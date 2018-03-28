Минобороны США подписало контракт на разработку отечественного КАЗ

Американская бронетехника может получить системы активной защиты отечественного производства. Минобороны США подписало с компанией Lockheed Martin контракт на разработку систем MAPS, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.comModular Active Protection Systems (MAPS) — модульная система активной защиты. Под этим названием в США разрабатывается программа комплексной защиты для бронетехники. Базовые испытания американской «активной брони» уже проведены, и Lockheed Martin получила новый контракт на дальнейшую разработку системы.Согласно договору, компания должна в течение года подготовить полнофункциональные прототипы систем и в 2019 году передать их армии для комплексных испытаний. Системы MAPS от Lockheed Martin являются модульными и состоят из систем отслеживания угроз, компьютерной и программной части, а также перехватчиков, способных уничтожать ракеты и реактивные гранаты на расстоянии от цели.Так как своей системы защиты у США нет, то в прошлом году Минобороны США одобрило закупку израильских систем активной защиты Trophy и Iron Fist.