВУ-НСвД
      После этого россияне не выходили на связь.

      Свяь международная, дорогая. Волкер, хочешь поболтать за жизнь-значить сам и плати.
      амурец
  6. 1536 (Евгений) Сегодня, 15:07
    Про этого наместника надо говорить не "планирует", а "грозится": "грозится посетить Донбасс..." Что-то мне подсказывает, что народ Украины долго терпеть американо-европейскую оккупацию и измывательства над собой не собирается.
    1536
  7. gippernano (Neo) Сегодня, 15:21
    хочет посмотреть с укринской стороны, кирзовый сапог ему в .......
    gippernano
  8. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 15:38
    Если эти деятели приезжают в Киев, и шумеры тут же начинают операцию "Котёл", то что будет после посещения Донбасса?
    Ох, к большой крови все идет... Типун мне на язык
    ROSS_Ulair
  9. Bullba (Игорь) Сегодня, 15:42
    Цитата: Logall
    Цитата: maxim947
    Пускай едет, может прилетит что нибудь по башке...

    Не нужно этого. Тогда американцы свои войска введут. Они и без повода лезут куда не лень, а тут такой прекрасный случай...

    Куда введут? Кровью умоються вводилы.
    Bullba
  10. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 16:03
    Собрался ехать... А кому он там нужен?
    Надо научиться сначала уважать людей...
    Dashout
  11. BAI Сегодня, 17:28
    Поехал плеснуть бензинчику. А то все затихло без него там.
    BAI
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