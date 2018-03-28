РФ направила к Северной Америке боевые самолеты

Российские противолодочные самолеты впервые со времен СССР совершили полеты через Северный полюс к Североамериканскому континенту. Об этом на Коллегии Минобороны заявил глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФПо его словам, Россия продолжает перевооружение армии. Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу 2018 года достигла 46%. Продолжается освоение новейших подводных крейсеров с крылатыми и баллистическими ракетами «Ясень» и «Борей».При этом Шойгу добавил, что одним из приоритетных является арктическое направление. На Северный флот, по словам Шойгу, только за 2017 год поступило 1090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе 5 боевых катеров, 7 судов обеспечения, 9 единиц авиационной техники и 10 радиолокационных комплексов противовоздушной обороны.Кроме того, сообщил глава Минобороны РФ, завершается строительство уникальных военных городков замкнутого цикла, построенных с использованием новейших технологий, на архипелагах Земля Франца Иосифа и Новосибирские острова.