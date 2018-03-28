Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" в зале суда представил свою версию причины трагедии

Произошла сработка. В детском центре на четвёртом этаже. Охранно-пожарная система начала беспорядочно срабатывать везде на четвёртом этаже. Я увидел на мониторе, что идёт дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил в 112 со служебного телефона, сказал, что у нас пожар в торговом центре. Я позвонил охраннику, который находился на 1-м этаже.

Конечно, бывали. Постоянно что-то было, периодически что-то ломалось. Все три года, пока я там работал.

Ещё 19 марта она несколько раз беспричинно срабатывала, но я её не отключал, как тут кто-то говорит.