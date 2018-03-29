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Ситуация в Сирии
ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам террористов в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В течение суток в городе Дума (провинция Дамаск) шли бои между сирийской армией (САА) и оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ислам». Представители сирийской армии и российского Центра по примирению враждующих сторон, в очередной раз призвали исламистов к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Однако боевики отказываются принять предложенные условия. При зачистке кварталов Харасты солдаты армии САР обнаружили схрон вооружений боевиков, а в бывшем госпитале боевиков – несколько тонн медикаментов.
В северной части провинции Хомс вновь были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией и незаконными вооруженными формированиями. Правительственные войска вели минометный обстрел позиций боевиков в районе Аль-Ганту. Накануне исламисты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) провели провокационную атаку расположений войск САР, нарушив тем самым действующий в регионе режим прекращения огня. Военнослужащие открыли ответный огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях Ар-Растана.
В пустыне недалеко от станции «Т-2» (провинция Дейр-эз-Зор) были зафиксированы боестолкновения между проправительственными силами и подпольными группами ИГ (запрещена в РФ). Кроме того игиловцы напали на расположения союзников САА недалеко от Абу Кемаля. ВКС РФ продолжили наносить удары по пунктам дислокации ИГ в районе линии разграничения сил сирийской армии и курдских отрядов ополчения. По сведениям местных источников, в результате боевых вылетов было ликвидировано несколько военных объектов террористов.
ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» в провинции Идлиб. Авиация атаковала укрепрайоны радикалов в окрестностях населенного пункта Накир. Удары также нанесены по объектам недалеко от поселения Касабия. Кроме того, солдаты сирийской армии задержали два грузовика, в которых перевозились баллоны с ядовитым газом. Автомобили двигались в направлении позиций сторонников «ан-Нусры». Данный инцидент дает право полагать, что исламисты готовят провокации с применением химоружия. Местный источник сообщил, что из Восточной Гуты в Идлиб прибыло в общей сложности 4183 человека (боевики и члены их семей).
На севере провинции Хама правительственные войска САР атаковали опорные пункты террористической коалиции. Бои зафиксированы в окрестностях поселений Аль-Латамина, Кафр Зета и Аль-Жанабра, а также в районе Аз-Закят. По данным источников, в регион из Восточной Гуты прибыли 3300 боевиков и членов их семей.
В течение суток в городе Дума (провинция Дамаск) шли бои между сирийской армией (САА) и оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ислам». Представители сирийской армии и российского Центра по примирению враждующих сторон, в очередной раз призвали исламистов к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Однако боевики отказываются принять предложенные условия. При зачистке кварталов Харасты солдаты армии САР обнаружили схрон вооружений боевиков, а в бывшем госпитале боевиков – несколько тонн медикаментов.
В северной части провинции Хомс вновь были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией и незаконными вооруженными формированиями. Правительственные войска вели минометный обстрел позиций боевиков в районе Аль-Ганту. Накануне исламисты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) провели провокационную атаку расположений войск САР, нарушив тем самым действующий в регионе режим прекращения огня. Военнослужащие открыли ответный огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях Ар-Растана.
В пустыне недалеко от станции «Т-2» (провинция Дейр-эз-Зор) были зафиксированы боестолкновения между проправительственными силами и подпольными группами ИГ (запрещена в РФ). Кроме того игиловцы напали на расположения союзников САА недалеко от Абу Кемаля. ВКС РФ продолжили наносить удары по пунктам дислокации ИГ в районе линии разграничения сил сирийской армии и курдских отрядов ополчения. По сведениям местных источников, в результате боевых вылетов было ликвидировано несколько военных объектов террористов.
ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» в провинции Идлиб. Авиация атаковала укрепрайоны радикалов в окрестностях населенного пункта Накир. Удары также нанесены по объектам недалеко от поселения Касабия. Кроме того, солдаты сирийской армии задержали два грузовика, в которых перевозились баллоны с ядовитым газом. Автомобили двигались в направлении позиций сторонников «ан-Нусры». Данный инцидент дает право полагать, что исламисты готовят провокации с применением химоружия. Местный источник сообщил, что из Восточной Гуты в Идлиб прибыло в общей сложности 4183 человека (боевики и члены их семей).
На севере провинции Хама правительственные войска САР атаковали опорные пункты террористической коалиции. Бои зафиксированы в окрестностях поселений Аль-Латамина, Кафр Зета и Аль-Жанабра, а также в районе Аз-Закят. По данным источников, в регион из Восточной Гуты прибыли 3300 боевиков и членов их семей.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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