12:22 29 марта
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В Донбасс отправилась 75-я колонна с гуманитарной помощью

Сегодня МЧС РФ отправило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарными грузами в Донецкую и Луганскую народные республики, передает РИА Новости.

В Донбасс отправилась 75-я колонна с гуманитарной помощью


По словам представителя Южного регионального центра МЧС, колонна, сформированная в населенном пункте Ковалевка (Ростовская область) доставит жителям Донбасса «более 400 тонн гуманитарной помощи – детские продуктовые наборы, учебную литературу и предметы первой необходимости».


Автомобили с гуманитарным грузом в 4.00 мск выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС России по направлению к российско-украинской границе,
уточнил собеседник агентства.

Как и раньше, в пути следования колонна разделится на две – одна из них направится на пункт пропуска «Донецк», другая – на «Матвеев Курган», где пройдут таможенный досмотр.

За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру,
добавил представитель МЧС.

Напомним, предыдущая колонна с гумпомощью прибыла в Донбасс во второй половине февраля. Очередной конвой отравится в апреле. С 2014 года российские машины привезли жителям самопровозглашенных республик более 74 тонн гуманитарных грузов.

Использованы фотографии: https://vistanews.ru
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Комментарии 24

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:35
    Кто еще кроме России поможет и поддержит , больше некому yes .
    Spartanez300
    1. himRa (Rahim) Сегодня, 08:40
      Уважаемые модераторы!
      ОТПРАВИЛАСЬ колонна
      himRa
      1. ПалСаныч (ПалСаныч) Сегодня, 08:45
        Зачёт!! Я не заметил!)))
        ПалСаныч
    2. Chertt (Алексей) Сегодня, 08:49
      Это самое меньшее, что мы можем сделать. Но не пора ли активизироваться, европа и так в истерике. Хуже не будет, дальше только падучая
      Chertt
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 09:01
        Россия все делает от дипломатической работы и до самого последнего винтика для наших ТЭС.
        Владыка Ситх
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 09:10
          Цитата: Владыка Ситх
          Все Россия делает от дипломатической работы и до самого последнего винтика для наших ТЭС.

          Радует,что вы(как простые граждане) это реально чувствуете и понимаете,не могу говорить за всех но лично я поддерживаю вашу борьбу!!!
          himRa
        2. котовский (Константин) Сегодня, 09:13
          Цитата: Владыка Ситх
          Все Россия делает от дипломатической работы и до самого последнего винтика для наших ТЭС.

          Об этом стараются не вспоминать.
          Обыденность и ничего геройского..Вот если бы войска ввели..
          котовский
          1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 09:18
            А зачем их вводить? Если украинцы вот такие плакаты рисуют
            Владыка Ситх
            1. котовский (Константин) Сегодня, 09:21
              Цитата: Владыка Ситх
              Если украинцы вот такие плакаты рисуют

              Да я не про украинцев сейчас.. recourse
              котовский
            2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:34
              Сергей hi Я бы не стал обращать внимания на укрохудожества.Они могут нанести сконцентрированный удар в одном или двух местах,и тогда общая численность не будет иметь значения.Уроки первого периода Великой Отечественной вспомните.
              Цитата: Владыка Ситх
              А зачем их вводить? Если украинцы вот такие плакаты рисуют
              210окв
          2. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:19
            Цитата: котовский
            Об этом стараются не вспоминать.

            Вспоминают только в плане "путинвсехслил"
            Piramidon
  2. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 08:40
    Друзей в беде не бросают!
    Корсар0304
  3. Бэре (Алексей) Сегодня, 08:44
    Это хорошо. Надо и в другие регионы Украины отправить гуманитарную помощь.
    wassat soldier
    Бэре
    1. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 08:59
      Цитата: Бэре
      Надо и в другие регионы Украины отправить гуманитарную помощь.


      " Огласите, весь список, пожалуйста..."
      Б.Т.В.
    2. влад66 (Владимир) Сегодня, 08:59
      Цитата: Бэре
      Надо и в другие регионы Украины отправить гуманитарную помощь.

      В другие регионы пусть ЕС и США гумпомощь отправляют. yes
      влад66
      1. котовский (Константин) Сегодня, 09:10
        Цитата: влад66
        В другие регионы пусть ЕС и США гумпомощь отправляют

        Думаю мы бы и туда отправили,если бы знали что до людей дойдет.. hi
        котовский
        1. влад66 (Владимир) Сегодня, 09:52
          Цитата: котовский
          если бы знали что до людей дойдет..

          Не дойдёт Коллега, request до базара скорее всего только дойдёт. hi
          влад66
    3. himRa (Rahim) Сегодня, 09:01
      Цитата: Бэре
      Это хорошо. Надо и в другие регионы Украины отправить гуманитарную помощь.
      wassat soldier

      Типа съязвил...
      Для подобных ,,острословов,, поясняю:
      Я как гражданин РФ ничего не имею против гуманитарных конвоев для Донбасса!
      хотя и понимаю что за мой счет....
      himRa
      1. котовский (Константин) Сегодня, 09:26
        Цитата: himRa
        Я как гражданин РФ ничего не имею против гуманитарных конвоев для Донбасса!
        хотя и понимаю что за мой счет..

        А я как гражданин России,понимаю что не только на Донбассе люди живут.
        И не вспоминаю за чей счет..
        Гражданин..
        котовский
        1. himRa (Rahim) Сегодня, 09:33
          Цитата: котовский
          А я как гражданин России,понимаю что не только на Донбассе люди живут

          Говорите конкретнее,что вы хотели сказать?капитан очевидность...
          himRa
    4. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:07
      Цитата: Бэре
      Это хорошо. Надо и в другие регионы Украины отправить гуманитарную помощь.

      Ага, прямо в Киев, в верховную раду, Ляшко лично в руки. wassat
      Piramidon
  4. Дмитрий В. (Дмитрий) Сегодня, 09:57
    Сколько ещё ждать, когда эти доблестные ЛДНР-е войска возьмут Киев, далле Лондон... и за одно Воронеж?
    Дмитрий В.
  5. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:57
    Помимо гуманитарной помощи надо и экономику Донбасса поддерживать и развивать, надеюсь этому тоже внимание уделяется... Донбасс весь СССР углем обеспечивал и население и промышленность, а себя и тем более прокормить сможет...
    Ratmir_Ryazan
  6. kolyhalovs (Сергей) Сегодня, 11:35
    С 2014 года российские машины привезли жителям самопровозглашенных республик более 74 тонн гуманитарных грузов.

    Более 74 тонн? Это опечатка? Сколько нулей пропустили? три?
    kolyhalovs
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