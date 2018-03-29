12:24 29 марта
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Ситуация в Сирии

ВКС РФ наносят удары по опорным пунктам террористов в Дейр-эз-Зоре. В Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В течение суток в городе Дума (провинция Дамаск) шли бои между сирийской армией (САА) и оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ислам». Представители сирийской армии и российского Центра по примирению враждующих сторон, в очередной раз призвали исламистов к диалогу и мирному урегулированию конфликта. Однако боевики отказываются принять предложенные условия. При зачистке кварталов Харасты солдаты армии САР обнаружили схрон вооружений боевиков, а в бывшем госпитале боевиков – несколько тонн медикаментов.


В северной части провинции Хомс вновь были зафиксированы боестолкновения между Сирийской арабской армией и незаконными вооруженными формированиями. Правительственные войска вели минометный обстрел позиций боевиков в районе Аль-Ганту. Накануне исламисты «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ) провели провокационную атаку расположений войск САР, нарушив тем самым действующий в регионе режим прекращения огня. Военнослужащие открыли ответный огонь по укрепрайонам джихадистов в окрестностях Ар-Растана.

В пустыне недалеко от станции «Т-2» (провинция Дейр-эз-Зор) были зафиксированы боестолкновения между проправительственными силами и подпольными группами ИГ (запрещена в РФ). Кроме того игиловцы напали на расположения союзников САА недалеко от Абу Кемаля. ВКС РФ продолжили наносить удары по пунктам дислокации ИГ в районе линии разграничения сил сирийской армии и курдских отрядов ополчения. По сведениям местных источников, в результате боевых вылетов было ликвидировано несколько военных объектов террористов.

ВКС РФ нанесли удары по пунктам дислокации террористов «ан-Нусры» в провинции Идлиб. Авиация атаковала укрепрайоны радикалов в окрестностях населенного пункта Накир. Удары также нанесены по объектам недалеко от поселения Касабия. Кроме того, солдаты сирийской армии задержали два грузовика, в которых перевозились баллоны с ядовитым газом. Автомобили двигались в направлении позиций сторонников «ан-Нусры». Данный инцидент дает право полагать, что исламисты готовят провокации с применением химоружия. Местный источник сообщил, что из Восточной Гуты в Идлиб прибыло в общей сложности 4183 человека (боевики и члены их семей).

На севере провинции Хама правительственные войска САР атаковали опорные пункты террористической коалиции. Бои зафиксированы в окрестностях поселений Аль-Латамина, Кафр Зета и Аль-Жанабра, а также в районе Аз-Закят. По данным источников, в регион из Восточной Гуты прибыли 3300 боевиков и членов их семей.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 10

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  1. Корсар0304 (Сибиряк) Сегодня, 09:07
    Местный источник сообщил, что из Восточной Гуты в Идлиб прибыло в общей сложности 4183 человека (боевики и члены их семей).

    Врага не считают, его уничтожают, что в принципе планомерно и осуществляется.
    Корсар0304
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:10
      Какая может быть игра в порядочность с террористами , уже 19 000 боевиков в общей сложности вышло из Восточной Гуты , теперь они в Идлибе и других местах будут творить черные дела .
      Spartanez300
      1. Chertt (Алексей) Сегодня, 09:20
        В Идлибе задержаны грузовики боевиков с ядовитым газом. Об этом сообщает ФАН

        Как Это !!! И почему Российские и независимые СМИ молчат по этому поводу Это же новость на уровне Экстренного заседания СовБеза ООН. Или наши писаки плохому у "западных коллег" учатся, и фейки пускают
        Chertt
      2. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:54
        Если из Восточной Гуты вывезли 3300 боевиков и членов их семей, то сколько из них собственно боевиков? winked
        сибиралт
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 09:15
      Тот Кто договаривался о эвакуации боевиков и их семей из районов Дамаска (из восточной Гуты) просто гений. Боевиков вывозят на чужих автобусах, свою боевую технику они оставляют на месте, на руки одному боевику разрешено взять один автомат с тремя магазинами, идет досмотр боевиков и их вещей. Фактически 25 тысячную группировку полностью разоружили. Гениально. good
      RASKAT
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:07
    исламисты готовят провокации с применением химоружия.

    Не зря мерикатосы приготовились в средиземке. Ждут.
    a.s.zzz888
  3. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:07
    Ребята, промажьте немного...., захватите полосатых...
    Dashout
  4. Комментарий был удален.
  5. Мур (Андрей) Сегодня, 09:46
    Кроме того, солдаты сирийской армии задержали два грузовика, в которых перевозились баллоны с ядовитым газом. Автомобили двигались в направлении позиций сторонников «ан-Нусры».

    Грузовики были явно не с автопилотами - там какие-то человекообразные должны быть. А значит их можно вывернуть наизнанку, выжать все что знают и не знают и предъявить вместо пробирки баллон в Совбезе ООН. Если там просто водилы - маршрут и грузополучателя из них уж точно можно вытрясти.
    Мур
  6. Урантиец (Андрей ) Сегодня, 10:02
    Какое к чертям может быть примирение с исламистами..., нужно валить их без всяких соплей...., утюжить их и днем и ночью....
    Урантиец
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 10:12
      Цитата: Урантиец
      Какое к чертям может быть примирение с исламистами..., нужно валить их без всяких соплей...., утюжить их и днем и ночью....

      Хорошо сидеть на теплом диване, за 2000 км от войны и давать советы. Наверное командование лучше видит и знает, как лучше действовать. У Асада ведь армия не бессмертная, стараются обойтись меньшей кровью. Пока всех бармалеев собирают в одну кучу, а дальше - будет видно.
      Piramidon
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