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Минобороны США подписало контракт на разработку отечественного КАЗ

Американская бронетехника может получить системы активной защиты отечественного производства. Минобороны США подписало с компанией Lockheed Martin контракт на разработку систем MAPS, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com

Минобороны США подписало контракт на разработку отечественного КАЗ


Modular Active Protection Systems (MAPS) — модульная система активной защиты. Под этим названием в США разрабатывается программа комплексной защиты для бронетехники. Базовые испытания американской «активной брони» уже проведены, и Lockheed Martin получила новый контракт на дальнейшую разработку системы.


Согласно договору, компания должна в течение года подготовить полнофункциональные прототипы систем и в 2019 году передать их армии для комплексных испытаний. Системы MAPS от Lockheed Martin являются модульными и состоят из систем отслеживания угроз, компьютерной и программной части, а также перехватчиков, способных уничтожать ракеты и реактивные гранаты на расстоянии от цели.

Так как своей системы защиты у США нет, то в прошлом году Минобороны США одобрило закупку израильских систем активной защиты Trophy и Iron Fist.

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 23

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  1. Pirogov Сегодня, 16:46
    зашевелились твари.
    Pirogov
  2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:46
    Разработка КАЗ на старую платформу...при этом,о новом танке матрассы пока сеть засерают только мультяшными роликами. А Абраша в компановке СЕП-3 пока только выпиливается.
    НЕКСУС
    1. Mavrikiy Сегодня, 16:51
      Ну мы тоже вполне успешно на старые платформы....
      Mavrikiy
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 16:55
        Денег у них много , могут себе позволить ...А в России , если уж разрабатывать , то уж чтобы наверняка и не дорого.Ничего будет и на нашей улице праздник (уже наступает ..)))
        МИХАН
      2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:55
        Цитата: Mavrikiy
        Ну мы тоже вполне успешно на старые платформы....

        Верно...только мы УЖЕ разработали новую платформу Армата,а у матрассов там даже конь не валялся.Обещают к 30 году..
        Автобронетанковый центр по исследованиям, созданию и модернизации боевых бронированных машин сухопутных войск США (Army's Tank Automotive Research, Development and Engineering Center, TARDEC) занят разработкой концепций для будущих высокотехнологичных танковых платформ, пишет американский военный обозреватель Крис Осборн в своем издании Warrior.

        Пока речь идет о первых этапах по созданию новых танков — концептуальной работе и моделированию. До первого образца «в металле» еще далеко, но сухопутные войска США уже сейчас формулируют свои взгляды на будущую машину.
        НЕКСУС
    2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 16:54
      Их и Абрамс устраивает. Когда ты агрессор, то выбор оружия и жертвы за тобой. Для тех, с кем штаты воюют, за глаза и этого танка, при грамотном использовании.
      Сергей985
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:59
        Цитата: Сергей985
        Их и Абрамс устраивает.

        Уже не устраивает...скажу больше,он их начал не устраивать еще после Ирака..
        Появлению нового основного боевого танка будет предшествовать модернизация «Абрамса» до уровня M1A2 SEP v4 в 2020-х годах, напомнил в беседе с «Газетой.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

        По словам эксперта, это будет вариант «Абрамса» с существенно расширенными огневыми возможностями. Предполагается, что танк будет оснащен последним поколением различных датчиков с резко увеличенным радиусом действия: лазерным дальномером, видеокамерами, метеорологическими датчиками и лазерными приемниками, предупреждающими о возможном применении по танку оружия противника. Оборудование машин также будет приспособлено для ведения сетецентрических боевых действий, в том числе с передачей данных о применяемых боеприпасах.

        Даже в той же Сирии пожгли Абрамсов много,что очень сильно подмочило его репутацию-самого продвинутого танка в мире.
        НЕКСУС
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 17:55
          Если каждый отдельный случай разбирать, то в основном потери от безграмотной тактики применения.
          Сергей985
    3. Kars (Запорожье) Сегодня, 16:57
      А в чем проблема то?армат ближайшие десятилетие много все равно не будет.
      А так каз даже на м60 поднимет боевые возможности танка на порядок.и упоминание модульности врядли просто так.
      Kars
      1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:13
        Цитата: Kars
        А в чем проблема то?

        Проблема в защищенности Абраши...при этом,тот же наш Корнет вполне себе хорошо жгет их.
        Цитата: Kars
        А так каз даже на м60 поднимет боевые возможности танка на порядок.

        Он увеличит защищенность танка от определенных опасностей,но...не от всех средств поражения и не всегда.
        Кстати,так для информации...побит мировой рекорд(неофициальный) по стрельбе танка в движении по мишеням..
        Так, на одной из иностранных демонстраций, наводчик нашего танка за 54 секунды попал в 7 целей, которые находились на расстоянии от полутора до двух с половиной км. При этом он стрелял на ходу, при скорости тридцать пять километров в час. Прошлые достижения принадлежали немецкому «Леопарду-2». В тех же условиях он поразил на одну цель меньше. У Американцев этот показатель намного ниже.

        Добавлю и скорость Леопарда была ниже. hi
        НЕКСУС
        1. Kars (Запорожье) Сегодня, 17:29
          Ну вот поставят каз и корнет не будет Абрамс пробивать.
          Kars
  3. котовский (Константин) Сегодня, 16:47
    К тому времени у них танков уже не останется..
    На что ставить то будут...
    котовский
    1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 16:51
      Цитата: котовский
      К тому времени у них танков уже не останется..
      На что ставить то будут...

      У них на хранении более 3500 в модификации М1.
      НЕКСУС
  4. Mavrikiy Сегодня, 16:49
    Минобороны США подписало контракт на разработку отечественного КАЗ

    А вот эти тряпочки по борту - это она? Симпатично.
    Mavrikiy
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:02
      Нет. Вот она. Абрамс с Трофи.
      voyaka uh
      1. Александр War (Александр) Сегодня, 17:07
        Учитесь со своим Трофи bully
        Александр War
  5. HMR333 (Владимир) Сегодня, 17:06
    если на эту тушку еще и дин.защиту то она до 100 тонн дойдет он потом хоть поедет?
    HMR333
  6. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 17:12
    РПГ-30 КРЮК им в помощь!
    FalconD
  7. FalconD (Дмитрий) Сегодня, 17:14

    Бей по уязвимым местам Абрамса!
    FalconD
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:29
      Очень хорошая наглядная схема! good
      На ней отлично видно, как хорошо Абрамс защищен спереди и
      какой слабый у него бок корпуса.
      Он создавался как противотанковое средство с максимальной лобовой
      защитой, но абсолютно не готов к войне с партизанами (атаки сбоку из засады).
      Поэтому на него и пришлось установить КАЗ Трофи.
      voyaka uh
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:16
    Им каз нужно создать или на этой теме денег срубить? Я так думаю, что если бы им реально был нужен каз, создали бы в соавторстве с израилем.
    Геркулесыч
    1. Александр War (Александр) Сегодня, 17:29
      Так они его и сделают в соавторстве ,выдадут за разработку Lockheed Martin
      Александр War
  9. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:22
    а абрамс считается танк или противотанковая машина?
    злой пиннокио
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