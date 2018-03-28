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В Забайкалье завершился первый этап учения с боевой стрельбой
В Забайкальском крае на полигоне Цугол завершился первый этап тактического учения с боевой стрельбой. К мероприятию было привлечено около 4 тысяч военнослужащих и порядка 1 тысячи единиц военной техники общевойскового объединения округа, сообщает пресс-служба ВВО.
В ходе активной фазы тактического учения осуществлено десантирование с вертолётов Ми-8АМТШ на парашютах "Арбалет-2" груза и группы специального назначения с высоты около 2 километров для проведения наземной разведки и уничтожения командного пункта условного противника. Разведку целей с воздуха выполнил самолет-разведчик Су-24МР, огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами нанесли вертолеты армейской авиации Ми-24, говорится в релизе.
После этого «огневое поражение условному противнику было нанесено ударом реактивной системы залпового огня "Ураган", а также огнем самоходных артиллерийских установок "Акация", ствольной артиллерией различного калибра».
Сообщается, что «особенностью проведения учения стало выполнение ряда тактических элементов, в частности, так называемой "танковой карусели" (танки движутся по кругу, поочередно выполняя боевую стрельбу по "противнику"), а также осуществление боевой стрельбы экипажами танков и БМП-2 на большие дальности полупрямой наводкой».
Прикрытие войск от авиации осуществили расчеты установок «Шилка» ЗРК «Стрела-10», операторы ПЗРК «Игла». Зенитными ракетами «были поражены цели, имитирующие авиационные средства поражения», добавили в округе.
Кроме того, ОТРК «Искандер» выполнили электронные пуски ракет по командным пунктам «противника» и отработали оперативную смену огневых позиций.
На следующем этапе военнослужащие выполнят боевую стрельбу в ночное время.
По данным пресс-службы в учении задействованы «танки Т-72Б3, БМП-2, более 50 единиц реактивной и ствольной артиллерии различного калибра, а также более 20 самолетов и вертолетов, средства ПВО, тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино"».
В ходе активной фазы тактического учения осуществлено десантирование с вертолётов Ми-8АМТШ на парашютах "Арбалет-2" груза и группы специального назначения с высоты около 2 километров для проведения наземной разведки и уничтожения командного пункта условного противника. Разведку целей с воздуха выполнил самолет-разведчик Су-24МР, огневое поражение условному противнику неуправляемыми авиационными ракетами нанесли вертолеты армейской авиации Ми-24, говорится в релизе.
После этого «огневое поражение условному противнику было нанесено ударом реактивной системы залпового огня "Ураган", а также огнем самоходных артиллерийских установок "Акация", ствольной артиллерией различного калибра».
Сообщается, что «особенностью проведения учения стало выполнение ряда тактических элементов, в частности, так называемой "танковой карусели" (танки движутся по кругу, поочередно выполняя боевую стрельбу по "противнику"), а также осуществление боевой стрельбы экипажами танков и БМП-2 на большие дальности полупрямой наводкой».
Прикрытие войск от авиации осуществили расчеты установок «Шилка» ЗРК «Стрела-10», операторы ПЗРК «Игла». Зенитными ракетами «были поражены цели, имитирующие авиационные средства поражения», добавили в округе.
Кроме того, ОТРК «Искандер» выполнили электронные пуски ракет по командным пунктам «противника» и отработали оперативную смену огневых позиций.
На следующем этапе военнослужащие выполнят боевую стрельбу в ночное время.
По данным пресс-службы в учении задействованы «танки Т-72Б3, БМП-2, более 50 единиц реактивной и ствольной артиллерии различного калибра, а также более 20 самолетов и вертолетов, средства ПВО, тяжелые огнеметные системы ТОС-1 "Буратино"».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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