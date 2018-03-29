В Донбасс отправилась 75-я колонна с гуманитарной помощью

Автомобили с гуманитарным грузом в 4.00 мск выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС России по направлению к российско-украинской границе,

За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру,