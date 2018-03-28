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Охранник ТРЦ "Зимняя вишня" в зале суда представил свою версию причины трагедии
Состоялось заседание суда, в ходе которого принималось решение об избрании меры пресечения в отношении охранника ТРЦ «Зимняя вишня» Сергея Антюшина. Это тот самый человек, которого изначально обвинили в том, что он «отключил пожарную сигнализацию». Находясь в зале суда, сотрудник ЧОП ответил на вопросы, которые ему задавали журналисты.
По словам Антюшина, он сообщал в рапортах руководству о том, что кнопка пожарного оповещения неисправна. Однако меры в течение всего того времени, пока он работал в торгово-развлекательном центре, не принимались.
Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» подтвердил первоначальную информацию о том, что пламя начало распространяться из детского игрового сегмента на 4-м этаже.
RT цитирует Антюшина:
Журналисты поинтересовались у сотрудника ЧОП, бывали ли случаи, когда пожарная сигнализация в течение какого-то времени по техническим причинам не работала.
Антюшин:
Охранник отметил, что он делал заметки о выявленных неполадках в журнале приёма-сдачи дежурств.
И этот журнал, судя по всему, уничтожен огнём пожара.
Антюшин заявил, что считает главной причиной всей трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» именно неисправную систему оповещения.
Из его заявления:
Нужно отметить, что президент Владимир Путин потребовал от СК РФ учесть все возможные версии причины пожара.
Несколько часов в СМИ со ссылкой на МЧС сообщили, что основной версией в ведомстве считают поджог в месте расположения детского «сухого» бассейна.
По словам Антюшина, он сообщал в рапортах руководству о том, что кнопка пожарного оповещения неисправна. Однако меры в течение всего того времени, пока он работал в торгово-развлекательном центре, не принимались.
Охранник ТРЦ «Зимняя вишня» подтвердил первоначальную информацию о том, что пламя начало распространяться из детского игрового сегмента на 4-м этаже.
RT цитирует Антюшина:
Произошла сработка. В детском центре на четвёртом этаже. Охранно-пожарная система начала беспорядочно срабатывать везде на четвёртом этаже. Я увидел на мониторе, что идёт дым по коридору кинотеатра. Естественно, я сразу позвонил в 112 со служебного телефона, сказал, что у нас пожар в торговом центре. Я позвонил охраннику, который находился на 1-м этаже.
Журналисты поинтересовались у сотрудника ЧОП, бывали ли случаи, когда пожарная сигнализация в течение какого-то времени по техническим причинам не работала.
Антюшин:
Конечно, бывали. Постоянно что-то было, периодически что-то ломалось. Все три года, пока я там работал.
Охранник отметил, что он делал заметки о выявленных неполадках в журнале приёма-сдачи дежурств.
И этот журнал, судя по всему, уничтожен огнём пожара.
Антюшин заявил, что считает главной причиной всей трагедии в ТРЦ «Зимняя вишня» именно неисправную систему оповещения.
Из его заявления:
Ещё 19 марта она несколько раз беспричинно срабатывала, но я её не отключал, как тут кто-то говорит.
Нужно отметить, что президент Владимир Путин потребовал от СК РФ учесть все возможные версии причины пожара.
Несколько часов в СМИ со ссылкой на МЧС сообщили, что основной версией в ведомстве считают поджог в месте расположения детского «сухого» бассейна.
Использованы фотографии: ВКонтакте
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