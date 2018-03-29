Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В Донбасс отправилась 75-я колонна с гуманитарной помощью
Сегодня МЧС РФ отправило 75-ю автомобильную колонну с гуманитарными грузами в Донецкую и Луганскую народные республики, передает РИА Новости.
По словам представителя Южного регионального центра МЧС, колонна, сформированная в населенном пункте Ковалевка (Ростовская область) доставит жителям Донбасса «более 400 тонн гуманитарной помощи – детские продуктовые наборы, учебную литературу и предметы первой необходимости».
Как и раньше, в пути следования колонна разделится на две – одна из них направится на пункт пропуска «Донецк», другая – на «Матвеев Курган», где пройдут таможенный досмотр.
Напомним, предыдущая колонна с гумпомощью прибыла в Донбасс во второй половине февраля. Очередной конвой отравится в апреле. С 2014 года российские машины привезли жителям самопровозглашенных республик более 74 тонн гуманитарных грузов.
По словам представителя Южного регионального центра МЧС, колонна, сформированная в населенном пункте Ковалевка (Ростовская область) доставит жителям Донбасса «более 400 тонн гуманитарной помощи – детские продуктовые наборы, учебную литературу и предметы первой необходимости».
Автомобили с гуманитарным грузом в 4.00 мск выдвинулись из Донского спасательного центра МЧС России по направлению к российско-украинской границе,уточнил собеседник агентства.
Как и раньше, в пути следования колонна разделится на две – одна из них направится на пункт пропуска «Донецк», другая – на «Матвеев Курган», где пройдут таможенный досмотр.
За рулем автомобилей опытные водители-спасатели, которые за время своей работы осуществили десятки гуманитарных операций по всему миру,добавил представитель МЧС.
Напомним, предыдущая колонна с гумпомощью прибыла в Донбасс во второй половине февраля. Очередной конвой отравится в апреле. С 2014 года российские машины привезли жителям самопровозглашенных республик более 74 тонн гуманитарных грузов.
Использованы фотографии: https://vistanews.ru
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти