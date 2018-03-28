21:45 28 марта
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РФ направила к Северной Америке боевые самолеты

Российские противолодочные самолеты впервые со времен СССР совершили полеты через Северный полюс к Североамериканскому континенту. Об этом на Коллегии Минобороны заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ

РФ направила к Северной Америке боевые самолеты


По его словам, Россия продолжает перевооружение армии. Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу 2018 года достигла 46%. Продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами «Ясень» и «Борей».


При этом Шойгу добавил, что одним из приоритетных является арктическое направление. На Северный флот, по словам Шойгу, только за 2017 год поступило 1090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе 5 боевых катеров, 7 судов обеспечения, 9 единиц авиационной техники и 10 радиолокационных комплексов противовоздушной обороны.

Кроме того, сообщил глава Минобороны РФ, завершается строительство уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий, на архипелагах Земля Франца Иосифа и Новосибирские острова.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 31

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  1. razved (Андрей) Сегодня, 19:04
    Матрасники, наверно, уже и забыли, что их лодки могут быть под прицелом практически у себя дома? Хорошее напоминание!
    razved
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:05
      Цитата: razved
      практически у себя дома?

      С каких это пор Арктика стала их домом??? belay
      Владимирец
      1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 19:32
        Цитата: Владимирец
        С каких это пор Арктика стала их домом???

        для справки.....их ПЛ гораздо раньше наших там ходили, так что ваш вопрос просто - ваше желание
        Тикси-3
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:02
          Тикси-3 , Вы часом ничего не попутали? С Арктикой?
          sabakina
          1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 20:47
            Цитата: sabakina
            Вы часом ничего не попутали? С Арктикой?

            я-нет, а вы да, что вообще знаешь про Арктику?
            Тикси-3
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:10
      Обнаружили "якобы вмерзших в лёд"подлодки?То бишь "спасли"Челюскинцев матрасных?"
      Цитата: razved
      Матрасники, наверно, уже и забыли, что их лодки могут быть под прицелом практически у себя дома? Хорошее напоминание!
      210окв
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 19:12
        Цитата: 210окв
        Обнаружили "якобы вмерзших в лёд"подлодки?

        Сбросили носки, галеты и тушенку. yes
        Владимирец
        1. злой партизан (Полуэкт) Сегодня, 19:32
          Цитата: Владимирец
          Сбросили носки, галеты и тушенку

          Ага. Эквивалентом в 1 мегатонну... yes
          Привет, браконьер! drinks
          злой партизан
          1. андрей юрьевич (андрей юрьевич) Сегодня, 19:49
            "Два капитана", Каверина приходит сразу на ум... старичьё- в теме. мечтали быть похожими на Саньку ..тока толстые и пьяные получились.. да,Юра ?
            андрей юрьевич
            1. неглавный (Андрей) Сегодня, 21:36
              Цитата: андрей юрьевич
              "Два капитана", Каверина приходит сразу на ум... старичьё- в теме. мечтали быть похожими на Саньку ..тока толстые и пьяные получились.. да,Юра ?

              Не согласен! Два капитана перечитывал несколько раз! Похожим на Саньку ДА! Может эта книга и стала решающей в выборе профессии! И сейчас в свои 55 подьём переворотом 5 раз делаю! Да и с друзьями выпить 100-200 г не считаю зазорным! Как то так.
              неглавный
          2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:46
            Цитата: злой партизан
            Эквивалентом в 1 мегатонну.

            Злой, он и есть злой... recourse Привет, хариусоед. drinks
            Владимирец
      2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 19:14
        Там вроде АПЛ США всплыла и замерзла на полюсе(отрабатывая удар по России)))..хе хе
        НАШИ поиздеваться пролетали над ними.. bully
        МИХАН
    3. Dimontius (Дмитрий) Сегодня, 19:19
      Жалко что царь бомбу не сбросили sad
      Dimontius
    4. Аскет (Станислав) Сегодня, 19:22
      Цитата: razved
      Матрасники, наверно, уже и забыли, что их лодки могут быть под прицелом практически у себя дома? Хорошее напоминание!

      Меховые памперсы сбросили героически застрявшим во льдах.
      Аскет
      1. Комментарий был удален.
    5. helmi8 (Сергей) Сегодня, 19:59
      Цитата: razved
      Матрасники, наверно, уже и забыли, что их лодки могут быть под прицелом практически у себя дома? Хорошее напоминание!

      Это вместо закрытого консульства с "разведчиками" в Сиэтле, отправили смотрящих за лодками. Они эффективней будут, чем консульские работники...
      helmi8
    6. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 20:27
      практически у себя дома?

      Никакого дома там у них нет, там наша Аляска.
      Incvizitor
  2. Перейра (Михаил) Сегодня, 19:10
    Мультик. Ничего страшного.
    Перейра
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:12
      Хотите посоветовать снять так что бы кровь стыла?Поддерживаю.Ким не постеснялся снести Штаты.
      Цитата: Перейра
      Мультик. Ничего страшного.
      210окв
      1. влад66 (Владимир) Сегодня, 19:19
        Цитата: 210окв
        .Ким не постеснялся снести Штаты.

        Дмитрий КОГДА Ким успел снести Штаты? belay Я наверное что то пропустил. what hi
        влад66
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:23
          Влад hi В ролике.. crying wassat
          Цитата: влад66
          Цитата: 210окв
          .Ким не постеснялся снести Штаты.

          Дмитрий КОГДА Ким успел снести Штаты? belay Я наверное что то пропустил. what hi
          210окв
          1. влад66 (Владимир) Сегодня, 19:33
            Цитата: 210окв
            Влад hi В ролике.

            Ох Дмитрий хоть одна радостная новость была и та в ролике. request Что поделать такая полоса пока черная. hi
            влад66
        2. Балу (Балу, просто Балу) Сегодня, 21:29
          Цитата: влад66
          Цитата: 210окв
          .Ким не постеснялся снести Штаты.

          Дмитрий КОГДА Ким успел снести Штаты? belay Я наверное что то пропустил. what hi

          А давайте лучше сначала наших рыбаков отобьем у бандерлогов из Бердянска.
          Балу
  3. shirkoled (Константин) Сегодня, 19:17
    Это послужит хорошим уроком зарвавшимся янки!!!
    shirkoled
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 19:18
    Очень теперь "рады" полосатые нашим самолетом. Слюна от бешенства теперь во все стороны летит. Почаще к ним летать нужно, чтобы бешенство само прошло, без оперативного вмешательства.
    Egorovich
  5. Kosmotoga Сегодня, 19:20
    чё то мы совсем оборзели ) Нас ждут прекрасные 6 лет .Вангую заход в черное море корабликов сша.
    Kosmotoga
    1. next322 (алекс) Сегодня, 19:23
      Цитата: Kosmotoga
      Вангую заход в черное море корабликов сша.
      они там итак присутствуют регулярно
      next322
  6. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 19:36
    Надеюсь, что не "пустые" летали к "заклятым друзьям "???
    Геркулесыч
  7. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 19:40
    Пора уже не просто летать, а конкретно брать на сопровождения АПЛ противника и жестко контролировать их перемещения. Задача конечно не простая, но тормозить с развертыванием глобальной системы морского слежения «Гармония» тоже нельзя.
    Vita VKO
  8. wandlitz (Александр Антонов) Сегодня, 19:42
    У нас кроме самолетов противолодочных, имеется и природный противолодочный лед...
    wandlitz
  9. Влад5307 (Владимир) Сегодня, 20:42
    Цитата: Геркулесыч
    Надеюсь, что не "пустые" летали к "заклятым друзьям "???

    Ну что же, обстановочка накаляется - значит надо "партнеров" отслеживать ежедневно. дабы не пропустить "обезоруживающий удар" сорвавшихся с катушек "партнеров"!
    Влад5307
  10. Siegen (Валентин) Сегодня, 21:11
    Коллегия Минобороны РФ на заседании приняла решение об участии Вооруженных сил в президентской программе по очистке Арктики от мусора.

    Канадцы и матрасники обиделись - это мы ещё посмотрим, кто из нас мусор! am
    Siegen
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