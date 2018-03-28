21:46 28 марта
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Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" в зале суда представил свою версию причины трагедии

Состоялось заседание суда, в ходе которого принималось решение об избрании меры пресечения в отношении охранника ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина. Это тот самый человек, которого изначально обвинили в том, что он «отключил пожарную сигнализацию». Находясь в зале суда, сотрудник ЧОП ответил на вопросы, которые ему задавали журналисты.

По словам Антюшина, он сообщал в рапортах руководству о том, что кнопка пожарного оповещения неисправна. Однако меры в течение всего того времени, пока он работал в торгово-развлекательном центре, не принимались.

Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» подтвердил первоначальную информацию о том, что пламя начало распространяться из детского игрового сегмента на 4-м этаже.


RT цитирует Антюшина:
Произошла сработка. В детском центре на четвёртом этаже. Охранно-пожарная система начала беспорядочно срабатывать везде на четвёртом этаже. Я увидел на мониторе, что идёт дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил в 112 со служебного телефона, сказал, что у нас пожар в торговом центре. Я позвонил охраннику, который находился на 1-м этаже.


Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" в зале суда представил свою версию причины трагедии


Журналисты поинтересовались у сотрудника ЧОП, бывали ли случаи, когда пожарная сигнализация в течение какого-то времени по техническим причинам не работала.

Антюшин:
Конечно, бывали. Постоянно что-то было, периодически что-то ломалось. Все три года, пока я там работал.


Охранник отметил, что он делал заметки о выявленных неполадках в журнале приёма-сдачи дежурств.

И этот журнал, судя по всему, уничтожен огнём пожара.

Антюшин заявил, что считает главной причиной всей трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» именно неисправную систему оповещения.

Из его заявления:
Ещё 19 марта она несколько раз беспричинно срабатывала, но я её не отключал, как тут кто-то говорит.


Нужно отметить, что президент Владимир Путин потребовал от СК РФ учесть все возможные версии причины пожара.

Несколько часов в СМИ со ссылкой на МЧС сообщили, что основной версией в ведомстве считают поджог в месте расположения детского «сухого» бассейна.

Использованы фотографии: ВКонтакте
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Комментарии 97

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  1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:43
    Зачем эта огласка сейчас...сперва разберитесь,а потом в СМИ сливайте...люди сейчас на таком взводе,что ,укажи пальцем на человека(любого) и скажи ,что он причастен к этому , и его порвут в клочья.
    НЕКСУС
    1. Galaxy (Сергей) Сегодня, 17:55
      Потерпите немного...скоро жизнь наладится.. Ни катастроф, и пожаров с наводнениями...Для этого всего лишь надо отключить интернет..И вы никогда ничего не узнаете. С тех кто что-то видел или слышал брать расписки о неразглашении, несогласных под замок...И все будет хорошо.

      деревня Счастливое (@willi_rusland) | Twitter
      Galaxy
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 18:05
        Цитата: Galaxy
        Потерпите немного...скоро жизнь наладится.. Ни катастроф, и пожаров с наводнениями...Для этого всего лишь надо отключить интернет..И вы никогда ничего не узнаете. С тех кто что-то видел или слышал брать расписки о неразглашении, несогласных под замок...И все будет хорошо.

        деревня Счастливое (@willi_rusland) | Twitter

        Совесть то есть,64 человека из них 41 ребенок погибли.Политика точно совесть отнимает у людей..
        влад66
      2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 20:51
        Цитата: Galaxy
        Потерпите немного...скоро жизнь наладится.. Ни катастроф, и пожаров с наводнениями...Для этого всего лишь надо отключить интернет..И вы никогда ничего не узнаете. С тех кто что-то видел или слышал брать расписки о неразглашении, несогласных под замок...И все будет хорошо.

        деревня Счастливое (@willi_rusland) | Twitter

        Послушайте, существо. Вы тоже хотите поведать про 10000000 погибших? Случилось огромное горе. Такие беды возможны ВЕЗДЕ. И только мрази во время всеобщей скорби с ухмылкой подмигивают " А власть- то скрывает".
        Вечная память погибшим.
        Серж Горелый
    2. антивирус Сегодня, 18:04
      огласка нужна для формирования-- ВОТ ОДИН ( ИЛИ НЕСКОЛЬКО ВИНОВАТЫЙ

      антивирус 6 Сегодня, 17:04 | СМИ: В МЧС назвали основную версию причины пожара в ТРЦ "Зимняя вишня"
      это не писец-- это только еще мышь, БОЛЬШОЙ ПИСЕЦ ПОТОМ ОБНАРУЖИТСЯ
      кому выгодно было поджечь?
      возможно это дележ земли и "свободного либерального рынка".
      могут и не найти кто из влиятельных согласен был "отодвинуть " одних и привести др
      антивирус
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:04
      Не услышал главную версию ЧОПовча про возгорание, что явилось первопричиной, началось все в 16-00, очень странно по времени, даже если поролон батутов загорелся он же не порох, всегда есть время принять меры для локализации, или очаг был мгновенным и на большой территории, тогда самое время подумать о диверсии или мести работников владельцу ТЦ, тут и не работающая система оповещения вписывается. Думаю настало время зажать ему фаберже в притворе дверей, очень хорошо действует на память.
      предки с Дона
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 18:33
        Цитата: предки с Дона
        тогда самое время подумать о диверсии или мести работников владельцу ТЦ,

        Зная эту кухню изнутри, ибо три года работал нач.СБ крупного объекта, где было всё в т.ч.своя газовая котельная, насосная станция, Эл.подстанция и территория 5га, причем пришёл туда после того как объект сгорел и предыдущего начальника уволили. Также штатного пожарника не было все замыкалось на СБ.
        Одну могу сказать, что ЧОП в таких случаях ОБЯЗАН согласно боевого расчёта организовать эвакуацию людей и должен знать и иметь практические навыки. Точка.Все остальное отмазки, никто из смены и сотрудников охраны и контролерши кинозала не пострадали. Почему один оттудувается? Всех закрыть и допросить с пристрастием, продавцы арендаторы людей выводили! нет слов.
        Аскет
        1. zulusuluz Сегодня, 19:37
          Зная эту кухню изнутри
          Более того, реальных доказательств того, что сигнализация была неисправна и ранее нет. Эфемерный журнал сгорел, сотрудники ТЦ - смотались, предоставив самих себе посетителей. Да тут только за неоказание помощи нужно сроки реальные давать, а не оправдания слушать.
          zulusuluz
      2. zadorin1974 (Задорин Алексей) Сегодня, 19:36
        Очень противно смотреть и слушать происходящее.Здесь.на сайте раньше собирались люди профессиональные и рассудительные.а сейчас впечатление,что или поглупели(мягко сказано)или ушли.давайте смотреть на вещи с позиции здравого смысла и без политики.Вот накинулись на охрану.А кто вообще то представляет.как можно перекрыть двумя бойцами и одним оператором такое здание?Живая сила на обьекте стоит дорого.собственники стараются сократить расходы на охрану за счет установки автоматики и видеонаблюдения.При этом,опять же ,выбирают самые дешевые варианты.Я это испытал на своем опыте.При этом сотрудникам охраны сокращают зарплату.из за чего уходят подготовленные специалисты и набираются кто попало.то же происходит по охране школ.Тут слышал,что собираются поставить на охрану школ нацгвардию,а по какому тарифу живую силу оплачивать будут?Опять уйдут профи и наберут пенсов,которым бы смену отсидеть тихонько и домой на диванчик.На счет того,что журнал передачи дежурств охраны сгорел в ТЦ.Конечно.это убирается в первую очередь.Потому,что там пишется все,сработки,тревоги ,все косяки.По крайней мере у нас эти журналы кроме руководства проверяются и разрешиливкой(если это ЧОП ).Ну и самое интересное(на мое мнение)кто то из местных ЭКСПЕРДОВ хоть раз был на пожарах?Мне буквально хватило 10 минут при тушении поджога приостановить распостранение открытого огня до приезда пожарного расчета и травануться угарным газом с ожогом верхних дыхательных путей,с последующим отдыхом в пульмонологии.И это мне повезло,что пожарные приехали быстро,В этой трагедии целый комплекс проблем.а крайними опять втаскивают охранника.А мог ли он своим решением,при неисправной сигнализации приостановить допуск людей на охраняемый обьект до устранения неисправности?Или он не вызвал экстренные службы при обнаружении возгорания?Или он выполнял внутренние инструкции по исполнению обязанностей при наступлении черезвычайной ситуации?
        zadorin1974
        1. Курсант (дмитрий) Сегодня, 20:20
          На одном крупном пожаре , где произошла гибель пожарных расчётов , тоже один из руководителей пытался переложить вину на охрану, хотя парни из охраны всё делали правильно и чётко, всё согласно инструкции и даже больше, сами охранники уже сами говорили что лучше бы сгорели на пожаре , а когда комиссия разобралась , то выяснили что произошёл сбой в аппаратуре во время грозы и т.д. Парней из пожарной части было жаль, от некоторых только ремни остались .
          Курсант
          1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 20:52
            Дмитрий hi
            Парней из пожарной части было жаль, от некоторых только ремни остались .

            Это где? Не из праздного любопытства спрашиваю. Родная служба. soldier
            Svarog51
            1. Курсант (дмитрий) Сегодня, 20:55
              НПС Конда , взрыв резервуаров с нефтью
              Курсант
              1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 21:12
                Понятно, спасибо. Похожий случай в Иваново - Мебельный комбинат. Да много всего...
                Svarog51
                1. Курсант (дмитрий) Сегодня, 21:14
                  только начал работать и очень впечатлило такое ЧП
                  Курсант
                  1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 21:32
                    Коллега? Учились где? hi
                    Svarog51
                    1. Курсант (дмитрий) Сегодня, 21:39
                      Я не пожарный , работаю по транспорту нефти , вот этот случай и вспомнил так как был свидетелем, там же тоже после пожара многие стали умничать и советовать как надо делать , как тушить и т.д , лезли не в свои дела . Комиссия поработала , установила и все кому надо донесла что и как. Сами же знаете что умников много сразу появляется.
                      Курсант
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 18:10
      Причина не в системе оповещения, а в системе российского бизнеса сросшегося с государством. Когда рупь дороже жизни, так и будет. winked
      сибиралт
      1. vik669 (vik669) Сегодня, 20:05
        Причина не в системе оповещения, а в системе ... ! "Бизнес на всём и на ВСЕХ - и ничего личного - "То ли еще будет, То ли еще будет, То ли еще будет, ой-ёй-ёй !".
        vik669
    5. Умник (Вася) Сегодня, 20:48
      Сгорели заживо дети а виноват кто? Охранник. Когда строят любой тц закладывают пару лямов в смету для оплаты "пошлин" пожарных и мчс, а виноват кто охранник. Люди стали жертвой коррупции и разгильдяйства.
      Умник
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:44
    Интересно,этот чоповец первый оттуда сбежал,или духу хватило кого нибудь вывести?
    210окв
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 18:44
      Билетеры с охраной свалили первыми......
      А если без эмоций......опять крайними сделают "стрелочников", охранника-повара, да даже не охранника, а сторожа, тетку не в теме итд. Конечно, степень вины каждого определит суд. А вот главные фигуранты опять останутся "в тени". А что охранник? Запаниковал и побежал, у каждого своя мера смелости и мужества....

      А еще....сегодня умер голос нашего детства -Олег Онуфриев.....
      Соломон Кейн
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 18:46
      Когда гражданам 25+ лет вдалбливают со школьной скамьи, что они яркие индивидуальности, что жить нужно ради себя, то они и будут бежать в первых рядах, не оглядываясь на отстающих. Я не говорю, что все такие, но их становится все больше. Раньше их было меньшинство и струсить было позором. Сейчас банально перевести бабушку через дорогу считается доблестью. Я очень благодарен тем, кто выводил детей и взрослых, низкий поклон! Позор сбежавшим и бросившим в беде, тех, кто мог помочь!
      Ушлый_башкорт
    3. Комментарий был удален.
    4. vik669 (vik669) Сегодня, 20:11
      Судя по интересу такого недоумка и в ЧОП не возьмут и что характерно он уверен что он "народ" .
      vik669
  3. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:54
    Во первых -нам что подствывают "козла отпущения? "Во вторых -как быть с презумпцией невиновности, почему в сми дали его фамилию, тем самым подставив его семью, если она у него есть, или родителей, или вообще родных? Зачем довать сейчас информацию,построенную на гипотизах, без проверки и доказательств ,зачем пускать нам пыль в глаза? Или всем все ясно, и этот охранник теперь назначен главным злодеем? ??
    Геркулесыч
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:15
      Знаете уже выясняется, что ЧОП не имел лицензии, потом окажется, что не было инструкции с письменным ознакомлением работника или того же трудового соглашения, тем более что ЧОП не отвечает за обслуживание и ремонт системы оповещения, хотя этот охранник чего-то мутит, если сработала система на 4-м этаже сигнал по-любому уходит на центральный пост пожарной охраны города, наконец сравните его время звонка в 112 с камерами о начале возгорания.
      предки с Дона
      1. леший74 Сегодня, 20:05
        вряд ли сигнал идет на 112 автоматически- я даже уверен что не идет- а нынешняя ситуация еще и приводит что люди боятся принять решение и перепроверяют перестраховываются - ну и теряют время...хотя тут 2 стороны медали...- недавно тут писали про офицера- который протянул с принятием решения об ответном пуске ракет и спас мир...
        леший74
  4. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:57
    Смотрел сегодня телек в обед.
    Сидит этот чоповец рожа кирпичом и "блеет я не виноват начальству говорил". И по роже видно что вины за собой не чует.
    Сидит управляющая тоже рожа кирпичом и блеет "я не виновата, я кому надо поручила от пожара охранять". И тоже по роже видно что вины за собой не чует.

    Сразу понятно почему именно там это произошло - они там все такие - моя хата с краю ни за что не отвечаю. Именно безответственность и ведет к таким катастрофам , такие и мимо бомбы пройдут, это ж дело ФСБ бомбы искать. И ребенка чужого ночью в мороз бросят, и умирать на улице будете от сердечного приступа -мимо пройдут.
    Стоит ТАКИМ собраться в кучу, чтоб достичь критической массы и ЖДИ БЕДЫ.
    bk316
    1. MstislavHrabr Сегодня, 19:51
      Возможно, виноваты "эти "... Но в первую очередь надо наказывать собственника. Одного посадим. заставим выплатить компенсации пострадавшим - другие уже не будут экономить и наймут умных, обученных профессионалов, которые не только будут следить за сигнализацией, средствами пожаротушения, но и потребуют от арендаторов соблюдения правил безопасности... А в случае невыполнения выгонят таких арендаторов (собственник имеет на это право) вон. И не нада проверок бизнеса. Просто ответственность - уголовная и материальная за необеспечение безопасности на объекте!
      Пусть этот миллиардер поднимает свою "задницу", едет из Австралии и становится перед кемеровчанами на колени... А не приедет - всю его собственность в РФ (временно) в конкурсное управление, все возможные сделки по передаче др. лицам заранее признать ничтожными. а выплаты за аренду - семьям погибших и т.д. Не приедет в течение месяца - всё национализировать...
      MstislavHrabr
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:35
        Но в первую очередь надо наказывать собственника

        Конечно по вертикали собственник - управляющий- ответственный за пожарку- исполнители
        Собственника однозначно, только как?
        Он не приедет.
        bk316
  5. Kosmotoga Сегодня, 18:00
    Кнопка не работала аварийный ходы открыты.Да вы совсем чтоли сдурели?!! ну сломалась кнопка оставьте хоть двери открытыми.Ну вы же совсем шансов не дали людям.А о сигнализации знали все.А охранник попал просто не в свою смену,график такой посменный.Вместо него мог и другой попасть.Это называется молчал чтобы не потерять работу.Руководство берёт подписи с работников мол ознакомлен с инструкцией.Что даёт потом спокойно свалить на него всю вину.Мол я ничего не знаю у меня работник ответственный а он вот расписался что прошёл экзамен и несёт ответственность, а то что работника игнорировало руководство с починкой сигнализации так это уже не докажешь.
    Профсоюз не работает в стране а он в таких случаях должен защищать работника чтобы тот не боялся требовать положенного.У нас на предприятии только рот открой сразу вылетают люди за ворота.Хотя тоже много чего скрывают.Недавно даже подписывали все поголовно приказ о неразглашении тайн предприятия.Зачем это? а чтобы лишнего не мололи.И чтобы по любому поводу могли сразу уволить тех кто жалуется.
    Kosmotoga
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:47
      Недавно даже подписывали все поголовно приказ о неразглашении тайн предприятия.

      Не волнуйтесь, если вы разглашаете факт нарушения любого правового акта такая подпись как и сам приказ юридически ничтожны.

      А по поводу Вашего коммента, такт они так и сделали управляющая кивает на подчиненных, чоповец на начальника - САЖАТЬ ОБОИХ
      bk316
      1. MstislavHrabr Сегодня, 20:08
        Возможно они и виноваты. Но чтобы что-то починить или установить нужны деньги. Если вам их не дают вы ничего не сделаете. Эти деньги должен был дать собственник. А попросить у него управляющий. Дешевле, конечно, взять подпись у работника, что тот ознакомлен с инструкцией...
        Если собственник взял на работу по пож. безопасности человека со специальность повар-кондитер спрашивать надо именно с собственника, а не с этого "козла отпущения", которого для того и брали чтоб работал за копейки, молчал, а потом если, что сел в тюрьму...
        MstislavHrabr
        1. svd-73 (сергей) Сегодня, 21:41
          Если собственник взял на работу по пож. безопасности человека со специальность повар-кондитер спрашивать надо именно с собственника, а не с этого "козла отпущения", которого для того и брали чтоб работал за копейки, молчал, а потом если, что сел в тюрьму..
          Редко чде берут на работу ответственным по пожарной безопасности,работал на довольно таки крупном заводе с почти двумя десятками стекловаренных печей и то не было специального человека по пожарной безопасности.Обычно ответственным за пожарную безопасность назначают руководителя подразделения,участка,цеха.И он первый получает штрафы от пожарных инспекторов за нарушения,а потом директор завода.И данный кондитер может был там заведующим столовой и его как начальника "самого горячего цеха"назначили ответственным.
          svd-73
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:46
      Kosmotoga , не поверите, у моего рукамивадителя в сейфе лежит моё заявление об увольнении по собственному без даты.
      sabakina
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:06
        Kosmotoga , не поверите, у моего рукамивадителя в сейфе лежит моё заявление об увольнении по собственному без даты.

        А Вы знаете что по кодексу если Вас попробуют уволить по заявлению по собственному желанию, то Вы просто пишете заявление что передумали увольняться, копию сразу в трудовую еще одну для суда.
        Если что обращайтесь....Хорошо иметь своих юристов. bully
        bk316
    3. Винни76 (Александр) Сегодня, 19:57
      Цитата: Kosmotoga
      Кнопка не работала аварийный ходы открыты.Да вы совсем чтоли сдурели?!! ну сломалась кнопка оставьте хоть двери открытыми.

      Аварийные выходы, как я понял, были закрыты на обычные замки. Ясен перец в суматохе ключей не найти. Были бы магнитные - автоматом разблокировались, если проект нормально сделан.
      Винни76
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:09
        Ну тоже мне секрет. Магнитный можно отжать. Поэтому все дублируют обычным. Потом перед инспекцией (а МЧС обязана предупредить об инспекции) замки открывают. Сразу после - закрывают.
        А после этого имеют наглость гнать на инспекторов.
        bk316
        1. Винни76 (Александр) Сегодня, 20:28
          Цитата: bk316
          Ну тоже мне секрет. Магнитный можно отжать. Поэтому все дублируют обычным. Потом перед инспекцией (а МЧС обязана предупредить об инспекции) замки открывают. Сразу после - закрывают.
          А после этого имеют наглость гнать на инспекторов.

          Магнитные бывают разные, некоторые отжать можно, некоторые не очень. По поводу инспекторов могу высказать только нецензурное. Хотя с пожарными не общаюсь, только технадзор и газ.
          Винни76
          1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:38
            Все ставят дешовку отжимается на раз. Потом еще они же отключаются при отключении электричества. Нам пришлось целую систему городить, что бы без электричества они работали а при пожаре отключались.
            bk316
    4. леший74 Сегодня, 20:08
      оставить двери нараспашку???- да вы в своем уме?- а как же угроза терроризма???вы же и будете кричать с дивана- как они могли двери открытыми оставлять...
      леший74
      1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:40
        Хватит ерничать люди погибли . Все двери на путях эвакуации должны открываться без ключей ИЗНУТРИ. А террористы они - снаружи.
        bk316
        1. леший74 Сегодня, 20:46
          я не ерничаю- ключевое тут- без ключей- так?- т е любой может открыть и впустить любого- так? и те кто снаружи- окажется уже внутри- или есть средство отпугивающее террористов от дверей ? как комаров? и кстати- ВСЕ наружние двери мест с массовым преюыванием люднй должны открываться наружу - что бы как минимум толпа смогла их вынести при давке..- осмотритесь- все места массового и не очень нахождения людей имеют такие двери?- а входные в квартирах?- почему их делали открывающимися во внутрь раньше?
          леший74
          1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:52
            Хотите ситуацию разобрать ну давайте.
            Ну про зал Вам объяснять не надо что его закрыли по беспределу.
            И он вообще на 4 этаже.
            А про двери на пожарных выходах, так они должны открыться по пожарной тревоге и да по кнопке в том числе. И никакие терористы эту норму еще не отменили. Уж поверьте вот сижу сейчас и такую кнопку наблюдаю.
            bk316
            1. леший74 Сегодня, 21:05
              а они во всех центрах на верхних этажах- экономика такова- на нижних надо торговать а верхние- заманивать мимо торг рядов....а про пож безопасность- пожалста:)- ТЦ сатурн- чусовой- взято из вк...
              леший74
  6. assa67 (андрей) Сегодня, 18:00
    Цитата: НЕКСУС
    .сперва разберитесь,а потом в СМИ сливайте..

    такое не "сливать"надо.......а виновных убивать.....тулеевых,скворцовых,пучковых....и тех кто им платит
    assa67
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:39
          На Вы общаются с уважаемыми людьми.
          Уважение надо заслужить.
          А особям предлагающим убивать заслуженных людей , государственных деятелей, людей спасших десятки-сотни жизней и награжденных орденом "за личное мужество" место под шконкой (по 280) а не среди уважаемых людей.
          bk316
          1. Комментарий был удален.
            1. Mestny (Сергей) Сегодня, 19:59
              А я с ним согласен.
              А я вот думаю ты виновен, уж точно виновнее скворцовой и пучкова (за тулеева пусть кемеровчане говорят) - надо тебя убить.

              Надо убить.
              Вина то доказана, это очевидно.
              Mestny
              1. assa67 (андрей) Сегодня, 20:14
                с кем согласен?...мое мнение-идешь во власть,пользуйся всеми благами,но отрекись от семьи,потому что они не должны пользоваться этим....
                assa67
                1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 20:59
                  Коллеги, прекратите беспредметные обвинения! Зачем обвинять друг друга, если Вас там не было. Ни к чему бегать впереди паровоза. negative
                  Svarog51
                  1. леший74 Сегодня, 21:14
                    тем более что паровоз продолжает путь:)- 26 марта- возгорание в ТЦ в белгороде- сегодня- пожар в питере в автосалоне...
                    леший74
                    1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 21:19
                      Цитата: леший74
                      сегодня- пожар в питере в автосалоне...

                      В Питере салон "хёндэ" сгорел.
                      Анти-Корр.
  7. Vard Сегодня, 18:01
    Надо вводить уголовное наказание за оставление детей без присмотра взрослых... хотя бы массовой гибели детей не будет...
    Vard
    1. Kosmotoga Сегодня, 18:05
      В Германии предусмотрена уголовная ответственность за оставление ребенка до 14 лет одного даже на 10 минут. В России же родители, оставившее малыша без присмотра на детской площадке, практически никогда не оказываются на скамье подсудимых.
      Kosmotoga
      1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 18:24
        Цитата: Kosmotoga
        В Германии предусмотрена уголовная ответственность за оставление ребенка до 14 лет одного даже на 10 минут

        Идиотизм полный.
        мордвин 3
      2. Винни76 (Александр) Сегодня, 20:03
        Цитата: Kosmotoga
        В Германии предусмотрена уголовная ответственность за оставление ребенка до 14 лет одного даже на 10 минут.

        Предлагаю расстрел, пущай ребенок в детдоме живет. Ух там за ним присмотрят...
        Винни76
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 18:15
      Даже и не знаю - думаю не поможет.
      Вообще тут в пору в депрессию впасть.
      Там в Кемерово просто беспредел от чиновников до теток кассирш, от хозяев кинотеатров до чоповцев.
      А тут на ВО гниды без совести используют случай что бы власть уколоть.
      Что-то первый раз за последние лет 10 стало страшновато, не за себя за ребенка.
      bk316
      1. Мур (Андрей) Сегодня, 18:35
        Цитата: bk316
        А тут на ВО гниды без совести используют случай что бы власть уколоть.

        Да уж... сползлись трупоеды...
        Мур
      2. assa67 (андрей) Сегодня, 19:29
        хозяева-кто а австралии,кто в :нихутундии:.виноват охранник-взял и сжег..а с16-го предписания по ПБ не работали...прекрасно
        assa67
  8. Комментарий был удален.
  9. Saasa. (Saasa Russia) Сегодня, 18:17
    Путин 5 срока сидел президентом.... и 6-й срок начал.
    А он говорит - разгильдяйство....
    Да верно. Но почему все 5 срока президентства он ничего не предпринимал- как то бороться с повсеместной коррупцией, начиная с министров, прокуроров, депутатов?
    Saasa.
    1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 18:24
      Цитата: Saasa.
      Путин 5 срока сидел президентом.... и 6-й срок начал.
      А он говорит - разгильдяйство....
      Да верно. Но почему все 5 срока президентства он ничего не предпринимал- как то бороться с повсеместной коррупцией, начиная с министров, прокуроров, депутатов?

      Путин сам лично должен был строить этот комплекс и за ним смотреть?
      "Не мусор плохо убирают, а просто мусорить не нужно."
      Deadушка
      1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 18:33
        Цитата: Deadушка
        Путин сам лично должен был строить этот комплекс и за ним смотреть?

        Конечно нет. Вот только Пучков ступил про налоговые льготы, Путин справедливо возмутился, "причем тут налоговые льготы?", и никто не посмел поправить, что речь про надзорные льготы, по которым "кашмарить бизнес нельзя". И думаешь, что за тупизм такой?
        мордвин 3
        1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 19:03
          Цитата: мордвин 3
          про налоговые льготы,

          Цитата: мордвин 3
          думаешь, что за тупизм такой?

          и тупизм и "слышат звон, да не знают где он"
          типа "мараторый" на внеплановые проверки, а стандартные плановые ни кто не отменял...
          как и льготы малому бизнесу - это типа арендаторы(коих там масса), а не весь комплекс... request
          Deadушка
          1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 19:11
            Цитата: Deadушка
            стандартные плановые ни кто не отменял...

            Фигушки. Надзорные каникулы для малого бизнеса 2016-2018 - запрет на проведение ПЛАНОВЫХ неналоговых проверок.
            мордвин 3
            1. Kosmotoga Сегодня, 19:23
              дык ладно налоговая проверка но тут пожрная безопасность этож вроде разные вещи,или нет?
              Kosmotoga
              1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 19:36
                Угу. я и пишу.
                Цитата: мордвин 3
                запрет на проведение ПЛАНОВЫХ неналоговых проверок.

                Ключевое слово - НЕНАЛОГОВЫХ. То бишь пожарная безопасность, СЭС, что там ещё...
                мордвин 3
                1. Kosmotoga Сегодня, 19:48
                  Ну судя по молчанию и опущеным глазам в ответ на такой же вопрос президента Пучкову, то министр МЧС тоже не знал что это разные вещи
                  Kosmotoga
                  1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 19:56
                    Так я про то и говорю. Тупизм полный. Вообще это совещание смотреть противно было. Медицина фразами непонятными болтала, Тулеев Распадскую вспомнил зачем то, Пучков на учительницу наехал... request
                    мордвин 3
                2. Deadушка (Виталий) Сегодня, 19:55
                  "4. Особенности организации и проведения проверок в части, касающейся вида, предмета, оснований проведения проверок, сроков и периодичности их проведения, уведомлений о проведении внеплановых выездных проверок и согласования проведения внеплановых выездных проверок с органами прокуратуры, могут устанавливаться другими федеральными законами при осуществлении следующих видов государственного контроля (надзора):
                  17) федеральный государственный пожарный надзор;
                  18) государственный строительный надзор;"
                  Deadушка
                  1. Svarog51 (Сергей) Сегодня, 21:05
                    Надеюсь не подерётесь? Дождитесь результатов расследования, там свыше 100 следователей работают. На начальном этапе выводы делать рано.
                    Svarog51
      2. Siberia 9444 (Александр) Сегодня, 18:55
        Путин заявил: «Надо максимально снять ограничения с бизнеса, избавить его от навязчивого надзора и контроля». request
        Siberia 9444
      3. Гардамир Сегодня, 19:38
        сам лично
        Когда вы пишете, сам лично, Может тогда назрвёте, что он сделал сам лично, за что вы его любите?
        Гардамир
        1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:15
          Приветствую. Кончилась уже предвыборная ну правда кончилась.
          Вы (загрудининцы) зачем-то свой электорат ВВП подарили.
          Поэтому чем бесполезное нытье #этопутинвиноват готовьте своего кандидата.
          Мне ведь тоже хочется уже выбора feel
          bk316
      4. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:50
        Да Вика, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
        sabakina
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 18:26
      Цитата: Saasa.
      Путин 5 срока сидел президентом.... и 6-й срок начал.

      Будьте добры перечислите по годам 5 сроков и особенно про 6 -ой интересно услышать.
      влад66
    3. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 18:35
      Цитата: Saasa.
      Путин 5 срока сидел президентом.... и 6-й срок начал.
      А он говорит - разгильдяйство....
      Да верно. Но почему все 5 срока президентства он ничего не предпринимал- как то бороться с повсеместной коррупцией, начиная с министров, прокуроров, депутатов?


      А научиться грамотно писать, для начала- не судьба?!
      Б.Т.В.
      1. sogdy (sogdy) Сегодня, 19:02
        Цитата: Б.Т.В.
        А научиться грамотно писать, для начала- не судьба?!

        Гугль аднака.
        sogdy
      2. Deadушка (Виталий) Сегодня, 19:44
        Цитата: Б.Т.В.
        Цитата: Saasa.
        Путин 5 срока сидел президентом.... и 6-й срок начал.
        А он говорит - разгильдяйство....
        Да верно. Но почему все 5 срока президентства он ничего не предпринимал- как то бороться с повсеместной коррупцией, начиная с министров, прокуроров, депутатов?


        А научиться грамотно писать, для начала- не судьба?!

        Это он наверное хотел сказать, что типа пора под амнистию и на волю... шестой же срок мотает... сиделец laughing
        Deadушка
  10. Deadушка (Виталий) Сегодня, 18:22
    кнопка пожарного оповещения неисправна

    а типа остальные(которых там должно быть масса разбросана по зданию)?
    это уже не кнопка, а система не работала...
    как всегда сложилась сумма факторов, хотя лишь из-за одного могло так же случиться трагедия request
    Deadушка
  11. PValery53 (PValery53) Сегодня, 18:42
    Виновные в "организации" условий для массовой гибели людей должны понести пожизненное наказание. А члены их семей, пожинавшие плоды их стяжательства, - потерять все предыдущие доходы, элитное жильё и все предметы даже минимальной роскоши.
    PValery53
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:28
      нету такой статьи в ук
      bk316
  12. Ralex (Алексей Расторгуев) Сегодня, 19:09
    Десять лет назад будучи сотрудником ЧОПа я работал в подобном торгово развлекательном комплексе.И прочитав сообщение о трагедии в Кемерово почувствовал "дежавю".Я ведь уже все это видел своими глазами. Я работал старшим смены примерно два года,и все те нарушения про которые пишут были и у нас в то время.Даже возгорание было (слава богу без таких трагических последствий).Конечно в данном случае сотрудник ЧОПа это стрелочник.Не работает вся система противопожарной безопасности в стране .И с этим надо что-то делать.Вот пишут выключил кнопку.Да поймите вы не ЧОП отвечает за функционирование пожарной сигнализации. Просто пульт установлен в дежурном помещении.А сигнализация постоянно глючит .Происходят ложные сработки. Единственное что может сделать ЧОП записать замечание в журнал и отключить принудительно сигнализацию.Сколько я работал ,постоянно была такая ситуация.Ключи от запасных выходов ЧОПу не выдают,они у администрации.Да и юридически ЧОП не является ответственным за пожарную безопасность.Должен быть назначен ответственный от администрации,который и должен проводить с персоналом инструктажи ,учения и тд. Ничего этого у нас не было в помине. В общем пока этим вопросом не озаботятся на государственном уровне ничего не изменится.Все противопожарные мероприятия давным давно разработаны,но нигде в полном обьеме не выполняются. Только строгий контроль,серьезное наказание за нарушения невзирая на лица решат вопрос. А все разговоры про русский менталитет это все ерунда. Вспомните хотя бы те же ремни безопасности,пешеходов на переходах.Тоже ведь говорили менталитет.Может хоть эта трагедия подтолкнет.
    Ralex
    1. Комментарий был удален.
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:24
      Ни фига, это как договор прописан.
      У нас ЧОП ОБЯЗАН проверить зону срабатывания, определить наличие возгорания, доложить на пульт и принять меры к тушению до прибытия пожарных. И ключи у него есть даже от серверной.
      ЧОП прям сходу сказал или пульт из дежурки или в договор. Ну и мероприятия у нас по полной с учениями по сценариям с разбором полетов. Даже кого-то наказали, что заперлись изнутри и пытались тревогу пересидеть.
      А в остальном согласен контроль и наказания. Я бы только сказал ПОСТОЯННЫЙ контроль.
      А то без предупреждения инспекцию проводить нельзя, к малого бизнеса инспекции проводить нельзя, да и наказания смешные. Ну выполнили предписания, а потом опятьнарушили и снова выполнили на колу мочало...
      bk316
  13. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:56
    Конечно не хочется в столь трагический день о грустном,но по сути могу предсказать что из этого расследование получиться .Сядет этот ЧОПовец с директором на пару и билетерша .А по сути должна быть пожарная система и общий стандарт на нее.Где нет облегченного варианта,где есть принудительное включение спринклеров .Интересно что данное здание не оборудовано камерами и расследование идет по опросу потерпевших,как это вообще может быть.
    Нужно ломать систему,сесть должны чиновники и руководители ,а сядут стрелочники.
    APASUS
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:26
      Интересно что данное здание не оборудовано камерами

      Почему не оборудовано? Свидетели говорят оборудовано, сгорело наверно.
      bk316
      1. APASUS (Pavo) Сегодня, 20:43
        Цитата: bk316
        Почему не оборудовано? Свидетели говорят оборудовано, сгорело наверно.

        Не могут определить место и причину возгорания в помещении оборудованном камерами? Я правильно понял Вашу версию
        APASUS
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:48
          Цитата: APASUS
          Не могут определить место и причину возгорания в помещении оборудованном камерами?

          Легко. Если вместе с камерами сгорел и регистратор тоже - просто как два пальца.
          И потом - сколько камер? где стояли? куда смотрели?
          Камеры тоже не все видят.
          Голован Джек
          1. APASUS (Pavo) Сегодня, 21:37
            Цитата: Голован Джек

            Легко. Если вместе с камерами сгорел и регистратор тоже - просто как два пальца

            Как правило в нормальных конторах блоки управления ,память дублируется,если сгорела память (а такое волне возможно) то получается экономили по полной
            Цитата: Голован Джек
            И потом - сколько камер? где стояли? куда смотрели?
            Камеры тоже не все видят.

            Часто бываю в подобных местах.Как правило вся площадка для детей просматривается и делают это не от любви к детям ,а для того что бы прикрыть свою жо.. в случае чего (падения,травм,исчезновения)
            APASUS
        2. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:56
          Ну место вроде определили, Вы да и все мы как-то торопимся.
          А потом 100% перекрытия даже в банках не бывает, да что там в банках на АЭС не бывает.
          Вот я сейчас сижку на меня 6 (ШЕСТЬ!) камер смотрит а рядом мертвая зона за сейфом.
          bk316
    2. Kolesnikoff.dmitr (Колесников Дмитрий) Сегодня, 21:34
      Спринклерная система пожаротушения в принципе не может включиться принудительно .До тех пор пока колба в спринклере под воздействием большой температуры не лопнет и не понизится давление в магистрали перепускной клапан не вскроется .А при закрытом клапане автоматика не даст запустить пожарные насосы .Гораздо эффективнее дренчерная система на мелкодисперсной воде (водяная пыль имеет большую проникающую и абсорбирующую способность ,меньше расход воды )которая запускается принудительно или автоматикой при появлении дыма и тушит пожар на ранней стадии а также справляется с задымлением .А пожарные системы и стандарты и так довольно жёсткие, и думаю по результатам трагедии будут разработаны дополнительные требования учитывающие горький опыт . Однако многое упирается в жадность .
      Kolesnikoff.dmitr
  14. serg999 (Сергей ) Сегодня, 20:03
    Цитата: Vard
    Надо вводить уголовное наказание за оставление детей без присмотра взрослых... хотя бы массовой гибели детей не будет...

    Ещё этого не хватало... Сначала думай, потом пиши...
    serg999
    1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 20:37
      Цитата: serg999
      Ещё этого не хватало...

      Вот и мне тоже подумалось... Дети пошли в футбол поиграть, или на речку искупаться - их что, кто-то сопровождать должен при этом?
      Бред патентованный...
      Голован Джек
  15. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 20:10
    Знаете, тут некоторые в рассуждениях до самого Путина добрались.
    А ведь если бы какая то сволочь не закрыла кинозал и в панике не сбежала бы спасая свою шкуру, жертв было бы в разы меньше. Из открытого кинозала люди вышли и спаслись.
    Ретвизан 8
  16. Bondik05 (Сергей) Сегодня, 20:11
    Скажу банальность, но систему ВСЮ менять надо. Как и говорил К.Маркс, капиталист ради прибыли и мать родную продаст, надзорники со своей зарплатой в 15 т.р. берут взятки, потому что хочется не только кушать, законы "заточены" и придуманы для обслуживания интересов олигархата. Доблестная прокуратура может "нагнуть" только бюджетников низшего звена, на кого то по серьезнее замахнуться могут только после команды сверху, иначе и с работы можно вылететь. Итог получается чудовищным, самое печальное, что трагедия эта далеко не первая и (не дай Бог) не последняя. Стрелочников показательно накажут, все структуру отрапортуют. И опять по кругу....
    Bondik05
  17. С_Байкала (Александр) Сегодня, 20:22
    Цитата: Ralex

    ....Просто пульт установлен в дежурном помещении.А сигнализация постоянно глючит .Происходят ложные сработки.....

    Алексей, мое почтение. Подтверждаю. Наконец-то прочитал то, о чем и сам подумал в первые же минуты обвинений в адрес тех, кто отключил сигнализацию. Я вины с них никоим образом не снимаю, но только если она (вина) есть и будет доказана судом. С точки зрения человека, не имеющего отношения к системам оповещения о пожаре (сигнализации, хотя это и две разные ситемы) звучит дико - отключить пожарную сигнализацию при сработке. Позвольте чуть прояснить. Работал около 3-х лет г.инженером во Дворце спорта. Так вот: по 2-3 сработки в день иногда (не каждый день) бывало. Причины - от технических (80-90%) до социологических (дети шалили). Т.е сработала сигнализация и сразу эвакуировать весь Дворец? Допустим, 1000 человек? Передавят друг друга (а если травмы или хуже?), потом просто не будут обращать внимания даже на сирену. Нет, отключается шлейф, ведущий к точке срабатывания и туда тут же (каждая точка на мониторе под номером на схеме) бежит дежурный, что бы разобраться на месте что надо делать: есть возгорание - оценить масштаб - сам тушит или вызывает МЧС (сигнал сразу дублируется на пульт ближайшего отдела, они ждут подтверждения (честно - боюсь наврать, мелкие детали не помню)), если нет огня - тех. неисправность. Пульт скорее всего был на 1-м этаже (очень часто так), там - 4-й. По заполненным залам. Выступаю адвокатом? Нифига. Разобраться хочу. Но: очень часто все дублируется и кнопками (тоже под номерами) человек подходит, разбивает стекло - сработка аварийной кнопки №... на мониторе. Кнопка там-то. Добавочный контур. Тут и подхожу к самому главному (по-моему). Кто разрешил переоборудовать здание, не предназначенное для посещения большим (огромным) количеством людей в ТРЦ? Почему на детской (!) площадке материалы загорелись так, что их нельзя было потушить теми средствами, которые там были (если были). Там куча людей была - 1-2 нормальных решительных мужика бы нашлось 100%. Потушили бы, поржали с облегчением и пошли дальше. Нет - полыхнуло так, что брызги летели (не поймешь по видео - то ли металл с проводов от КЗ, то ли пластик) Самое страшное - пластик, химия, от которой люди просто задыхались и теряли сознание, не имея сил выйти. Запертые двери в кинозале - вообще за гранью понимания. У самого 3-е детей, страшно.
    Погибших жаль до слез: светлая им память.
    С_Байкала
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 20:46
      В принципе правильно пишете, только в глаза чоповцу посмотрите, он их даже не опускает - вины не чувствует. А кто ввел ТАКОЕ здание в эксплуатацию думаю найдут. Поверьте тут сядут многие. Вот только владелец, который как-то в этом участвовал далеко....
      bk316
  18. МИХАН (Виталий) Сегодня, 21:15
    Даже если все сработало (пожарная сигнализация и даже вода капать начала..) После возгорания пластика , которым все наши "дешевые" и не только развлекательные центры массовые оснащены ...Жертвы будут обязательно!
    Просто зажгите то чем вы свои квартиры обустраиваете ..пару раз вздохните и все !Вы успеете скорую вызвать ..А в крупных заведениях там угарная печь по умертвлению всех.Просто оглянитесь , везде пластик дешевый и красивый и жутко ядовитый , когда вдруг быстро гореть начинает и жутко дымить (дымовушки я помню в детстве из химии) ! ВОТ В ЭТОМ ВСЯ ПРОБЛЕМА...А пожарники , химию из скрытых труб пластиковых , долго будут тушить водой и даже пеной .. (насколько знаю, пожариники отравились там в полной амуниции , такой был ядовитый дым..)
    МИХАН
    1. Оператор (Андрей) Сегодня, 21:42
      С пластиком все понятно - содрал, выбросил, решил проблему.

      Проблемы имеются с замками на дверях аварийных выходов и глюками в системе пожарной сигнализации. Первая решается с помощью электрозамков и их дистанционного открытия в случае пожара, вторая - с помощью формирования сплошного поля обзора видеокамерами.

      Блин, неужели в МЧС работают настолько тупые сотрудники, что не могут прописать это в своих нормативных документах?
      Оператор
  19. sagitch (Ильдар) Сегодня, 21:38
    Наверное каждому родиелю надо научить своих детей, как действовать в (не дай бог) подобных ситуациях. Вплоть до того чтобы могли сломать стены, они сейчас почти везде из гипсокартона.
    sagitch
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